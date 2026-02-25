Новини
Володимир Зеленски: Украйна не разполага с ядрени оръжия! Руските лъжи са опит да се окаже натиск при преговорите
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна не разполага с ядрени оръжия! Руските лъжи са опит да се окаже натиск при преговорите

25 Февруари, 2026 16:09 711 51

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ядрени оръжия-
  • донбас

Зеленски добави, че на Киев е било препоръчано да ремонтира петролопровода "Дружба", но това не става толкова бързо

Володимир Зеленски: Украйна не разполага с ядрени оръжия! Руските лъжи са опит да се окаже натиск при преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че твърденията на Русия, че Киев се опитва да се сдобие с ядрени оръжия, са опит да се окаже натиск върху Украйна по време на текущите мирни преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна не разполага с ядрени оръжия, подчерта той на пресконференция.

Зеленски добави, че на Украйна е било препоръчано да ремонтира петролопровода "Дружба", но "това не става толкова бързо".

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски удар е поразил съоръженията на нефтопровода в Западна Украйна. Словакия и Унгария обвиняват Украйна за продължителното прекъсване на доставките, отбелязва Ройтерс.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупостта струва скъпо!

    6 14 Отговор
    Украйна беше 3-та ядрена сила в света!

    Коментиран от #6

    16:10 25.02.2026

  • 2 Голда Мейр

    7 15 Отговор
    Украйна не разполага с ядрено оръжие, но ако се наложи ще го използва...
    С голямо удоволствие срещу пРоссия....

    16:11 25.02.2026

  • 3 Българин

    4 16 Отговор
    Избивайте ги!Предимно генралите им и висшите офицери.

    16:12 25.02.2026

  • 4 Трол

    2 15 Отговор
    Украйна разполага с психотронно оръжие и не й трябва ядрено.

    16:12 25.02.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    6 12 Отговор
    Малко им беше на маджарите и словаците!
    Маскалите трябваше повече да ги трепат 1957 и 1968г.

    Коментиран от #41

    16:12 25.02.2026

  • 6 Минаващ

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Глупостта струва скъпо!":

    А дли пък тези ракети не бяха чужди и ако искаха да съществуват трябваше да ги върнат. И дали не им опростиха всичките дългове и почнаха на чисто, ама това не се помни. Глупостта не ходи по дърветата...

    Коментиран от #9, #13, #16, #33

    16:13 25.02.2026

  • 7 име

    16 2 Отговор
    Зеленкo, време е да изпереш потника и да тръгваш да просиш пари по европейските столици, че има още много имоти без златни тоалетни. И вземи направи един нов план за победа, че скоро не си правил! Може и да разкажеш за огромните успехи на бандерите на запорожкия фронт.

    Коментиран от #22

    16:14 25.02.2026

  • 8 преговори парлама

    3 16 Отговор
    За два дни украинците са убили 2000 руснака и са освободили още 100 квадратни километра.

    Коментиран от #15

    16:14 25.02.2026

  • 9 Руската пропаганда

    4 11 Отговор

    До коментар #6 от "Минаващ":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #12, #23

    16:15 25.02.2026

  • 10 Zaxaрова

    5 12 Отговор
    Къде сте бе гуведа!Днеска ви наблюдавам и не се справяте!Без надник сте за три дни,!

    Коментиран от #26

    16:17 25.02.2026

  • 11 хаха

    4 2 Отговор
    Ама кой вярва на снежните нигерийци?

    16:17 25.02.2026

  • 12 Минаващ

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Руската пропаганда":

    Украинската пропаганда кой има за цел? Това е лесно проверяемо, и то в източници от Украйна

    16:17 25.02.2026

  • 13 Още един неграмотен русофил

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Минаващ":

    Тези ракети се разработваха в Украйна!

    16:17 25.02.2026

  • 14 пешо

    18 3 Отговор
    докога ще ни занимавате с тоя боклук

    16:17 25.02.2026

  • 15 хаха

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "преговори парлама":

    Малко е! Трябва да изтребват по 10к спинозни ватника на ден.

    16:18 25.02.2026

  • 16 Един

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Минаващ":

    Чужди, колко да са били чужди? Това бяха ракети на СССР, а Украйна имаше огромен принос в развитието на съюза във почти всяка област. И беше равноправен субект в съюза.

    16:18 25.02.2026

  • 17 Факт е, че

    4 13 Отговор
    руснаците могат още много години да воюват в Украйна.
    В Афганистан бяха 10 години, преди афганците да ги изхвърлят.
    Там, обаче бяха талибани.
    А тук са УКРАИНЦИ !!

    16:19 25.02.2026

  • 18 Пак аз

    4 12 Отговор
    В сандъка На Володя Улянов има бая място за още един Володя.И двамата са дребни и ще ги наместят.Ако не могат да се съберат ще ги обърнат на една страна един срещу друг.

    16:20 25.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Справедлив

    14 3 Отговор
    Аз помня как същата зелена гнида обясняваше, че хохолостан трябва да има ядрено оръжие. При това положение си трябва заличаване и преформатиране.

    16:21 25.02.2026

  • 21 Уран 235

    12 2 Отговор
    Дори амунициите с "обеднен" уран са някакъв вид "ядрено оръжие". Отпадъчни материали от ядрени централи също. Зеленко пак се прави на луд.

    16:22 25.02.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Клесс,вчера коя година запона от тридневната специална военна операция?





    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #28

    16:22 25.02.2026

  • 23 Укропропагандата е само

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Руската пропаганда":

    пълните дебили.

    16:22 25.02.2026

  • 24 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    В 17 ч протест пред Министерството на отбраната.

    16:23 25.02.2026

  • 25 Швейк

    5 10 Отговор
    Украйна разполага с най страшното оръжие на света-воля.

    16:23 25.02.2026

  • 26 Гуведо

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Zaxaрова":

    Сега слизам от майка ти и се качвам върху теб, щА поря като риба.

    Коментиран от #51

    16:23 25.02.2026

  • 27 Боа

    5 2 Отговор
    Я па,той!
    На американците са дадени доказательства.
    Няма шарани!

    16:23 25.02.2026

  • 28 Глупости, тя Украйна

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    много отдавна победи Русия, още когато Русия се разпадна два месеца след санкциите на Байдън и свърши ракетите, долара стана 200 рубли, а Путин умрятри пъти.

    Коментиран от #31, #32

    16:24 25.02.2026

  • 29 Чемодан вокзал-

    6 0 Отговор
    Дрисчанск!

    16:24 25.02.2026

  • 30 Зеления клоун му остана

    5 2 Отговор
    само варианта да яде г0B.H@

    16:26 25.02.2026

  • 31 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Глупости, тя Украйна":

    Козлодуйския вика, че от руснак войник не става.И е прав!

    16:31 25.02.2026

  • 32 Руснак без крак

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Глупости, тя Украйна":

    Утре нахлувам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #47

    16:33 25.02.2026

  • 33 Украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Минаващ":

    е основана 1917г от Ленин, комунист, заклет реваншист и мракобесен кръвопиец-еврейски сифилистик. Такава е не само създадената от него Украйна, но и всичкото му творение....

    Коментиран от #34

    16:33 25.02.2026

  • 34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 35 балар

    0 0 Отговор
    "До утре вечер в другият спектакъл"

    16:36 25.02.2026

  • 36 Омазана ватенка

    1 3 Отговор
    Тази нощ Нептуни и дронове са надупчили руски командни центрове в Крим.Има руснаци станали на швейцарско сирене.С много дупки.

    Коментиран от #40, #45

    16:37 25.02.2026

  • 37 българина

    0 1 Отговор
    ще ще....

    16:39 25.02.2026

  • 38 последния украинец

    2 0 Отговор
    зелена гнида , да гниеш в ада проклетнико унищожител на народа си.

    Коментиран от #39

    16:40 25.02.2026

  • 39 Zaxaрова

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "последния украинец":

    Давай гуведо!Имаш да ваваксваш!

    Коментиран от #42

    16:42 25.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Всъщност

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    А през 1878 трябваше вас фесовете да ви изритат напълно от България !

    Коментиран от #49

    16:42 25.02.2026

  • 42 последния украинец

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Zaxaрова":

    как ти е задника от снощи, копе LE prokleto

    16:43 25.02.2026

  • 43 Смех с ватенки

    1 2 Отговор
    Путлер от две години гледа като плъх у брашно и не може да свърже две изречения логически от началото до края.

    16:43 25.02.2026

  • 44 4 години Киев за три дни

    1 1 Отговор
    Мда.

    Коментиран от #46

    16:44 25.02.2026

  • 45 Вертоломей първи

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Омазана ватенка":

    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен украински мъж. Слава на всеки закLаL някой от ТЦК, слава на всеки, който те пLювне днес. Да ти ееее-ееееее-еее-ееее пппппп-пппп-ппп мммммммм-мммммм-м

    16:44 25.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Писаха ти, ама не четеш,

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руснак без крак":

    Русия фалира и се разпадна, а Путин умрятри пъти, а пък азовците от подземията на Азовстал контраатакуват и превзеха Москва отдавна.

    Коментиран от #48

    16:45 25.02.2026

  • 48 Смех с копейки

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Писаха ти, ама не четеш,":

    Напиши го още четири пъти 😂

    16:49 25.02.2026

  • 49 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Всъщност":

    Още не е късно да бъде изтрит Ганьовския селски ген.

    16:52 25.02.2026

  • 50 Ист

    1 0 Отговор
    Цитат "че твърденията на Русия, че Киев се опитва да се сдобие с ядрени оръжия, са опит да се окаже натиск върху Украйна"

    Урайна се отва да получи ядрени оръжила 0т десетина години. Това беше една от причините за войната.. Но 1-2 седмци преди 24.02.22 тя заяви официално за това. Сега прикрива фактите.

    16:53 25.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

