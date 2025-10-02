Новини
Бизнес »
Токаев се срещна с основателя на Telegram
  Тема: Казахстан

Токаев се срещна с основателя на Telegram

2 Октомври, 2025 14:53 611 4

  • казахстан-
  • telegram-
  • павел дуров-
  • лаборатория-
  • касъм-жомарт токаев-
  • президент-
  • изкуствен интелект

Дуров открива лаборатория за изкуствен интелект в деветата най-голяма държава в света

Токаев се срещна с основателя на Telegram - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В кулоарите на международния форум „Digital Bridge 2025“ държавният глава Касим-Жомарт Токаев се срещна с Павел Дуров, основател на приложението за съобщения Telegram, съобщава Akorda.

По време на разговора двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на образованието, изкуствения интелект и киберсигурността.

Президентът похвали усилията на Telegram в подкрепа на развитието на дигиталната програма на Казахстан. Компанията официално се присъедини към Astana Hub, откри офис в Казахстан и стартира лаборатории за изкуствен интелект в центъра AIem.Ai.

На свой ред Дуров разговаря с Токаев за перспективите за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект.

По-рано Павел Дуров, заедно с други чуждестранни гости, говори на международния технологичен форум „Digital Bridge 2025“, където обяви откриването на лаборатория за изкуствен интелект в Казахстан.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    4 0 Отговор
    Тази лаборатория няма връзка с Казахстан. Тя ще бъде открита от Павел Дуров и голяма руска ИТ компания (в Казахстан, за да се избегне шизофрения, свързана със санкциите).

    15:05 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван С

    0 2 Отговор
    Кога го пуснаха от Франция?

    15:13 02.10.2025

  • 4 Ясно

    2 0 Отговор
    Яко промиване на мозъци ще става !

    15:28 02.10.2025