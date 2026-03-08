Новини
Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР в първите дни по случая "Петрохан" доведе до спекулации и конспирации

8 Март, 2026 09:30 1 195 23

Да, през последните дни имаше кадрови промени в три от главните дирекции на МВР. Но тези директори не са освободени, не са "натирени" извън МВР, ако мога така да се изразя. Те и без това бяха временно назначени на тези длъжности и сега са преназначени за други позиции, където ще бъде използван техният оперативен капацитет., коментира още зам.-министърът на МВР

Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР в първите дни по случая "Петрохан" доведе до спекулации и конспирации - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да, през последните дни имаше кадрови промени в три от главните дирекции на МВР. Но тези директори не са освободени, не са "натирени" извън МВР, ако мога така да се изразя. Те и без това бяха временно назначени на тези длъжности и сега са преназначени за други позиции, където ще бъде използван техният оперативен капацитет. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS служебният зам.-министър на МВР Иван Анчев, коментирайки смяната на шефовете на „Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност“ и „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
Той подчерта, че новите директори, встъпили в длъжност преди дни - са "част от тези дирекции от години и са бивши заместници". "Така че - няма някаква драма и не би трябвало да се търси политически контекст на тези смени", категоричен е Анчев.

На въпрос има ли още освободени директорите на Областни дирекции, след като миналата седмица бяха сменени 23-ма от общо 28 областни шефове - Анчев подчерта, че "няма промени в бройката". "Право на всеки ръководител в една система е да работи с хора, на които има вяра и доверие", подчерта заместник-министърът.
И беше категоричен, че "това не са били самоцелни смени". "За всеки един е направен анализ и оценка какво е постигнал през годините. Някои от тях са хора с висок интегритет. Но не трябва да се забравя, че през последните няколко години имаше редица нарушения, най-вече по отношение на изборите. Това е целта на нашето правителство - да проведем честни и безпристрастни избори", изтъкна Анчев.

По думите му едно от основните неща в направения анализ, на което е обърнато внимание, е как е било противодействано на изборните измами.

Той коментира и срещата в ресторант между министър Емил Дечев с началник отдел „Криминална полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Ангел Папалезов. „Г-н Папалезов е предал на г-н Дечев анотация - най-обща справка на информацията, която е публикувана в медиите по случая „Петрохан”. Тоест, не е имало оперативна справка, не е имало аналитична справка – а това са два различни вида документи, които биха разкрили нюанси от самото разследване. А до това, къде е била направена срещата – тя може да се състои на много места. Няма закон, който да определя къде могат или не могат да се провеждат подобни срещи. Така че - не виждам нищо нередно”, категоричен е заместник-министърът.
И изтъкна, че няма никаква информация по отношение на разследването по случая "Петрохан". "Изрично отказах да изказвам хипотези, защото не съм запознат с детайли. Това е много сериозен криминален инцидент и човешка драма. Но съм напълно съгласен, че неадекватната реакция на МВР в първите дни доведе до спекулации и разнопосочни твърдения, включително от отговорни лица, което подхрани различни конспиративни теории", призна Анчев.

Що се отнася до охраната на европрокурор Теодора Георгиева той потвърди, че тя има назначена охрана на база сигнал, че се чувства застрашена. "Решението е взето от комисия в МВР, в която не участвам, но охраната, която е получила, е адекватна на заплахата", заяви заместник-министърът.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 въпросче

    8 2 Отговор
    А днес вече остана ли нещо адекватно в България?

    09:33 08.03.2026

  • 2 Пич

    13 6 Отговор
    Навремето една негърска рапърка пееше - Бля бля бля.....!!! Много си беше адекватна реакцията на службите - да се покрие всичко за Петрохан, по политическо нареждане !!! Сега Гюровци ще дозамитат!!!

    09:34 08.03.2026

  • 3 Сталин

    16 6 Отговор
    Кво стана с Петрохан ,за 3 дни и всичко е забравено и свърши,новия негодник министъра на ОПГ-МВР уволни ченгетата които разследваха случая и следите са заметени

    Коментиран от #11

    09:36 08.03.2026

  • 4 Баце

    14 5 Отговор
    Поредният толуп капия на сектантите, хвърлящ димки наляво и на дясно за да прикрива педофилите.

    09:38 08.03.2026

  • 5 За статистиката

    14 5 Отговор
    Този ходил ли е на Петрохан да пие чай, щото много прилича на запален планинар и ръководител на детски лагер?

    Коментиран от #8

    09:40 08.03.2026

  • 6 Неадекватни

    8 4 Отговор
    постановки , лъжи от първия момент , измислици , които се променяха по няколко пъти на ден ! Кой и къде е овчаря , който бил открил кемпера на Околчица , видял мъртвите и съобщил на милицията ! Как ? Иначе ни кошари , ни овце , но той тръгнал към върха в снега.....

    09:44 08.03.2026

  • 7 пе де ре ново начало

    4 8 Отговор
    ние сме ръчичките на бандит методиев борисов - яшаров и джаба блеефски

    09:44 08.03.2026

  • 8 Вече може

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "За статистиката":

    Фента..нила да се про..дава свободно...следите ги няма....във Враца се самоу...биха 3-ма,и 5,5 мъже изгоряха при пожари в къщите си....интересно.

    09:45 08.03.2026

  • 9 Преназначения

    5 3 Отговор
    на милиционери , от стол на стол ! И защо е нужно от ненужни хрантутници ? Пътя и кой от къде е !

    09:46 08.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор
    СЪДРУЖНИЧКАТА НА МИЛУШЕВ В НПО - ТО
    Е ИМАЛА ФИРМА.
    С ЧОВЕК - БИВШ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
    НА ТОКУДА БАНК - СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
    ..... ИСТИНСКАТА СОБСТВЕНИЧКА НА ИПОН 1 - БОЙКО ОТ СИК Е БИЛ САМО УПРАВИТЕЛ В ИПОН 1 :)

    09:48 08.03.2026

  • 11 В началото може и да имало спекулации

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Днес на всички е ясно, че зад клането стои политическото ръководство на ппдб/ЛГБТ !

    Коментиран от #13

    09:48 08.03.2026

  • 12 ЕЙЙЙЙЙЙЙ НАЛИ

    7 3 Отговор
    Щеше да има външна експертиза на независими лица.КО СТАНА. ПАК ВАШИТЕ ЗАВИСИМИТЕ. ПО ВСИЧКО ЛИЧИ ЧЕ ТАМ НЕЩАТА СА МНОГО ИЗВРАТЕНИ. НО И МНОГО ТАЙНСТВЕНИ И ЗА МИЛИОНИ ЗЛАТО И ПАРИ. И ВСИЧКО ОТ ВАС ЩЕ СЕ ПОКРИЕ. Е ЗА ТОВА ХОРАТА НАРОДА ЧЕСТНИТЕ БЪЛГАРИ ЖЕЛАЯТ НОВИ ХОРА ДА УПРАВЛЯВАТ ЗАЩОТО ВИЕ ПРЕДИШНИТЕ И СЕГА СТЕ ЗЛОБНИ АЛЧНИ И ХОРА БЕЗ МОРАЛ. А СПАСИТЕЛЯ.. ТОЙ СЕ КАЗВА РАДЕВ. АКО И ТОЙ СЕ ИЗДЪНИ ХВАЩАМ КРУИЗ ЗА БАХАМИТЕ И НЯМА СЕ ВЪРНА.

    09:53 08.03.2026

  • 13 Значи

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "В началото може и да имало спекулации":

    Имаш доказателства....дачков и Сара...фа ли ти ги казаха 5 часа преди да открият труповете....сихурно са екстрасенси,или врачки...интересно.

    09:54 08.03.2026

  • 14 Перо

    9 1 Отговор
    Тоя е един куфар от политическата пързалка, пълен въздух под налягане с надути имена на организации за измислена кариера, професионализъм нула в сферата, “неможач”!

    10:12 08.03.2026

  • 15 Сага

    3 1 Отговор
    Освен заплатите, всичко и всички там са неадекватни!

    10:12 08.03.2026

  • 16 Феликс Дж

    5 1 Отговор
    ВАНьО АНЧЕВ - Център за изследване на хибридни заплахи. ботьо ботев е му....х..ал, ама този е чисто туту....ру..тка. И се назначаваааааа ооооот ................... големия "държавник" гю..ров. Егатиииииии.

    10:13 08.03.2026

  • 17 Гост

    0 3 Отговор
    Стига сте хулили полицията! Там има много кадърни хора, на които им забраняват Шиши и ДБ и Боко да работят.

    10:31 08.03.2026

  • 18 Фен

    1 0 Отговор
    Аз спекулации не виждам. Петроханските Пудели показха кои са, и те, и приятелите им. Очаквано, и без изненади.

    10:36 08.03.2026

  • 19 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Поредното доказателство, че законите / според законопочитателите от ПП и ДС/ важат за другите, а не за тях.
    Служебна среща на действащ министър с висш полицай в ресторант? И в това нямало нищо нередно?
    Единственият въпрос тук е "А защо не са се срещнали в Осемте джуджета?"
    И въпросът е реторичен, разбира се.

    10:42 08.03.2026

  • 23 Кримката Петрохан

    0 0 Отговор
    Ощетена ли е държавата, ако не стига вече заигравки. То не бяха простотии, не беше чудо

    11:21 08.03.2026

