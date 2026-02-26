ВСС решава за временен главен прокурор на фона на протест пред институцията

Пленумът на ВСС се събира днес, за да разгледа въпроса за назначаването на временно и.ф. главен прокурор, предаде БНТ.
Заседанието е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.
В мотивите си правосъдният министър посочва, че от 21 юли 2025 Борислав Сарафов не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, защото тогава е изтекъл шестмесечния срок от влизане в сила на законовите промени.
В началото на октомври миналата година Върховният касационен съд прие в свое становище, че след тази дата Сарафов няма право да заема повече поста на главен прокурор. Впоследствие и други съдилища приеха, че Сарафов вече не е главен прокурор, а КС образува дело по този въпрос.
Според Янкулов като временен главен прокурор Сарафов не е изпълнил нито една от собствените си заявки, отправени към ВСС след встъпването му в длъжност през юни 2023 г.
Докато тече пленумът на Висшия съдебен съвет, пред сградата на институцията се очаква протест, организиран от "Правосъдие за всеки", предаде NOVA.
Оттам посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”. Сдружението подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 стига вече , че потече
Коментиран от #25
07:12 26.02.2026
4 ООрана държава
Коментиран от #6, #20, #26
07:14 26.02.2026
5 МВР служител
07:25 26.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фен
Коментиран от #10, #13
07:30 26.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Няма такава Държава!!!
Коментиран от #27
07:45 26.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Парадокс БГ
До коментар #7 от "Фен":И всичко, което НЕ Работи е на Пеевски : ппокуратура, мвр, съд..сацотажи, бухалки срещу ПП-ДБ, палежи на къщите на хора от ПП-ДБ - кмета Самуил Попов, сплашване, фалшиви разследвания с притиснати от пеевската прокуратура свидетели като оная Пламенка, която трябва да е в затвора сега тя!! Пеевската кохорта е ЗЛО!
07:50 26.02.2026
14 Сарафов вън!!
Коментиран от #28
07:52 26.02.2026
15 Нито глас за украинците от ППДБ!
07:53 26.02.2026
16 Жалка работа
Продължавайте в този дух с уловите си протести и на изборите ще сте с резултат около 8%.
07:55 26.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Съдия Матросов
08:14 26.02.2026
19 смЕх
08:17 26.02.2026
20 Феликс Дж
До коментар #4 от "ООрана държава":Мотиките за тия плевели са маааалкоо по - различни.
08:18 26.02.2026
21 Един Доцент го кръсти тоя
08:18 26.02.2026
22 Гъбарко
08:23 26.02.2026
23 Веднага
08:25 26.02.2026
24 Дапитам
08:29 26.02.2026
25 Браво
До коментар #3 от "стига вече , че потече":Отличен за коментара!
08:30 26.02.2026
26 Драги ми Смехурко
До коментар #4 от "ООрана държава":Кой те знае и ти какъв си плевел,седнал да плюе другите.
08:32 26.02.2026
27 Дапитам
До коментар #11 от "Няма такава Държава!!!":А пепефилите хич не се опитват да се окопаят във властта.Не стига че са неможачи ами и са тотални лъжци и пискачи.Какво добро направиха откакто радков ги довлече?
08:37 26.02.2026
28 Смехоран
До коментар #14 от "Сарафов вън!!":Е вие така викате срещу всеки гл.пр.,така ще е и със следващия.
08:39 26.02.2026