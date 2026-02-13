Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове нападнаха Ростов и Волгоград, има разрушения и пострадали
  Тема: Украйна

Украински дронове нападнаха Ростов и Волгоград, има разрушения и пострадали

13 Февруари, 2026 04:33, обновена 13 Февруари, 2026 06:38 1 720 29

  • волгоград-
  • атака-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия

Пострадали са жилищни сгради и промишлена инфраструктура

Украински дронове нападнаха Ростов и Волгоград, има разрушения и пострадали - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ростовска област отблъсква въздушна атака от Украйна, като дронове са унищожени в шест района, заяви губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

„Брони бяха унищожени през нощта и тази сутрин в шест района: Верхнедонски, Каменски, Милеровски, Шолоховски, Тарасовски и Чертковски“, написа губернаторът.

Още новини от Украйна

Той отбеляза, че все още няма информация за жертви или щети в резултат на атаката.

Заплахата от дронове остава, добави Слюсар.

Във Волгоградска област е отблъсната атака с дронове, при която са пострадали жилищни сгради и промишлена инфраструктура, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров.

Думите му бяха цитирани от пресслужбата на областната администрация в Telegram.

Повредени са частни домове във Волгоград и околностите му. „Домът на голямо семейство в село Ями в Среднеахтубински район е претърпял значителни щети, а 12-годишно момче е хоспитализирано. 18-годишен тийнейджър и жена също са хоспитализирани в Красноармейски район. И тримата пострадали са извън опасност“, каза Бочаров.

В града дронове са се разбили близо до жилищни сгради на три места

„Автомобилите са повредени, прозорците на апартаментите са счупени. На службите за спешна помощ и общините е наредено да оценят щетите, да отстранят последствията и да окажат помощ на пострадалите, както и да подготвят временни центрове за настаняване“, добави Бочаров.

Освен това, отломки от дронове са паднали на територията на няколко промишлени предприятия в града и областта, съобщи губернаторът.

Ограниченията за полети са в сила на летище Волгоград от вечерта на 12 февруари.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо в Кремъл

    16 6 Отговор
    не падат отломки?

    Коментиран от #2

    04:57 13.02.2026

  • 2 Ъхъ!!!

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Защо в Кремъл":

    Наистина защо??? Бедите на достойния и свободолюбив украински народ идват от Кремъл!

    Коментиран от #5

    05:10 13.02.2026

  • 3 Хайде Стига

    15 9 Отговор
    После ще ни карат да плачем за 1 ранен и един изчезнал украинец някъде в Украйна с много-много тъжен репортаж и интервюирани

    Коментиран от #9

    05:22 13.02.2026

  • 4 пламен

    14 14 Отговор
    Искаха война, нападнаха Украйна и получиха война

    Коментиран от #6

    05:26 13.02.2026

  • 5 Всъщност

    23 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ!!!":

    Бедите на украинския народ идват от фашизираната русофобска управляваща укро-хунта и разбира се Атлантическа Европа, която я поддържа

    Коментиран от #28

    05:26 13.02.2026

  • 6 Симпатизант

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "пламен":

    Русия войната с агресивното НАТО ще ше да я получи при всички положения. Путин просто предупреди, че ще изтегли войната извън границите на Русия и го направи. Въпросът все още е кой ще победи, нали?

    Коментиран от #15

    05:29 13.02.2026

  • 7 Ройтерс

    5 7 Отговор
    "...Александър Василевски
    Василий Чуйков
    Георгий Жуков
    Семьон Тимошенко
    Константин Рокосовски
    Родион Малиновски

    Андрей Ерьоменко.
    ....
    Съвртските командири от Сталинградската битка през ВСВ...Повечето украинци!

    Коментиран от #11

    05:44 13.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Киев за три дня.

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде Стига":

    Нали вата?

    05:59 13.02.2026

  • 10 Za Родину

    12 7 Отговор
    Отговор с Орешник !

    06:00 13.02.2026

  • 11 Рублевка

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ройтерс":

    Константин Рокосовски, съветски и полски военен командир (1896-1968)

    Гео́ргий Константинович Жу́ков (19 ноември (1 декември) 1896, Стрелковка , Малоярославецкий уезд , Российская империя

    Василий Иванович Чуйков 1900 г. , Серебряные пруди , Веневски район , Тулска губерния , Руска империя

    Александър Михайлович Василевски е съветски маршал и герой на Съветския съюз, участвал във Втората световна война. Той е бил приятел на Йосиф Сталин и е служил като началник на Генералния щаб от 1943 до 1947 г. От 1949 до 1953 г. е министър на отбраната .
    Роден : 30 септември 1895 г., Руска империя

    Всички са родени в Руската империя. За нито един от тях не е украинец. Тогава украинство не е имало.

    Коментиран от #13

    06:01 13.02.2026

  • 12 Рублевка

    7 7 Отговор
    Ново дъно удари режима на Зеленски. Ловците на глави от ТЦК нахлуват нощем в жилищата на хората и ги извеждат по пижами за фронта пред писъците на жените и децата им.

    Коментиран от #23

    06:07 13.02.2026

  • 13 Ройтерс

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Рублевка":

    Така е,само Рокодовски е роден във Варшава.
    Съветските маршали бранят Сталинград,
    сегашните украинци го рушат с дронове!

    Коментиран от #14

    06:08 13.02.2026

  • 14 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ройтерс":

    Рокосовски е роден в полско благородническо семейство във Варшава , днешна Полша, тогава част от РУСКАТА ИМПЕРИЯ. Варшава е била център на Варшавската губерния в състава на Руската империя.

    06:12 13.02.2026

  • 15 Щеше щеше

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Симпатизант":

    все едно аз да те нападна в собствения ти апартамент под предлог че "ако аз не го бях направил, сигурно ти щеше да ме нападнеш, затова аз те нападнах пръв". Хитро а? Русия се уплашила че Украйна ще я нападне и затова нападнала първа. Да си сърбат попарата сега агресорите

    Коментиран от #17

    06:23 13.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор
    "...Волгоградска област е отблъсната атака с дронове..."

    Поредните Петъчни пропагандни лъжи от типа - а у нас все хорошо маркиза......😆
    Пет ракети Фламинго в розаф цвят удариха един от най- големите военни складове в Русия. Цялото местно градче Котлубан е евакуирано, вече втори ден складовете горят и детонират. Ситуацията за Путин и Русия е отчайваща и продължава да се влошава с всеки изминал ден. На фронта също нищо хубаво, руснаците отстъпват, бягат. Купянск е Украйна 👍

    06:26 13.02.2026

  • 17 Рублевка

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Щеше щеше":

    Ако съседите ти надуват музиката ден и нощ, крещят закани да те бесят, бият децата ти и ти ще хванеш тоягата и ще ги нападнеш.

    Коментиран от #20

    06:27 13.02.2026

  • 18 Бомбят Русия на поразия

    6 4 Отговор
    Путин безпомощен

    06:29 13.02.2026

  • 19 Бомбят Путин...

    5 2 Отговор
    Сам се нахендри на прицела на натовското оръжие.

    06:32 13.02.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Рублевка":

     ".. тоягата и ще ги нападнеш...."

    Само дето ру3ката тояга се оказа счупена и изгнила.
    По повод пропагандните Украйна щяла да нападне Русия - кой нормален би нападнал ядрена държави и пачему Япония и Китай дори сега в отчаяното ру3ко положение не нападат Русия да си върнат Камчатка и Сибир ?

    Коментиран от #25

    06:32 13.02.2026

  • 21 Механик

    0 0 Отговор
    Удри с фаража!

    06:44 13.02.2026

  • 22 Военкор

    2 1 Отговор
    6 броя Фламинго поразиха цели на 3 000 километра.
    Бункерите няма да спасят Пусята.

    06:46 13.02.2026

  • 23 Руската пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рублевка":

    Има за цел глупака.

    06:48 13.02.2026

  • 24 Георгиев

    2 2 Отговор
    След фашистка Германия, Сталинград - сега пак Волгоград наново е нападната от окраинските фашисти. Няма да им се размине. Тези актове развързват ръцете на Путин.
    Много се проточи тази операция. Искат да смачкат ВСУ, да смелят оръжията на НАТО, да пробват оръжия като на полигон, да отслабят и разбият НАТО отвътре... И без използване на тактическо ядрено оръжие. Е трудно ще е всичко. Едно по едно и да се приключва. На всички дотегна и омръзна.

    Та

    06:48 13.02.2026

  • 25 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Щом руската тояга е счупена и изгнила, защо Зеленски реве всяка вечер в обръщение към украинците? Те нямат ток да го слушат, ама той си знае. Всяка вечер надава рев.

    06:52 13.02.2026

  • 26 Мими

    0 0 Отговор
    Какво значи « брони»?

    06:56 13.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всъщност":

    Бедите на украинския народ идват от съсед агресор, който ги нападна. И те се защитават, както могат, борят се за страната си, за семействата си, за свободата си.

    07:08 13.02.2026

  • 29 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ВНИМАНИЕ":

    В тоя "Бранник" продават цървули и парцали,мани ги ,вехтошари!:))

    07:09 13.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания