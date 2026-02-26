ВСС решава за временен главен прокурор на фона на протест пред институцията

Пленумът на ВСС се събира днес, за да разгледа въпроса за назначаването на временно и.ф. главен прокурор, предаде БНТ.

Заседанието е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

В мотивите си правосъдният министър посочва, че от 21 юли 2025 Борислав Сарафов не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, защото тогава е изтекъл шестмесечния срок от влизане в сила на законовите промени.

В началото на октомври миналата година Върховният касационен съд прие в свое становище, че след тази дата Сарафов няма право да заема повече поста на главен прокурор. Впоследствие и други съдилища приеха, че Сарафов вече не е главен прокурор, а КС образува дело по този въпрос.

Според Янкулов като временен главен прокурор Сарафов не е изпълнил нито една от собствените си заявки, отправени към ВСС след встъпването му в длъжност през юни 2023 г.

Докато тече пленумът на Висшия съдебен съвет, пред сградата на институцията се очаква протест, организиран от "Правосъдие за всеки", предаде NOVA.

Оттам посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”. Сдружението подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.