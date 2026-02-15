Варшава остро към Вашингтон: Сега Европа плаща за войната и има място на масата за преговори!

Полският външен министър Радослав Сикорски постави под въпрос правото на САЩ на водеща роля в преговорите за Украйна, тъй като Вашингтон вече не плаща за военна помощ, предоставяна на Киев.
Това съобщи The Guardian, позовавайки се на изказване на полския дипломат на Мюнхенската конференция по сигурността.
„Естествено беше САЩ да играят водеща роля в тези преговори, тъй като именно те предоставиха по-голямата част от военната помощ на Украйна. Но бих искал нашите американски гости да знаят, че сега ние плащаме за тази война“, цитира вестникът думите на Сикорски.
Той добави още, че европейските страни купуват американско оръжие за доставка до Киев по програмата PURL, докато САЩ не се стремят да предприемат никакви мерки в подкрепа на украинската страна.
„Ако плащаме, ако това се отрази на нашата сигурност, а не само на Украйна, тогава заслужаваме място на масата за преговори“, каза полският външен министър.
PURL беше създадена от НАТО през лятото на 2025 г. в отговор на решението на САЩ да прекратят безплатните доставки на оръжие за Киев. В рамките на тази програма Киев формулира своите военни нужди, а страните от ЕС отпускат средства, купуват тези оръжия от САЩ и ги предоставят безплатно на Украйна.
1 Тръмполин Миртотворский
07:16 15.02.2026
2 хехе
07:17 15.02.2026
3 ОТ МНОГО НАПЪВАНЕ
07:17 15.02.2026
4 Тръмп
07:18 15.02.2026
5 оня с питон.я
Коментиран от #7
07:18 15.02.2026
6 Гориил
07:20 15.02.2026
7 След...
До коментар #5 от "оня с питон.я":...10 11.1989г. всичко става с "плащане"!!!
07:21 15.02.2026
8 Вашето мнение
07:21 15.02.2026
9 Вашето мнение
07:24 15.02.2026
10 стоян георгиев
Щом плащаш за войната, полски боклук, е време и да я видиш на своя територия!
07:24 15.02.2026
11 Хи хи
Коментиран от #25
07:28 15.02.2026
12 Марш на фронта
07:30 15.02.2026
13 Владимир Путин, президент
07:32 15.02.2026
14 гост
Коментиран от #17, #20
07:32 15.02.2026
15 Которана
07:35 15.02.2026
16 Купонджия
07:37 15.02.2026
17 Домакин
До коментар #14 от "гост":Ми точно това казва човека бе, шмyльо!
07:39 15.02.2026
18 Георги
07:40 15.02.2026
19 Пенчо
Коментиран от #21
07:44 15.02.2026
20 Факт
До коментар #14 от "гост":САЩ не желаят да помогнат на Украйна да свърши войната, защото печелят трилиони от продажбата на оръжие за тях. Докато на бедната русийка дори Ким отказва вече да доставя оръжие и войници.
07:44 15.02.2026
21 така е
До коментар #19 от "Пенчо":За част от Украйна не знам, но цял свят се надпреварва кой да вземе русийката за да плаща пенсиите на мужиците. В долларов США разбира се. И да им направи вътрешни тоалетни.
07:46 15.02.2026
22 Тия па
Коментиран от #24
07:48 15.02.2026
23 Така де
07:50 15.02.2026
24 По точно
До коментар #22 от "Тия па":Полша може да прегази Русия за три дни!
07:51 15.02.2026
25 Да знаеш
До коментар #11 от "Хи хи":Скоро от сегашна Русия ще остане само спомен.
07:55 15.02.2026
26 А РЕАЛНОСТТА Е
08:01 15.02.2026