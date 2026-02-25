Елисейският дворец: Рискът от разпространение на ядрени оръжия в световен мащаб нараства

Рискът от разпространение на ядрени оръжия в световен мащаб нараства, предупреди френски служител от Елисейски дворец, цитиран от Политико, предава News.bg.

„Живеем в период, който е фундаментално благоприятен за разпространението на ядрени оръжия“, заяви той, подчертавайки засиления натиск върху международния режим за неразпространение.

Очаквана реч на Макрон за ядрената доктрина

Изказването предхожда планираната за 2 март реч на френския президент Еманюел Макрон, посветена на ядрената доктрина на Франция. Очаква се той да представи повече подробности за това как френският ядрен арсенал може да допринесе за сигурността на Европа.

Държави като Германия и Швеция вече потвърдиха, че водят разговори с Париж относно възможностите за ядрено възпиране.

Разпад на договорите от Студената война

От началото на войната в Украйна руският президент Владимир Путин нееднократно отправя ядрени заплахи и актуализира военната доктрина на страната, понижавайки прага за използване на ядрено оръжие.

През последните години изтекоха ключови споразумения за контрол над въоръженията от времето на Студената война. Сред тях е Договорът за ядрените сили със среден обсег, прекратен през 2019 г., както и споразумението „Нов СТАРТ“, което ограничаваше стратегическите ядрени бойни глави на САЩ и Русия до 1550 и изтече по-рано този месец без изгледи за подновяване.

„Очевидно сме свидетели на ерозия на всичко, което е останало от рамката за контрол върху въоръженията“, коментира още представителят на Елисейския дворец. По думите му държавите, притежаващи ядрено оръжие, все по-малко се възпират от военни конфронтации, като пример бяха посочени Индия и Пакистан.

Нови амбиции и усещане за несигурност

Китай също разширява ядрения си арсенал, като според оценки на САЩ Пекин може да разполага с до 1000 ядрени бойни глави до 2030 г. Други държави, сред които Иран, се стремят към развитие на собствен ядрен потенциал.

Френският служител отбеляза и нарастващите дебати в редица страни в Европа и Азия относно създаването на собствени ядрени способности. В Южна Корея и Япония се водят подобни дискусии, а по-рано този месец полският президент Карол Навроцки заяви, че Полша трябва да обмисли разработването на ядрена отбрана заради заплахата от Москва.

Според представителя на Елисейския дворец усещането за несигурност се засилва, особено когато политическите промени поставят под въпрос досегашните гаранции за сигурност - в косвен намек към действията на Вашингтон при президента Доналд Тръмп.

Въпреки това Договорът за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) остава ключов стълб на глобалната система за контрол над въоръженията. „ДНЯО не е мъртъв“, подчерта френският представител.