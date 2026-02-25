2025 г. - най-смъртоносната година за журналистите от три десетилетия насам

Общо 129 журналисти и медийни служители по света са били убити през 2025 г., сочи годишният доклад на Комитет за защита на журналистите (КЗЖ), цитиран от Франс прес. Това прави настоящата година най-кървавата за представители на медиите, откакто организацията води подобна статистика преди повече от 30 години, предава News.bg.

„Рекорден брой журналисти биват убивани във време, когато достъпът до информация е по-важен от всякога“, заяви главният изпълнителен директор на КЗЖ Джоди Гинсбърг. По думите ѝ, когато журналисти са убивани заради своята работа, рискът засяга цялото общество.

Според доклада над три четвърти от всички смъртни случаи през 2025 г. са настъпили в контекста на въоръжени конфликти.

Израелските сили са обвинени за близо две трети от случаите – общо 86 убити журналисти, над 60% от които палестинци, отразяващи събитията в Газа. Израелската армия отрича умишлено да е атакувала представители на медиите.

Увеличение на броя на загиналите журналисти се отчита и в Украйна и Судан – други две държави, въвлечени във въоръжени конфликти.

Отчетен е и ръст на случаите, при които журналисти са убити при атаки с дронове. От 39 документирани инцидента 28 са свързани с действия на Израел в Газа, пет – с паравоенните Сили за бърза подкрепа в Судан, а четири – с руски бойни дронове в Украйна.

В Мексико шестима журналисти са били убити през 2025 г., като до момента няма установени извършители.

Смъртни случаи, свързани с разследвания на престъпления, са регистрирани и в Бангладеш, Индия и Перу. Според КЗЖ разследванията в подобни случаи често се характеризират с липса на прозрачност.

В Саудитска Арабия известният колумнист Турки ал-Джасер е бил екзекутиран от държавата. От КЗЖ определят обвиненията срещу него като „фалшиви твърдения за национална сигурност и финансови престъпления“, използвани за наказване на журналистическа дейност. Смъртта му е първото документирано убийство на журналист от страната след случая с Джамал Хашоги през 2018 г.

Към 1 декември 2025 г. общо 329 журналисти по света се намират в затвора, а други 84 са в неизвестност, посочва още докладът на КЗЖ.