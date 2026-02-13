Москва ще оценява рисковете при евентуално изграждане на американски ядрени реактори в Армения

Русия ще извърши анализ на възможните рискове за ядрената безопасност, ако Армения пристъпи към закупуване и изграждане на реактори по американски проект. Това заяви секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу, цитиран от Ройтерс по информация на държавната агенция РИА Новости, предава БТА.

Изказването му идва след подписването в понеделник на споразумение между Армения и САЩ за сътрудничество в сферата на гражданската ядрена енергетика.

Вашингтон предприема стъпки за засилване на връзките си с бившия близък съюзник на Москва, няколко месеца след като САЩ посредничиха за сключването на мирно споразумение в Южен Кавказ между Армения и Азербайджан.

Армения в момента експлоатира ядрена централа от съветската епоха, която е в напреднала възраст, и планира изграждането на нова мощност.