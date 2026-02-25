Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рубио: Иран разработва ракети с обсег до САЩ и не дава гаранции за ядрената си програма

25 Февруари, 2026 10:57, обновена 25 Февруари, 2026 10:59 1 132 38

Тръмп залага на дипломацията, но не изключва удар; разговорите в Женева ще бъдат решаващи

Рубио: Иран разработва ракети с обсег до САЩ и не дава гаранции за ядрената си програма - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е провел закрит брифинг пред водещи представители на двете партии в Камарата на представителите и Сената относно хода на преговорите с Иран, съобщава The Guardian, предава News.bg.

Срещата се състоя на фона на мащабно разполагане на американски военни сили в Близкия изток - най-голямото от войната в Ирак през 2003 г. насам. Президентът Доналд Тръмп заяви, че предпочита дипломатическо решение на конфронтацията с Техеран, но подчерта, че Иран продължава да развива балистични ракети с потенциален обсег до САЩ. По думите му Вашингтон все още не е получил категорично уверение, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Брифингът е включвал класифицирана информация и е бил насочен към председателите и водещите членове на разузнавателните комисии. Междувременно втори американски самолетоносач - USS Gerald Ford - е пристигнал в региона, което според анализатори поставя САЩ в готовност за евентуални военни действия при заповед от Белия дом.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер определи ситуацията като сериозна и настоя администрацията да представи аргументите си пред обществото. Конгресменът Джим Хаймс също изрази безпокойство, отбелязвайки, че САЩ не са чули убедителни основания за нов военен конфликт в Близкия изток.

Преговорите между Вашингтон и Техеран са насрочени за 26 февруари в Женева. Заместник-министърът на външните работи на Иран Маджид Тахт-Раванчи заяви пред NPR, че страната му е готова да постигне споразумение възможно най-скоро, но уточни, че разговорите ще бъдат ограничени до ядрената програма.

Тръмп постави ултиматум на Иран, като предупреди, че при липса на сделка „ще се наложи да се направи още една крачка напред“, намеквайки за възможни тежки последици. Същевременно част от персонала на американското посолство в Ливан е евакуиран заради влошена среда за сигурност.

Според публикации генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, е предупредил, че евентуален конфликт може да изчерпи значителна част от американските противоракетни запаси. В отговор Тръмп заяви, че ако бъде взето решение за военни действия, те ще бъдат успешно изпълнени.

По информация на изданието окончателното решение за евентуални удари ще зависи от резултатите от разговорите в Женева. Американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, а сред ключовите съветници са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, министърът на отбраната Пийт Хегсет и директорът на националното разузнаване Тулси Габард.

Според военни анализатори пред САЩ стоят два варианта - ограничен удар с цел натиск в преговорите или по-мащабна офанзива срещу иранското ръководство. Решението остава в ръцете на президента.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    23 8 Отговор
    САЩ няма ли ядрени ракети с обсег до Иран? Такива като тях създадоха идеала да имаш ядрено оръжие, че да си независим.

    Коментиран от #14, #29

    11:01 25.02.2026

  • 2 Руски колхозник

    29 1 Отговор
    Иран спира обогатяването на уран и започва строителството на тоалетни за кораби😉🤣

    11:02 25.02.2026

  • 3 Един

    25 4 Отговор
    Вие давате ли гаранции за вашите ракети срещу Иран?

    11:02 25.02.2026

  • 4 иска да свали аятоласите

    22 3 Отговор
    а не предлага алтернатива . голяма грешка . така беше в ирак и либия . доста глупав човек . то ракетки много си правят и корея и тайван и украйна. все едно е паднал от облаците .

    11:03 25.02.2026

  • 5 Дедо

    22 2 Отговор
    А Северна Корея има тези ракети одавна. И?

    Коментиран от #15

    11:04 25.02.2026

  • 6 ти да видиш

    23 5 Отговор
    То и във Ирак имаше химическо оръжие и във Либия и........ Наглостта им нема спирачки ама кво да се прай!

    11:04 25.02.2026

  • 7 Синоптик

    17 23 Отговор
    На всички е ясно, че САЩ ще млатят аятоласите и то яко...Империята на злото Русия ще изгуби още един съюзник.

    Коментиран от #11

    11:04 25.02.2026

  • 8 Айде,айде

    16 5 Отговор
    Тръмп са на💩 и кораба даде фира в Гречко

    11:04 25.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    И с обсег до София.

    11:05 25.02.2026

  • 10 Краварско мекeре

    17 2 Отговор
    А някоя епруветка с прах за пране няма ли?

    11:06 25.02.2026

  • 11 Ади ва

    19 10 Отговор

    До коментар #7 от "Синоптик":

    Иран не им е Сирия ...47 години гледат отстрани.

    11:06 25.02.2026

  • 12 Аятолах Али Хаменей расма

    16 1 Отговор
    Дони, тоалетна да има някъде наблизо?🤣🤣🤣🤣

    11:07 25.02.2026

  • 13 Много

    4 20 Отговор
    Много си позволяват чалмите . Кой са те , че да поставят условия ?! Бомбамдировки трябва , за да разберат къде им е мястото

    11:08 25.02.2026

  • 14 честен ционист

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Не е важно дали САЩ имат ракети с обсег до Иран, а че Иран имат такива с обсег до София.

    11:10 25.02.2026

  • 15 Баба

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Северна корея не обстрелва съседите си .

    11:10 25.02.2026

  • 16 Евроатлантик

    8 14 Отговор
    САЩ ще удари Иран със сигурност защото враговете им с ядрено оръжие стават твърде много.
    А и по принцип аятоласите са луди за връзване. Никой няма да им позволи да са фактор в тази област .

    Коментиран от #25, #30

    11:12 25.02.2026

  • 17 хъхъ

    18 2 Отговор
    Кой вярва на тези глупости? Нетаняху дрънкаше през 2013-та в ООН, че Иран е на 3 месеца от атомна бомба. Сега пак ни лъжат. Иран не е тръгнал да напада САЩ, а САЩ тръгват да го нападат. В такъв случай, защо Иран да не направи такива ракети, с които врага да го заболи?

    Коментиран от #19

    11:13 25.02.2026

  • 18 реалистъ

    19 3 Отговор
    Оранжевият клоун бил шокиран, че Иран не се огъва пред шантажа. Да беше прочел малко от историята на персите. Неукият Тръмп сега се чуди какво да прави - ако не удари, ще стане за смях, ако удари обаче не се знае какво ще стане с грингосите в региона.

    Коментиран от #21, #22, #23

    11:15 25.02.2026

  • 19 Путлер не лъжеше ли,

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "хъхъ":

    че няма да нападат Украйна?

    11:15 25.02.2026

  • 20 сатаНАТО

    8 1 Отговор
    Иран е имал наглостта да се разположи твърде близо до ФАЩ, така че ракетите му да стигат до американската територия. Това е война за оцеляване и ФАЩ трябва да неутрализират заплахата Иран.

    11:16 25.02.2026

  • 21 Оня

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "реалистъ":

    Перси ? Какви перси ? Персите са претопени отдавна от арабите ! Я ти прочети малко , какво е населението на иран - азербейджанци , кюрди , араби и цини ! Последните два са затрили персите до крак !

    Коментиран от #38

    11:18 25.02.2026

  • 22 Велика Персия

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "реалистъ":

    Председателят на комисията по сигурност в парламента на Иран: От Тръмп зависи дали американските войници в региона ще се приберат у дома или ще отидат в Ада

    Иранските въоръжени сили са готови да отблъснат атаката и да накажат агресора

    11:19 25.02.2026

  • 23 Ето

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "реалистъ":

    Араби: 60-61%
    Азербайджанци: 24% (тюркска група)
    Кюрди: 7%
    Лури: 2%
    Туркмени: 2%
    Това са ‘персите’ -

    Коментиран от #35

    11:21 25.02.2026

  • 24 баба вуна

    14 1 Отговор
    Браво, единствено това гарантира, че няма да те нападнат ФАЩ. Ким Чен Ун си направи ядрено оръжие и има ракети, които стигат до Калифорния, затова не го закачат вече.

    11:21 25.02.2026

  • 25 хъхъ

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Евроатлантик":

    Пакистан има ядрено оръжие, разработено с помощта на Британия, с цел да се държи Индия в напрежение. Според теб пакистанските муджахидини по-добри ли са от иранците?

    11:21 25.02.2026

  • 26 ззададад

    10 1 Отговор
    Горките миролюбиви хорица от САЩ. Злият Иран иска да направи ракети и да ги нападне.

    11:23 25.02.2026

  • 27 Миеле

    2 10 Отговор
    Чалмите от иран в безсилието си , заплашват да атакуват съседите си . Ето това е иран - долни подли нагли чалми . Украйна като атакува завчера заводи за орешник в Русия , русия атакува ли Казахстан от злоба ?? НЕ !

    11:24 25.02.2026

  • 28 Браво

    6 5 Отговор
    България е с вас братя Иранци👍

    Коментиран от #32, #33

    11:33 25.02.2026

  • 29 По точно

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Путин този път няма да разреши на Тръмп да напада Иран. Затова САЩ се опитват с дипломация.

    11:34 25.02.2026

  • 30 Да но

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Евроатлантик":

    Тръмп чака разрешение от Путин.

    11:35 25.02.2026

  • 31 Госあ

    8 1 Отговор
    Китай могат да думнат 1/3 от краварския флот с помощта на Иран и с останалата в Пасифика да се справят сами. Това е отлична възможност. Не вярвам да го направят, обаче, защото не искат ТСВ

    11:42 25.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Браво в

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Браво":

    България не е мюсюлманска държава.

    Коментиран от #34, #37

    11:56 25.02.2026

  • 34 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Браво в":

    Към настоящето да...

    12:15 25.02.2026

  • 35 Махараминдри баба

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ето":

    Ха ха,аве ль. ль.о иранците не са араби. Запомнете го това веднъж за винги

    12:16 25.02.2026

  • 36 666

    3 1 Отговор
    ЛЪЖА. ЛЪЖА. ЛЪЖА. И САМО ЛЪЖА. АМЕРИКА СЕ ДЪРЖИ НА СЛАМКАТА НА ЛЪЖАТА. ИНАЧЕ НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА.

    12:26 25.02.2026

  • 37 666

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Браво в":

    МЮСЮЛМАНИ ИМА. И ТО МНОГО. АМА НЯМА ХРИСТИЯНИ. И ДА ИМА ТЕ СА МНОГО МАЛКО.

    12:29 25.02.2026

  • 38 Плевен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    Ти или си много т…п или не си чел
    история .Иди в Иран и им кажи че са
    араби и виж какво ще ти се случи
    а да кажеш че са азари това няма как
    да стане такава нация не е имало да
    се благодарят на Сталин че им направи
    държава

    12:57 25.02.2026

