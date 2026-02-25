Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Зеленски иска да дестабилизира енергийната система на Унгария
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Зеленски иска да дестабилизира енергийната система на Унгария

25 Февруари, 2026 17:39 1 288 68

  • унгария-
  • украйна-
  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • петролопровод дружба-
  • петрол

В понеделник Унгария блокира нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия в отговор на прекъсването на доставките на руски петрол

Виктор Орбан: Зеленски иска да дестабилизира енергийната система на Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини днес Украйна, че планира да дестабилизира унгарската енергийна система, и нареди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че действията му изострят допълнително спора с Украйна за прекъсването на доставките по петролопровода „Дружба“, по който се транспортира руски суров петрол до Унгария и Словакия.

Още новини от Украйна

И двете страни обвиняват Киев за продължителното спиране на доставките за рафинериите им. Киев твърди, че прекъсването е причинено от руски удар с безпилотен летателен апарат по тръбопроводна техника в Западна Украйна.

Украинското външно министерство засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар по темата.

Орбан, в изявление във видео на страницата си във „Фейсбук“, повтори, че спирането на „Дружба“ е по „политически, а не технически причини“, и заяви, че разузнавателни доклади сочат възможно по-нататъшно нарушаване на енергийната система на Унгария. „Виждам, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на функционирането на унгарската енергийна система“, заяви Орбан. „Затова разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и оборудване, необходимо за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения.“

Унгария и Словакия поддържат връзки с Москва и не са съгласни с партньорите си от Европейския съюз по отношение на военната подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

В понеделник Унгария блокира нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия в отговор на прекъсването на доставките на руски петрол.

Орбан определи предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април като труден избор между „война или мир“, като заяви, че опонентите му ще въвлекат страната във войната, която бушува в съседна Украйна.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най

    4 5 Отговор
    стабилната в Европа!

    17:41 25.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    19 18 Отговор
    Всички трябва да благодарим на герб, ппдб, дпс, бсп и итн, заради които плащаме тока и на украинците.

    Коментиран от #23, #35

    17:42 25.02.2026

  • 4 Унгария да атакува Украйна

    12 17 Отговор
    Мощно да я удари от зади

    Коментиран от #13

    17:42 25.02.2026

  • 5 Стайков

    16 15 Отговор
    Орбан да се оплаче на арменският поп.

    Коментиран от #61

    17:42 25.02.2026

  • 6 име

    16 16 Отговор
    Mърcyлка е в Киев, тя е най-доброто ПВО на бандерите. Винаги, когато се очаква да хвърчат ракети, Mърcyлка или друг eвpoгeй отиват в Киев и ресноците като възпитани хора, не удрат. Сега придстои поредната атака срещу енергийната система и затова Mърcyлка е пристигнала с антураж

    Коментиран от #9

    17:43 25.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Господин зеленски е велик

    7 16 Отговор
    Батко Тръмп му каза че няма карти но той продължава да играе покер за да загуби.
    Явно кашира нещо настрани и сигурно зарежда сметки на урси и розови понита за да му разрешават тази комедия която съвсем скоро ще се превърне в трагедия.

    Коментиран от #48

    17:44 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    11 14 Отговор
    Наркомана се върти като дъждовен червей на сухо и се чуди каква гнусотия да направи само за да остане на власт още един дену а неговите ментори да пълнят джобове от комисионни платени с кръвта на украинските мъже!

    17:45 25.02.2026

  • 11 си дзън

    16 11 Отговор
    Като поизмръзне още малко Орбан и като загуби изборите ще оди при Асад.

    17:46 25.02.2026

  • 12 Да,бе

    12 14 Отговор
    И Одеса си е руска и Закарпатието си е унгарско...А зеленски ще остане президент на цял Киев с предградията посмъртно.

    17:46 25.02.2026

  • 13 ХА ХА ХА ХА

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "Унгария да атакува Украйна":

    Един полк на ВСУ най-боеспобната армия в Европа и Будапеща за два дня

    Коментиран от #21

    17:46 25.02.2026

  • 14 торбан

    5 0 Отговор
    йок корбан!

    17:46 25.02.2026

  • 15 Сатана Z

    5 16 Отговор
    Жълтопаветник се лекува с изстрел в главата ,може и да не е на Петрохан.

    Коментиран от #31, #38

    17:51 25.02.2026

  • 16 Ко стана ся

    14 5 Отговор
    вИликиЯ дАржавник, ганьовски любимец, Орбан хем остана без пари от Европа, хем остана и без петрол..Сега ще трябва да подпише с Хърватия на тройни цени и да си ходи април месец..Достоен край за един миниуп, уонаби диктатор..

    17:52 25.02.2026

  • 17 Лука Анджо

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    пуснааа ли токЪ и водътЪ в киийюф ???!
    усръинските столичани още ли ..ерат и ...икаят в дупки пред блока ???!

    17:53 25.02.2026

  • 18 ЕС като ще прави

    6 3 Отговор
    собствени въоръжени сили, трябва да приеме в ЕС Украйна и Турция.
    Това са най-силните армии след тази на САЩ.

    17:53 25.02.2026

  • 19 Как се пише: скраб или скрап?

    5 14 Отговор
    Киевският нацист Зеленски прекарва повече време в бункера с Лама Ермак,отколкото с г-жа Олена Зеленская.

    Коментиран от #32, #63

    17:54 25.02.2026

  • 20 Хахахаха

    11 0 Отговор
    Орбан :Уаааааааа Уаааааааа, Зеленски ма бие Уааааа.

    17:54 25.02.2026

  • 21 Бандерите не са Путлеристи

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ХА ХА ХА ХА":

    ХА ХА ХА ХА
    01ОТГОВОР
    До коментар 4 от "Унгария да атакува Украйна":

    Един полк на ВСУ най-боеспобната армия в Европа и Будапеща за два дня
    -;-
    Само Рашмахта може да влиза в Прага и Будапеща , за да спре развитието на империализъма!

    Сега кой иска да е заедно със Четвъртия Райх!

    17:54 25.02.2026

  • 22 Сиганина

    6 0 Отговор
    торално изплиска легена

    17:54 25.02.2026

  • 23 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че можеш да не плащаш, като напуснеш за раша!

    17:54 25.02.2026

  • 24 Червените Хълмове

    1 1 Отговор
    Атина ми отне , Атина ми Даде ,и Атина отново ще ми влезне под кожата
    След 5 месеца ,..... Следва най интересната част ,Ще си изкарам Атинско Гражданство

    17:55 25.02.2026

  • 25 Тити

    6 3 Отговор
    На този боклук все Украйна му е виновна.

    17:55 25.02.2026

  • 26 Унгарците

    3 5 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!!

    Коментиран от #29

    17:56 25.02.2026

  • 27 Само живата сила е проблем

    3 1 Отговор
    Оръжия срещу Рашмахта ще имаме.
    Дано да видим и безаналаговите джеледа на Рашжистите да не се окаже че Загниващия зяапад били технологично изостанал спрявмо прогресивния Путлеризъм!

    17:56 25.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Голям

    7 4 Отговор
    Няма такива 60клуци, като русофилите... просто отвратителни...
    Когато си захлюпен русофил и управляваш Унгария по руски тертип, когато си русофилски 60клук без грам мозъчно съдържание... в учебниците на КГБ пише, че трябва да си избереш враг и да кажеш на народа, че той е виновен, за Орбанското безхаберие и окъканите му гащи... Идиота Орбан изкара украинците виновни, че отбраняват своята страна, бащините си домове... Орбан си мислел, боклука русофилски, че Путин ще смаже Украйна и щял да му даде газ, като за идиотска братушка.

    Коментиран от #34

    18:00 25.02.2026

  • 31 лямата

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    ти е отпушвал чакрите?

    18:02 25.02.2026

  • 32 Глупаг вместо Глупак

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Как се пише: скраб или скрап?":

    Как се пише: скраб или скрап?
    03ОТГОВОР
    Киевският нацист Зеленски прекарва повече време в бункера с Лама Ермак,
    -;-
    както и да се напише Глупак, все е жалко за загубеното време да четеш писаното пропутлеристите!
    Купянск руZZки ли е!

    18:03 25.02.2026

  • 33 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Тоя не спи и денонощно мисли какво да изръси. Наистина много си приличат с мамника.

    18:04 25.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Глич

    3 1 Отговор
    Пак пък система!?

    18:04 25.02.2026

  • 37 Нека маджарите да си разкачат енергото

    5 0 Отговор
    от Бандерите.

    Абе като им е грижа за Енергосистемата, нека маджарите се разкачат и точка!

    18:05 25.02.2026

  • 38 Ще си събираш

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    кар ан тийте

    18:06 25.02.2026

  • 39 Дестабилизират

    4 0 Отговор
    му тръбата на входа!

    18:06 25.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кремъл

    5 2 Отговор
    Бандерите веднага да му отпушат тръбата!

    18:07 25.02.2026

  • 42 Факти

    4 3 Отговор
    Путин дестабилизира енергийната система на Унгария. Когато си зависим от престъпник става така.

    Коментиран от #53

    18:11 25.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този

    2 1 Отговор
    Започва лека полека да заприличва на шиши. Дано да му направят някаква диета в унгарския затвор да го вкарат във форма.

    18:18 25.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Аха

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Господин зеленски е велик":

    Тръмп и Ванс преди един година му казаха, че няма карти и не може да ударжи фронта много дълго и ето ни година по-късно руснаците.за цяла 2025 са завладели сяма.0.8% територия и то с големи жертви.

    18:21 25.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Накратко:

    1. Чрез Киев, Лондон и Брюксел работят срещу Орбан, с оглед наближаващите избори в Унгария.

    2. Целта им е Орбан да загуби, т.к. не е от партията на войната.

    18:22 25.02.2026

  • 51 Абе,клепар

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Що не си в Украйна ?

    18:23 25.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "М-да...":

    а да ядоса урсулата даде милиардите на родните си пенсионери
    а не на зиления дрогиран фашист
    готин пич бръкна им отзад
    здраво в гъ...

    18:31 25.02.2026

  • 55 Скоро

    3 2 Отговор
    Дай Боже и на България такъв премиер!

    18:33 25.02.2026

  • 56 пътник е

    0 0 Отговор
    На голямо шкембе,колана му пречи!

    18:36 25.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Голям":

    значи все пак съм познал

    18:49 25.02.2026

  • 60 Енергетик

    0 0 Отговор
    Нашта система обаче е стабилна и затова подаряваме на украйна един гигават перманентно от месеци.

    Коментиран от #64

    18:58 25.02.2026

  • 61 Отец Нафърфории

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стайков":

    не може да се оплаче на арменския поп. Зеленски го арестува и хвърли в дранголника.

    18:59 25.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Елен лопатар

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Как се пише: скраб или скрап?":

    Ти за Олена не се кахъри. Нея има кой да я опрашва.

    19:02 25.02.2026

  • 64 Електричар

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Енергетик":

    В момента, откакто Орбан им спря тока днес, подаряваме на украйна гигават и половина. По официалия сайт на ЕСО.бг.

    19:05 25.02.2026

  • 65 Григор

    1 1 Отговор
    Според разузнавателни данни на разузнаванията на Унгария и Словакия, нефтопроводът е напълно изправен и няма никакви щети по него. Посланика на Словакия в Украйна е поискал сам да инспектира ударения участък, но му е било отказано. Очевидно решението за спирането на транзита на петрол е политическо, а не по технически причини. Европейския съюз и Украйна много искат Орбан да загуби изборите на 12 април, а затова им трябва недоволство на гражданите от високите цени на горивата. Елементарно Уотсън!

    19:07 25.02.2026

  • 66 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    0 0 Отговор
    Виктор Орбан: Зеленски иска да дестабилизира енергийната система на Унгария

    ГРЕШНО МИСЛЕНЕ ИМАШ ОРБАНЕ --
    НА ЗЕЛЕНСКИ НЕ МУ ДОСТИГАТ 9гр ОЛОВО

    19:46 25.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Накратко

    3 0 Отговор
    Орбан е пътник.

    19:58 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания