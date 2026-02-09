Москва: САЩ дават заден ход за Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров косвено обвини САЩ, че са нарушили думата си относно войната в Украйна. Той каза това в интервю за „ТВ БРИКС“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се споразумели за принципите за разрешаване на конфликта на срещата си в Аляска през август“, каза Лавров. „САЩ вече са се отказали от това“, смята той.

В интервюто Лавров заяви, че Русия е готова за пълно сътрудничество със САЩ във взаимна полза.

„На практика обаче се случва обратното: налагат се нови санкции, организират се атаки срещу танкери в „международни води“ в нарушение на Конвенцията на ООН по морско право, а Индия и други партньори са обезкуражени да купуват евтина руска енергия“, посочи Лавров.

Той отбеляза, че Европа отдавна е забранила покупки от Русия, „принуждавайки ги да купуват американски втечнен природен газ на значително по-високи цени“.

„ТВ БРИКС“ е създадена през 2017 г. като инициатива на лидерите на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, за „установяване на сътрудничество в медийния сектор“, се казва на уебсайта на медията, чиято централа е в Москва.

По рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „споразуменията, постигнати в Анкоридж, са единственият начин Русия да постигне пробив в преговорите за прекратяване на войната“.

„Преговорите ще продължат“, добави той.

Русия настоява Украйна да изтегли всичките си сили от Луганска и Донецка област. Няма движение по този въпрос в текущите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ.