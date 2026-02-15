Новини
Свят »
Германия »
Варшава остро към Вашингтон: Сега Европа плаща за войната и има място на масата за преговори!

Варшава остро към Вашингтон: Сега Европа плаща за войната и има място на масата за преговори!

15 Февруари, 2026 07:09, обновена 15 Февруари, 2026 07:14 1 179 26

  • сикорски-
  • рубио-
  • сащ-
  • европа-
  • украйна-
  • полша-
  • оръжие

Външният министър Сикорски постави под съмнение водещата роля на САЩ в мирния процес

Варшава остро към Вашингтон: Сега Европа плаща за войната и има място на масата за преговори! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Сикорски постави под въпрос правото на САЩ на водеща роля в преговорите за Украйна, тъй като Вашингтон вече не плаща за военна помощ, предоставяна на Киев.

Това съобщи The Guardian, позовавайки се на изказване на полския дипломат на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Естествено беше САЩ да играят водеща роля в тези преговори, тъй като именно те предоставиха по-голямата част от военната помощ на Украйна. Но бих искал нашите американски гости да знаят, че сега ние плащаме за тази война“, цитира вестникът думите на Сикорски.

Той добави още, че европейските страни купуват американско оръжие за доставка до Киев по програмата PURL, докато САЩ не се стремят да предприемат никакви мерки в подкрепа на украинската страна.

„Ако плащаме, ако това се отрази на нашата сигурност, а не само на Украйна, тогава заслужаваме място на масата за преговори“, каза полският външен министър.

PURL беше създадена от НАТО през лятото на 2025 г. в отговор на решението на САЩ да прекратят безплатните доставки на оръжие за Киев. В рамките на тази програма Киев формулира своите военни нужди, а страните от ЕС отпускат средства, купуват тези оръжия от САЩ и ги предоставят безплатно на Украйна.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмполин Миртотворский

    24 4 Отговор
    6aл cъм ва, да не сте плащали!

    07:16 15.02.2026

  • 2 хехе

    26 4 Отговор
    мястото на пуделите е в ъгъла, а не на масата на преговорите.

    07:17 15.02.2026

  • 3 ОТ МНОГО НАПЪВАНЕ

    23 3 Отговор
    МА ВИЕ СТЕ НА МАСАТА,...........В МЕНЮТО..............!!!

    07:17 15.02.2026

  • 4 Тръмп

    22 3 Отговор
    Едни са плащачи а други еб,чи

    07:18 15.02.2026

  • 5 оня с питон.я

    18 3 Отговор
    Хаха. Че кой ви кара да плащате?

    Коментиран от #7

    07:18 15.02.2026

  • 6 Гориил

    24 4 Отговор
    Полша е най-лошият преговарящ с Русия в света и в историята.Вместо мир, Сикорски ще разпали трета световна война.И както обикновено, английските му уши ще стърчат зад гърба.

    07:20 15.02.2026

  • 7 След...

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    ...10 11.1989г. всичко става с "плащане"!!!

    07:21 15.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    24 2 Отговор
    Паляк, я обясни на хората колко полски оръжия имате вие? Швабен, микрон и стармър и те не могат да се похвалят с нещо кой знае какво. На масата седят тези, които воюват, вие от прайда в ъгъла.

    07:21 15.02.2026

  • 9 Вашето мнение

    10 2 Отговор
    Пановете дори наколенки не трябва да си вземат, на килимчето в кремал ще лазят швабин, микрон и стармър.

    07:24 15.02.2026

  • 10 стоян георгиев

    20 2 Отговор
    Полските фашисти винаги са били от най-жалките твари на света!
    Щом плащаш за войната, полски боклук, е време и да я видиш на своя територия!

    07:24 15.02.2026

  • 11 Хи хи

    11 4 Отговор
    Нека поляците да плащат, ние трябва да се скатаем, нито едно евро за урките !!! После Русия ще си вземе тройно вложеното от поляците, вероятно във формата на територии !!

    Коментиран от #25

    07:28 15.02.2026

  • 12 Марш на фронта

    8 2 Отговор
    С кинти война не се печели. Ако им стиска, да се хвърлят в боя. Иначе от дивана е лесно!

    07:30 15.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    8 3 Отговор
    Стига бе, стига рева ми пращай 100 000 поляци на фронта !!!

    07:32 15.02.2026

  • 14 гост

    7 3 Отговор
    Не "ВИЕ" плащате войната , а европейските данъкоплатци. Печелят военните концерни, а за "ВАС" са комисионните! Губят руснаците и най-много украинците!

    Коментиран от #17, #20

    07:32 15.02.2026

  • 15 Которана

    3 2 Отговор
    Аз съм сигурна че прайдовете в полша и България могат да съберат едно 100 000 войника и да ги пратят на фронта. Тогава пан незнам кой си можи да седне на масата.

    07:35 15.02.2026

  • 16 Купонджия

    2 2 Отговор
    Който дава парата, той поръчва музиката! Я дай "Камъните падат"!

    07:37 15.02.2026

  • 17 Домакин

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Ми точно това казва човека бе, шмyльо!

    07:39 15.02.2026

  • 18 Георги

    3 0 Отговор
    кой сега лази като охлюв?

    07:40 15.02.2026

  • 19 Пенчо

    3 1 Отговор
    тези искат част от украйна, затова се пъчат!

    Коментиран от #21

    07:44 15.02.2026

  • 20 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    САЩ не желаят да помогнат на Украйна да свърши войната, защото печелят трилиони от продажбата на оръжие за тях. Докато на бедната русийка дори Ким отказва вече да доставя оръжие и войници.

    07:44 15.02.2026

  • 21 така е

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Пенчо":

    За част от Украйна не знам, но цял свят се надпреварва кой да вземе русийката за да плаща пенсиите на мужиците. В долларов США разбира се. И да им направи вътрешни тоалетни.

    07:46 15.02.2026

  • 22 Тия па

    4 3 Отговор
    Се мислят за некъв фактор. Винаги са били част от нищото в Европа. И такива ще си останат.

    Коментиран от #24

    07:48 15.02.2026

  • 23 Така де

    3 0 Отговор
    САЩ са предатели. Нямат място на масата на преговори.

    07:50 15.02.2026

  • 24 По точно

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тия па":

    Полша може да прегази Русия за три дни!

    07:51 15.02.2026

  • 25 Да знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Скоро от сегашна Русия ще остане само спомен.

    07:55 15.02.2026

  • 26 А РЕАЛНОСТТА Е

    1 0 Отговор
    За шляхите няма нищо.

    08:01 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания