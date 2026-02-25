Виктор Орбан: Зеленски иска да дестабилизира енергийната система на Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини днес Украйна, че планира да дестабилизира унгарската енергийна система, и нареди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че действията му изострят допълнително спора с Украйна за прекъсването на доставките по петролопровода „Дружба“, по който се транспортира руски суров петрол до Унгария и Словакия.
И двете страни обвиняват Киев за продължителното спиране на доставките за рафинериите им. Киев твърди, че прекъсването е причинено от руски удар с безпилотен летателен апарат по тръбопроводна техника в Западна Украйна.
Украинското външно министерство засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар по темата.
Орбан, в изявление във видео на страницата си във „Фейсбук“, повтори, че спирането на „Дружба“ е по „политически, а не технически причини“, и заяви, че разузнавателни доклади сочат възможно по-нататъшно нарушаване на енергийната система на Унгария. „Виждам, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на функционирането на унгарската енергийна система“, заяви Орбан. „Затова разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и оборудване, необходимо за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения.“
Унгария и Словакия поддържат връзки с Москва и не са съгласни с партньорите си от Европейския съюз по отношение на военната подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.
В понеделник Унгария блокира нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия в отговор на прекъсването на доставките на руски петрол.
Орбан определи предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април като труден избор между „война или мир“, като заяви, че опонентите му ще въвлекат страната във войната, която бушува в съседна Украйна.
1 Най
17:41 25.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вашето мнение
Коментиран от #23, #35
17:42 25.02.2026
4 Унгария да атакува Украйна
Коментиран от #13
17:42 25.02.2026
5 Стайков
Коментиран от #61
17:42 25.02.2026
6 име
Коментиран от #9
17:43 25.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Господин зеленски е велик
Явно кашира нещо настрани и сигурно зарежда сметки на урси и розови понита за да му разрешават тази комедия която съвсем скоро ще се превърне в трагедия.
Коментиран от #48
17:44 25.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гост
17:45 25.02.2026
11 си дзън
17:46 25.02.2026
12 Да,бе
17:46 25.02.2026
13 ХА ХА ХА ХА
До коментар #4 от "Унгария да атакува Украйна":Един полк на ВСУ най-боеспобната армия в Европа и Будапеща за два дня
Коментиран от #21
17:46 25.02.2026
14 торбан
17:46 25.02.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #31, #38
17:51 25.02.2026
16 Ко стана ся
17:52 25.02.2026
17 Лука Анджо
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":пуснааа ли токЪ и водътЪ в киийюф ???!
усръинските столичани още ли ..ерат и ...икаят в дупки пред блока ???!
17:53 25.02.2026
18 ЕС като ще прави
Това са най-силните армии след тази на САЩ.
17:53 25.02.2026
19 Как се пише: скраб или скрап?
Коментиран от #32, #63
17:54 25.02.2026
20 Хахахаха
17:54 25.02.2026
21 Бандерите не са Путлеристи
До коментар #13 от "ХА ХА ХА ХА":ХА ХА ХА ХА
01ОТГОВОР
До коментар 4 от "Унгария да атакува Украйна":
Един полк на ВСУ най-боеспобната армия в Европа и Будапеща за два дня
-;-
Само Рашмахта може да влиза в Прага и Будапеща , за да спре развитието на империализъма!
Сега кой иска да е заедно със Четвъртия Райх!
17:54 25.02.2026
22 Сиганина
17:54 25.02.2026
23 Хахахаха
До коментар #3 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че можеш да не плащаш, като напуснеш за раша!
17:54 25.02.2026
24 Червените Хълмове
След 5 месеца ,..... Следва най интересната част ,Ще си изкарам Атинско Гражданство
17:55 25.02.2026
25 Тити
17:55 25.02.2026
26 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!!
Коментиран от #29
17:56 25.02.2026
27 Само живата сила е проблем
Дано да видим и безаналаговите джеледа на Рашжистите да не се окаже че Загниващия зяапад били технологично изостанал спрявмо прогресивния Путлеризъм!
17:56 25.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Голям
Когато си захлюпен русофил и управляваш Унгария по руски тертип, когато си русофилски 60клук без грам мозъчно съдържание... в учебниците на КГБ пише, че трябва да си избереш враг и да кажеш на народа, че той е виновен, за Орбанското безхаберие и окъканите му гащи... Идиота Орбан изкара украинците виновни, че отбраняват своята страна, бащините си домове... Орбан си мислел, боклука русофилски, че Путин ще смаже Украйна и щял да му даде газ, като за идиотска братушка.
Коментиран от #34
18:00 25.02.2026
31 лямата
До коментар #15 от "Сатана Z":ти е отпушвал чакрите?
18:02 25.02.2026
32 Глупаг вместо Глупак
До коментар #19 от "Как се пише: скраб или скрап?":Как се пише: скраб или скрап?
03ОТГОВОР
Киевският нацист Зеленски прекарва повече време в бункера с Лама Ермак,
-;-
както и да се напише Глупак, все е жалко за загубеното време да четеш писаното пропутлеристите!
Купянск руZZки ли е!
18:03 25.02.2026
33 Абсурдистан
18:04 25.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Глич
18:04 25.02.2026
37 Нека маджарите да си разкачат енергото
Абе като им е грижа за Енергосистемата, нека маджарите се разкачат и точка!
18:05 25.02.2026
38 Ще си събираш
До коментар #15 от "Сатана Z":кар ан тийте
18:06 25.02.2026
39 Дестабилизират
18:06 25.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кремъл
18:07 25.02.2026
42 Факти
Коментиран от #53
18:11 25.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този
18:18 25.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Аха
До коментар #8 от "Господин зеленски е велик":Тръмп и Ванс преди един година му казаха, че няма карти и не може да ударжи фронта много дълго и ето ни година по-късно руснаците.за цяла 2025 са завладели сяма.0.8% територия и то с големи жертви.
18:21 25.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 az СВО Победа 80
1. Чрез Киев, Лондон и Брюксел работят срещу Орбан, с оглед наближаващите избори в Унгария.
2. Целта им е Орбан да загуби, т.к. не е от партията на войната.
18:22 25.02.2026
51 Абе,клепар
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Що не си в Украйна ?
18:23 25.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ганю
До коментар #46 от "М-да...":а да ядоса урсулата даде милиардите на родните си пенсионери
а не на зиления дрогиран фашист
готин пич бръкна им отзад
здраво в гъ...
18:31 25.02.2026
55 Скоро
18:33 25.02.2026
56 пътник е
18:36 25.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 някой си
До коментар #58 от "Голям":значи все пак съм познал
18:49 25.02.2026
60 Енергетик
Коментиран от #64
18:58 25.02.2026
61 Отец Нафърфории
До коментар #5 от "Стайков":не може да се оплаче на арменския поп. Зеленски го арестува и хвърли в дранголника.
18:59 25.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Елен лопатар
До коментар #19 от "Как се пише: скраб или скрап?":Ти за Олена не се кахъри. Нея има кой да я опрашва.
19:02 25.02.2026
64 Електричар
До коментар #60 от "Енергетик":В момента, откакто Орбан им спря тока днес, подаряваме на украйна гигават и половина. По официалия сайт на ЕСО.бг.
19:05 25.02.2026
65 Григор
19:07 25.02.2026
66 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
ГРЕШНО МИСЛЕНЕ ИМАШ ОРБАНЕ --
НА ЗЕЛЕНСКИ НЕ МУ ДОСТИГАТ 9гр ОЛОВО
19:46 25.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Накратко
19:58 25.02.2026