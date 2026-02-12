Новини
„Росатом“ отхвърли твърденията на Киев за риск при рестарта на Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

„Росатом“ отхвърли твърденията на Киев за риск при рестарта на Запорожката АЕЦ

12 Февруари, 2026 15:55 559 10

Москва уверява, че разполага с необходимото оборудване и гориво, докато Украйна предупреждава за опасност от ядрена авария

„Росатом“ отхвърли твърденията на Киев за риск при рестарта на Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ отхвърли обвиненията на Украйна, че на Русия ѝ липсват оборудване и компоненти за експлоатацията на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Русия пое контрола над най-голямата атомна електроцентрала в Европа през 2022 г. В момента всичките шест реактора тип ВВЕР-1000, проектирани по съветско време, се намират в състояние на „студено спиране“. Централата остава ключов въпрос в преговорите за прекратяване на войната, като и Москва, и Киев претендират за управлението ѝ.

Още новини от Украйна

Директорът на украинската държавна компания „Енергоатом“ Павло Ковтонюк заяви, че Русия не разполага с част от необходимото оборудване и резервни части и че опит за рестартиране на реакторите може да доведе до ядрена авария. Според него контролното оборудване и системите за мониторинг са украински, ще се наложи подмяна на американското гориво, а водните ресурси за охлаждане са недостатъчни.

„Росатом“ категорично отхвърли тези твърдения. „Русия управлява един от най-големите ядрени паркове в света, включително блокове ВВЕР-1000, идентични с тези в Запорожката АЕЦ, и има пълен капацитет за производство на оборудване, компоненти и ядрено гориво“, заявиха от корпорацията.

Оттам посочиха, че основният риск за ядрената безопасност остава продължаващият обстрел в района. Компанията отхвърли и твърденията за несъвместимост на системите с руско гориво като „технически неоснователни“.

Според „Росатом“ реактор №1 е получил 10-годишен експлоатационен лиценз от руския регулатор „Ростехнадзор“ в края на 2025 г. Корпорацията уверява, че охладителната система не зависи изцяло от резервоара Каховка и че е създадена резервна система за водоснабдяване.

„11 артезиански кладенци осигуряват до 270 кубически метра вода на час - достатъчно за охлаждане на спрени реактори и басейни за отработено гориво“, заявиха от компанията, като допълниха, че се разработва и проект за плаваща помпена станция за бъдеща работа на пълна мощност.


Русия
Оценка 4.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 16 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма !

    Коментиран от #8, #10

    15:57 12.02.2026

  • 2 си дзън

    2 10 Отговор
    То Росатом е като Роскосмос - отхвърлят всичко и после - буум.

    15:57 12.02.2026

  • 3 Атина Палада

    2 12 Отговор
    Винаги ми е било чудно как руснаците изпратиха човек в Космоса ???

    Коментиран от #5

    15:57 12.02.2026

  • 4 Пенчо

    4 1 Отговор
    Все едно на Бентли да липсват пръскалки за водата на чистачките! Как да не повярваш?

    15:59 12.02.2026

  • 5 Не бяха само руснаците,

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    беше СССР. Руснаците в СССР бяха 1/3 от населението което беше 290млн. Сега са 2/3 от РФ, другите 1/3 са 84 малки народи - Чеченци, дагестанци, Тувинци, буряти, чкути, чукчи.... Сергей Корольов е украинец. Ракетите "Сатана" бяха произведени в Украйна, най-големия самолет в света АН-225 "Мрия" също е украински.

    16:07 12.02.2026

  • 6 Според древногръцката

    3 2 Отговор
    митология, Атина Палада е богинята на мъдростта, но при теб това човешко качество мъдрост очевидно го липсва! По-скоро си по-близо до онова, което е противоположност на мъдростта!

    16:10 12.02.2026

  • 7 Русия методично

    1 3 Отговор
    поразява електро-разпределителната мрежа на Украйна като прави невъзможно пускането на ЗАЕЦ. За пускането на реакторите е необходимо стабилно захранване от поне два независими източника. Това не може да стане при продължаващите вече 5-та година бомбандировки. Като се пуснат реакторите е необходим постоянен товар какъвто не може да бъде една постоянно бомбандирана мрежа.

    16:17 12.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 а ма..

    2 2 Отговор
    Смотаната,и да търкаш и да не търкаш..бандерците никога няма да получат най големио аец у юръпо със шест реактора,масква го е направила,масква ще го пусне и масква ще го експлотира

    16:27 12.02.2026

  • 10 Мим

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ах,ти ще излезеш по просто и от зеления гущер...

    16:34 12.02.2026

