Лидерите на ЕС обсъждат как да засилят конкурентоспособността на блока

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят днес как Европа да стане по-конкурентоспособна спрямо Съединените щати и Китай и да засили стратегическата си автономия чрез укрепване на икономиката на блока, пише "Ройтерс", предава News.bg.
Европейската комисия определи като основни пречки пред по-силен единен пазар т.нар. „Ужасни десет“ и подчерта, че премахването им трябва да бъде приоритет.
Сред тях са:
-
Сложното установяване и управление на бизнес – високи административни бариери при трансгранична дейност.
-
Прекалено сложни и понякога противоречиви правила на ЕС.
-
Недостатъчно прилагане на общите правила – държавите членки не винаги изпълняват договореното.
-
Ограничено признаване на професионални квалификации, което затруднява мобилността на работниците.
-
Липса на общи стандарти и различни технически изисквания в отделните държави.
-
Фрагментирани правила за опаковане, етикетиране и отпадъци, включително различни екологични норми.
-
Различия в продуктовите стандарти между 27-те страни членки.
-
Ограничителни национални разпоредби за услугите, които възпрепятстват дейността в чужбина.
-
Обременяващи правила за командироване на работници, свързани с високи административни разходи.
-
Териториални ограничения на доставките, които затрудняват търговците да снабдяват пазара от целия ЕС.
Според Комисията премахването на тези бариери е ключово за задълбочаване на вътрешния пазар и за по-силна икономическа позиция на ЕС в глобален план.
