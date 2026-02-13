Украински дронове нападнаха Ростов и Волгоград, има разрушения и пострадали

Ростовска област отблъсква въздушна атака от Украйна, като дронове са унищожени в шест района, заяви губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

„Брони бяха унищожени през нощта и тази сутрин в шест района: Верхнедонски, Каменски, Милеровски, Шолоховски, Тарасовски и Чертковски“, написа губернаторът.

Той отбеляза, че все още няма информация за жертви или щети в резултат на атаката.

Заплахата от дронове остава, добави Слюсар.

Във Волгоградска област е отблъсната атака с дронове, при която са пострадали жилищни сгради и промишлена инфраструктура, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров.

Думите му бяха цитирани от пресслужбата на областната администрация в Telegram.

Повредени са частни домове във Волгоград и околностите му. „Домът на голямо семейство в село Ями в Среднеахтубински район е претърпял значителни щети, а 12-годишно момче е хоспитализирано. 18-годишен тийнейджър и жена също са хоспитализирани в Красноармейски район. И тримата пострадали са извън опасност“, каза Бочаров.

В града дронове са се разбили близо до жилищни сгради на три места

„Автомобилите са повредени, прозорците на апартаментите са счупени. На службите за спешна помощ и общините е наредено да оценят щетите, да отстранят последствията и да окажат помощ на пострадалите, както и да подготвят временни центрове за настаняване“, добави Бочаров.

Освен това, отломки от дронове са паднали на територията на няколко промишлени предприятия в града и областта, съобщи губернаторът.

Ограниченията за полети са в сила на летище Волгоград от вечерта на 12 февруари.