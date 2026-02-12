Великобритания се включва в програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна

Обединеното кралство ще се присъедини към програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна. Това съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли пред Politico, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

„Радвам се да потвърдя, че Обединеното кралство отпуска 205 милиона долара по PURL“, заяви Хийли.

По думите му съюзниците трябва да осигурят на Киев необходимите средства за защита срещу руските атаки. „Заедно трябва да гарантираме на Украйна критичната противовъздушна отбрана, от която се нуждае в отговор на бруталната атака на Путин“, добави той.

Списъкът с приоритетните нужди на Украйна е изготвен миналото лято с цел да се гарантира продължаващо снабдяване с американски оръжия чрез инициативата PURL.

Очаква се по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел на 12 февруари Съединените щати да призоват съюзниците да обявят нови покупки на американско въоръжение за Украйна в рамките на програмата.