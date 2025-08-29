Иран има един месец, за да избегне икономическа изолация в световен мащаб

Великобритания, Франция и Германия вчера официално обявиха пред ООН, че задействат механизма за възстановяване на широкомащабните санкции срещу Иран, като дадоха на Техеран 30-дневен срок да осигури достъп до ядрените си обекти или да се изправи пред задълбочаваща се икономическа изолация в световен мащаб, съобщи британският в. "Гардиън", пише БТА.
Британските власти подчертаха, че решението не е било взето лесноо и че са положени интензивни дипломатически усилия, за да бъде избегната тази стъпка. Те добавиха, че все още има време за дипломация, преди санкциите да бъдат възстановени след 30 дни. Очаква се това да стане по време на годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН.
Според Лондон механизмът е бил активиран, тъй като от 2019 г. Иран се намира в ситуация на съществено неспазване на условията по ядреното споразумение, постигнато през 2015 г. На Техеран е била дадена достатъчна възможност да изпълни ангажиментите си, но той или не е желаел, или не е могъл да го направи.
В. "Уолстрийт джърнъл" уточнява, че Иран е започнал да възобновява ядрената си програма една година след оттеглянето на САЩ от ядрената сделка по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп. До юни тази година страната е била надхвърлила почти всички ограничения по споразумението и е натрупала достатъчно обогатен уран за производството на около 10 ядрени оръжия.
"Международната общност бе изправена пред продължаващи сериозни опасения относно липсата на надеждни гаранции, че ядрената програма на Иран е за мирни цели", заявиха трите европейски страни в писмото си, задействащо процеса на връщане на санкциите.
Европейското решение беше подкрепено от Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че страната му ще работи с европейските си партньори за "успешното възстановяване на международните санкции срещу Иран".
В. "Ню Йорк Таймс" също отбеляза, че активирането на механизма не означава незабавно налагане на санкциите. С него започва 30-дневен период на консултации, в които иранските и европейските дипломати вероятно ще засилят преговорите, за да избегнат връщането на мерките.
"Ще продължим да се опитваме да решим този въпрос по дипломатически път", гласи цитираното от изданието вчерашно изявление на трите европейски страни.
Външният министър на Иран Абас Арагчи нарече мярката незаконна, но не уточни как страната му може да отговори. В телефонен разговор с британския, френския и германския си колега вчера той заяви, че Техеран "ще отговори по подходящ начин на това незаконно и несправедливо действие на трите европейски държави, за да предпази и гарантира националните права и интереси" и призова "това грешно решение да бъде поправено по подходящ начин през следващите дни".
Официалното уведомление на ООН ще отприщи почти неудържим процес, който ще приключи с връщането, след малко повече от месец, на шест основни санкции на ООН срещу Иран, които бяха отменени през последното десетилетие, пише изданието "Форин полиси".
Тези мерки имаха за цел да попречат на способността на Иран да обогатява уран и да се снабдява с компоненти, необходими за развитието на програмите му за ядрени оръжия и балистични ракети, както и за производството на конвенционални оръжия.
И въпреки че санкциите не засягат директно иранската икономика по начина, по който го правят едностранните санкции, наложени от САЩ, те все пак представляват заплаха срещу режима, разклатен от икономическа стагнация след израелските и американските въздушни удари.
С връщането на санкциите светът, включително инвеститорите, банките и пазарите, вероятно ще "заключат, че Иран ще остане изолирана държава в обозримо бъдеще", коментира пред изданието директорът на иранския проект в Международната кризисна група Али Ваез.
Санкциите по-специално ще ограничат способността на Техеран да възстанови офанзивните и отбранителните си способности след атаките от Израел и САЩ през юни.
Със стартирането на 30-дневния процес за връщане на глобалните санкции, падането на чука върху главите на аятоласите е по-близо от всякога, пише тази сутрин израелският в. "Джерузалем пост".
Изданието отбелязва, че механизмът е вграден в споразумението от 2015 г., така че позволява на всяка от страните по него автоматично да върне пълните санкции срещу Техеран, ако сметне, че той нарушава сделката, като Русия и Китай нямат стандартното си право на вето в ООН.
Засега обаче върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей не е показал голяма склонност да направи необходимите отстъпки, за да избегне връщането на ограниченията и дори нови въздушни удари от страна на Израел и САЩ, пише вестникът.
Към днешна дата единствените реални отстъпки, които Хаменей е направил, са да позволи на ядрените инспектори на МААЕ да се върнат в страната, но те бяха допуснати само до граждански ядрени обекти, като съоръжението в Бушехр.
Иран обаче отказва да позволи на МААЕ достъп до който и да е от военните ядрени обекти, които бяха обект на израелските и американските удари през юни, включително и до около 400 килограма обогатен уран, който не беше засегнат от бомбардировките, отбелязва изданието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #7
11:03 29.08.2025
2 Санкции, манкции
Коментиран от #23
11:05 29.08.2025
3 гост
Коментиран от #6
11:06 29.08.2025
4 Един
КО РЕЧИ! "запада" не разбра ли, че е малцинство?! Шепа еврофашисти, които никой вече не бръсне щото са се омазали в кафяво! Истината е, че Европа е вече в изолация!!!
11:09 29.08.2025
5 Голямата западна лъжа.
11:09 29.08.2025
6 604
До коментар #3 от "гост":Да спрът да купуват петрол ....пхахахахахя....лумпените все по смешни...дъното наближава...
11:09 29.08.2025
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Държави с три евро за литър бензин изолират държава с бензин без пари Искам да съм изолиран
Коментиран от #16
11:10 29.08.2025
8 Kaлпазанин
11:11 29.08.2025
9 Kaлпазанин
11:13 29.08.2025
10 плевен
И още нещо. Когато САЩ удариха иранските ядрени обекти се оказа, че точните данни за тях са издадени от инспекторите на ООН. Кой луд ще ги пусне отново да шпионират?
11:19 29.08.2025
11 az СВО Победа80
Хептен за ахмаци ни имате, ей!
11:24 29.08.2025
12 Изкукуригал
11:24 29.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 00014
11:26 29.08.2025
15 Павел пенев
11:27 29.08.2025
16 Нали знаеш
До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Че си се изолирал много яко. Няма страшно,няма те
11:27 29.08.2025
17 дядо поп
11:27 29.08.2025
18 Факт
Нашите православни русофили мечтаят ислямисткия режим в Иран да създаде ядрено оръжие и да унищожи Колективния Запад в който живеят самите те!!!!
Коментиран от #24
11:31 29.08.2025
19 Павел пенев
11:31 29.08.2025
20 Питащ
11:31 29.08.2025
21 az СВО Победа80
Подобна статия щеше да върви през 90-те години, но сега е 2025г. и светът, и неговите господари са е съвсем други!
Някои още живеят в миналото и си я карат по инерция! 🤣🤣🤣
11:34 29.08.2025
22 идиоти вън
Коментиран от #29
11:35 29.08.2025
23 Европеец
До коментар #2 от "Санкции, манкции":Тия европейски пудели явно вземат пример от бай Дончо-световният рекетьор, това и те почват да рекетират и да определят срокове..... Но каквото и да правят европейските пудели само се напъват осъзнали, че някой вече не ги бръсна за слива....
11:36 29.08.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Факт":FAK-T, от коментара ти е видно , че нямаш понятие от религии и съвместно съществуване❗ Знаеш ли , че в България има много мюсюлмани 🤔 че в съседна Турция също има мнооого мюсюлмани 🤔
Какво, ако няма друг конфликт, ще ходиш да се биеш с тях само заради вярата ли❓
Над колко християнски държави са хвърляли бомби от Иран🤔❓
Защото доста държави и от двете религии са получили САЩински дарове с тонове бомби❗
Коментиран от #26, #27, #28, #30, #33
11:43 29.08.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:45 29.08.2025
26 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":От кога копейките сте загрижени за мосюлманите, нали точно вие ги прогонихте от родните им домове 80те години!
11:47 29.08.2025
27 Европеец
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А ти ще ходиш ли да се биеш за бенкерното с батокса, нали са ви братушки и цял живот сте на колена пред тях!
11:48 29.08.2025
28 Факт
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":В затвора, само защото е християнин
Томас Лачан29.05.201529 май 2015
Иран официално признава наличието на християнско малцинство, но с всички сили се бори срещу разширяването на неговото влияние. Скалъпени присъди, изтезания и безправие очакват онези, които приемат тази вяра.
Поне външно Нагме Абедини не издава вълнението си, когато говори за съдбата на съпруга си, излежаващ осемгодишна присъда в ирански затвор. Но стане ли дума за условията в затвора, очите й се пълнят със сълзи: "Здравословното му състояние е лошо. Има болки. Не получава нормална храна и чиста питейна вода. Постоянно се бори с болести", казва американката от ирански произход. В тайно изнесено от затвора писмо, Саед съобщава, че е подложен на физически и психически тормоз. Често му казвали, че ще го обесят, защото се е отметнал от "правата вяра", за да стане християнин. И това изобщо не е празна заплаха!
"Заплаха за националната сигурност"
Още през 2000-та година Саед Абедини приема християнската вяра. Тайно, разбира се, защото "отказът от мюсюлманската вяра" се наказва със смърт в Ислямската република. Въпреки това мнозина иранци предприемат тази стъпка. Смята се, че в Иран живеят между 200 000 и 500 000 конвертити, макар да няма точни данни за техния брой. Те обръщат гръб на исляма, главно защото са разочаровани от своето правителство, което слага знак на равенство между политика и религия, а в името на исляма орязва безброй човешки права. Иранците, приели християнската вяра, се
Коментиран от #31
11:49 29.08.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "идиоти вън":Израел унищожава терористите и слугите на страхливеца от бункера, както Зеленски го прави в Украина‼️
11:49 29.08.2025
30 Факт
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Иранците, приели християнската вяра, се събират в т.нар. домашни църкви - честни жилища, в които провеждат своите тайни богослужения.
В началото на 2006 година Саед Абедини напуска Иран и се преселва заедно със съпругата си в САЩ. И след това той не спира да посещава родината си и да помага при основаването на нови християнски общности. През 2009 година е арестуван, но впоследствие пуснат на свобода, след като обещава да не води повече мисионерска дейност. Саед Абедини, който междувременно получава американско гражданство, продължил обаче да се ангажира в различни други социални проекти в Иран - например за изграждането на дом за сираци. "Пътуваше до Иран два до три пъти в годината, но през 2012 г. не се завърна обратно", разказва съпругата му Нагме. Първоначално властите поставят Абедини под домашен арест, но после го преместват в печално известния затвор "Евин" в Техеран. Четири месеца по-късно прокуратурата повдига обвинение срещу него - за "заплаха за националната сигурност", визирайки събиранията му с други християни, независимо, че става дума за неща, случили се доста години по-рано.Малко преди това иранското правителство взима решение за по-твърди действия срещу всички конвертити, както и срещу "нелегалните християнски сборища", а и прехвърля правомощията по въпроса към Революционната гвардия на Иран, която е известна със своята бруталност.
"В началото на 2012 година започнаха масовите арести", казва Нагме Абедини и пояснява, че редица конвертит
11:52 29.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:52 29.08.2025
33 Факт
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":"В началото на 2012 година започнаха масовите арести", казва Нагме Абедини и пояснява, че редица конвертити са били осъдени на смърт затова, че проповядват християнската религия. По същото време, когато е арестван Саед Абедини, властите закриват и много от легалните християнски църкви, отворени след Ислямската революция.
"Властите са разпитвали и малтретирали Саед месеци наред. Дълго време той не е имал право да говори с адвокат. Едва в самото навечерие на процеса, мъжът ми е получил възможност да се консултира с правист. След това го осъдиха на осем години затвор", казва Нагме Абедини.
Положението на християните в Иран се влоши значително след Ислямската революция. Вярно е, че държавата ги признава за религиозно малцинство, и че по официални данни в страната има 600 християнски църкви. Полицията обаче контролира посетителите на богослуженията, а международното Дружество за човешки права /IGFM/ съобщава, че християнските общности в Иран са били задължени да обещаят, че няма да мисионерстват. Репресиите срещу конвертитите са още по-тежки. Много от тях са в затвора, където са подложени на физически и психически тормоз. Също като Саед. Неговата американска адвокатка предполага, че американският му паспорт засега го пази от смъртно наказание.
Коментиран от #35
11:53 29.08.2025
34 Факт
Публикувана: 19.09.2023
Комисарят на USCIRF Сузи Гелман споделя следното пред CBN: „Християните съобщават, че са подложени на натиск от страна на правителството да не участват в протестите. Ако го направят, биват арестувани." Има и съобщения за жени от религиозни малцинства, подложени на сексуално насилие в затвора.
Църковните служби на родния език фарси са забранени в Иран, а преподаването от Библията и споделянето на християнската вяра също е незаконно. Християните, които нарушават тези закони, рискуват да бъдат арестувани и наказани.
През ноември 2021 г. Върховният съд постанови, че християните, които посещават домашни църкви, не могат да се считат за заплаха за националната сигурност или врагове на държавата, но арести продължават да се извършват.
Благотворителната организация за религиозна свобода Release International призовава иранските власти да осигурят религиозна свобода за всички свои граждани.
Главният изпълнителен директор Пейл Робинсън казва: „Окуражени сме, че Върховният съд започна да признава, че християните не могат да се считат за врагове на държавата и не трябва да бъдат криминализирани. Това послание все още не е достигнало до правителството в Иран и до онези, които продължават да преследват и арестуват християни.“
11:58 29.08.2025
35 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Факт":За русороба за важни денгите, а това, че страдат невинни хора по света от путлерската хунта и слугите им не ти интересува!
12:00 29.08.2025
36 Сандо
12:01 29.08.2025