Швейцарски акционер в "Лукойл" заплашва България с арбитраж заради външно управление на дружества от групата

Швейцарската група "Литаско", част от "Лукойл" и акционер в "Лукойл Нефтохим - Бургас" и "Лукойл България", е уведомила българските власти за възникнал инвестиционен спор и възможност за международен съд. Това се посочва в официално изявление, публикувано на интернет страницата на компанията, цитирано от БТА.

На 19 февруари „Литаско“ е изпратила уведомление, с което заявява намерението си да използва всички правни средства, включително да започне арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове. Компанията се позовава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България за защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта.

Според „Литаско“ предприетите от българските власти мерки спрямо нейните подразделения представляват нарушение на международните ангажименти на страната и незаконно отчуждаване на инвестиции без компенсация.

Компанията припомня, че през ноември българският парламент прие законодателни промени, с които беше въведено външно управление на дружества от групата, включително „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“. Според „Литаско“ тези действия, както и прекратяването на концесията на терминала в пристанище "Росенец", са оказали съществено негативно въздействие върху инвестициите ѝ и са довели до значителни загуби.