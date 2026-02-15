Пожари и ранени след масирана украинска атака срещу Краснодарския край на Русия. Сред поразените населени места е Сочи

Краснодарският край на Русия бе подложен на масирана украинска атака с дронове на режима в Киев.

Най-малко двама души са ранени, а други са по-леко пострадали, съобщи Вениамин Кондратьев, ръководителят на областта, в Telegram.

„Според наличната в момента информация, двама души са пострадали – те са бързо хоспитализирани и получават цялата необходима помощ“, написа губернаторът.

Съобщава се за щети в Сочи и село Юровка в област Анапа. Според губернатора най-сериозна ситуация е регистрирана в село Волна в област Темрюк, където при нощната атака са повредени резервоар за съхранение на петрол, склад и терминали.

Освен това в региона има няколко пожара. 126 души персонал и 34 единици техника, включително служители на службите за спешна помощ, работят по потушаването им, добави губернаторът.

Две серии от експлозии разтърсиха Одеса тази нощ, съобщи Strana.ua.

„В града се чуват експлозии“, гласеше публикация в неговия Telegram канал в 1:40 ч. сутринта.

Публикация в 00:03 ч. също съобщава за подобни инциденти в града.