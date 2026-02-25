2025 г. - най-смъртоносната година за журналистите от три десетилетия насам

Общо 129 журналисти и медийни служители по света са били убити през 2025 г., сочи годишният доклад на Комитет за защита на журналистите (КЗЖ), цитиран от Франс прес. Това прави настоящата година най-кървавата за представители на медиите, откакто организацията води подобна статистика преди повече от 30 години, предава News.bg.
„Рекорден брой журналисти биват убивани във време, когато достъпът до информация е по-важен от всякога“, заяви главният изпълнителен директор на КЗЖ Джоди Гинсбърг. По думите ѝ, когато журналисти са убивани заради своята работа, рискът засяга цялото общество.
Според доклада над три четвърти от всички смъртни случаи през 2025 г. са настъпили в контекста на въоръжени конфликти.
Израелските сили са обвинени за близо две трети от случаите – общо 86 убити журналисти, над 60% от които палестинци, отразяващи събитията в Газа. Израелската армия отрича умишлено да е атакувала представители на медиите.
Увеличение на броя на загиналите журналисти се отчита и в Украйна и Судан – други две държави, въвлечени във въоръжени конфликти.
Отчетен е и ръст на случаите, при които журналисти са убити при атаки с дронове. От 39 документирани инцидента 28 са свързани с действия на Израел в Газа, пет – с паравоенните Сили за бърза подкрепа в Судан, а четири – с руски бойни дронове в Украйна.
В Мексико шестима журналисти са били убити през 2025 г., като до момента няма установени извършители.
Смъртни случаи, свързани с разследвания на престъпления, са регистрирани и в Бангладеш, Индия и Перу. Според КЗЖ разследванията в подобни случаи често се характеризират с липса на прозрачност.
В Саудитска Арабия известният колумнист Турки ал-Джасер е бил екзекутиран от държавата. От КЗЖ определят обвиненията срещу него като „фалшиви твърдения за национална сигурност и финансови престъпления“, използвани за наказване на журналистическа дейност. Смъртта му е първото документирано убийство на журналист от страната след случая с Джамал Хашоги през 2018 г.
Към 1 декември 2025 г. общо 329 журналисти по света се намират в затвора, а други 84 са в неизвестност, посочва още докладът на КЗЖ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
15:49 25.02.2026
2 Ами
Американски независим блогер критикуващ режима на Зеленски и Белия дом, беше убит от украинските власти само преди по- малко от месец.
Администрацията на Джо Байдън не мръдна пръста си за да бъде освободен. (цитатирам Илън Мъск)
Освен Лира, в Украйна има стотици, ако не и хиляди, убити, изчезнали или умрели при неясни обстоятелства политически затворници – сред тях например известната украинска държавничка Елена Бережная, загинала при неясни обстоятелства само на 36 години.
Тя обвиняваше новата власт, че работят за интересите на западните страни и ограбват своята страна (предсказваше сирийския сценарий) и осъди военната операция, която се провеждаше в Източна Украйна през 2014г. Тя се застъпваше за запазване на културните и икономически връзки с Руската федерация.
По време на войната в Източна Украйна, заедно с майка си, тя създава Института за правна политика и социална защита, чиято цел е да защитава интересите на жителите на ДНР и ЛНР.
Чухте ли по нашите новини, че по време на смъртта си е пътувала с български гражданин с автомобил с българска регистрация?
Но не остана нито един, който да не чу за руския затворник Навални, умрял в руски затвор.....
Коментиран от #3
15:54 25.02.2026
3 Ами
До коментар #2 от "Ами":Моята любимка, украинският депутат Елена Бондаренко изчезна през 2022 и от тогава самата аз не мога да намеря никаква информация за нея. Чухте ли по нашите новини нещо за тях?
А дават ли ви случайно Евгений Мураев и неговия незаконен арест докато е действащ представител на върховната рада и абсурдното обвинение към него за държавна измяна, само защото е опозиция..
Чувате ли разумния глас на Украйна или гледате само Зеленски и нашите пл@ тени медии?
Как един не посмя да каже нещо различно от сценария.
0твр@тителни медии, пл@ тени, @нти.български.
Знаете ли кой е Навални?
Той е съорганизатор на прословутите неофашистки „Руски маршове“, в които се събираха неонацисти с голи глави, крещящи анти-имигрантски и анти-чеченски лозунги? Самият Навални се описваше като националист, обявяваше Крим за руски, твърдеше, че Украйна, Беларус и Русия са едно цяло. Сравняваше чеченците и мюсюлманите с насекоми, настояваше да им се отнеме гражданството и да бъдат изгонени. Силно подкрепяше войните в Чечения. Беше против ЛГБТ общностите. Изведнъж всичко се обърна и той се превърна в розов либерал, борец против „корупцията“, против режима на Путин и поддръжник на еднополовите бракове. Тогава, когато популярността му спадна до 2 % и от привърженик на Путин в Чечения, той се превърна в светец-герой, „символ“, комиксов герой на атлантици и либерали. Особено нашите. Може би виждат в него себе си – от най-тъмните комунисти станаха най-истеричните либерали.( Da
15:56 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.