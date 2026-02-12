Новини
Великобритания се включва в програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна
  Тема: Украйна

Великобритания се включва в програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна

12 Февруари, 2026 10:46 826 32

Лондон отпуска 205 млн. долара по инициативата PURL за подсилване на украинската противовъздушна отбрана

Великобритания се включва в програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обединеното кралство ще се присъедини към програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна. Това съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли пред Politico, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

„Радвам се да потвърдя, че Обединеното кралство отпуска 205 милиона долара по PURL“, заяви Хийли.

Още новини от Украйна

По думите му съюзниците трябва да осигурят на Киев необходимите средства за защита срещу руските атаки. „Заедно трябва да гарантираме на Украйна критичната противовъздушна отбрана, от която се нуждае в отговор на бруталната атака на Путин“, добави той.

Списъкът с приоритетните нужди на Украйна е изготвен миналото лято с цел да се гарантира продължаващо снабдяване с американски оръжия чрез инициативата PURL.

Очаква се по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел на 12 февруари Съединените щати да призоват съюзниците да обявят нови покупки на американско въоръжение за Украйна в рамките на програмата.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мишел

    8 17 Отговор
    "Украйна тества ново лазерно оръжие за унищожаване на дронове за секунди.Украински инженери тестват нова лазерна система за противовъздушна отбрана, наречена „Sunray“. Оръжието е способна да сваля руски дронове само за секунди. Цената ѝ е няколко милиона долара или в пъти по-ниска от тази на сходни западни разработки. По време на демонстрация системата е унищожила дрон във въздуха за секунди – без шум и без видим лазерен лъч. За сравнение – Военноморските сили на САЩ са инвестирали 150 милиона долара в разработката на лазерната система HELIOS на Lockheed Martin, докато украинските инженери са създали „Sunray“ за около две години срещу няколко милиона долара."

    Коментиран от #5, #12

    10:48 12.02.2026

  • 2 Бен Вафлек

    11 13 Отговор
    Браво на Великобритания.

    10:50 12.02.2026

  • 3 име

    9 4 Отговор
    Толкова са прости бандерите и спонсорите им, че не е истина. Искат все най-най от света на ПВОто, които системи стават за смях от руските атаки, без да могат да проумеят че за тях е важно да имат регулярни доставки на що-годе прилично ПВО.

    10:51 12.02.2026

  • 4 Истината

    16 4 Отговор
    А кога ще се включим в закупуването на оръжие за Палестина да се защити от агресора Израел

    Коментиран от #9

    10:53 12.02.2026

  • 5 т-п тpoл copоcоиден

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    И как ще го ползват това лазерно оръжие, като нямат дори ток в Украйна?! По-добре да се учат с прашки да свалят дроновете!

    Коментиран от #13, #26

    10:53 12.02.2026

  • 6 Питам:

    12 2 Отговор
    Ели, защо на снимката са руски танкове? Един "Абрамс" или "Леопард" да беше сложила, щото ингилизите останаха без "Челинджъри" ?

    10:53 12.02.2026

  • 7 мошЕто 🥊

    19 2 Отговор
    Да купуваш оръжия и да ги даваш на някой , за да го бият е голяма простотия ! Щатите си въртят далаверката , а натовците духат купата от всякъде .

    Коментиран от #8

    10:53 12.02.2026

  • 8 мошЕто 🥊

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "мошЕто 🥊":

    духат супата...

    10:54 12.02.2026

  • 9 Хехехее

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Само това оставаше да купуваме оръжия за Хамас

    10:55 12.02.2026

  • 10 Нинов

    10 1 Отговор
    Пари за мир ще останат ли?

    10:59 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отреазвяващ

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Само руски дронове,повтарям,само руски дронове! Палячовци.

    11:05 12.02.2026

  • 13 оня с коня

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "т-п тpoл copоcоиден":

    Не е за вярване че има хора като тебе да си мислят,че Ток има само в Контакта на стената!Принципно Оръжието е предназначено да се монтира извън Населените места за да може да посрещне неприятелските дронове,като за целта вероятно е оборудвано сас СОБСТВЕН ГЕНЕРАТОР за ток.Верно че бат Бойко каза че се разбира с Простите,ама чак с толкова прости ще му е невъзможно:)

    Коментиран от #16, #19, #20

    11:07 12.02.2026

  • 14 Ей,удавихте я тая Украйна,с оръжия!

    8 2 Отговор
    НО!
    Има един малък проблем...!
    Вече не останаха хора за фронта!
    Дори и насилственото ,,бусовизирани" от ТЦК,не помага...!

    11:08 12.02.2026

  • 15 9 МИНУТИ Е ПРЕКАЛЕНО МНОГО🇺🇸🇪🇺

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "🇷🇺РУСИЯ НАПРАВИ ЗА СМЯХ САЩ,ЕС И НАТО":

    Путин каза, че САЩ и НАТО могат да унищожат РУСИЯ за 4 МИНУТИ !!!

    "Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4 минути. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."

    Коментиран от #18

    11:08 12.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Луд с картечница в мол

    7 3 Отговор
    Бедните британци мръзнат заради невъзможност да си плащат сметките за отопление ,а кръвосмешанците от правителството им плащат по 200£ на ден за настаняване на мигрант в хотел и дават милиарди финансова помощ на Осрайна ,къде го чукаш ,къде се пука .Време е за революция !

    11:21 12.02.2026

  • 18 Тити

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "9 МИНУТИ Е ПРЕКАЛЕНО МНОГО🇺🇸🇪🇺":

    И като се събуди с пръсти в контакта и чаршаф около кръста ,забеляза че една коо женна ракета безпощадно тиссе е забилла в анна алла

    Коментиран от #25

    11:22 12.02.2026

  • 19 Ами айде гръмвай го тоя АЕЦ...

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    ...че да останеш жив само ТИ-най-достойният и знаешият...😝!

    11:24 12.02.2026

  • 20 оня с х.я

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Ломски ,вълна ми излезе на езика да повтарям ,че мисленето и анализите не са ви силна родова черта ,наблягай на еденьето и ..рането ,ето там ти е силата .Продай си и дъргела бмв и дари парите на 00 крайна .А както винаги ,оня моя е просто класи над вас !

    11:26 12.02.2026

  • 21 мразим руските Агресори

    6 5 Отговор
    Хвала на братята Украинци!

    Коментиран от #22

    11:32 12.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Име

    2 1 Отговор
    Хубав ден!

    11:41 12.02.2026

  • 24 "През 2025г. приходите на Русия

    11 9 Отговор
    са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    Коментиран от #29, #31

    11:42 12.02.2026

  • 25 Розовото пони Путин 🦄

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Тити":

    И аз всяка нощ сънувам, че превземам Киев за три дни и се събуждам по същия начин 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #27

    11:47 12.02.2026

  • 26 Ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "т-п тpoл copоcоиден":

    Невежеството е сила.!

    11:57 12.02.2026

  • 27 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Явно че си Педикюр от ПП -ДБ , просто за протокола ,ти от кой пол се водиш ?Не че ми пука като те центря в уммммири саняка с медицинска маска но след като си цакаш подобаващо ,претенции нямам .

    12:20 12.02.2026

  • 28 Дойран

    1 0 Отговор
    Тия са основните виновници за войната.

    12:23 12.02.2026

  • 29 Ами Нети

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от ""През 2025г. приходите на Русия":

    Кай честно на теб в случая кво ти пука лично на разходите на Русия на дебеуиа опппррррдяннн г✓333.Ако се опиташ да се формулираш бих те разбрал някакси ...

    12:24 12.02.2026

  • 30 Гай Турий

    2 3 Отговор
    Нито 1 български цент за включване в това безумие на глобалните сатани. Това не отговаря на интересите на България. Очевидно бесът в дивият запад е завладял над 95 % управниците на ционистките колонии, които се упражняват във всякакъв йезуитски цинизъм за да оправдаят агресивните си стратегии по развал на РФ, окупация и разграбването на нейните неизчерпаеми ресурси. Глоблното задкулисие си е пленило един нов нарцис, заразен от личния си култ на световен военнолюбив миролюбец и управник император, пожелал си всякакво безумие като нормална стъпка. Няма да им стане играта, а в България новите управници да си опичат акъла, накъде върви света и какво ни чака ако продължаваме тези антинационални включвания срещу съседната ни РФ, които са единствено в чужда полза - на дивия християн-ционинстки глобален гнет, антибългарска отвсякъде погледнато.

    12:25 12.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И децата вече разбраха...

    7 0 Отговор
    Раша губи войната и затова бомбардира критичната инфраструктура на Украйна. Безсилието на агресора е очевАдно. 4 години не могат да превземат 20% от Донбас, а за Курска област просиха и севернокорейци от Кимчо.

    12:37 12.02.2026

