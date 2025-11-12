Новини
Невиждана суша в Иран: как се стигна до пълна катастрофа

Невиждана суша в Иран: как се стигна до пълна катастрофа

12 Ноември, 2025 18:40

В Иран цари невиждана суша. В последно време не е падала нито капка дъжд в 15 от общо 31 провинции на страната.

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Страната е изправена пред безпрецедентна суша, която принуди властите да ограничат достъпа до вода . Режим на водата е планиран и в Техеран, за да ограничи потреблението и да намали “разхищението”, обяви енергийният министър Абас Али Абад. Хората трябва да използват резервоари за вода и помпи, за да се справят с прекъсванията във водоснабдяването.

Липса на вода с часове

Водопроводната мрежа в Техеран - град, който се разраства бързо и се превръща в мегаполис, е стара и в лошо състояние. От началото на лятото жителите в центъра на иранската столица постоянно съобщават, че нямат вода по цели часове поради ремонтни дейности, за които не са получили предупреждение.

“Живеем в западната част на Техеран и досега не са ни спирали водата. От известно време използваме помпа за високите блокове, защото налягането е много ниско”, казва пенсионерка, която от две години живее в столицата, за да е близо до семейството си. Тя е сред онези близо двайсет процента от жителите на иранската столица, които са заплашени от сериозен недостиг на вода.

В шестата поредна година на суша, язовирите около столицата са с най-ниското ниво от десетилетия насам. Според компанията за водоснабдяване и канализация на провинция Техеран, през последните седем месеца населението на столицата е трябвало да се задоволи с около 12% по-малко вода. “Предвид климатичните условия и продължаващата суша обаче, този процент на икономия трябва да се увеличи до около 20 на сто, за да се гарантира водоснабдяването до зимата”, заяви управителят на дружеството.

Огромно количество вода в Иран се губи

“Икономиите на населението отдавна не са достатъчни, за да се преодолее тази криза”, предупреждава експертката по околната среда Азам Бахрами, изследователка и консултантка по устойчив екотуризъм. В интервю за ДВ тя казва: “Един поглед върху пирамидата на водопотреблението показва, че селскостопанският сектор има най-голям дял – от 80 до 90 процента. Докато на такива сектори се дава приоритет за повишаване на производителността, мерките за икономии няма да имат голям успех.”

Водните запаси на страната са силно намалели поради десетилетия на прекомерна експлоатация, разхищения на вода в селското стопанство и липса на добра инфраструктура. Различни проучвания, като това в научното списание Nature от 2022 г., показват тревожни факти за загубата на подпочвени води в една и бездруго суха страна като Иран .

Един от авторите на проучването, Мохамад Джавад Туриан от Университета в Щутгарт, казва пред ДВ: “От 2002 г. насам Иран губи средно около 16 кубически километра вода годишно. Това означава, че почти на всеки три години Иран губи обем, равен на този на Боденското езеро. През последните 23 години са изчезнали около 370 кубически километра вода. Ситуацията е наистина сериозна.”

Липса на политическа воля за разрешаване на проблема

От дълго време експертите по екология обсъждат с властите, че страната не може да понесе увеличение на населението, нито е в състояние да произвежда изцяло самостоятелно прехраната си. Но който се осмели да говори за това, систематично бива изключван от процесите на вземане на решения и заменян с лоялни на правителството експерти. Критика не липсва - реформаторски настроеният вестник “Етемад” обвини “неквалифицирани мениджъри от важни институции” за водната криза.

Президентът Масуд Пезешкиан, който предвид недостига на вода дори не изключи евакуация на столицата Техеран, също е обект на критики. Хората в Техеран го питат: “Къде да отидат жителите на града?”. Досега правителството на Пезешкиан не е успяло да даде ясен отговор или краткосрочна стратегия за преодоляване на кризата.

“Има някои мерки, които могат да доведат до бързо осезаемо облекчение”, казва експертът Туриан от Университета в Щутгарт. “Приоритизирането на водоснабдяването в градове като Техеран и краткосрочното ограничаване на по-малко критичното потребление на вода могат да дадат бързи резултати като краткосрочни мерки. Важни обаче са решителните подходи за устойчиво преодоляване на водната криза.”

Последователното използване на данни от сателити би помогнало за получаване на ясна и независима картина за действителните загуби на вода и за реалистично определяне на водния бюджет. Според експерта Туриан сред важните стъпки е насочването на селското стопанство към култури, адаптирани към климата, и ефективни системи за напояване. Всички тези мерки обаче са много по-лесни за формулиране, отколкото за изпълнение. Те изискват институционални реформи, технически капацитет, надеждни структури за данни и политическа воля - фактори, които на практика често са по-трудни за реализиране от самите технически решения.

Автор: Шабнам фон Хайн


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да пият Шахеди

    3 4 Отговор
    Аятолаха раздава даже на Руските Терористи.

    Коментиран от #6

    18:43 12.11.2025

  • 2 Инженер

    15 1 Отговор
    Пак са по добре от Плевен

    18:43 12.11.2025

  • 3 Али

    6 2 Отговор
    Иранците са големи Пичове.

    18:44 12.11.2025

  • 4 МИНАЛАТА ГОДИНА УДВОИХА

    5 2 Отговор
    БРОЯ НА АНТЕНИТЕ НАХАРПА В АЛЯСКА. СЯ МОГАТ ДА ОПИЧАТ НЯКОЛКО ЛОКАЦИИ ЕДНОВРЕМЕННО.ИНИТЕ СМЕ НИЙ АКУ СТЕ ЗАБЕЛЯЗАЛИ

    18:45 12.11.2025

  • 5 ВЕЛИНСКИ

    7 1 Отговор
    ИНТЕРЕСНО ТОГАВА
    С КАКВО ОХЛАЖДАТ
    ЦЕНТРОФУГИТТЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА УРАН...

    Коментиран от #17

    18:45 12.11.2025

  • 6 ФАКТ

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Да пият Шахеди":

    Съюзниците на многоходовия чехъл цъфтят.

    18:46 12.11.2025

  • 7 Болимъ

    1 2 Отговор
    шнура.

    18:47 12.11.2025

  • 8 фАКТ

    9 1 Отговор
    Че то у нас БЕЗ суша е по-зле...-само заради крадливите ни политици през последните 35 години.....

    18:48 12.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    3 7 Отговор
    Русия......
    Който се хване с Русия катастрофално тонет.
    СССР, България, Куба, Либия, Ирак, Сирия, счас и Иран.
    Списъка е безкраен 😁

    18:54 12.11.2025

  • 10 Анонимен

    1 2 Отговор
    Нефтът е по-евтин от водата.Иран се превръща постепенно в пустиня с оазиси.Повсемесна суша.

    18:54 12.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бил Гейтс

    3 0 Отговор
    Ние с Цр У не отклоняваме климата с кемтрейлс. Това са конспирации, както ковидя!

    18:58 12.11.2025

  • 13 Ухаааа

    3 0 Отговор
    Че то и тук беше същото, ако природата не ни поваля. Източиха язовирите за ток и ние сме Баланите и олигофрените. И там и тук има стотици и хиляди да пандиза.

    19:00 12.11.2025

  • 14 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    И тука вали като из ведро , ама защо вода във язовирите не влиза ....вода газим .....жадни ходим .....що ТЪЙ ????? Всичко опира до некадърниците които ни управляват !!!!!

    19:00 12.11.2025

  • 15 Ха ха ха

    2 6 Отговор
    На тях вода не им трябва. Основната им задача е да унищожат Израел. Съответно няма да могат да унищожат Израел никога, а унищожават собствения си народ и държава.

    19:07 12.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Спакойно иранские друзья.......
    Русия ще изрази своята ясна позиция в ООН ))

    19:09 12.11.2025

  • 17 ТЕЧЕН МЕТАЛ...МОЙТО ДЕТЕЕЕЕЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ВЕЛИНСКИ":

    ТЕЧЕН МЕТАЛ........Вагони с ЛЯБ има да ИЗДЕШ ОЩИ и акъла пак няма да ти доди..

    19:22 12.11.2025

  • 18 pyzcлямцити

    0 2 Отговор
    ша ги черпя фанта.топла

    19:26 12.11.2025

  • 19 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Да почнат да ползват презер вативи. Не мож по 10 деца в пустиняка и после що нямало вода?! Познавам един оттам. 10 братя и сестри. Той от 40 години е лондончанин и има 6 препеченки деца от 2 бели руси жени. Брат в Ангия, сестра в САЩ - Хамериканка, и 2 братя и една сестра в Германи станн. И родата ну по сумати деца и 4 братя и сестри у ирранско и те са се намножили. Мравунняк шибекярник.

    19:58 12.11.2025

  • 20 Така е

    0 0 Отговор
    Като бяха тръгнали да въоръжават ислямизираните групировки и налагат тъпата ислямска идеология. Вместо да съсредоточат общи усилия да си оправят държат. Природата не признава идеологии. Същата работа и с руслямската идеология в Русия и бивши социалистически държави, особено България.

    20:08 12.11.2025

  • 21 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    . Сега моят познат след 2 бели руси жени заряза втората и 3те деца с нея и тръгна с една ирранка на половината от неговата преклонна възраст. И на нея ще й нашмулли 3 деца кактой тръгнало. Множат се кат плъъ хове! От 2мата му родители първо поколение 10, второ поколение поне 25, вече идва трето поколение сега се омъжиха още дъщери, а една вече има 2 от един ниггерийец, дет говори английския по аффрикански. Тез не спират на 2то дете. 4-5 е стартово.

    20:13 12.11.2025

