Москва ще оценява рисковете при евентуално изграждане на американски ядрени реактори в Армения

Русия ще извърши анализ на възможните рискове за ядрената безопасност, ако Армения пристъпи към закупуване и изграждане на реактори по американски проект. Това заяви секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу, цитиран от Ройтерс по информация на държавната агенция РИА Новости, предава БТА.
Изказването му идва след подписването в понеделник на споразумение между Армения и САЩ за сътрудничество в сферата на гражданската ядрена енергетика.
Вашингтон предприема стъпки за засилване на връзките си с бившия близък съюзник на Москва, няколко месеца след като САЩ посредничиха за сключването на мирно споразумение в Южен Кавказ между Армения и Азербайджан.
Армения в момента експлоатира ядрена централа от съветската епоха, която е в напреднала възраст, и планира изграждането на нова мощност.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
13:38 13.02.2026
2 Последния Софиянец
13:39 13.02.2026
3 Далавера "Импекс "
13:44 13.02.2026
4 И Киев е Руски
13:50 13.02.2026
5 И Киев е Руски
13:52 13.02.2026
6 И Киев е Руски
13:54 13.02.2026
7 Гориил
Коментиран от #9
13:55 13.02.2026
8 русия е джудже
Коментиран от #11
13:55 13.02.2026
9 въпросче
До коментар #7 от "Гориил":Ти вярваш ли си на глупостите и измишльотините ? Русия няма никакво икономическо влияние нито капацитет над който и да било,че да може дадена държава да усети разликата ако бие шута на руснаците.
Коментиран от #22
13:57 13.02.2026
10 хаха 🤣
13:58 13.02.2026
11 Гориил
До коментар #8 от "русия е джудже":Един ден Грузия плю върху Русия, без да мисли за последствията.Не те съветвам да правиш същото.
Коментиран от #16
13:59 13.02.2026
12 Архимандрисандрит Бибиян
14:02 13.02.2026
13 Владимир Путин, президент
Ноль па pyccки 😁
Коментиран от #17
14:04 13.02.2026
14 "И петролната рафинерия на "Лукойл"
14:06 13.02.2026
15 Бивш канадец
14:07 13.02.2026
16 Република
До коментар #11 от "Гориил":Искаш да кажеш, че ако си малка държава, граничеща с тях, и не си техен прислужник, ставаш тяхна република?
Коментиран от #19
14:09 13.02.2026
17 Гоорил
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Така е само копейките тим завиждат на клошарията и мизерията!
14:11 13.02.2026
18 И Киев е Руски
14:12 13.02.2026
19 Гоорил
До коментар #16 от "Република":Техни роби, ако успеят да те окупират, то в самите блата са винаги роби от как ги има!
14:13 13.02.2026
20 Москва
14:14 13.02.2026
21 404
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой те излъга че си софиянец.Ти си от Карлуково
14:17 13.02.2026
22 Гориил
До коментар #9 от "въпросче":Времето ще покаже.
14:30 13.02.2026
23 Гориил
14:37 13.02.2026
24 Гоорил
14:45 13.02.2026