Рубио: Не искаме васална Европа, нямаме връзка с изявлението на ЕС за отравянето на Навални

15 Февруари, 2026 19:53, обновена 15 Февруари, 2026 18:46 854 19

Държавният секретар на САЩ приветства посоката", по която Сирия върви въпреки "трудните дни, изпълнени с препятствия"

Рубио: Не искаме васална Европа, нямаме връзка с изявлението на ЕС за отравянето на Навални - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по време на посещението си в Словакия, че САЩ не желаят да виждат една "зависима" или "васална" на Вашингтон Европа, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Не желаем Европа да бъде зависима и не искаме Европа да бъде васал на САЩ", каза Рубио на пресконференция в словашката столица Братислава след среща с премиера Роберт Фицо, като уточни, че желае да види "партньор" в лицето на Европа.

Марко Рубио реагира също на публикуваното становище от пет европейски страни, което разкрива, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил убит в арктическа наказателна колония в Русия със силен токсин от отровна дървесна жаба.

"Разбира се, че сме наясно със становището, което е смущаващо. Запознати сме със случая на Навални и със сигурност нямаме никакво основание да се съмняваме в резултата от становището."

Великобритания и нейните съюзници Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че Навални е бил отровен с веществото епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка.

На въпрос защо САЩ не са се присъединили към това становище Рубио отговори, че по начало това не е било инициатива на Вашингтон.

"Тези страни са достигнали до това заключение. Те са координирали изследването. Това не означава, че ние го оспорваме или се опитваме да се скараме с тези страни заради резултатите. Но това е тяхно становище, което те публикуваха", подчерта Рубио.

Руското правителство, което многократно отрече да е замесено със смъртта на Навални, докато той се намираше в арктическа наказателна колония, отхвърли твърденията за отравянето му като "западна пропагандна измама", предаде ТАСС.

Рубио приветства "посоката", по която пое Сирия въпреки "трудните дни, изпълнени с препятствия".

"Имаше трудни дни, много тревожни дни, но се радваме на посоката, по която пое Сирия и се надяваме, че Дамаск няма да се отклони от нея", заяви Марко Рубио на пресконференция в словашката столица Братислава, като същевременно подчерта, че споразумението между кюрдското малцинство и сирийските власти трябва да бъде прието.

"Няма да бъде лесно и ще трябва да бъдат сключени други подобни споразумения с друзите, бедуините, алауитите и другите представители на многообразното сирийско общество", допълни Рубио.

"Вярваме, че постигнатият резултат, колкото и труден да е бил, е за предпочитане пред една Сирия, която би била разкъсана на осем части на фона на всякакви сражения и потоци на масивна миграция. Следователно реагираме на това развитие много положително", подчерта американският държавен секретар.

В края на миналия месец Дамаск и представители на кюрдските сили обявиха, че след месеци боеве и безизходни ситуации са постигнали споразумение, предвиждащо интегрирането на кюрдските сили и администрация в структурите на сирийската държава.

САЩ подкрепиха кюрдските сили в борбата им срещу бойците от групировката "Ислямска държава", но откакто президентът Башар Асад беше свален от власт и беше сформирано ново правителство, начело с Ахмед аш Шараа, Вашингтон подкрепи новия президент в усилията му да наложи властта си над цяла Сирия, отбеляза АФП.

САЩ нямат връзка със съвместното изявление, публикувано от няколко европейски страни относно предполагаемото отравяне на блогъра Алексей Навални, а Вашингтон не е участвал в разследването, заяви държавният секретар на САЩ.

Тези страни стигнаха до това заключение, те се координираха“, каза държавният секретар в отговор на въпрос по темата. „Не беше наша работа. Това беше техен доклад и те го публикуваха.“

Според Рубио, САЩ са запознати с доклада и „не го оспорват“.

На 14 февруари Германия, Великобритания, Нидерландия, Швеция и Франция публикуваха съвместно изявление. В него те твърдят, че Навални е бил отровен с епибатидин - отрова, извлечена от кожата на еквадорската отровна жаба. Това заключение се основава на анализ на пробите от биоматериал на Навални. Представители на гореспоменатите страни следователно обвиниха Русия в предполагаемо нарушение на Конвенцията за химическите оръжия.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред ТАСС, че тези твърдения са измислици, целящи да отвлекат вниманието от належащите проблеми, пред които са изправени западните страни.

Словакия се надява да подпише през следващата година споразумения с американската компания "Уестингхаус", която да ръководи консорциум за изграждане на нова атомна електроцентрала, заяви Рубио.

Пред репортери след срещата Фицо също така отбеляза, че Словакия проявява интерес към покупката на още четири изтребителя Ф-16 от САЩ, за да има общо 18.

Фицо посочи, че има информация, че тръбопроводът "Дружба" е бил ремонтиран след повреда в Украйна, но смята, че доставките за Унгария и Словакия са станали част от политически шантаж.

"Дружба", по който се транспортира руски петрол през Украйна до Унгария и Словакия, може би е бил поправен след наскоро нанесените щети, но Украйна може би забавя възобновяването на доставките, за да окаже натиск върху Унгария да се откаже от опозицията си срещу бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз, заяви словашкият премиер.

"Възприемам това, което се случва днес около петрола, като политически шантаж към Унгария поради безкомпромисната позиция на Унгария по отношение на членството на Украйна в ЕС", заяви Фицо.

Отношение по въпроса взе и министърът на външните и европейските работи на Словакия Юрай Бланар, който изрази очаквания от САЩ за конструктивен подход към ситуацията с доставките на петрол за републиката. Изявлението му във връзка с визитата на американския държавен секретар, бе предадено от информационната агенция TАСР.

"В момента се ползваме от изключение от американската страна за внос на руски петрол, тъй като те взеха предвид факта, че имаме проблем, свързан с получаването на този петрол от други източници", каза Бланар. "Днес единственият [безпрепятствено функциониращ] маршрут за доставки на петрол е тръбопроводът "Адриа".

Словакия получава също руски нефт по тръбопровода "Дружба", но през февруари доставките му бяха преустановени, както съобщиха словашките медии, поради разрушаването на част от нефтопровода в източната част на Украйна. Междувременно в Братислава очакват, че в близките дни доставките ще бъдат възстановени, отбеляза ТАСС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 80

    17 2 Отговор
    Поредно публично отсвирване на европейците от страна на аьминистрацията на Тръмп!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #4, #7, #9, #15, #18

    18:33 15.02.2026

  • 2 Флоридов

    4 7 Отговор
    Латино, см.учи яйца. След 2г никой няма да ви помни с оранжевия идиот.задълги години напред закопахте републиканците. Ще гледате импийчмънт за оранжевия след междинните избори. Всяко чудо за 3 дни. Така и с оранжевия.

    18:35 15.02.2026

  • 3 знаехме си

    6 3 Отговор
    че за жабешката отрова за Навални (не е украинец), никой зад океана не иска да чуе, че как после ще се ръкува пред камерите с поръчителя.

    18:37 15.02.2026

  • 4 Точно обратното.

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    САЩ искат силна и богата Европа, която да налее примерно 1 трилион долара за американски оръжия.

    Коментиран от #5

    18:38 15.02.2026

  • 5 САЩ.

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точно обратното.":

    искат васали. Никога и за никого не се загрижили, освен за себе си.

    18:41 15.02.2026

  • 6 Каралиев

    7 2 Отговор
    Латино рубио,чист имигрант. Отивате си и всичко ще се върне по старому. Както стана и след първия мандат на тръмпо. Всичко в Минеаполис и обедняването на хамериканеца ще ви се върне. Щот високите мита ги плаща редовия американец, което се явява чист данък от 20 процента за всеки. Защото никой търговец няма да поеме митото а ще го прехвърли на потребителя. Инфантилните приказки на тръмп не заблуждават никого. Този дето бил спрял 9 войни. Хахахаха

    18:41 15.02.2026

  • 8 Дас Хаген

    8 2 Отговор
    Интересно как нелегално са изнесени пробите от Навални! ЕС си правят едни фейк новини на които само те си вярват! Явно още не осъзнават че САЩ искат да правят бизнес с Русия не с ЕС!

    Коментиран от #10, #16

    18:43 15.02.2026

  • 12 ахахахахaaa

    7 0 Отговор
    Богдан Александрович Кротович, началник на щаба на бригадата "Азов", участник в отбраната на "Азовстал" заяви в ефир:

    "Не вярвам на цифрата за загубите на руската армия, която посочва Генералният щаб на ВСУ. Тя е много по-малка. Опасно е да се лъжем сами и да смятаме кога ще свършат хората на руснаците. Всички, които мислят, че Русия може да спре войната заради загубите на хора, грешат."

    18:49 15.02.2026

  • 13 Шолопов

    2 0 Отговор
    Всички твърдения на ориндж дядо,рубио латино и ванс са несъстоятелни и неприложими. Именно защото сащ не са еднолична диктатура подобно на путлерланд,ссср и с.корея. хората просто стоят и чакат да им мине мандата. Нищо повече. Тръмп няма едно изпълнено обещание , само лъжи и несвързани приказки. Американците обедняват, плащат високите цени и митата, тръмпо клекна пред китай и всички държави с митата. Несъстоятелни заплахи от сутрин до пладне. И нищо повече. Самоповярвал си лунатик. Лично сенатора на тексас му каза че ако продължава така след междинните избори ще свърши с импийчмънт. Така и ще стане. Срива на тръмпо предстои.

    18:54 15.02.2026

  • 14 Механик

    2 1 Отговор
    Мен, а и вас, м инимум от 34-5 години се опитват да ни убедят, че Русия е държава-каторга и от там няма измъкване. Че там следенето е тотално и нищо не остава скрито, а границите и не може да напуснеш, дори да си дух.
    А сега ми обяснете, как така на всички извън Русия е ясно, че Навални е отровен и точно с някаква жаба?
    После си дайте сметка, защо е трябвало точно с жаба да го тровят? Вероятно презумпцията е била да го отровят с нещо дето няма как да с е установи? Ми тогава как запада установи това с което Навалния е отровен?
    Че то по тая логика, по-добре да го бяха утрепали с лопатата по кратуната, а не да търсят лат. американски жЕби.

    18:55 15.02.2026

  • 16 2244

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дас Хаген":

    От жена му.

    18:57 15.02.2026

  • 17 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фарфорян":

    Как пък нито една копейка не замина да работи и живее в Русия.

    18:58 15.02.2026

  • 18 Шоколиков

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Знаем че мечтаеш да бръснеш ди,рника на митрофаня и космаците да па.лиш върху пишоко си пред олтара със снимката на пу,тлер.

    18:58 15.02.2026

  • 19 Жуликосме

    1 0 Отговор
    За ватниколюбеца трябват ,бензин кибрит и кутийка да съберат пепелта му.

    19:01 15.02.2026