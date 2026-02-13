Новини
Москва ще оценява рисковете при евентуално изграждане на американски ядрени реактори в Армения

13 Февруари, 2026 13:42

Шойгу коментира решението на Ереван да задълбочи сътрудничеството си със САЩ в областта на гражданската ядрена енергетика

Москва ще оценява рисковете при евентуално изграждане на американски ядрени реактори в Армения - 1
Снимка: БГНЕС
Русия ще извърши анализ на възможните рискове за ядрената безопасност, ако Армения пристъпи към закупуване и изграждане на реактори по американски проект. Това заяви секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу, цитиран от Ройтерс по информация на държавната агенция РИА Новости, предава БТА.

Изказването му идва след подписването в понеделник на споразумение между Армения и САЩ за сътрудничество в сферата на гражданската ядрена енергетика.

Вашингтон предприема стъпки за засилване на връзките си с бившия близък съюзник на Москва, няколко месеца след като САЩ посредничиха за сключването на мирно споразумение в Южен Кавказ между Армения и Азербайджан.

Армения в момента експлоатира ядрена централа от съветската епоха, която е в напреднала възраст, и планира изграждането на нова мощност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Изпадат от всякъде пияните терористи.

    Коментиран от #21

    13:38 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    До къде се докара бункерното!

    13:39 13.02.2026

  • 3 Далавера "Импекс "

    6 1 Отговор
    Иран ако се съгласят на американски реактори,и те няма да имат проблем😉🤣

    13:44 13.02.2026

  • 4 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Ще и ма .До последният арменеЦ

    13:50 13.02.2026

  • 5 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Арменците да купуват генератори и кремакториуми

    13:52 13.02.2026

  • 6 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Наградата на Гераскевич е комсндироФка на фронта

    13:54 13.02.2026

  • 7 Гориил

    6 4 Отговор
    Това означава, че Армения бързо ще започне да губи огромния руски пазар, включително важния пазар на оръжия и боеприпаси на намалени цени (до 50-60% по силата на Организацията на Договора за колективна сигурност). Това ще доведе до колапс и унищожаване на арменската икономика, търговия и финанси. Освен това Армения има колосален дълг към Москва и се надява да го отпише или преструктурира.

    Коментиран от #9

    13:55 13.02.2026

  • 8 русия е джудже

    3 7 Отговор
    Масква може да ми оцени само средния.Никой пет пари не дава за тея руски джуджета.

    Коментиран от #11

    13:55 13.02.2026

  • 9 въпросче

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Ти вярваш ли си на глупостите и измишльотините ? Русия няма никакво икономическо влияние нито капацитет над който и да било,че да може дадена държава да усети разликата ако бие шута на руснаците.

    Коментиран от #22

    13:57 13.02.2026

  • 10 хаха 🤣

    1 5 Отговор
    какво ти разбира еленовъда Шойгу от ядрени реактори 🤣🤣🤣

    13:58 13.02.2026

  • 11 Гориил

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "русия е джудже":

    Един ден Грузия плю върху Русия, без да мисли за последствията.Не те съветвам да правиш същото.

    Коментиран от #16

    13:59 13.02.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    Калушите потъват в батака все повече

    14:02 13.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Москва, Кремъл и Русия са пълна Нула !!!
    Ноль па pyccки 😁

    Коментиран от #17

    14:04 13.02.2026

  • 14 "И петролната рафинерия на "Лукойл"

    1 3 Отговор
    във Волгоград спря рябота след успешна среднощна атака на украински дронове. Унищожена е инсталацията за първична преработка на петрол AVT-1 с капацитет 18 600 тона на ден. Избухналия огромен пожар е причинил допълнителни щети. Това е довело до пълно затваряне на рафинерията, пише Reuters."

    14:06 13.02.2026

  • 15 Бивш канадец

    4 0 Отговор
    Интересно ми е откъде Армения ще извади $50 млрд за американски чайник, още $5 млрд за хранилище за отработено гориво и къде ще го съхранява, защото територията и не го позволява? А за модулни реактори ще почакам, защото засега само руснаците имат работещ проект, а САЩ още правят проучвания по въпроса...от дваесе годин...

    14:07 13.02.2026

  • 16 Република

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Искаш да кажеш, че ако си малка държава, граничеща с тях, и не си техен прислужник, ставаш тяхна република?

    Коментиран от #19

    14:09 13.02.2026

  • 17 Гоорил

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Така е само копейките тим завиждат на клошарията и мизерията!

    14:11 13.02.2026

  • 18 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Русия е джудже което увеличава населението и територията си .А укропакистан напредват към Москва

    14:12 13.02.2026

  • 19 Гоорил

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Република":

    Техни роби, ако успеят да те окупират, то в самите блата са винаги роби от как ги има!

    14:13 13.02.2026

  • 20 Москва

    3 3 Отговор
    Замръзваме пратени генератори.Ха ха ха

    14:14 13.02.2026

  • 21 404

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой те излъга че си софиянец.Ти си от Карлуково

    14:17 13.02.2026

  • 22 Гориил

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "въпросче":

    Времето ще покаже.

    14:30 13.02.2026

  • 23 Гориил

    1 0 Отговор
    Пашинян е продукт на арменския Майдан, само че по-хитър и предпазлив. Русия разполага с пълен набор от инструменти за ефективен диалог с различна степен на политическа, икономическа, търговска и финансова интензивност.Признавам, че при определени условия самият Ереван ще се откаже от неосъществимата си мечта.

    14:37 13.02.2026

  • 24 Гоорил

    0 0 Отговор
    Но е факта, че където има влияние благния галош и мизерия и клошария, куба, с.корея...

    14:45 13.02.2026

