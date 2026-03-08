Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР в първите дни по случая "Петрохан" доведе до спекулации и конспирации

Да, през последните дни имаше кадрови промени в три от главните дирекции на МВР. Но тези директори не са освободени, не са "натирени" извън МВР, ако мога така да се изразя. Те и без това бяха временно назначени на тези длъжности и сега са преназначени за други позиции, където ще бъде използван техният оперативен капацитет. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS служебният зам.-министър на МВР Иван Анчев, коментирайки смяната на шефовете на „Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност“ и „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
Той подчерта, че новите директори, встъпили в длъжност преди дни - са "част от тези дирекции от години и са бивши заместници". "Така че - няма някаква драма и не би трябвало да се търси политически контекст на тези смени", категоричен е Анчев.
На въпрос има ли още освободени директорите на Областни дирекции, след като миналата седмица бяха сменени 23-ма от общо 28 областни шефове - Анчев подчерта, че "няма промени в бройката". "Право на всеки ръководител в една система е да работи с хора, на които има вяра и доверие", подчерта заместник-министърът.
И беше категоричен, че "това не са били самоцелни смени". "За всеки един е направен анализ и оценка какво е постигнал през годините. Някои от тях са хора с висок интегритет. Но не трябва да се забравя, че през последните няколко години имаше редица нарушения, най-вече по отношение на изборите. Това е целта на нашето правителство - да проведем честни и безпристрастни избори", изтъкна Анчев.
По думите му едно от основните неща в направения анализ, на което е обърнато внимание, е как е било противодействано на изборните измами.
Той коментира и срещата в ресторант между министър Емил Дечев с началник отдел „Криминална полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Ангел Папалезов. „Г-н Папалезов е предал на г-н Дечев анотация - най-обща справка на информацията, която е публикувана в медиите по случая „Петрохан”. Тоест, не е имало оперативна справка, не е имало аналитична справка – а това са два различни вида документи, които биха разкрили нюанси от самото разследване. А до това, къде е била направена срещата – тя може да се състои на много места. Няма закон, който да определя къде могат или не могат да се провеждат подобни срещи. Така че - не виждам нищо нередно”, категоричен е заместник-министърът.
И изтъкна, че няма никаква информация по отношение на разследването по случая "Петрохан". "Изрично отказах да изказвам хипотези, защото не съм запознат с детайли. Това е много сериозен криминален инцидент и човешка драма. Но съм напълно съгласен, че неадекватната реакция на МВР в първите дни доведе до спекулации и разнопосочни твърдения, включително от отговорни лица, което подхрани различни конспиративни теории", призна Анчев.
Що се отнася до охраната на европрокурор Теодора Георгиева той потвърди, че тя има назначена охрана на база сигнал, че се чувства застрашена. "Решението е взето от комисия в МВР, в която не участвам, но охраната, която е получила, е адекватна на заплахата", заяви заместник-министърът.
До коментар #5 от "За статистиката":Фента..нила да се про..дава свободно...следите ги няма....във Враца се самоу...биха 3-ма,и 5,5 мъже изгоряха при пожари в къщите си....интересно.
До коментар #3 от "Сталин":Днес на всички е ясно, че зад клането стои политическото ръководство на ппдб/ЛГБТ !
До коментар #11 от "В началото може и да имало спекулации":Имаш доказателства....дачков и Сара...фа ли ти ги казаха 5 часа преди да открият труповете....сихурно са екстрасенси,или врачки...интересно.
Служебна среща на действащ министър с висш полицай в ресторант? И в това нямало нищо нередно?
Единственият въпрос тук е "А защо не са се срещнали в Осемте джуджета?"
И въпросът е реторичен, разбира се.
