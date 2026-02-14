Ядрените сили да спрат натрупването на своите арсенали. Ядреното превъоръжаване не е пътят, по който трябва да се поеме, каза испанският премиер Педро Санчес по време на конференцията по сигурността, която се провежда в Мюнхен.

Договорът за стратегическо съкращаване на оръжията (СТАРТ) между Русия и САЩ изтече на 5 февруари. Заместник-държавният секретар на САЩ по контрол над въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано обяви на 6 февруари, че президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да се стреми към ново споразумение за контрол над въоръженията, тъй като СТАРТ е бил несъвършен и не е обхващал Китайската народна република.

„Ядрените сили са забравили уроците от миналото и отново разширяват арсеналите си... Смирено моля всички тези сили да седнат на масата за преговори и да подпишат ново споразумение, за да гарантират продължаването на току-що изтеклото“, каза премиерът, говорейки на 62-рата конференция по сигурност в баварската столица.

Испанският премиер припомни, че преди 70 години световните лидери са стигнали до заключението, че ядреното възпиране е „твърде скъп и твърде рисков“ метод за предотвратяване на конфликти. Той подчерта, че подобна стратегия изисква колосални публични инвестиции и многократно е водила до опасни провали, които биха могли да доведат до открит ядрен конфликт между Запада и бившия Съветски съюз.

Санчес смята, че рисковете от ядреното възпиране надвишават приноса му за поддържане на мира. Той отбеляза, че общата цена на ядрените оръжия надвишава 11 милиона долара на час, докато експертите оценяват инвестициите на САЩ в ядрени сили на 946 млрд. USD.