Елисейският дворец: Рискът от разпространение на ядрени оръжия в световен мащаб нараства

25 Февруари, 2026 15:54, обновена 25 Февруари, 2026 15:54 553 9

Очаквана реч на Макрон за ядрената доктрина

Елисейският дворец: Рискът от разпространение на ядрени оръжия в световен мащаб нараства - 1
Снимка: Shutterstock
Рискът от разпространение на ядрени оръжия в световен мащаб нараства, предупреди френски служител от Елисейски дворец, цитиран от Политико, предава News.bg.

„Живеем в период, който е фундаментално благоприятен за разпространението на ядрени оръжия“, заяви той, подчертавайки засиления натиск върху международния режим за неразпространение.

Очаквана реч на Макрон за ядрената доктрина

Изказването предхожда планираната за 2 март реч на френския президент Еманюел Макрон, посветена на ядрената доктрина на Франция. Очаква се той да представи повече подробности за това как френският ядрен арсенал може да допринесе за сигурността на Европа.

Държави като Германия и Швеция вече потвърдиха, че водят разговори с Париж относно възможностите за ядрено възпиране.

Разпад на договорите от Студената война

От началото на войната в Украйна руският президент Владимир Путин нееднократно отправя ядрени заплахи и актуализира военната доктрина на страната, понижавайки прага за използване на ядрено оръжие.

През последните години изтекоха ключови споразумения за контрол над въоръженията от времето на Студената война. Сред тях е Договорът за ядрените сили със среден обсег, прекратен през 2019 г., както и споразумението „Нов СТАРТ“, което ограничаваше стратегическите ядрени бойни глави на САЩ и Русия до 1550 и изтече по-рано този месец без изгледи за подновяване.

„Очевидно сме свидетели на ерозия на всичко, което е останало от рамката за контрол върху въоръженията“, коментира още представителят на Елисейския дворец. По думите му държавите, притежаващи ядрено оръжие, все по-малко се възпират от военни конфронтации, като пример бяха посочени Индия и Пакистан.

Нови амбиции и усещане за несигурност

Китай също разширява ядрения си арсенал, като според оценки на САЩ Пекин може да разполага с до 1000 ядрени бойни глави до 2030 г. Други държави, сред които Иран, се стремят към развитие на собствен ядрен потенциал.

Френският служител отбеляза и нарастващите дебати в редица страни в Европа и Азия относно създаването на собствени ядрени способности. В Южна Корея и Япония се водят подобни дискусии, а по-рано този месец полският президент Карол Навроцки заяви, че Полша трябва да обмисли разработването на ядрена отбрана заради заплахата от Москва.

Според представителя на Елисейския дворец усещането за несигурност се засилва, особено когато политическите промени поставят под въпрос досегашните гаранции за сигурност - в косвен намек към действията на Вашингтон при президента Доналд Тръмп.

Въпреки това Договорът за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) остава ключов стълб на глобалната система за контрол над въоръженията. „ДНЯО не е мъртъв“, подчерта френският представител.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Подобни новини


  • 1 Сталин

    3 7 Отговор
    Следващите държави които ще придобият ядрено оръжие са Турция,Полша,Бразилия и Украйна

    15:56 25.02.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    1 9 Отговор
    От къв зор само маскалите ще имат?

    16:01 25.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В 17 ч протест пред Министерството на отбраната.

    16:02 25.02.2026

  • 4 име

    9 0 Отговор
    Ядреното оръжие е единствения гарант за сигурност на Иран, които ежедневно са подлагани на агресия и саботажи от остpoвните poдоcмеситeли, краварите и хитлеристите в Израел.

    16:05 25.02.2026

  • 5 Българин

    3 7 Отговор
    A защо да не се разпространяват ядрените оръжия?!? Защо Израел и КНДР да имат, а Турция и Иран да нямат?!?
    Ако Украйна имаше ядрено оръжие, дали Путин щеше да посмее да я нападне?!?

    16:06 25.02.2026

  • 6 Един

    0 6 Отговор
    Така е, нараства. Щото се видя, че заради такива като Путлер световната система за уреголиране на конфликти не работи. И вече много страни обмислят създаването на ядрено оръжие, за да гарантират своята сигурност.

    Коментиран от #7

    16:21 25.02.2026

  • 7 име

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Коя е тая световна система за регулиране на конфликти, бе, жълтопаветник? Къде беше тя при войните в Югославия, Либия, Сирия, Ирак, Иран миналата година, Газа, Фолклендските острови?

    Коментиран от #8

    16:24 25.02.2026

  • 8 Един

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    О, копейка, тази система малко или много урегулира куп конфликти - Кипър, бивша Югославия, първия конфликт в Украйна, който приключи с Минските споразумения и т.н. А конфликтът в Косово го разпали Милошевич, не САЩ. Щатите само го приключиха.

    Коментиран от #9

    16:33 25.02.2026

  • 9 Пенка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Кесинджър...

    16:48 25.02.2026

