Лидерите на ЕС обсъждат как да засилят конкурентоспособността на блока

Лидерите на ЕС обсъждат как да засилят конкурентоспособността на блока

11 Февруари, 2026 10:02 359 7

Европейската комисия посочи „Ужасните десет“ като основни пречки пред по-силен единен пазар

Снимка: БГНЕС
Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят днес как Европа да стане по-конкурентоспособна спрямо Съединените щати и Китай и да засили стратегическата си автономия чрез укрепване на икономиката на блока, пише "Ройтерс", предава News.bg.

Европейската комисия определи като основни пречки пред по-силен единен пазар т.нар. „Ужасни десет“ и подчерта, че премахването им трябва да бъде приоритет.

Сред тях са:

  • Сложното установяване и управление на бизнес – високи административни бариери при трансгранична дейност.

  • Прекалено сложни и понякога противоречиви правила на ЕС.

  • Недостатъчно прилагане на общите правила – държавите членки не винаги изпълняват договореното.

  • Ограничено признаване на професионални квалификации, което затруднява мобилността на работниците.

  • Липса на общи стандарти и различни технически изисквания в отделните държави.

  • Фрагментирани правила за опаковане, етикетиране и отпадъци, включително различни екологични норми.

  • Различия в продуктовите стандарти между 27-те страни членки.

  • Ограничителни национални разпоредби за услугите, които възпрепятстват дейността в чужбина.

  • Обременяващи правила за командироване на работници, свързани с високи административни разходи.

  • Териториални ограничения на доставките, които затрудняват търговците да снабдяват пазара от целия ЕС.

Според Комисията премахването на тези бариери е ключово за задълбочаване на вътрешния пазар и за по-силна икономическа позиция на ЕС в глобален план.


  • 1 Факти

    4 0 Отговор
    Лидерите на ЕССР обсъждат как да засилят конкурентоспособността на блока ама дали ще се получи не е ясно, защото ЕССР е със затихващи функции

    10:05 11.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    На първо време децата ни ще плащат дълговете на франция.

    10:05 11.02.2026

  • 3 хехе

    3 0 Отговор
    урсула да наложи сто пакета санкции и като рухнат икономиките на САЩ и Китай ЕС ще стане конкурентноспособен.

    10:06 11.02.2026

  • 4 Оксиморон

    3 0 Отговор
    Абе тези ни стиснали гушата с разни "данъци " СО2, "зелени", "бембени", което оскъпява нашите производства и всякаква икономическа дейност. Отделно правят политически решения да се спират АЕЦ-ове, да се купуват много скъпи енерго-носители. А енергията е в основата на всичко в икономиката. Даже и един компютър да работи с по-скъп ток и губиш конкуренцията, спрямо други по света, дето разумно си определят всичко. ЕС е срамно неефективен и ние губим с тях всякаква конкуренция. Дори малки джаджи от Китай, една шепа електронни устройства у нас и в целия ЕС никога не може да се произведе на цената на китайците. Ние отдавна загубихме...

    10:11 11.02.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Мога да им спестя усилията - Партията каза няма да проработи!

    Икономиката е проста наука, който превръща въглеводородите в краен продукт най-евтино - той печели!
    А тука виждаме само как Урсулите ще ти налагат техните измислици, но цената на енергията ще си остане непосилна

    10:12 11.02.2026

  • 7 Икономически изчисления, ФАЛИТ!

    2 0 Отговор
    КУХИ ФОН ДЕР ЛАКЕЙ, КОНКУРЕНТЕН СТАВАШ ГА ИМАШ ЕФТИНИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ, НАФТ , ГАЗ, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ЕФТИНА РАБОТНА РЪКА. ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗИСЛЕНИЯ ПОКАЗВАТ ТОЧНО ТОВА ,ЧЕ ВИЕ РАЗРУШИХТЕ ЕФТИНИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ И ЕФТИНАТА РАБОТНА РЪКА ОТ МЮСУЛиТАЛИБАНИ НЕиска ДА РАБОТИ А САМО ДА ПОЛЗВА БЛАГА. ТЕ СА ПАРАЗИТИ.

    10:13 11.02.2026

