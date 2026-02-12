„Росатом“ отхвърли твърденията на Киев за риск при рестарта на Запорожката АЕЦ

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ отхвърли обвиненията на Украйна, че на Русия ѝ липсват оборудване и компоненти за експлоатацията на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.
Русия пое контрола над най-голямата атомна електроцентрала в Европа през 2022 г. В момента всичките шест реактора тип ВВЕР-1000, проектирани по съветско време, се намират в състояние на „студено спиране“. Централата остава ключов въпрос в преговорите за прекратяване на войната, като и Москва, и Киев претендират за управлението ѝ.
Директорът на украинската държавна компания „Енергоатом“ Павло Ковтонюк заяви, че Русия не разполага с част от необходимото оборудване и резервни части и че опит за рестартиране на реакторите може да доведе до ядрена авария. Според него контролното оборудване и системите за мониторинг са украински, ще се наложи подмяна на американското гориво, а водните ресурси за охлаждане са недостатъчни.
„Росатом“ категорично отхвърли тези твърдения. „Русия управлява един от най-големите ядрени паркове в света, включително блокове ВВЕР-1000, идентични с тези в Запорожката АЕЦ, и има пълен капацитет за производство на оборудване, компоненти и ядрено гориво“, заявиха от корпорацията.
Оттам посочиха, че основният риск за ядрената безопасност остава продължаващият обстрел в района. Компанията отхвърли и твърденията за несъвместимост на системите с руско гориво като „технически неоснователни“.
Според „Росатом“ реактор №1 е получил 10-годишен експлоатационен лиценз от руския регулатор „Ростехнадзор“ в края на 2025 г. Корпорацията уверява, че охладителната система не зависи изцяло от резервоара Каховка и че е създадена резервна система за водоснабдяване.
„11 артезиански кладенци осигуряват до 270 кубически метра вода на час - достатъчно за охлаждане на спрени реактори и басейни за отработено гориво“, заявиха от компанията, като допълниха, че се разработва и проект за плаваща помпена станция за бъдеща работа на пълна мощност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #3 от "Атина Палада":беше СССР. Руснаците в СССР бяха 1/3 от населението което беше 290млн. Сега са 2/3 от РФ, другите 1/3 са 84 малки народи - Чеченци, дагестанци, Тувинци, буряти, чкути, чукчи.... Сергей Корольов е украинец. Ракетите "Сатана" бяха произведени в Украйна, най-големия самолет в света АН-225 "Мрия" също е украински.
До коментар #1 от "Атина Палada":Ах,ти ще излезеш по просто и от зеления гущер...
