Москва: САЩ дават заден ход за Украйна
Москва: САЩ дават заден ход за Украйна

9 Февруари, 2026 18:03 3 509 102

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сергей лавров-
  • аляска

По рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че споразуменията, постигнати в Анкоридж, са единственият начин Русия да постигне пробив в преговорите за прекратяване на войната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров косвено обвини САЩ, че са нарушили думата си относно войната в Украйна. Той каза това в интервю за „ТВ БРИКС“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се споразумели за принципите за разрешаване на конфликта на срещата си в Аляска през август“, каза Лавров. „САЩ вече са се отказали от това“, смята той.

В интервюто Лавров заяви, че Русия е готова за пълно сътрудничество със САЩ във взаимна полза.

„На практика обаче се случва обратното: налагат се нови санкции, организират се атаки срещу танкери в „международни води“ в нарушение на Конвенцията на ООН по морско право, а Индия и други партньори са обезкуражени да купуват евтина руска енергия“, посочи Лавров.

Той отбеляза, че Европа отдавна е забранила покупки от Русия, „принуждавайки ги да купуват американски втечнен природен газ на значително по-високи цени“.

„ТВ БРИКС“ е създадена през 2017 г. като инициатива на лидерите на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, за „установяване на сътрудничество в медийния сектор“, се казва на уебсайта на медията, чиято централа е в Москва.

По рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „споразуменията, постигнати в Анкоридж, са единственият начин Русия да постигне пробив в преговорите за прекратяване на войната“.

„Преговорите ще продължат“, добави той.

Русия настоява Украйна да изтегли всичките си сили от Луганска и Донецка област. Няма движение по този въпрос в текущите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    18 33 Отговор
    пак се размечтаха

    18:06 09.02.2026

  • 2 Атина Палада

    27 56 Отговор
    Русия ще бъде унижена !

    Коментиран от #91

    18:07 09.02.2026

  • 3 си дзън

    30 22 Отговор
    САЩ дадоха на заден ход и блъснаха Венецуела, Куба и Иран.
    Като дадат на преден ход дали няма да закачат русията, че какъвто
    шофьор е дедо Дончо...

    Коментиран от #11

    18:07 09.02.2026

  • 4 ФАКТ

    9 7 Отговор
    ЗАЩОТО СА УМНИ.НО ШИШИ И АСЕН НЕ ДАВАТ.

    18:07 09.02.2026

  • 5 Путин на какво

    23 27 Отговор
    се е надявал?
    Разбира се, че ще има и заден ход. Той е герой - ще го поеме.

    18:07 09.02.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    37 23 Отговор
    Американците никогда не си държат на думата. Ни-Ко-Га!!!

    Коментиран от #14

    18:07 09.02.2026

  • 7 Сатана Z

    25 19 Отговор
    САЩ ще предадат Зеления нацист жив в ръцете на Путин,макар,че бай Дончо беше обещал да не го прави по молба на Зе

    Коментиран от #40

    18:08 09.02.2026

  • 8 САЩ

    30 20 Отговор
    се предават в Украйна!Русия ги победи!

    Коментиран от #26

    18:08 09.02.2026

  • 9 Пич

    35 18 Отговор
    Това е лесно поправимо !!! Русия просто трябва да натисне газта към Полша!!! И - Одеса задължително !!!

    Коментиран от #25, #51

    18:08 09.02.2026

  • 10 руската мечка

    18 31 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    18:09 09.02.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 19 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Америка пробва да извърти схемата от распада на СССР. За сега не им се получава, Русия е по подгот вена.

    Коментиран от #15, #16

    18:10 09.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    24 17 Отговор
    Украинството е измислица. Няма такъв народ. Има селски диалект от селата около Лвов и частично в града. Все едно шопите в България да се самоопределят като отделна нация. Но дори да е така, това си е сепаратизъм и се преследва от закона във всяка страна. РФ като наследник на СССР е в правото си да се сражава със сепаратистите. Етническия състав на една област не е основание да се самоопредели като отделна държава. Тогава САЩ, Китай, Индия, Испания, Белгия, РФ, България и др. биха се разпаднали на стотици държави.

    Коментиран от #20, #31, #34, #55, #77

    18:12 09.02.2026

  • 14 Хахахаха

    14 22 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашаните - Само луд може да си помисли, че русия ще нападне Украйна!

    18:12 09.02.2026

  • 15 си дзън

    15 22 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    След прекъсването на Старлинк, Израел щял да доставя пейджъри на руснаците...

    Коментиран от #19, #95, #102

    18:12 09.02.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 13 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А и не се знае колко време имат американците, щото часовниеа- брояч вече показава 38 трилиона.

    18:13 09.02.2026

  • 17 малко истински факти

    13 21 Отговор
    ... ха ха на масковските болшевики ватнишки, взе здраво да им препери мартинката , та чак жално взеха да вият ...

    18:14 09.02.2026

  • 18 Шопо

    26 16 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    18:14 09.02.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 17 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    След спирането на Старлинк спря тока в УКРАЙНА, хахахах

    Коментиран от #22

    18:14 09.02.2026

  • 20 Хахахаха

    13 19 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И кой си ти, че да казваш, кое е измислица? Всички държави в Европа все пак са измислени копей. Преди 200 години е имало само няколко империи. А след това са станали много държави! Като една от тях е Украйна! И е призната и от РФ като суверенна държава и то даже рашаните са гарант за нейните граници и територия. Та кой си ти, че да казваш дали имало или нямало такава държава.

    18:15 09.02.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    10 22 Отговор
    Русия нападна натовска Украйна буквално с два ръждави калаша, пък сега Тръмп да оправя бакиите ру3ките ? Ми не става, мецата докрай ще си танцува хорото и плаща всички верасии ))

    18:15 09.02.2026

  • 22 Хахахаха

    11 19 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    След спирането на тока в Киев, спря тока и парното в Белгород.

    Коментиран от #41

    18:16 09.02.2026

  • 23 Копейка

    11 9 Отговор
    сега какво да викаме, объркани сме ?

    Коментиран от #32

    18:16 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Йосиф Кобзон

    9 10 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Голяма газ дават.

    18:18 09.02.2026

  • 26 "Руски депутати заявиха

    12 20 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #52

    18:18 09.02.2026

  • 27 Хахахаха

    12 10 Отговор
    САЩ и РФ заедно тричат бандеровците!

    Коментиран от #38

    18:19 09.02.2026

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 7 Отговор
    "САЩ дават заден ход" или "САЩ дават в задния вход" - изберете сами...

    Коментиран от #33

    18:19 09.02.2026

  • 29 Само така

    11 19 Отговор
    Кочината РФ я чака тежка катастрофа,а кретените в кремъл още са в паралелната реалност.

    18:20 09.02.2026

  • 30 Копейки,

    10 16 Отговор
    Тома Томов каза да отивате в Русия.

    18:20 09.02.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    10 21 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    "...Украинството е измислица. Няма такъв народ..."

    Гледай кво братуха.
    Украинството може да е измислица, но щом народа така е решил, значи са украинци, марсианци, няма значение.
    Проблема е на тъповата Русия допуснала това да се случи. Сега ще си плати всичко и изчезва от Историята като фактор. Конец !!! А в Европа Украйна изгрява като първа военна сила 👍

    Коментиран от #43, #45

    18:20 09.02.2026

  • 32 То си е за объркване

    9 16 Отговор

    До коментар #23 от "Копейка":

    Тръмп да вади Русия от провалената СВО.
    Кой го е очаквал от втарая????!!!!!

    18:21 09.02.2026

  • 33 Путин

    7 15 Отговор

    До коментар #28 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    От бункера не излизам

    Коментиран от #54

    18:21 09.02.2026

  • 34 хаха🤣

    7 18 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    тавариши, лекувайте са докато е време🤣.самагона и кремълската пропаганда не прощават🤣🤣🤣

    18:22 09.02.2026

  • 35 Механик

    6 17 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    18:22 09.02.2026

  • 36 Хахахаха

    18 8 Отговор
    Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна.
    Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
    В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.

    Сервирали са за ядене човешко месо .

    Коментиран от #42, #47, #69

    18:22 09.02.2026

  • 37 Алексеев

    7 19 Отговор
    Руски генерали,масово подават оставка!

    Коментиран от #44

    18:23 09.02.2026

  • 38 пешо

    8 16 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Руската пропаганда има за цел винаги глупака.

    18:23 09.02.2026

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 10 Отговор
    Намериха ли главата на генерал Аверянов?

    18:24 09.02.2026

  • 40 Пръдлячко

    5 10 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Сънища и мечти в тайгата на пейката,тук не вървиш!

    Коментиран от #49

    18:25 09.02.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 4 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    И кво, тока в Белгород утре ще го оправят, а как е само един град, а в УКРАЙНА в Целата страна нЕмааааа. И всички АЕЦ са спряни.И подстанции те 750кВ са разрушени.

    Коментиран от #56

    18:26 09.02.2026

  • 42 Простотията

    3 11 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    на копейките няма граници.

    18:27 09.02.2026

  • 43 Хашим Пазвантооглу

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    Брей... значи и султанът е бил тъп, че е допуснал българите да са българи и да разтурят хубавата Османска империя на три континента.

    18:27 09.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахахаха

    11 3 Отговор
    Зеленски доставчик на деца и човешко месо за сатанистите от Запада. 60000 ловци на човешка плът пълнят бусове с жертви. Има филмчета във Фейсбук.

    18:28 09.02.2026

  • 47 Епщайн

    2 12 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    А кой е бил консуматорът? Путин и неговите олигарси.

    18:28 09.02.2026

  • 48 Бийк

    3 9 Отговор
    Нали ТръмпНАШ
    Сега що ревете и се гърчете
    Поемайте докрай и мълчете
    Нищо друго не ви остава

    Коментиран от #53

    18:29 09.02.2026

  • 49 Суульоо

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пръдлячко":

    Лапуркай бе трррръбаррр !

    18:29 09.02.2026

  • 50 Мерси че признаваш

    3 11 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия нещо да създаде не може. Само мръсотия може да твори. Щото не може да победи ВСУ, бомбардира децата и жените на украинските защитници.

    Мъжка постъпка - типично за мъжки джендър!

    Коментиран от #59, #60

    18:29 09.02.2026

  • 51 Бууухахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Със стомашно-чревнни газове ли?.Логистичен хангар на руската армия: жигули, Нива, мотори и коне.

    18:30 09.02.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 2 Отговор

    До коментар #26 от ""Руски депутати заявиха":

    Дай линк, име, дата на изказването, иначе е развалена боза. Как не ви омръзна да ги копирате тези глупости

    18:30 09.02.2026

  • 53 Прудльооо

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Бийк":

    Кай ся рижата Тръмп отново ли е агент Краснов и чея будет Одеса ?

    Коментиран от #63

    18:30 09.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Питам

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Къв необразован мърлач си, нямаш аналог - безаналогов. Обаче с упоритост разкриваш невежеството и наглостта си тук. Руски агент ли си, какъв си? Нацист си със сигурност.

    Коментиран от #62, #66

    18:32 09.02.2026

  • 56 Хахахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    От поръчката до монтажа на трансформатор за подстанция минават ДВЕ ГОДИНИ. Две години няма да има ток, вода и канализация в Киев. Киевляните ползват външни тоалетни за 1000 души пред блоковете. Честита Европа бандеровци!

    18:32 09.02.2026

  • 57 нннн

    4 3 Отговор
    Мож би затова Генерал Суровикин /Армагедон/ се връща на фронта...

    18:32 09.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Надда Ренн

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "Мерси че признаваш":

    Муци 👄 ,джендърите ще търсиш между 89те официални пола на ЕС ,на грешно място се пробваш,виждал съм те да се веселиш на на Прайда .

    18:33 09.02.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #50 от "Мерси че признаваш":

    И колко са жертвите цивилните? А руските цивилни от Курска обл.? А от Донбас -12 г -15000 човека? Те не са ли хора?
    А ти нацист ли си?

    18:33 09.02.2026

  • 61 да питам

    2 8 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #67

    18:34 09.02.2026

  • 62 Кирил Петков

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Питам":

    Кой пита бре анонимник ,кой си и за кво се бориш ,небинарен тррррллляккк ?

    18:35 09.02.2026

  • 63 Бийк

    3 8 Отговор

    До коментар #53 от "Прудльооо":

    Дори вече не се прикривате
    Будет не будет е ясна работата
    Кочината ви се разпада
    И тролчетата се гърчите
    Украйна ще пребъде
    За разлика от Маскалия
    Единствено ви остава да се кефите на страданието на студуващите цивилни
    Урудскa работа

    Коментиран от #72

    18:35 09.02.2026

  • 64 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...А Русия спира тока..."

    Хитлер също спираше тока и накрая се утепа.
    С ток война се не печели. Абсолютно никакъв смисъл Русия да продължава войната , загуби я !!! Като всичко руско и тази работа се оказа безсмислена, прецакана, половинчата, недовършена. Не напразно германците са смятали руснаците за полухора, което е видно от цялата им полу-работа ))

    Коментиран от #71, #73

    18:35 09.02.2026

  • 65 стоян

    0 7 Отговор
    Тия думи от коня ми изглеждат като безпомощност и реване че предстои фалит и разпад на мюслюманската федерация а нищо не могат да направят освен да се молят на Тръмп да тормози украинците за отстъпки

    Коментиран от #70

    18:35 09.02.2026

  • 66 човекът

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Питам":

    просто е отчаян, много си личи 😂

    18:36 09.02.2026

  • 67 Ами Нети

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "да питам":

    Бъркаш я с м@й... касси ,коте 😼,там са разпродажбите на услуги ...

    18:36 09.02.2026

  • 68 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Виждам нежелание за разпад на многонационалните държави от форума, което е напълно нормално и законно. В същото време желание за разпад единствено на РФ. РФ защитава своите национални интереси и затова се сражава в бившата УССР, на която наследник е РФ.

    Коментиран от #75

    18:37 09.02.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Днес излезе информация, че Джери Демократа, е поръчал за острова си 1250 л Сярна киселина, в деня когато е заведено дело среду него

    18:37 09.02.2026

  • 70 1945

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян":

    Ееех стояне ,стояне тайбее който и където та хване ,аз ти се наситих вече

    18:37 09.02.2026

  • 71 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":

    Що ревеш тогаз, като спирането на тока, водата и канализацията не е проблем?

    18:38 09.02.2026

  • 72 Пръдлячко

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Бийк":

    Къв бийк си бе МоФо,а един по човката искаш ли ?

    18:39 09.02.2026

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":

    И къде е спирал Хитлер тока? Хахахах
    В Дрезден ли? Или в Ленинград? Или в Москва?Малииии, с такива като тебе, цяло чудо е че България е само на 73 място по АйКю

    Коментиран от #76

    18:41 09.02.2026

  • 74 Реалист

    5 4 Отговор
    САЩ започва да снабдява Украйна с нападателни оръжия ...Рашистите ще ядат голям пердах .

    Коментиран от #81

    18:43 09.02.2026

  • 75 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    "...РФ защитава своите национални интереси ..."

    Никой не е нападал Русия, та да се защитава !!!
    Русия се опитва милата да налага свойте интереси, но хич не и се получава. Като президент на Русия още не мога проумея тоя тyлyп Герасимов с кой акъл нападна натовска Украйна, въоръжена до зъби с най-модерни западни технологии ? За Бога....вече Четири Года един Купянск и Myxocpaнcк не можем превзе !!! Ами Киив, Львов, Харьков, Одеса, Николаев кoгда ? Никогда....😁

    18:45 09.02.2026

  • 76 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    73 място по АйКю и 72 място по покупателна способност след Гана е наследника на цветущата НРБ, сиромашката РБ.

    Коментиран от #78, #83

    18:47 09.02.2026

  • 77 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Путин ще ги върне в техните исторически граници около Лвов

    Коментиран от #79

    18:47 09.02.2026

  • 78 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    "...сиромашката РБ..."

    Сиромашка, ма рускините в ютуба цъкат кат будилници снимайки в Софията стотиците Ройсове, Бинтлита и Бугатита паркирани на жълтите павета 😁🍌

    Коментиран от #80, #82

    18:50 09.02.2026

  • 79 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "Шопо":

    Лвов е полски град, компенсиран на Полша с територия от Източна Прусия след ВСВ. Бандеровците нямат никакво право за този град.

    18:52 09.02.2026

  • 80 Баро

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    Явно им чистиш стъклата по светофарите Цар Вулл продънен 😂😂😂 !

    18:53 09.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    На Червения площад е забранено движението на МПС. Рускините снимат на жълтите павета българските първенюта и туземщина. Ти Бентли имаш ли? Имаш ли изобщо кола?

    18:55 09.02.2026

  • 83 Разкрит!

    4 3 Отговор

    До коментар #76 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    100% Копейски фейк!

    18:56 09.02.2026

  • 84 Удри

    3 4 Отговор
    Руснаците трябва да са ни благодарни, че им дадохме кирилицата.

    Коментиран от #97

    19:03 09.02.2026

  • 85 Ауууу

    1 3 Отговор
    Няма кой да спаси Кочината, а копейките "помагат" само с тъпи коментари.

    Коментиран от #86

    19:04 09.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хмм

    2 1 Отговор
    Болшевиките този път начело с Путин отново вървят към купонна система.

    19:15 09.02.2026

  • 88 оня с коня

    2 2 Отговор
    Русия отлично знае че НЯМА КАК да "мели брашно" със Запада и то Баш със лидера им Америка поради НЕПРЕОДОЛИМИ РАЗЛИЧИЯ.Показателно като Доказателство в случая е Крепкото здрависване и взаимното потупване по рамената на Тръмп и Путин при обсъждане на ситуацията в Украйна,след което Путин си правеше каквото си знае,а Тръмп удари НАЙ-ВАЖНИТЕ Икономически Икономически Сфери на Руско Влияние - Венецуела,Куба,Индия,Иран и т.н.И Да - ще плямпа Лавров по НЕСРЕТНАТА "ТВ-БРИКС" /ТВ,която Никой не гледа поради Езикови проблеми в Аборигентните държави в БРИКС/ отчитайки пред Путин че говори "На целия Свят",но резултатът е отчайващо категоричен..."Чувай Х...":)))

    Коментиран от #92

    19:16 09.02.2026

  • 89 Констатация

    1 1 Отговор
    Дедо Путин чувал ли е приказката за Моркова и Остена"??? -)))))))))

    Коментиран от #90

    19:18 09.02.2026

  • 90 Сульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Констатация":

    Не си разбрал ,че НВ В Путин държи остена !

    Коментиран от #93

    19:21 09.02.2026

  • 91 НАДАЙ СЕ МАЖО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    НА ПИЯНА ЖЕНА......

    19:23 09.02.2026

  • 92 оня с х.я

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "оня с коня":

    Ломски ,косми ми излезнаха по езика от повтаряне ,че мисленето и логиката не са ви силна семейна черта ,наблягай на еденьето и ...рането ,там винаги си се представял прекрасно .

    19:24 09.02.2026

  • 93 Държи го

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Сульоо":

    С бузите на Ауспуха си.Ей гледай ватенките по магазините с новото ддс и данъци .Гледат и реват.Държал остена ей заблуденяк.

    Коментиран от #94

    19:24 09.02.2026

  • 94 Сульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Държи го":

    Лапуркай бе тръбар дррррт ,не ми се обяснявай като първата любовница !

    Коментиран от #101

    19:26 09.02.2026

  • 95 Евродженди

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Това като контраступа ли?

    19:32 09.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 В Кирил3цата

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Удри":

    От 42 букви 26 са гръцки
    Кирил и Методий са синове на византийския областен управител ,не на
    българският
    Писменост и православие взимаме от гърците.
    Ние сме само посредници

    Коментиран от #98, #99

    19:35 09.02.2026

  • 98 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "В Кирил3цата":

    До 97 ком - крепостен явно е че не си българин щом знаеш колко букви е българската азбука

    19:53 09.02.2026

  • 99 Бъркаш нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "В Кирил3цата":

    Това е глаголицата.Кирилицата е поръчана от Бълг.цар.

    19:58 09.02.2026

  • 100 ААААА

    1 0 Отговор
    Руски войник стигнал оцелял до Берлин през Май 1945 г. пише в писмо до майка си в Русия: Мамо тук хората имат пердета на прозорците си, тоалетни с вода вътре в жилищата си... Осемдесет години по-късно освен в Москва, Санкт Петербур и няколко други града в Русия колко руснаци имат пердета на прозорците си и тоалетни с вода в жилищата си? В България от години, масово, включително и в селата може да се видят соларни панели и бойлери за топла вода по покривите на къщите. Това може ли бъде видяно масово в Русия?

    19:59 09.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    На теб ти доставят ябълки от Польска,картоф от Недерланд,домат от Туркия,боб от Узбекистан,пипер от Норд Македониа,и мръвки от Бразил,
    некадърник

    20:08 09.02.2026

