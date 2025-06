Създателят на Telegram Павел Дуров завещава милиардите си на 106-те си деца

Павел Дуров, основателят на криптираната платформа за съобщения Telegram и един от най-загадъчните фигури в света на технологиите, изуми обществеността с безпрецедентно лично решение: да завещае цялото си богатство, оценявано на около 20 милиарда евро, на всичките си 106 деца — биологични и заченати чрез даряване на сперма.

В интервю за френското списание Le Point, 40-годишният милиардер, известен със своя минималистичен начин на живот, либертариански възгледи и отявлена критика към големите технологични корпорации, заяви: „Всички те са мои деца и всички ще имат едни и същи права. Не искам да се разкъсат едно друго след смъртта ми.“

Според Le Point и допълнителна информация от Forbes и Business Insider, Дуров има шест деца от три различни жени. Но броят на неговите биологични наследници вероятно надхвърля 100, тъй като през последните години той е дарявал сперма на десетки семейства в 12 държави, сред които се споменават Швейцария, Франция, Канада, Аржентина и Япония.

