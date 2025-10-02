Токаев се срещна с основателя на Telegram

В кулоарите на международния форум „Digital Bridge 2025“ държавният глава Касим-Жомарт Токаев се срещна с Павел Дуров, основател на приложението за съобщения Telegram, съобщава Akorda.

По време на разговора двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на образованието, изкуствения интелект и киберсигурността.

Президентът похвали усилията на Telegram в подкрепа на развитието на дигиталната програма на Казахстан. Компанията официално се присъедини към Astana Hub, откри офис в Казахстан и стартира лаборатории за изкуствен интелект в центъра AIem.Ai.

На свой ред Дуров разговаря с Токаев за перспективите за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект.

По-рано Павел Дуров, заедно с други чуждестранни гости, говори на международния технологичен форум „Digital Bridge 2025“, където обяви откриването на лаборатория за изкуствен интелект в Казахстан.