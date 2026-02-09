Москва: САЩ дават заден ход за Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров косвено обвини САЩ, че са нарушили думата си относно войната в Украйна. Той каза това в интервю за „ТВ БРИКС“, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се споразумели за принципите за разрешаване на конфликта на срещата си в Аляска през август“, каза Лавров. „САЩ вече са се отказали от това“, смята той.
В интервюто Лавров заяви, че Русия е готова за пълно сътрудничество със САЩ във взаимна полза.
„На практика обаче се случва обратното: налагат се нови санкции, организират се атаки срещу танкери в „международни води“ в нарушение на Конвенцията на ООН по морско право, а Индия и други партньори са обезкуражени да купуват евтина руска енергия“, посочи Лавров.
Той отбеляза, че Европа отдавна е забранила покупки от Русия, „принуждавайки ги да купуват американски втечнен природен газ на значително по-високи цени“.
„ТВ БРИКС“ е създадена през 2017 г. като инициатива на лидерите на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, за „установяване на сътрудничество в медийния сектор“, се казва на уебсайта на медията, чиято централа е в Москва.
По рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „споразуменията, постигнати в Анкоридж, са единственият начин Русия да постигне пробив в преговорите за прекратяване на войната“.
„Преговорите ще продължат“, добави той.
Русия настоява Украйна да изтегли всичките си сили от Луганска и Донецка област. Няма движение по този въпрос в текущите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха ха
18:06 09.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #91
18:07 09.02.2026
3 си дзън
Като дадат на преден ход дали няма да закачат русията, че какъвто
шофьор е дедо Дончо...
Коментиран от #11
18:07 09.02.2026
4 ФАКТ
18:07 09.02.2026
5 Путин на какво
Разбира се, че ще има и заден ход. Той е герой - ще го поеме.
18:07 09.02.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #14
18:07 09.02.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #40
18:08 09.02.2026
8 САЩ
Коментиран от #26
18:08 09.02.2026
9 Пич
Коментиран от #25, #51
18:08 09.02.2026
10 руската мечка
18:09 09.02.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "си дзън":Америка пробва да извърти схемата от распада на СССР. За сега не им се получава, Русия е по подгот вена.
Коментиран от #15, #16
18:10 09.02.2026
13 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #20, #31, #34, #55, #77
18:12 09.02.2026
14 Хахахаха
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рашаните - Само луд може да си помисли, че русия ще нападне Украйна!
18:12 09.02.2026
15 си дзън
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":След прекъсването на Старлинк, Израел щял да доставя пейджъри на руснаците...
Коментиран от #19, #95, #102
18:12 09.02.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А и не се знае колко време имат американците, щото часовниеа- брояч вече показава 38 трилиона.
18:13 09.02.2026
17 малко истински факти
18:14 09.02.2026
18 Шопо
18:14 09.02.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "си дзън":След спирането на Старлинк спря тока в УКРАЙНА, хахахах
Коментиран от #22
18:14 09.02.2026
20 Хахахаха
До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И кой си ти, че да казваш, кое е измислица? Всички държави в Европа все пак са измислени копей. Преди 200 години е имало само няколко империи. А след това са станали много държави! Като една от тях е Украйна! И е призната и от РФ като суверенна държава и то даже рашаните са гарант за нейните граници и територия. Та кой си ти, че да казваш дали имало или нямало такава държава.
18:15 09.02.2026
21 Владимир Путин, президент
18:15 09.02.2026
22 Хахахаха
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":След спирането на тока в Киев, спря тока и парното в Белгород.
Коментиран от #41
18:16 09.02.2026
23 Копейка
Коментиран от #32
18:16 09.02.2026
25 Йосиф Кобзон
До коментар #9 от "Пич":Голяма газ дават.
26 "Руски депутати заявиха
До коментар #8 от "САЩ":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
Коментиран от #52
27 Хахахаха
Коментиран от #38
18:19 09.02.2026
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #33
18:19 09.02.2026
29 Само така
18:20 09.02.2026
30 Копейки,
18:20 09.02.2026
До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":"...Украинството е измислица. Няма такъв народ..."
Гледай кво братуха.
Украинството може да е измислица, но щом народа така е решил, значи са украинци, марсианци, няма значение.
Проблема е на тъповата Русия допуснала това да се случи. Сега ще си плати всичко и изчезва от Историята като фактор. Конец !!! А в Европа Украйна изгрява като първа военна сила 👍
18:20 09.02.2026
32 То си е за объркване
До коментар #23 от "Копейка":Тръмп да вади Русия от провалената СВО.
Кой го е очаквал от втарая????!!!!!
18:21 09.02.2026
33 Путин
До коментар #28 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":От бункера не излизам
Коментиран от #54
18:21 09.02.2026
34 хаха🤣
До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":тавариши, лекувайте са докато е време🤣.самагона и кремълската пропаганда не прощават🤣🤣🤣
18:22 09.02.2026
35 Механик
18:22 09.02.2026
36 Хахахаха
Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.
Сервирали са за ядене човешко месо .
Коментиран от #42, #47, #69
18:22 09.02.2026
37 Алексеев
Коментиран от #44
18:23 09.02.2026
38 пешо
До коментар #27 от "Хахахаха":Руската пропаганда има за цел винаги глупака.
18:23 09.02.2026
39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:24 09.02.2026
40 Пръдлячко
До коментар #7 от "Сатана Z":Сънища и мечти в тайгата на пейката,тук не вървиш!
Коментиран от #49
18:25 09.02.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Хахахаха":И кво, тока в Белгород утре ще го оправят, а как е само един град, а в УКРАЙНА в Целата страна нЕмааааа. И всички АЕЦ са спряни.И подстанции те 750кВ са разрушени.
Коментиран от #56
18:26 09.02.2026
42 Простотията
До коментар #36 от "Хахахаха":на копейките няма граници.
18:27 09.02.2026
43 Хашим Пазвантооглу
До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":Брей... значи и султанът е бил тъп, че е допуснал българите да са българи и да разтурят хубавата Османска империя на три континента.
18:27 09.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хахахаха
18:28 09.02.2026
47 Епщайн
До коментар #36 от "Хахахаха":А кой е бил консуматорът? Путин и неговите олигарси.
18:28 09.02.2026
48 Бийк
Сега що ревете и се гърчете
Поемайте докрай и мълчете
Нищо друго не ви остава
Коментиран от #53
18:29 09.02.2026
49 Суульоо
До коментар #40 от "Пръдлячко":Лапуркай бе трррръбаррр !
18:29 09.02.2026
50 Мерси че признаваш
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия нещо да създаде не може. Само мръсотия може да твори. Щото не може да победи ВСУ, бомбардира децата и жените на украинските защитници.
Мъжка постъпка - типично за мъжки джендър!
Коментиран от #59, #60
18:29 09.02.2026
51 Бууухахахаха
До коментар #9 от "Пич":Със стомашно-чревнни газове ли?.Логистичен хангар на руската армия: жигули, Нива, мотори и коне.
18:30 09.02.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от ""Руски депутати заявиха":Дай линк, име, дата на изказването, иначе е развалена боза. Как не ви омръзна да ги копирате тези глупости
18:30 09.02.2026
53 Прудльооо
До коментар #48 от "Бийк":Кай ся рижата Тръмп отново ли е агент Краснов и чея будет Одеса ?
Коментиран от #63
18:30 09.02.2026
55 Питам
До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Къв необразован мърлач си, нямаш аналог - безаналогов. Обаче с упоритост разкриваш невежеството и наглостта си тук. Руски агент ли си, какъв си? Нацист си със сигурност.
Коментиран от #62, #66
18:32 09.02.2026
56 Хахахаха
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":От поръчката до монтажа на трансформатор за подстанция минават ДВЕ ГОДИНИ. Две години няма да има ток, вода и канализация в Киев. Киевляните ползват външни тоалетни за 1000 души пред блоковете. Честита Европа бандеровци!
18:32 09.02.2026
57 нннн
18:32 09.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Надда Ренн
До коментар #50 от "Мерси че признаваш":Муци 👄 ,джендърите ще търсиш между 89те официални пола на ЕС ,на грешно място се пробваш,виждал съм те да се веселиш на на Прайда .
18:33 09.02.2026
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Мерси че признаваш":И колко са жертвите цивилните? А руските цивилни от Курска обл.? А от Донбас -12 г -15000 човека? Те не са ли хора?
А ти нацист ли си?
18:33 09.02.2026
61 да питам
Коментиран от #67
18:34 09.02.2026
62 Кирил Петков
До коментар #55 от "Питам":Кой пита бре анонимник ,кой си и за кво се бориш ,небинарен тррррллляккк ?
18:35 09.02.2026
63 Бийк
До коментар #53 от "Прудльооо":Дори вече не се прикривате
Будет не будет е ясна работата
Кочината ви се разпада
И тролчетата се гърчите
Украйна ще пребъде
За разлика от Маскалия
Единствено ви остава да се кефите на страданието на студуващите цивилни
Урудскa работа
Коментиран от #72
18:35 09.02.2026
64 Владимир Путин, президент
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...А Русия спира тока..."
Хитлер също спираше тока и накрая се утепа.
С ток война се не печели. Абсолютно никакъв смисъл Русия да продължава войната , загуби я !!! Като всичко руско и тази работа се оказа безсмислена, прецакана, половинчата, недовършена. Не напразно германците са смятали руснаците за полухора, което е видно от цялата им полу-работа ))
Коментиран от #71, #73
18:35 09.02.2026
65 стоян
Коментиран от #70
18:35 09.02.2026
66 човекът
До коментар #55 от "Питам":просто е отчаян, много си личи 😂
18:36 09.02.2026
67 Ами Нети
До коментар #61 от "да питам":Бъркаш я с м@й... касси ,коте 😼,там са разпродажбите на услуги ...
18:36 09.02.2026
68 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #75
18:37 09.02.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Хахахаха":Днес излезе информация, че Джери Демократа, е поръчал за острова си 1250 л Сярна киселина, в деня когато е заведено дело среду него
18:37 09.02.2026
70 1945
До коментар #65 от "стоян":Ееех стояне ,стояне тайбее който и където та хване ,аз ти се наситих вече
18:37 09.02.2026
71 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":Що ревеш тогаз, като спирането на тока, водата и канализацията не е проблем?
18:38 09.02.2026
72 Пръдлячко
До коментар #63 от "Бийк":Къв бийк си бе МоФо,а един по човката искаш ли ?
18:39 09.02.2026
73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":И къде е спирал Хитлер тока? Хахахах
В Дрезден ли? Или в Ленинград? Или в Москва?Малииии, с такива като тебе, цяло чудо е че България е само на 73 място по АйКю
Коментиран от #76
18:41 09.02.2026
74 Реалист
Коментиран от #81
18:43 09.02.2026
75 Владимир Путин, президент
До коментар #68 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":"...РФ защитава своите национални интереси ..."
Никой не е нападал Русия, та да се защитава !!!
Русия се опитва милата да налага свойте интереси, но хич не и се получава. Като президент на Русия още не мога проумея тоя тyлyп Герасимов с кой акъл нападна натовска Украйна, въоръжена до зъби с най-модерни западни технологии ? За Бога....вече Четири Года един Купянск и Myxocpaнcк не можем превзе !!! Ами Киив, Львов, Харьков, Одеса, Николаев кoгда ? Никогда....😁
18:45 09.02.2026
76 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":73 място по АйКю и 72 място по покупателна способност след Гана е наследника на цветущата НРБ, сиромашката РБ.
Коментиран от #78, #83
18:47 09.02.2026
77 Шопо
До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Путин ще ги върне в техните исторически граници около Лвов
Коментиран от #79
18:47 09.02.2026
78 Владимир Путин, президент
До коментар #76 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":"...сиромашката РБ..."
Сиромашка, ма рускините в ютуба цъкат кат будилници снимайки в Софията стотиците Ройсове, Бинтлита и Бугатита паркирани на жълтите павета 😁🍌
Коментиран от #80, #82
18:50 09.02.2026
79 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #77 от "Шопо":Лвов е полски град, компенсиран на Полша с територия от Източна Прусия след ВСВ. Бандеровците нямат никакво право за този град.
18:52 09.02.2026
80 Баро
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":Явно им чистиш стъклата по светофарите Цар Вулл продънен 😂😂😂 !
18:53 09.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":На Червения площад е забранено движението на МПС. Рускините снимат на жълтите павета българските първенюта и туземщина. Ти Бентли имаш ли? Имаш ли изобщо кола?
18:55 09.02.2026
83 Разкрит!
До коментар #76 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":100% Копейски фейк!
18:56 09.02.2026
84 Удри
Коментиран от #97
19:03 09.02.2026
85 Ауууу
Коментиран от #86
19:04 09.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Хмм
19:15 09.02.2026
88 оня с коня
Коментиран от #92
19:16 09.02.2026
89 Констатация
Коментиран от #90
19:18 09.02.2026
90 Сульоо
До коментар #89 от "Констатация":Не си разбрал ,че НВ В Путин държи остена !
Коментиран от #93
19:21 09.02.2026
91 НАДАЙ СЕ МАЖО
До коментар #2 от "Атина Палада":НА ПИЯНА ЖЕНА......
19:23 09.02.2026
92 оня с х.я
До коментар #88 от "оня с коня":Ломски ,косми ми излезнаха по езика от повтаряне ,че мисленето и логиката не са ви силна семейна черта ,наблягай на еденьето и ...рането ,там винаги си се представял прекрасно .
19:24 09.02.2026
93 Държи го
До коментар #90 от "Сульоо":С бузите на Ауспуха си.Ей гледай ватенките по магазините с новото ддс и данъци .Гледат и реват.Държал остена ей заблуденяк.
Коментиран от #94
19:24 09.02.2026
94 Сульоо
До коментар #93 от "Държи го":Лапуркай бе тръбар дррррт ,не ми се обяснявай като първата любовница !
Коментиран от #101
19:26 09.02.2026
95 Евродженди
До коментар #15 от "си дзън":Това като контраступа ли?
19:32 09.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 В Кирил3цата
До коментар #84 от "Удри":От 42 букви 26 са гръцки
Кирил и Методий са синове на византийския областен управител ,не на
българският
Писменост и православие взимаме от гърците.
Ние сме само посредници
Коментиран от #98, #99
19:35 09.02.2026
98 стоян
До коментар #97 от "В Кирил3цата":До 97 ком - крепостен явно е че не си българин щом знаеш колко букви е българската азбука
19:53 09.02.2026
99 Бъркаш нещо
До коментар #97 от "В Кирил3цата":Това е глаголицата.Кирилицата е поръчана от Бълг.цар.
19:58 09.02.2026
100 ААААА
19:59 09.02.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 дончичо
До коментар #15 от "си дзън":На теб ти доставят ябълки от Польска,картоф от Недерланд,домат от Туркия,боб от Узбекистан,пипер от Норд Македониа,и мръвки от Бразил,
некадърник
20:08 09.02.2026