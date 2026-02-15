Полският външен министър Радослав Сикорски постави под въпрос правото на САЩ на водеща роля в преговорите за Украйна, тъй като Вашингтон вече не плаща за военна помощ, предоставяна на Киев.

Това съобщи The Guardian, позовавайки се на изказване на полския дипломат на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Естествено беше САЩ да играят водеща роля в тези преговори, тъй като именно те предоставиха по-голямата част от военната помощ на Украйна. Но бих искал нашите американски гости да знаят, че сега ние плащаме за тази война“, цитира вестникът думите на Сикорски.

Той добави още, че европейските страни купуват американско оръжие за доставка до Киев по програмата PURL, докато САЩ не се стремят да предприемат никакви мерки в подкрепа на украинската страна.

„Ако плащаме, ако това се отрази на нашата сигурност, а не само на Украйна, тогава заслужаваме място на масата за преговори“, каза полският външен министър.

PURL беше създадена от НАТО през лятото на 2025 г. в отговор на решението на САЩ да прекратят безплатните доставки на оръжие за Киев. В рамките на тази програма Киев формулира своите военни нужди, а страните от ЕС отпускат средства, купуват тези оръжия от САЩ и ги предоставят безплатно на Украйна.