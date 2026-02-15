Володимир Зеленски се опитва да манипулира украинските избори, включително и за да остане на власт. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в интервю за ТАСС.
Както отбеляза дипломатът, в отговор на засилените твърдения за узурпация на властта и тотална корупция, Зеленски започна да спекулира в диалог със САЩ, ЕС, Великобритания и във вътрешнополитическото информационно пространство за готовността си да организира избори и дори референдум по „териториални въпроси“. Нестабилната вътрешнополитическа позиция на Зеленски вече го принуждава да обмисля машинации. Не е ясно какво да се прави с вътрешно разселените лица, които са огромен брой. „Излъчват се идеи за използване на „молдовския сценарий“ – предотвратяване на участието на украински граждани, живеещи в Русия, в изборите и максимизиране на гласовете на диаспората в западните страни“, отбеляза той.
„Изглежда, че нелегитимният или, както се казва, „изтекъл президент“ Зеленски проучва начини да запази властта си. Въпреки че още през 2019 г. той публично обеща на украинците, че ще бъде избран само за пет години и ще направи всичко възможно, за да донесе мир в Украйна. Мисля, че стойността на обещанията му е очевидна“, подчерта Галузин.
Идеята за въвеждане на външно управление на Украйна под егидата на ООН след приключване на специалната военна операция е един от възможните варианти за разрешаване на конфликта и Русия е готова да го обсъди с други страни, заяви дипломатът.
„Идеята за въвеждане на външно управление на Украйна под егидата на ООН след приключване на специалната военна операция не е нова“, отбеляза той. „През март 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че в случая с Украйна създаването на външна администрация под егидата на ООН е един от възможните варианти. Подобни прецеденти са се случвали в рамките на мироопазващата дейност на световната организация. Като цяло Русия е готова да обсъди със Съединените щати, европейските страни и други страни възможността за въвеждане на временно външно управление в Киев.“
Руският заместник-министър на външните работи смята, че подобна стъпка „ще позволи провеждането на демократични избори в Украйна и идването на власт на жизнеспособно правителство, с което да може да се подпише пълноценен мирен договор и легитимни документи за бъдещо междудържавно сътрудничество“.
„В същото време“, продължи висшият дипломат, „трябва да се вземе предвид, че ООН не е установила официално единен механизъм за създаване на временни международни администрации в засегнати от конфликт територии“.
В тази връзка заместник-министърът посочи съществуващия исторически опит, натрупан по-специално в Източна Славония, Бараня и Западен Срем, както и в Източен Тимор и Камбоджа. „Прехвърлянето на територии под временна администрация на ООН обикновено включва няколко етапа и изисква изпълнението на редица условия“, обясни той. „Първата стъпка е постигане на споразумение между страните в конфликта – пряко или чрез посредници – за прехвърляне на правомощията за временна администрация на ООН. Процедурата за последващи действия и тяхното конкретно съдържание могат да бъдат предмет на преговори между страните“.
„Напоследък идеята за въвеждане на външно управление на Украйна под егидата на ООН не е била обсъждана публично“, заключи Галузин.
Американската страна разбира, че всяка насилствена провокация от страна на Киев стеснява възможностите за преговори за украинско уреждане, допълни Галузин.
„Киев трябва да разбере, че всяко подобно действие стеснява възможностите за разрешаване на конфликта чрез политически и дипломатически средства. Доколкото можем да преценим, представители на екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп, на които е поверена трудната задача да принудят режима в Киев към мир, също разбират това“, отбеляза той.
Москва наистина е "затегнала" преговорната си позиция след нападението на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин и тази затегната позиция беше съобщена на преговарящите в Абу Даби, отбеляза заместник-министърът на външните работи.
„Нашите ответни действия, както знаете, не закъсняха – военните съоръжения в Западна Украйна бяха сериозно повредени“, каза Галузин.
Спонсорите на киевския режим са направили съответните изводи и оценки след нападението срещу резиденцията.
„За щастие, всички тези удари бяха отблъснати. Тази атака беше осъдена от много страни. Нашите партньори за пореден път видяха от първа ръка терористичния характер на хунтата на Зеленски. Всички видяха кадри в Москва, на които нашите военни предават на американците детайлите на полета от един от свалените украински безпилотни летателни апарати, насочени към руската президентска резиденция“, добави той.
„Съответните изводи и оценки са направени, включително от тези, които спонсорират киевския режим“, отбеляза Галузин.
