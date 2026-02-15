Новини
Свят »
Израел »
Тел Авив и Йерусалим - най-мръсните градове на 14 февруари

15 Февруари, 2026 08:17 442 1

  • йерусалим-
  • израел-
  • тел авив-
  • буря-
  • прах-
  • пясък

Нивата на замърсяване на въздуха в Тел Авив достигнаха 2090 AQI

Тел Авив и Йерусалим - най-мръсните градове на 14 февруари - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тел Авив и Йерусалим оглавиха списъка с най-замърсените градове на планетата на 14 февруари поради силна прашна буря, която обхвана Израел този ден. Това съобщи порталът Ynet, позовавайки се на данни от швейцарската компания IQAir, която оценява качеството на въздуха в градовете.

Според тези данни, нивата на замърсяване на въздуха в Тел Авив достигнаха 2090 AQI. В Йерусалим това ниво се повиши до 597 AQI. И в двата града качеството на въздуха е оценено като „опасно“. Трето място в рейтинга на IQAir заема Лахор, Пакистан, където замърсяването достигна 1165 AQI и е класифицирано като „нездравословно“.

Поради метеорологичните условия лекарите препоръчват на израелците да избягват излизането навън, освен ако не е абсолютно необходимо, и също така предупреждават, че дейностите на открито могат да представляват сериозен риск за хора с хронични заболявания.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васко ДС-то

    2 0 Отговор
    Не си дошли да видят кочината на Васко ушето

    08:24 15.02.2026