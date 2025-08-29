Иран има един месец, за да избегне икономическа изолация в световен мащаб

Великобритания, Франция и Германия вчера официално обявиха пред ООН, че задействат механизма за възстановяване на широкомащабните санкции срещу Иран, като дадоха на Техеран 30-дневен срок да осигури достъп до ядрените си обекти или да се изправи пред задълбочаваща се икономическа изолация в световен мащаб, съобщи британският в. "Гардиън", пише БТА.

Британските власти подчертаха, че решението не е било взето лесноо и че са положени интензивни дипломатически усилия, за да бъде избегната тази стъпка. Те добавиха, че все още има време за дипломация, преди санкциите да бъдат възстановени след 30 дни. Очаква се това да стане по време на годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН.

Според Лондон механизмът е бил активиран, тъй като от 2019 г. Иран се намира в ситуация на съществено неспазване на условията по ядреното споразумение, постигнато през 2015 г. На Техеран е била дадена достатъчна възможност да изпълни ангажиментите си, но той или не е желаел, или не е могъл да го направи.

В. "Уолстрийт джърнъл" уточнява, че Иран е започнал да възобновява ядрената си програма една година след оттеглянето на САЩ от ядрената сделка по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп. До юни тази година страната е била надхвърлила почти всички ограничения по споразумението и е натрупала достатъчно обогатен уран за производството на около 10 ядрени оръжия.

"Международната общност бе изправена пред продължаващи сериозни опасения относно липсата на надеждни гаранции, че ядрената програма на Иран е за мирни цели", заявиха трите европейски страни в писмото си, задействащо процеса на връщане на санкциите.

Европейското решение беше подкрепено от Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че страната му ще работи с европейските си партньори за "успешното възстановяване на международните санкции срещу Иран".

В. "Ню Йорк Таймс" също отбеляза, че активирането на механизма не означава незабавно налагане на санкциите. С него започва 30-дневен период на консултации, в които иранските и европейските дипломати вероятно ще засилят преговорите, за да избегнат връщането на мерките.

"Ще продължим да се опитваме да решим този въпрос по дипломатически път", гласи цитираното от изданието вчерашно изявление на трите европейски страни.

Външният министър на Иран Абас Арагчи нарече мярката незаконна, но не уточни как страната му може да отговори. В телефонен разговор с британския, френския и германския си колега вчера той заяви, че Техеран "ще отговори по подходящ начин на това незаконно и несправедливо действие на трите европейски държави, за да предпази и гарантира националните права и интереси" и призова "това грешно решение да бъде поправено по подходящ начин през следващите дни".

Официалното уведомление на ООН ще отприщи почти неудържим процес, който ще приключи с връщането, след малко повече от месец, на шест основни санкции на ООН срещу Иран, които бяха отменени през последното десетилетие, пише изданието "Форин полиси".

Тези мерки имаха за цел да попречат на способността на Иран да обогатява уран и да се снабдява с компоненти, необходими за развитието на програмите му за ядрени оръжия и балистични ракети, както и за производството на конвенционални оръжия.

И въпреки че санкциите не засягат директно иранската икономика по начина, по който го правят едностранните санкции, наложени от САЩ, те все пак представляват заплаха срещу режима, разклатен от икономическа стагнация след израелските и американските въздушни удари.

С връщането на санкциите светът, включително инвеститорите, банките и пазарите, вероятно ще "заключат, че Иран ще остане изолирана държава в обозримо бъдеще", коментира пред изданието директорът на иранския проект в Международната кризисна група Али Ваез.

Санкциите по-специално ще ограничат способността на Техеран да възстанови офанзивните и отбранителните си способности след атаките от Израел и САЩ през юни.

Със стартирането на 30-дневния процес за връщане на глобалните санкции, падането на чука върху главите на аятоласите е по-близо от всякога, пише тази сутрин израелският в. "Джерузалем пост".

Изданието отбелязва, че механизмът е вграден в споразумението от 2015 г., така че позволява на всяка от страните по него автоматично да върне пълните санкции срещу Техеран, ако сметне, че той нарушава сделката, като Русия и Китай нямат стандартното си право на вето в ООН.

Засега обаче върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей не е показал голяма склонност да направи необходимите отстъпки, за да избегне връщането на ограниченията и дори нови въздушни удари от страна на Израел и САЩ, пише вестникът.

Към днешна дата единствените реални отстъпки, които Хаменей е направил, са да позволи на ядрените инспектори на МААЕ да се върнат в страната, но те бяха допуснати само до граждански ядрени обекти, като съоръжението в Бушехр.

Иран обаче отказва да позволи на МААЕ достъп до който и да е от военните ядрени обекти, които бяха обект на израелските и американските удари през юни, включително и до около 400 килограма обогатен уран, който не беше засегнат от бомбардировките, отбелязва изданието.