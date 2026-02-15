Тел Авив и Йерусалим - най-мръсните градове на 14 февруари

Тел Авив и Йерусалим оглавиха списъка с най-замърсените градове на планетата на 14 февруари поради силна прашна буря, която обхвана Израел този ден. Това съобщи порталът Ynet, позовавайки се на данни от швейцарската компания IQAir, която оценява качеството на въздуха в градовете.

Според тези данни, нивата на замърсяване на въздуха в Тел Авив достигнаха 2090 AQI. В Йерусалим това ниво се повиши до 597 AQI. И в двата града качеството на въздуха е оценено като „опасно“. Трето място в рейтинга на IQAir заема Лахор, Пакистан, където замърсяването достигна 1165 AQI и е класифицирано като „нездравословно“.

Поради метеорологичните условия лекарите препоръчват на израелците да избягват излизането навън, освен ако не е абсолютно необходимо, и също така предупреждават, че дейностите на открито могат да представляват сериозен риск за хора с хронични заболявания.