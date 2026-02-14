Новини
Ядрените сили трябва да предотвратят нова надпревара във въоръжаването

14 Февруари, 2026 19:21, обновена 14 Февруари, 2026 19:31 521 7

За това призова испанският премиер Санчес

Ядрените сили трябва да предотвратят нова надпревара във въоръжаването - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ядрените сили да спрат натрупването на своите арсенали. Ядреното превъоръжаване не е пътят, по който трябва да се поеме, каза испанският премиер Педро Санчес по време на конференцията по сигурността, която се провежда в Мюнхен.

Договорът за стратегическо съкращаване на оръжията (СТАРТ) между Русия и САЩ изтече на 5 февруари. Заместник-държавният секретар на САЩ по контрол над въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано обяви на 6 февруари, че президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да се стреми към ново споразумение за контрол над въоръженията, тъй като СТАРТ е бил несъвършен и не е обхващал Китайската народна република.

Ядрените сили са забравили уроците от миналото и отново разширяват арсеналите си... Смирено моля всички тези сили да седнат на масата за преговори и да подпишат ново споразумение, за да гарантират продължаването на току-що изтеклото“, каза премиерът, говорейки на 62-рата конференция по сигурност в баварската столица.

Испанският премиер припомни, че преди 70 години световните лидери са стигнали до заключението, че ядреното възпиране е „твърде скъп и твърде рисков“ метод за предотвратяване на конфликти. Той подчерта, че подобна стратегия изисква колосални публични инвестиции и многократно е водила до опасни провали, които биха могли да доведат до открит ядрен конфликт между Запада и бившия Съветски съюз.

Санчес смята, че рисковете от ядреното възпиране надвишават приноса му за поддържане на мира. Той отбеляза, че общата цена на ядрените оръжия надвишава 11 милиона долара на час, докато експертите оценяват инвестициите на САЩ в ядрени сили на 946 млрд. USD.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Макрон разменя ядрени оръжия срещу изплащане от България на дълга на Франция.

    19:24 14.02.2026

  • 2 Сатана Z

    4 1 Отговор
    На Мюнхенската конференция през 2021 Украинецът Зеленски от трибуната заяви,че Украйна ще си върне ядрения статус в най—скоро време.Е,отговорът на Владимир Владимирович беше ясен сигнал за всички мераклии включително и Мерц какво ги чака ако само си помислят,че могат да разработват такива оръжия

    Коментиран от #7

    19:25 14.02.2026

  • 3 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор
    След изблиците на Мерц,че ще прави Германия най-силната армия на света, Медведев му се п0дигра и му отвърна с думите "Демоне,6ъркаш времената,днес не сме 1933г.

    19:25 14.02.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    САЩ...Русия....Русия...САЩ...а защо се забравя Китай,той също е длъжен да спазва разоръжаването,прави оръжия като за последно...Санчес,започвайте и Вие да създавате ядрено...ще имаш някаква гаранция...така стана..

    19:27 14.02.2026

  • 5 санчес

    0 0 Отговор
    понекога му увира главата за разлика от други......

    19:35 14.02.2026

  • 6 Внимание, внимание!

    0 0 Отговор
    Пазете децата от ППДБ/ЛГБТ, а котките от Крум Зарков!

    19:47 14.02.2026

  • 7 Ташаков

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Ти си най големия смешник във форумите хахахаха

    20:02 14.02.2026

Новини по държави:
