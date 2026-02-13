Украински дронове нападнаха Ростов и Волгоград, има разрушения и пострадали

Ростовска област отблъсква въздушна атака от Украйна, като дронове са унищожени в шест района, заяви губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.
„Брони бяха унищожени през нощта и тази сутрин в шест района: Верхнедонски, Каменски, Милеровски, Шолоховски, Тарасовски и Чертковски“, написа губернаторът.
Той отбеляза, че все още няма информация за жертви или щети в резултат на атаката.
Заплахата от дронове остава, добави Слюсар.
Във Волгоградска област е отблъсната атака с дронове, при която са пострадали жилищни сгради и промишлена инфраструктура, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров.
Думите му бяха цитирани от пресслужбата на областната администрация в Telegram.
Повредени са частни домове във Волгоград и околностите му. „Домът на голямо семейство в село Ями в Среднеахтубински район е претърпял значителни щети, а 12-годишно момче е хоспитализирано. 18-годишен тийнейджър и жена също са хоспитализирани в Красноармейски район. И тримата пострадали са извън опасност“, каза Бочаров.
В града дронове са се разбили близо до жилищни сгради на три места
„Автомобилите са повредени, прозорците на апартаментите са счупени. На службите за спешна помощ и общините е наредено да оценят щетите, да отстранят последствията и да окажат помощ на пострадалите, както и да подготвят временни центрове за настаняване“, добави Бочаров.
Освен това, отломки от дронове са паднали на територията на няколко промишлени предприятия в града и областта, съобщи губернаторът.
Ограниченията за полети са в сила на летище Волгоград от вечерта на 12 февруари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо в Кремъл
Коментиран от #2
04:57 13.02.2026
2 Ъхъ!!!
До коментар #1 от "Защо в Кремъл":Наистина защо??? Бедите на достойния и свободолюбив украински народ идват от Кремъл!
Коментиран от #5
05:10 13.02.2026
3 Хайде Стига
Коментиран от #9
05:22 13.02.2026
4 пламен
Коментиран от #6
05:26 13.02.2026
5 Всъщност
До коментар #2 от "Ъхъ!!!":Бедите на украинския народ идват от фашизираната русофобска управляваща укро-хунта и разбира се Атлантическа Европа, която я поддържа
Коментиран от #28
05:26 13.02.2026
6 Симпатизант
До коментар #4 от "пламен":Русия войната с агресивното НАТО ще ше да я получи при всички положения. Путин просто предупреди, че ще изтегли войната извън границите на Русия и го направи. Въпросът все още е кой ще победи, нали?
Коментиран от #15
05:29 13.02.2026
7 Ройтерс
Василий Чуйков
Георгий Жуков
Семьон Тимошенко
Константин Рокосовски
Родион Малиновски
Андрей Ерьоменко.
....
Съвртските командири от Сталинградската битка през ВСВ...Повечето украинци!
Коментиран от #11
05:44 13.02.2026
9 Киев за три дня.
До коментар #3 от "Хайде Стига":Нали вата?
05:59 13.02.2026
10 Za Родину
06:00 13.02.2026
11 Рублевка
До коментар #7 от "Ройтерс":Константин Рокосовски, съветски и полски военен командир (1896-1968)
Гео́ргий Константинович Жу́ков (19 ноември (1 декември) 1896, Стрелковка , Малоярославецкий уезд , Российская империя
Василий Иванович Чуйков 1900 г. , Серебряные пруди , Веневски район , Тулска губерния , Руска империя
Александър Михайлович Василевски е съветски маршал и герой на Съветския съюз, участвал във Втората световна война. Той е бил приятел на Йосиф Сталин и е служил като началник на Генералния щаб от 1943 до 1947 г. От 1949 до 1953 г. е министър на отбраната .
Роден : 30 септември 1895 г., Руска империя
Всички са родени в Руската империя. За нито един от тях не е украинец. Тогава украинство не е имало.
Коментиран от #13
06:01 13.02.2026
12 Рублевка
Коментиран от #23
06:07 13.02.2026
13 Ройтерс
До коментар #11 от "Рублевка":Така е,само Рокодовски е роден във Варшава.
Съветските маршали бранят Сталинград,
сегашните украинци го рушат с дронове!
Коментиран от #14
06:08 13.02.2026
14 Рублевка
До коментар #13 от "Ройтерс":Рокосовски е роден в полско благородническо семейство във Варшава , днешна Полша, тогава част от РУСКАТА ИМПЕРИЯ. Варшава е била център на Варшавската губерния в състава на Руската империя.
06:12 13.02.2026
15 Щеше щеше
До коментар #6 от "Симпатизант":все едно аз да те нападна в собствения ти апартамент под предлог че "ако аз не го бях направил, сигурно ти щеше да ме нападнеш, затова аз те нападнах пръв". Хитро а? Русия се уплашила че Украйна ще я нападне и затова нападнала първа. Да си сърбат попарата сега агресорите
Коментиран от #17
06:23 13.02.2026
16 Владимир Путин, президент
Поредните Петъчни пропагандни лъжи от типа - а у нас все хорошо маркиза......😆
Пет ракети Фламинго в розаф цвят удариха един от най- големите военни складове в Русия. Цялото местно градче Котлубан е евакуирано, вече втори ден складовете горят и детонират. Ситуацията за Путин и Русия е отчайваща и продължава да се влошава с всеки изминал ден. На фронта също нищо хубаво, руснаците отстъпват, бягат. Купянск е Украйна 👍
06:26 13.02.2026
17 Рублевка
До коментар #15 от "Щеше щеше":Ако съседите ти надуват музиката ден и нощ, крещят закани да те бесят, бият децата ти и ти ще хванеш тоягата и ще ги нападнеш.
Коментиран от #20
06:27 13.02.2026
18 Бомбят Русия на поразия
06:29 13.02.2026
19 Бомбят Путин...
06:32 13.02.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "Рублевка":".. тоягата и ще ги нападнеш...."
Само дето ру3ката тояга се оказа счупена и изгнила.
По повод пропагандните Украйна щяла да нападне Русия - кой нормален би нападнал ядрена държави и пачему Япония и Китай дори сега в отчаяното ру3ко положение не нападат Русия да си върнат Камчатка и Сибир ?
Коментиран от #25
06:32 13.02.2026
21 Механик
06:44 13.02.2026
22 Военкор
Бункерите няма да спасят Пусята.
06:46 13.02.2026
23 Руската пропаганда
До коментар #12 от "Рублевка":Има за цел глупака.
06:48 13.02.2026
24 Георгиев
Много се проточи тази операция. Искат да смачкат ВСУ, да смелят оръжията на НАТО, да пробват оръжия като на полигон, да отслабят и разбият НАТО отвътре... И без използване на тактическо ядрено оръжие. Е трудно ще е всичко. Едно по едно и да се приключва. На всички дотегна и омръзна.
Та
06:48 13.02.2026
25 Рублевка
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":Щом руската тояга е счупена и изгнила, защо Зеленски реве всяка вечер в обръщение към украинците? Те нямат ток да го слушат, ама той си знае. Всяка вечер надава рев.
06:52 13.02.2026
26 Мими
06:56 13.02.2026
28 Хм...
До коментар #5 от "Всъщност":Бедите на украинския народ идват от съсед агресор, който ги нападна. И те се защитават, както могат, борят се за страната си, за семействата си, за свободата си.
07:08 13.02.2026
29 12340
До коментар #27 от "ВНИМАНИЕ":В тоя "Бранник" продават цървули и парцали,мани ги ,вехтошари!:))
07:09 13.02.2026