Швейцарски акционер в "Лукойл" заплашва България с арбитраж заради външно управление на дружества от групата

25 Февруари, 2026 17:27 1 692 76

Според „Литаско“ предприетите от българските власти мерки спрямо нейните подразделения представляват нарушение на международните ангажименти на страната и незаконно отчуждаване на инвестиции без компенсация.

Швейцарски акционер в "Лукойл" заплашва България с арбитраж заради външно управление на дружества от групата - 1
Швейцарската група "Литаско", част от "Лукойл" и акционер в "Лукойл Нефтохим - Бургас" и "Лукойл България", е уведомила българските власти за възникнал инвестиционен спор и възможност за международен съд. Това се посочва в официално изявление, публикувано на интернет страницата на компанията, цитирано от БТА.
На 19 февруари „Литаско“ е изпратила уведомление, с което заявява намерението си да използва всички правни средства, включително да започне арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове. Компанията се позовава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България за защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта.
Компанията припомня, че през ноември българският парламент прие законодателни промени, с които беше въведено външно управление на дружества от групата, включително „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“. Според „Литаско“ тези действия, както и прекратяването на концесията на терминала в пристанище "Росенец", са оказали съществено негативно въздействие върху инвестициите ѝ и са довели до значителни загуби.


  • 1 си дзън

    34 10 Отговор
    Арбитражът с тенджерите за Белене нарочно го загубихме. Да видим сега.

    Коментиран от #5

    17:33 25.02.2026

  • 2 обективен

    63 6 Отговор
    Сега ще ни осъдят за пропуснати ползи , и пак ще плащаме много милиони евра заради глупостта на долните политици !!

    Коментиран от #41, #53, #58, #60

    17:35 25.02.2026

  • 3 Акционера

    26 3 Отговор
    от български произход ли е ?

    Коментиран от #15

    17:35 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дрънчи ти тенджерата

    50 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Просто нашите като крадат го правят изключително некадърно, защото накрая сметката не я плащат те, а данъкоплатците

    17:36 25.02.2026

  • 6 клатят те

    21 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Щото си рост!

    17:37 25.02.2026

  • 7 6699

    36 5 Отговор
    Жи умра от смях! Сега народа ще плаща за неграмотността на управниците! То винаги е било така и досега!

    Коментиран от #55

    17:38 25.02.2026

  • 8 Русодебил

    17 37 Отговор
    Кой се е хванал с руснята хаир не е видял!

    Коментиран от #31

    17:39 25.02.2026

  • 9 хаха

    32 6 Отговор
    Да ви съдят бе безхаберници! Да не сте избирали Тикви, Шопари, Фритюрници, прАсеневци, Градински Гномове, Простадиновци и.т.н.
    Каквите са ви политиците такава измет сте и вие.

    17:39 25.02.2026

  • 10 Бойчи

    20 1 Отговор
    Тутуууу.......

    17:41 25.02.2026

  • 11 си пън

    23 3 Отговор
    айде пак заеми ще теглим,и трайчо министър,направо ги е платил авансово

    17:41 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 от петрохан

    3 12 Отговор
    Вече Ивей няма да може да защитава руските интереси.

    17:42 25.02.2026

  • 14 000

    23 2 Отговор
    Платихте на росатом, сега и ня лукойл ще платите, рая!

    Коментиран от #16

    17:43 25.02.2026

  • 15 Дзак

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Акционера":

    На завистта или на страха очите са по-големи?

    17:44 25.02.2026

  • 16 И вей

    15 1 Отговор

    До коментар #14 от "000":

    Ивайло Иванов редставлявал интересите на "Росатом" по делото срещу България в Женева, където България губи 600 милиона евро.

    17:48 25.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 копейките

    5 9 Отговор
    ше платят глобата

    Коментиран от #70

    17:51 25.02.2026

  • 19 БаеекОфф

    5 12 Отговор
    Да го компенсират с нацисткото злато от трезорите им.
    Никакви отстъпки. Някъв н@сран акционер ще съди България. Къде отиваш бе алооо.
    Тия много се взеха на сериозно.
    Ойларипи.

    17:54 25.02.2026

  • 20 Емигрант

    13 1 Отговор
    Байганети да се готви за поредното здраво издояване. ....хи хи хи....добитъка се отглежда точно затова.

    17:55 25.02.2026

  • 21 Бриго

    3 14 Отговор
    И къде ще го заведат това дело ? В Европейския съд чиито решения блатната кочина не признава ? или ще ги признава само когато им е изгодно ?
    Или може би в московския съд дето никой не го бръсне ..?

    Коментиран от #30, #39

    17:57 25.02.2026

  • 22 Сатана Z

    8 1 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    Коментиран от #34, #54, #64, #67, #68, #73

    17:57 25.02.2026

  • 23 Ганя Путинофила

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "6699":

    Резидента каза да плащаш на Боташ 6 милиарда и да не философстваш!

    Коментиран от #33

    17:59 25.02.2026

  • 24 Как се пише: скраб или скрап?

    4 2 Отговор
    Иди Йото ва какво каза по въпроса?

    17:59 25.02.2026

  • 25 Тити

    4 8 Отговор
    То отдавна нормалните държави прибраха Рашистите активи а ние още дремем

    17:59 25.02.2026

  • 26 Швейцарски

    5 3 Отговор
    руснак....

    17:59 25.02.2026

  • 27 Да не е

    4 4 Отговор
    щерката на Путин?

    18:00 25.02.2026

  • 28 Уточнение

    5 5 Отговор
    Литаско си е путинска фирма регистрирана в Швейцария

    18:00 25.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 6699

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бриго":

    Да беше прочел първите четири думи от заглавието!

    18:01 25.02.2026

  • 31 Пецо

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Русодебил":

    Щото баце ние у ЕС сме цъфнале и вързале :Д

    18:01 25.02.2026

  • 32 Абе швейцареца

    5 5 Отговор
    От коя част на СССР си бе семката ти руска ше ееееее. в а.

    18:02 25.02.2026

  • 33 6699

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ганя Путинофила":

    Това е работа на правителството не на президента. Ама ....

    18:02 25.02.2026

  • 34 Морския

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Това че сме дошли от азиатските степи беше скалъпено от кгб .

    Коментиран от #75

    18:04 25.02.2026

  • 35 Швейцарски акционер в "Лукойл" заплашва

    1 1 Отговор
    мишето
    че цъка неправилно
    вместо че си търси правата

    18:04 25.02.2026

  • 36 То се знае че ще ни заведат

    11 1 Отговор
    арбитражно производство пред Международния съд и ще ни осъдят. Ще плащаме като попове заради атлантическата сган

    Коментиран от #40

    18:07 25.02.2026

  • 37 Някой

    6 2 Отговор
    Що им трябваше на нашите главанаци да се захващат с това? Да вървят по свирката на ЕС и САЩ? Сега ще плащаме ние - данъкоплатците. Хората, взели това решение, вече не са във вашата и никога няма да им бъде потърсена отговорност. Както винаги.

    18:09 25.02.2026

  • 38 Впрочем

    4 3 Отговор
    Литаско спа ли половин година че сега се сетиха.

    18:10 25.02.2026

  • 39 Някой

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бриго":

    Явно не си чувал за арбитражни съдилища Където се уреждат подобни спорове. Те са признати от България и трябва да изпълняваме решенията им.
    Но няма как да знаеш това. Все пак, нивото и кръгозора имт значение.

    18:12 25.02.2026

  • 40 Иван

    3 7 Отговор

    До коментар #36 от "То се знае че ще ни заведат":

    Лукойл са под строги санкции.Какво арбитражно производство ще завеждат? На практика ние ги спасихме от затваряне. Това ли е руската благодарност.

    Коментиран от #46

    18:15 25.02.2026

  • 41 Прасето

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Айде, голяма работа. Ще платите стотина милиона. Аз пък си лапнах паричките, ко ми пука.

    18:20 25.02.2026

  • 42 Мухаа ха!

    6 1 Отговор
    Когато жилището е било твое на 100%, но ти решиш ,че ще ставаш европеец,и продадеш хола на един, коридора на друг,а на трети кухнята, идва момент, в който всеки от тримата,ще те клати на детска люлка.Така е с Лукойл,със дънди крокодила,трите Ерепета, Софийска вода,три мобилни оператори,всичките на чужди компании.Мръднеш ли, да си защитиш интереса, прода жниците който са им ги подарили( защото така го иска Европа) ,са подписали договори с такива милиардни неустойки,че ако ги видим като съдържание,ще ни се налъдрят космите навсякъде.Ето и причината,всеки от тях,да се разгащва и да си вее коня, безнаказано,знаят че никой не може да ги мръдне.Нали искахте " свободен пазар" и чужди инвестиции бе,седсесаритр от -90- те.Скачахте като побеснели мумуни с два вирнати пръста.Е,сега двата пръста отзад,,ще бройте центовете от пенсия до пенсия.

    18:21 25.02.2026

  • 43 Баба Яга

    5 3 Отговор
    Швейцария, гнездото на световните хиени, където парите са кръв и от кръв, ще ни накарат да плюем такава заради идиотските казуси в които ни вкарва главния съвременен идиот на планетата. Трябва да се мисли, как да се излезе от тоя батак. Там където са се нагнездили Ротшилдите, там е опасно блато с незнаен изход за потърпевшите и винаги печеливш за блатните кърлежи.

    Коментиран от #50

    18:21 25.02.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Опа бацета... ще плащате!

    Ще платите цяла рафинерия без да получите собственост и на болтче от нея

    За евроатлантическата отрова се плаща и се плаща скъпо!

    Коментиран от #61

    18:22 25.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 И още мисирки ООД

    6 1 Отговор
    Борисов и Пеевски, заедно с "умните и красивите" на ПП-ДБ да плащат от джоба си за "Лукойл", иначе - в затвора!

    18:25 25.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само че

    2 3 Отговор
    В съда трябва да се докаже, че „Литаско“ е собственост на Швейцарски, а не на Руски Юридически, или Физически лица, както и дали тези лица не подлежат на санкциив контекста на войната в Украйна!

    Коментиран от #59

    18:29 25.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 БарекОфф

    1 2 Отговор
    ЛУКОЙЛ Е САНКЦИОНИРАНА КОМПАНИЯ.
    Щвйцарския акционер май е кадър на ФСБ/КГБ.
    Е сега му е майката да разровим кочината за Нацисткото злато.
    Веднага контрапроцес.

    18:31 25.02.2026

  • 52 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Швейцарски акционер в "Лукойл":

    Тебе, кво те е..бе? Да не си обратен.н. и завиждаш.

    18:31 25.02.2026

  • 53 Не се знае

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Те и Електроразпределителните дружества искаха да съдят България, ама делата и на трите са спечелени от България и то на арбитраж!

    18:32 25.02.2026

  • 54 Като ти чета

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Неграмотните брътвежи явно си от степите! От онези на Златната орда!

    18:34 25.02.2026

  • 55 гхигх

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "6699":

    Нидей бря..живей бря..че и ний от смях да умрем..като те гледаме що за чудо си...

    18:35 25.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хихи

    1 4 Отговор
    Винаги от страната на Булката...

    18:40 25.02.2026

  • 58 МАЛКО ВИ Е ОЩЕ МОЖЕ

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    дано брюксле осъди българия за милиярди евро глоби да плащате в тъпата кочина БЪЛГАРИЯ

    18:41 25.02.2026

  • 59 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Само че":

    Със глупав не се спори!
    Със силен не се бори!
    С богат на съд не се ходи....

    18:41 25.02.2026

  • 60 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    ще се молите вече да гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #66

    18:41 25.02.2026

  • 61 дано всичко да поскъпне, щото още може

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":

    дано сега вече бензина статан по-скъп и газтта да вдигнат двойно поне да видим кон боб яде ли

    Коментиран от #71

    18:44 25.02.2026

  • 62 Иван

    6 1 Отговор
    Глупости на търкалета.
    Какъв швейцарски акционер. Кой пусна тая партенка ? Смърди .......

    18:53 25.02.2026

  • 63 Казва се

    0 3 Отговор
    Мария Воронцова!

    18:56 25.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Боташ

    2 2 Отговор
    Бълха ви ухапала...

    18:57 25.02.2026

  • 66 АЕЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "оня с коня":

    курския ли?

    18:58 25.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ТоТо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Какви cлавяни ти се въртят в кyxата кoпeйкина кpaтyна ?
    В истoрията няма такова живoтно !

    19:06 25.02.2026

  • 69 оня с коня

    0 4 Отговор
    вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    19:06 25.02.2026

  • 70 еврогейчетата-голям кеф

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "копейките":

    ше платят глобата

    19:07 25.02.2026

  • 71 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "дано всичко да поскъпне, щото още може":

    Ще поскъпне, чакай да паднат ограниченията, които са временни заради приемане на еврото - после започва бясно препускане нагоре. И като огладнее българина най-накрая може и да поумнее...

    Коментиран от #74

    19:07 25.02.2026

  • 72 Кремиковци

    2 1 Отговор
    Накрая Лукойл ще струва чифт обувки!

    19:09 25.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "ДрайвингПлежър":

    Разбира се, за копейките всичко поскъпва със страшна сила. Копейките вече нямат стойност.

    19:11 25.02.2026

  • 75 Какво КГБ бе идиотино

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Морския":

    Богът ти Тангра е Монголско куче

    19:18 25.02.2026

  • 76 ?????

    0 0 Отговор
    В много съкратен вариант са пусналм материала за да не накърнят чувствата на умните и красивите.
    Става въпрос за 3 000 000 000 евра между другото.
    Четете Бисмарк бре.

    19:41 25.02.2026

