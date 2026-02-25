Рубио: Иран разработва ракети с обсег до САЩ и не дава гаранции за ядрената си програма

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е провел закрит брифинг пред водещи представители на двете партии в Камарата на представителите и Сената относно хода на преговорите с Иран, съобщава The Guardian, предава News.bg.
Срещата се състоя на фона на мащабно разполагане на американски военни сили в Близкия изток - най-голямото от войната в Ирак през 2003 г. насам. Президентът Доналд Тръмп заяви, че предпочита дипломатическо решение на конфронтацията с Техеран, но подчерта, че Иран продължава да развива балистични ракети с потенциален обсег до САЩ. По думите му Вашингтон все още не е получил категорично уверение, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.
Брифингът е включвал класифицирана информация и е бил насочен към председателите и водещите членове на разузнавателните комисии. Междувременно втори американски самолетоносач - USS Gerald Ford - е пристигнал в региона, което според анализатори поставя САЩ в готовност за евентуални военни действия при заповед от Белия дом.
Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер определи ситуацията като сериозна и настоя администрацията да представи аргументите си пред обществото. Конгресменът Джим Хаймс също изрази безпокойство, отбелязвайки, че САЩ не са чули убедителни основания за нов военен конфликт в Близкия изток.
Преговорите между Вашингтон и Техеран са насрочени за 26 февруари в Женева. Заместник-министърът на външните работи на Иран Маджид Тахт-Раванчи заяви пред NPR, че страната му е готова да постигне споразумение възможно най-скоро, но уточни, че разговорите ще бъдат ограничени до ядрената програма.
Тръмп постави ултиматум на Иран, като предупреди, че при липса на сделка „ще се наложи да се направи още една крачка напред“, намеквайки за възможни тежки последици. Същевременно част от персонала на американското посолство в Ливан е евакуиран заради влошена среда за сигурност.
Според публикации генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, е предупредил, че евентуален конфликт може да изчерпи значителна част от американските противоракетни запаси. В отговор Тръмп заяви, че ако бъде взето решение за военни действия, те ще бъдат успешно изпълнени.
По информация на изданието окончателното решение за евентуални удари ще зависи от резултатите от разговорите в Женева. Американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, а сред ключовите съветници са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, министърът на отбраната Пийт Хегсет и директорът на националното разузнаване Тулси Габард.
Според военни анализатори пред САЩ стоят два варианта - ограничен удар с цел натиск в преговорите или по-мащабна офанзива срещу иранското ръководство. Решението остава в ръцете на президента.
1 Някой
Коментиран от #14, #29
11:01 25.02.2026
2 Руски колхозник
11:02 25.02.2026
3 Един
11:02 25.02.2026
4 иска да свали аятоласите
11:03 25.02.2026
5 Дедо
Коментиран от #15
11:04 25.02.2026
6 ти да видиш
11:04 25.02.2026
7 Синоптик
Коментиран от #11
11:04 25.02.2026
8 Айде,айде
11:04 25.02.2026
9 Последния Софиянец
11:05 25.02.2026
10 Краварско мекeре
11:06 25.02.2026
11 Ади ва
До коментар #7 от "Синоптик":Иран не им е Сирия ...47 години гледат отстрани.
11:06 25.02.2026
12 Аятолах Али Хаменей расма
11:07 25.02.2026
13 Много
11:08 25.02.2026
14 честен ционист
До коментар #1 от "Някой":Не е важно дали САЩ имат ракети с обсег до Иран, а че Иран имат такива с обсег до София.
11:10 25.02.2026
15 Баба
До коментар #5 от "Дедо":Северна корея не обстрелва съседите си .
11:10 25.02.2026
16 Евроатлантик
А и по принцип аятоласите са луди за връзване. Никой няма да им позволи да са фактор в тази област .
Коментиран от #25, #30
11:12 25.02.2026
17 хъхъ
Коментиран от #19
11:13 25.02.2026
18 реалистъ
Коментиран от #21, #22, #23
11:15 25.02.2026
19 Путлер не лъжеше ли,
До коментар #17 от "хъхъ":че няма да нападат Украйна?
11:15 25.02.2026
20 сатаНАТО
11:16 25.02.2026
21 Оня
До коментар #18 от "реалистъ":Перси ? Какви перси ? Персите са претопени отдавна от арабите ! Я ти прочети малко , какво е населението на иран - азербейджанци , кюрди , араби и цини ! Последните два са затрили персите до крак !
Коментиран от #38
11:18 25.02.2026
22 Велика Персия
До коментар #18 от "реалистъ":Председателят на комисията по сигурност в парламента на Иран: От Тръмп зависи дали американските войници в региона ще се приберат у дома или ще отидат в Ада
Иранските въоръжени сили са готови да отблъснат атаката и да накажат агресора
11:19 25.02.2026
23 Ето
До коментар #18 от "реалистъ":Араби: 60-61%
Азербайджанци: 24% (тюркска група)
Кюрди: 7%
Лури: 2%
Туркмени: 2%
Това са ‘персите’ -
Коментиран от #35
11:21 25.02.2026
24 баба вуна
11:21 25.02.2026
25 хъхъ
До коментар #16 от "Евроатлантик":Пакистан има ядрено оръжие, разработено с помощта на Британия, с цел да се държи Индия в напрежение. Според теб пакистанските муджахидини по-добри ли са от иранците?
11:21 25.02.2026
26 ззададад
11:23 25.02.2026
27 Миеле
11:24 25.02.2026
28 Браво
Коментиран от #32, #33
11:33 25.02.2026
29 По точно
До коментар #1 от "Някой":Путин този път няма да разреши на Тръмп да напада Иран. Затова САЩ се опитват с дипломация.
11:34 25.02.2026
30 Да но
До коментар #16 от "Евроатлантик":Тръмп чака разрешение от Путин.
11:35 25.02.2026
31 Госあ
11:42 25.02.2026
33 Браво в
До коментар #28 от "Браво":България не е мюсюлманска държава.
Коментиран от #34, #37
11:56 25.02.2026
34 Коста
До коментар #33 от "Браво в":Към настоящето да...
12:15 25.02.2026
35 Махараминдри баба
До коментар #23 от "Ето":Ха ха,аве ль. ль.о иранците не са араби. Запомнете го това веднъж за винги
12:16 25.02.2026
36 666
12:26 25.02.2026
37 666
До коментар #33 от "Браво в":МЮСЮЛМАНИ ИМА. И ТО МНОГО. АМА НЯМА ХРИСТИЯНИ. И ДА ИМА ТЕ СА МНОГО МАЛКО.
12:29 25.02.2026
38 Плевен
До коментар #21 от "Оня":Ти или си много т…п или не си чел
история .Иди в Иран и им кажи че са
араби и виж какво ще ти се случи
а да кажеш че са азари това няма как
да стане такава нация не е имало да
се благодарят на Сталин че им направи
държава
12:57 25.02.2026