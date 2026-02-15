Новини
Москва: „Изтеклият" Зеленски търси начини да запази властта си. Отворени сме към идеята за външно управление на Украйна
  Тема: Украйна

Москва: „Изтеклият" Зеленски търси начини да запази властта си. Отворени сме към идеята за външно управление на Украйна

15 Февруари, 2026 06:11, обновена 15 Февруари, 2026 07:00

Провокациите на Киев стесняват възможностите за мирно разрешаване на конфликта, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин

Москва: „Изтеклият" Зеленски търси начини да запази властта си. Отворени сме към идеята за външно управление на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски се опитва да манипулира украинските избори, включително и за да остане на власт. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в интервю за ТАСС.

Както отбеляза дипломатът, в отговор на засилените твърдения за узурпация на властта и тотална корупция, Зеленски започна да спекулира в диалог със САЩ, ЕС, Великобритания и във вътрешнополитическото информационно пространство за готовността си да организира избори и дори референдум по „териториални въпроси“. Нестабилната вътрешнополитическа позиция на Зеленски вече го принуждава да обмисля машинации. Не е ясно какво да се прави с вътрешно разселените лица, които са огромен брой. „Излъчват се идеи за използване на „молдовския сценарий“ – предотвратяване на участието на украински граждани, живеещи в Русия, в изборите и максимизиране на гласовете на диаспората в западните страни“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

„Изглежда, че нелегитимният или, както се казва, „изтекъл президент“ Зеленски проучва начини да запази властта си. Въпреки че още през 2019 г. той публично обеща на украинците, че ще бъде избран само за пет години и ще направи всичко възможно, за да донесе мир в Украйна. Мисля, че стойността на обещанията му е очевидна“, подчерта Галузин.

Идеята за въвеждане на външно управление на Украйна под егидата на ООН след приключване на специалната военна операция е един от възможните варианти за разрешаване на конфликта и Русия е готова да го обсъди с други страни, заяви дипломатът.

„Идеята за въвеждане на външно управление на Украйна под егидата на ООН след приключване на специалната военна операция не е нова“, отбеляза той. „През март 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че в случая с Украйна създаването на външна администрация под егидата на ООН е един от възможните варианти. Подобни прецеденти са се случвали в рамките на мироопазващата дейност на световната организация. Като цяло Русия е готова да обсъди със Съединените щати, европейските страни и други страни възможността за въвеждане на временно външно управление в Киев.“

Руският заместник-министър на външните работи смята, че подобна стъпка „ще позволи провеждането на демократични избори в Украйна и идването на власт на жизнеспособно правителство, с което да може да се подпише пълноценен мирен договор и легитимни документи за бъдещо междудържавно сътрудничество“.

„В същото време“, продължи висшият дипломат, „трябва да се вземе предвид, че ООН не е установила официално единен механизъм за създаване на временни международни администрации в засегнати от конфликт територии“.

В тази връзка заместник-министърът посочи съществуващия исторически опит, натрупан по-специално в Източна Славония, Бараня и Западен Срем, както и в Източен Тимор и Камбоджа. „Прехвърлянето на територии под временна администрация на ООН обикновено включва няколко етапа и изисква изпълнението на редица условия“, обясни той. „Първата стъпка е постигане на споразумение между страните в конфликта – пряко или чрез посредници – за прехвърляне на правомощията за временна администрация на ООН. Процедурата за последващи действия и тяхното конкретно съдържание могат да бъдат предмет на преговори между страните“.

„Напоследък идеята за въвеждане на външно управление на Украйна под егидата на ООН не е била обсъждана публично“, заключи Галузин.

Американската страна разбира, че всяка насилствена провокация от страна на Киев стеснява възможностите за преговори за украинско уреждане, допълни Галузин.

„Киев трябва да разбере, че всяко подобно действие стеснява възможностите за разрешаване на конфликта чрез политически и дипломатически средства. Доколкото можем да преценим, представители на екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп, на които е поверена трудната задача да принудят режима в Киев към мир, също разбират това“, отбеляза той.

Москва наистина е "затегнала" преговорната си позиция след нападението на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин и тази затегната позиция беше съобщена на преговарящите в Абу Даби, отбеляза заместник-министърът на външните работи.

„Нашите ответни действия, както знаете, не закъсняха – военните съоръжения в Западна Украйна бяха сериозно повредени“, каза Галузин.

Спонсорите на киевския режим са направили съответните изводи и оценки след нападението срещу резиденцията.

„За щастие, всички тези удари бяха отблъснати. Тази атака беше осъдена от много страни. Нашите партньори за пореден път видяха от първа ръка терористичния характер на хунтата на Зеленски. Всички видяха кадри в Москва, на които нашите военни предават на американците детайлите на полета от един от свалените украински безпилотни летателни апарати, насочени към руската президентска резиденция“, добави той.

„Съответните изводи и оценки са направени, включително от тези, които спонсорират киевския режим“, отбеляза Галузин.


Русия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питорашката

    18 4 Отговор
    ще има външно управление.всяка губерния

    06:25 15.02.2026

  • 2 Възрожденец

    22 17 Отговор
    Хайде сега,нали вовка започна войната за да смени "режима" в КИЕВ със про - монголски алкаш?!?
    Язък за тия 2 Милиона монголяци Фира

    06:27 15.02.2026

  • 3 Ъхъ!!!

    28 23 Отговор
    Имам по-добро предложение. Да се въведе външно управление на Русия под егидата на ООН! Сигурен съм, че при него руския народ ще живее по-добре отколкото при сегашното Кремълско управление!

    Коментиран от #9

    06:30 15.02.2026

  • 4 Поредните манипулативни глупост на раша

    23 19 Отговор
    Никой никога не е предлагал подобни глупости, скапани мосскали - Украйна е независима държава и такава ще бъде, понял бля.дда?!?

    06:42 15.02.2026

  • 5 Българин

    17 14 Отговор
    ватнешки мечти....

    06:45 15.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    10 14 Отговор
    Готова е я.......след като пристигнаха Фламинго-то !!!
    Ма кой я пита.........😁

    06:51 15.02.2026

  • 7 Борбан

    8 10 Отговор
    Беларуско-унгарско-словашки контингет!Скоро и български!

    Коментиран от #10

    06:52 15.02.2026

  • 8 Факт

    10 2 Отговор
    Явно след края на конфликта трудно ще се произведат избори без взаимоприемливи гаранции.

    06:55 15.02.2026

  • 9 Орк

    13 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ!!!":

    Не решавай за руският народ. Той сам си решава своите проблеми. Гледай своя. Повече от 5 години в политическа криза, а ти си загрижил за Русия.

    Коментиран от #13, #37

    06:57 15.02.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    9 13 Отговор

    До коментар #7 от "Борбан":

    Хърватите също много "любят" братушките, бившите !!!
    То кой ли не ги обича, големи симпатяги са.
    Като Маша 😁

    06:57 15.02.2026

  • 11 Много

    3 5 Отговор
    залюбиха обсъжданията!

    06:59 15.02.2026

  • 12 оня с коня

    12 12 Отговор
    Наглите Руснаци наричат Отечествената война на Украйна за защита на ИСКОННИТЕ СИ територии,Домове и Семейства "Провокации"...Въпросът е ДОКОГА Светът ще търпи РАЗПАСАЛАТА СЕ руска мечка и няма да я постави там където й е мястото,изправяйки сегашните й Господари от Кремъл пред Международния съд?

    07:00 15.02.2026

  • 13 Кирило Буданов, разведчик

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Орк":

    "....русщия народ сам си решава своите проблеми..."

    Повече от Четири Года Украйна и аз решаваме руските праблеми !!! Спpоcи у Иванов и Алексеев. Кой ли ще е следващия ?

    Коментиран от #16

    07:01 15.02.2026

  • 14 Решението!

    9 9 Отговор
    По-добре е крепостните мужици незабавно да се пръждосат от Европейска Украйна. бг.

    07:01 15.02.2026

  • 15 Напимер

    3 3 Отговор
    51 американски щат!

    07:02 15.02.2026

  • 16 Орк

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Живея и работа в Русия и виждам всичко със своите очи. Така че твоята пропаганда остави за себе си

    Коментиран от #23, #24, #31

    07:06 15.02.2026

  • 17 Хардлайнер

    6 4 Отговор
    Зеленски изтича, Байдън изтича, Тръмп изтича, Радев изтича, само путин не изтича! Времето е спряло, ще живее вечно, повече от пирамидите!

    07:07 15.02.2026

  • 18 Гориил

    8 8 Отговор
    Трябва да се изясни, че външното управление може да се обсъжда едва след изтеглянето на украинската армия от Донбас. Москва ясно и конкретно заяви това и няма да прави никакви отстъпки.

    Коментиран от #21

    07:07 15.02.2026

  • 19 Сълзите на Москва

    6 8 Отговор
    са крокодилски!

    07:08 15.02.2026

  • 20 Миролюб Войнов, статистик

    9 7 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26

    контрактници – 1 249 380 (+820) души;
    резервисти – 11 661 (+5) души;
    танкове – 24 020 (+2) единици;
    друга бронетехника – 77 969 (+235) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    дронове – 4 070 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    .

    Коментиран от #29

    07:09 15.02.2026

  • 21 Много

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    хитри:)))))

    07:09 15.02.2026

  • 22 Хардлайнер

    1 2 Отговор
    Око за око, зъб за зъб, косъм за косъм!

    07:09 15.02.2026

  • 23 Пожелавам ти

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Орк":

    за винаги да си в онзи рай!

    07:10 15.02.2026

  • 24 Работиш

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Орк":

    във фермата ли?

    Коментиран от #25

    07:11 15.02.2026

  • 25 От коментарите...

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Работиш":

    ... разбирам,че "украинците" не са спали!!!

    07:15 15.02.2026

  • 26 Гориил

    5 7 Отговор
    Най-бедната и най-изостанала част на Украйна (без Крим, Донбас и Новорусия) ще попадне под външен контрол. Но едновременно с това десет милиона етнически руснаци и рускоезични украинци ще попаднат под ваш контрол. Предсказвам безкраен и всеобхватен ад в Европейския съюз, тъй като руснаците ви не харесват и презират.

    07:17 15.02.2026

  • 27 Хардлайнер

    7 9 Отговор
    Зеленски е пречка да лaпнат Донбас! Ако дойде друг, може да им го даде! А сега Зеленски прай гуcту на уcтата на путин!

    07:18 15.02.2026

  • 28 Зеленски бомби Путин

    4 8 Отговор
    Шубе ги е руснаците от него.

    07:22 15.02.2026

  • 29 Гориил

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, статистик":

    Мир интересует производство танков и ракет в России. Павлин может потерять сто перьев и останется павлином.

    07:23 15.02.2026

  • 30 руззззНациии

    5 5 Отговор
    Само педофилийй джуджешки не е изтекъл. Все пак само от 26 години е цар-генсек

    07:27 15.02.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Орк":

    "....Живея и работа в Русия..."

    Мойте съболезнования човече, това е ужас !!!
    Всеки ден да чакаш да е последен.....
    И как стигнахме до това, как ? Пачему ???

    Коментиран от #39

    07:29 15.02.2026

  • 32 Квартал 95

    3 3 Отговор
    Зеленото е изтекъл и протекъл отвсякъде. Просто в момента е удобен и на Путин и на мераклиите- блъскат го и от двете страни- защото се помисли за много хитър..

    07:32 15.02.2026

  • 33 Бат Петьо Парчето

    5 3 Отговор
    путин в кръв /мензис/

    07:34 15.02.2026

  • 34 Българин

    4 1 Отговор
    "Изъеклият" ви развинти празните русопитешки кратуни.

    07:39 15.02.2026

  • 35 Путлер се вмириса

    6 1 Отговор
    отдавна и изтече , страх го тресе да напусне дупката си да него бракуват, егати мишока се оказа, до като Зеленски обикаля света, фронта и не му пука !

    07:39 15.02.2026

  • 36 Механик

    2 0 Отговор
    Слава ВСУ!

    07:46 15.02.2026

  • 37 Ъхъ!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Орк":

    Ами недей и ти да решаваш за украинския народ! Дали да го управлява Зеленски или не, дали да влезе в ЕС или не, дали да влезе в НАТО или не - тия въпроси да си ги решава УКРАИНСКИЯ НАРОД!!!! НИКОЙ ДРУГ!
    Колкото до политическата криза в България - всеки с коефициент на интелигентност, различен от нула знае, че тя се дължи на прокремълската върхушка която управлява България от 1944 година досега.

    07:49 15.02.2026

  • 38 Българин

    2 0 Отговор
    За света и за човечеството, е много по-важно, да се наложи външно управление на московията. Това ще е по-добре и за руснаците, и за целия свят.

    07:50 15.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 БарекОфф

    0 0 Отговор
    Абе вижте първо себе си. Колко години вече седи в Кремъл джуджето със токчетата.
    ЗЕленски обещал мир. Вие им устроихте Война.
    Хидоли сме в Рашка. На десет километра от големите градове хората живеят в средновековието.
    В Мурманск пред кооперациите са наредени външни тоалетни.

    08:27 15.02.2026

