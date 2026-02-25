Володимир Зеленски: Украйна не разполага с ядрени оръжия! Руските лъжи са опит да се окаже натиск при преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че твърденията на Русия, че Киев се опитва да се сдобие с ядрени оръжия, са опит да се окаже натиск върху Украйна по време на текущите мирни преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Украйна не разполага с ядрени оръжия, подчерта той на пресконференция.
Зеленски добави, че на Украйна е било препоръчано да ремонтира петролопровода "Дружба", но "това не става толкова бързо".
Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски удар е поразил съоръженията на нефтопровода в Западна Украйна. Словакия и Унгария обвиняват Украйна за продължителното прекъсване на доставките, отбелязва Ройтерс.
1 Глупостта струва скъпо!
Коментиран от #6
16:10 25.02.2026
2 Голда Мейр
С голямо удоволствие срещу пРоссия....
16:11 25.02.2026
3 Българин
16:12 25.02.2026
4 Трол
16:12 25.02.2026
5 Ганя Путинофила
Маскалите трябваше повече да ги трепат 1957 и 1968г.
Коментиран от #41
16:12 25.02.2026
6 Минаващ
До коментар #1 от "Глупостта струва скъпо!":А дли пък тези ракети не бяха чужди и ако искаха да съществуват трябваше да ги върнат. И дали не им опростиха всичките дългове и почнаха на чисто, ама това не се помни. Глупостта не ходи по дърветата...
Коментиран от #9, #13, #16, #33
16:13 25.02.2026
7 име
Коментиран от #22
16:14 25.02.2026
8 преговори парлама
Коментиран от #15
16:14 25.02.2026
9 Руската пропаганда
До коментар #6 от "Минаващ":Има за цел глупака.
Коментиран от #12, #23
16:15 25.02.2026
10 Zaxaрова
Коментиран от #26
16:17 25.02.2026
11 хаха
16:17 25.02.2026
12 Минаващ
До коментар #9 от "Руската пропаганда":Украинската пропаганда кой има за цел? Това е лесно проверяемо, и то в източници от Украйна
16:17 25.02.2026
13 Още един неграмотен русофил
До коментар #6 от "Минаващ":Тези ракети се разработваха в Украйна!
16:17 25.02.2026
14 пешо
16:17 25.02.2026
15 хаха
До коментар #8 от "преговори парлама":Малко е! Трябва да изтребват по 10к спинозни ватника на ден.
16:18 25.02.2026
16 Един
До коментар #6 от "Минаващ":Чужди, колко да са били чужди? Това бяха ракети на СССР, а Украйна имаше огромен принос в развитието на съюза във почти всяка област. И беше равноправен субект в съюза.
16:18 25.02.2026
17 Факт е, че
В Афганистан бяха 10 години, преди афганците да ги изхвърлят.
Там, обаче бяха талибани.
А тук са УКРАИНЦИ !!
16:19 25.02.2026
18 Пак аз
16:20 25.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Справедлив
16:21 25.02.2026
21 Уран 235
16:22 25.02.2026
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "име":Клесс,вчера коя година запона от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #28
16:22 25.02.2026
23 Укропропагандата е само
До коментар #9 от "Руската пропаганда":пълните дебили.
16:22 25.02.2026
24 Последния Софиянец
16:23 25.02.2026
25 Швейк
16:23 25.02.2026
26 Гуведо
До коментар #10 от "Zaxaрова":Сега слизам от майка ти и се качвам върху теб, щА поря като риба.
Коментиран от #51
16:23 25.02.2026
27 Боа
На американците са дадени доказательства.
Няма шарани!
16:23 25.02.2026
28 Глупости, тя Украйна
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":много отдавна победи Русия, още когато Русия се разпадна два месеца след санкциите на Байдън и свърши ракетите, долара стана 200 рубли, а Путин умрятри пъти.
Коментиран от #31, #32
16:24 25.02.2026
29 Чемодан вокзал-
16:24 25.02.2026
30 Зеления клоун му остана
16:26 25.02.2026
31 Механик
До коментар #28 от "Глупости, тя Украйна":Козлодуйския вика, че от руснак войник не става.И е прав!
16:31 25.02.2026
32 Руснак без крак
До коментар #28 от "Глупости, тя Украйна":Утре нахлувам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #47
16:33 25.02.2026
33 Украйна
До коментар #6 от "Минаващ":е основана 1917г от Ленин, комунист, заклет реваншист и мракобесен кръвопиец-еврейски сифилистик. Такава е не само създадената от него Украйна, но и всичкото му творение....
Коментиран от #34
16:33 25.02.2026
34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
35 балар
16:36 25.02.2026
36 Омазана ватенка
Коментиран от #40, #45
16:37 25.02.2026
37 българина
16:39 25.02.2026
38 последния украинец
Коментиран от #39
16:40 25.02.2026
39 Zaxaрова
До коментар #38 от "последния украинец":Давай гуведо!Имаш да ваваксваш!
Коментиран от #42
16:42 25.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Всъщност
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":А през 1878 трябваше вас фесовете да ви изритат напълно от България !
Коментиран от #49
16:42 25.02.2026
42 последния украинец
До коментар #39 от "Zaxaрова":как ти е задника от снощи, копе LE prokleto
16:43 25.02.2026
43 Смех с ватенки
16:43 25.02.2026
44 4 години Киев за три дни
Коментиран от #46
16:44 25.02.2026
45 Вертоломей първи
До коментар #36 от "Омазана ватенка":Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен украински мъж. Слава на всеки закLаL някой от ТЦК, слава на всеки, който те пLювне днес. Да ти ееее-ееееее-еее-ееее пппппп-пппп-ппп мммммммм-мммммм-м
16:44 25.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Писаха ти, ама не четеш,
До коментар #32 от "Руснак без крак":Русия фалира и се разпадна, а Путин умрятри пъти, а пък азовците от подземията на Азовстал контраатакуват и превзеха Москва отдавна.
Коментиран от #48
16:45 25.02.2026
48 Смех с копейки
До коментар #47 от "Писаха ти, ама не четеш,":Напиши го още четири пъти 😂
16:49 25.02.2026
49 стоян георгиев
До коментар #41 от "Всъщност":Още не е късно да бъде изтрит Ганьовския селски ген.
16:52 25.02.2026
50 Ист
Урайна се отва да получи ядрени оръжила 0т десетина години. Това беше една от причините за войната.. Но 1-2 седмци преди 24.02.22 тя заяви официално за това. Сега прикрива фактите.
16:53 25.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.