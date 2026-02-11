Лидерите на ЕС обсъждат как да засилят конкурентоспособността на блока

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят днес как Европа да стане по-конкурентоспособна спрямо Съединените щати и Китай и да засили стратегическата си автономия чрез укрепване на икономиката на блока, пише "Ройтерс", предава News.bg.

Европейската комисия определи като основни пречки пред по-силен единен пазар т.нар. „Ужасни десет“ и подчерта, че премахването им трябва да бъде приоритет.

Сред тях са:

Сложното установяване и управление на бизнес – високи административни бариери при трансгранична дейност.

Прекалено сложни и понякога противоречиви правила на ЕС.

Недостатъчно прилагане на общите правила – държавите членки не винаги изпълняват договореното.

Ограничено признаване на професионални квалификации , което затруднява мобилността на работниците.

Липса на общи стандарти и различни технически изисквания в отделните държави.

Фрагментирани правила за опаковане, етикетиране и отпадъци , включително различни екологични норми.

Различия в продуктовите стандарти между 27-те страни членки.

Ограничителни национални разпоредби за услугите , които възпрепятстват дейността в чужбина.

Обременяващи правила за командироване на работници , свързани с високи административни разходи.

Териториални ограничения на доставките, които затрудняват търговците да снабдяват пазара от целия ЕС.

Според Комисията премахването на тези бариери е ключово за задълбочаване на вътрешния пазар и за по-силна икономическа позиция на ЕС в глобален план.