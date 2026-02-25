Рубио: Иран разработва ракети с обсег до САЩ и не дава гаранции за ядрената си програма

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е провел закрит брифинг пред водещи представители на двете партии в Камарата на представителите и Сената относно хода на преговорите с Иран, съобщава The Guardian, предава News.bg.

Срещата се състоя на фона на мащабно разполагане на американски военни сили в Близкия изток - най-голямото от войната в Ирак през 2003 г. насам. Президентът Доналд Тръмп заяви, че предпочита дипломатическо решение на конфронтацията с Техеран, но подчерта, че Иран продължава да развива балистични ракети с потенциален обсег до САЩ. По думите му Вашингтон все още не е получил категорично уверение, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Брифингът е включвал класифицирана информация и е бил насочен към председателите и водещите членове на разузнавателните комисии. Междувременно втори американски самолетоносач - USS Gerald Ford - е пристигнал в региона, което според анализатори поставя САЩ в готовност за евентуални военни действия при заповед от Белия дом.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер определи ситуацията като сериозна и настоя администрацията да представи аргументите си пред обществото. Конгресменът Джим Хаймс също изрази безпокойство, отбелязвайки, че САЩ не са чули убедителни основания за нов военен конфликт в Близкия изток.

Преговорите между Вашингтон и Техеран са насрочени за 26 февруари в Женева. Заместник-министърът на външните работи на Иран Маджид Тахт-Раванчи заяви пред NPR, че страната му е готова да постигне споразумение възможно най-скоро, но уточни, че разговорите ще бъдат ограничени до ядрената програма.

Тръмп постави ултиматум на Иран, като предупреди, че при липса на сделка „ще се наложи да се направи още една крачка напред“, намеквайки за възможни тежки последици. Същевременно част от персонала на американското посолство в Ливан е евакуиран заради влошена среда за сигурност.

Според публикации генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, е предупредил, че евентуален конфликт може да изчерпи значителна част от американските противоракетни запаси. В отговор Тръмп заяви, че ако бъде взето решение за военни действия, те ще бъдат успешно изпълнени.

По информация на изданието окончателното решение за евентуални удари ще зависи от резултатите от разговорите в Женева. Американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, а сред ключовите съветници са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, министърът на отбраната Пийт Хегсет и директорът на националното разузнаване Тулси Габард.

Според военни анализатори пред САЩ стоят два варианта - ограничен удар с цел натиск в преговорите или по-мащабна офанзива срещу иранското ръководство. Решението остава в ръцете на президента.