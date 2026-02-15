Рубио: Не искаме васална Европа, нямаме връзка с изявлението на ЕС за отравянето на Навални

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по време на посещението си в Словакия, че САЩ не желаят да виждат една "зависима" или "васална" на Вашингтон Европа, предадоха Франс прес и Ройтерс.



"Не желаем Европа да бъде зависима и не искаме Европа да бъде васал на САЩ", каза Рубио на пресконференция в словашката столица Братислава след среща с премиера Роберт Фицо, като уточни, че желае да види "партньор" в лицето на Европа.



Марко Рубио реагира също на публикуваното становище от пет европейски страни, което разкрива, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил убит в арктическа наказателна колония в Русия със силен токсин от отровна дървесна жаба.



"Разбира се, че сме наясно със становището, което е смущаващо. Запознати сме със случая на Навални и със сигурност нямаме никакво основание да се съмняваме в резултата от становището."



Великобритания и нейните съюзници Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че Навални е бил отровен с веществото епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка.



На въпрос защо САЩ не са се присъединили към това становище Рубио отговори, че по начало това не е било инициатива на Вашингтон.



"Тези страни са достигнали до това заключение. Те са координирали изследването. Това не означава, че ние го оспорваме или се опитваме да се скараме с тези страни заради резултатите. Но това е тяхно становище, което те публикуваха", подчерта Рубио.



Руското правителство, което многократно отрече да е замесено със смъртта на Навални, докато той се намираше в арктическа наказателна колония, отхвърли твърденията за отравянето му като "западна пропагандна измама", предаде ТАСС.

Рубио приветства "посоката", по която пое Сирия въпреки "трудните дни, изпълнени с препятствия".

"Имаше трудни дни, много тревожни дни, но се радваме на посоката, по която пое Сирия и се надяваме, че Дамаск няма да се отклони от нея", заяви Марко Рубио на пресконференция в словашката столица Братислава, като същевременно подчерта, че споразумението между кюрдското малцинство и сирийските власти трябва да бъде прието.

"Няма да бъде лесно и ще трябва да бъдат сключени други подобни споразумения с друзите, бедуините, алауитите и другите представители на многообразното сирийско общество", допълни Рубио.

"Вярваме, че постигнатият резултат, колкото и труден да е бил, е за предпочитане пред една Сирия, която би била разкъсана на осем части на фона на всякакви сражения и потоци на масивна миграция. Следователно реагираме на това развитие много положително", подчерта американският държавен секретар.

В края на миналия месец Дамаск и представители на кюрдските сили обявиха, че след месеци боеве и безизходни ситуации са постигнали споразумение, предвиждащо интегрирането на кюрдските сили и администрация в структурите на сирийската държава.

САЩ подкрепиха кюрдските сили в борбата им срещу бойците от групировката "Ислямска държава", но откакто президентът Башар Асад беше свален от власт и беше сформирано ново правителство, начело с Ахмед аш Шараа, Вашингтон подкрепи новия президент в усилията му да наложи властта си над цяла Сирия, отбеляза АФП.

Словакия се надява да подпише през следващата година споразумения с американската компания "Уестингхаус", която да ръководи консорциум за изграждане на нова атомна електроцентрала, заяви Рубио.

Пред репортери след срещата Фицо също така отбеляза, че Словакия проявява интерес към покупката на още четири изтребителя Ф-16 от САЩ, за да има общо 18.

Фицо посочи, че има информация, че тръбопроводът "Дружба" е бил ремонтиран след повреда в Украйна, но смята, че доставките за Унгария и Словакия са станали част от политически шантаж.

"Дружба", по който се транспортира руски петрол през Украйна до Унгария и Словакия, може би е бил поправен след наскоро нанесените щети, но Украйна може би забавя възобновяването на доставките, за да окаже натиск върху Унгария да се откаже от опозицията си срещу бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз, заяви словашкият премиер.

"Възприемам това, което се случва днес около петрола, като политически шантаж към Унгария поради безкомпромисната позиция на Унгария по отношение на членството на Украйна в ЕС", заяви Фицо.

Отношение по въпроса взе и министърът на външните и европейските работи на Словакия Юрай Бланар, който изрази очаквания от САЩ за конструктивен подход към ситуацията с доставките на петрол за републиката. Изявлението му във връзка с визитата на американския държавен секретар, бе предадено от информационната агенция TАСР.

"В момента се ползваме от изключение от американската страна за внос на руски петрол, тъй като те взеха предвид факта, че имаме проблем, свързан с получаването на този петрол от други източници", каза Бланар. "Днес единственият [безпрепятствено функциониращ] маршрут за доставки на петрол е тръбопроводът "Адриа".

Словакия получава също руски нефт по тръбопровода "Дружба", но през февруари доставките му бяха преустановени, както съобщиха словашките медии, поради разрушаването на част от нефтопровода в източната част на Украйна. Междувременно в Братислава очакват, че в близките дни доставките ще бъдат възстановени, отбеляза ТАСС.