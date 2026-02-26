Новини
България »
ВСС решава за временен главен прокурор на фона на протест пред институцията

ВСС решава за временен главен прокурор на фона на протест пред институцията

26 Февруари, 2026 07:49, обновена 26 Февруари, 2026 06:57 1 176 28

  • главен прокурор-
  • протест-
  • всс

Заседанието на магистратите е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

ВСС решава за временен главен прокурор на фона на протест пред институцията - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пленумът на ВСС се събира днес, за да разгледа въпроса за назначаването на временно и.ф. главен прокурор, предаде БНТ.

Заседанието е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

В мотивите си правосъдният министър посочва, че от 21 юли 2025 Борислав Сарафов не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, защото тогава е изтекъл шестмесечния срок от влизане в сила на законовите промени.

В началото на октомври миналата година Върховният касационен съд прие в свое становище, че след тази дата Сарафов няма право да заема повече поста на главен прокурор. Впоследствие и други съдилища приеха, че Сарафов вече не е главен прокурор, а КС образува дело по този въпрос.

Според Янкулов като временен главен прокурор Сарафов не е изпълнил нито една от собствените си заявки, отправени към ВСС след встъпването му в длъжност през юни 2023 г.

Докато тече пленумът на Висшия съдебен съвет, пред сградата на институцията се очаква протест, организиран от "Правосъдие за всеки", предаде NOVA.

Оттам посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”. Сдружението подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стига вече , че потече

    15 6 Отговор
    Не , че Сарафов ми е симпатичен и и не , че става за нещо друго освен за чеп за зеле , НО ... нахалството , наглостта , лакомията , безпардоността , алчноста , безскруполността , тъпоумието , властолюбието и непотизма на служебното ПП кабинетче ме отвращават . Стига с тези ПП протести , те освен да показват лакомията им за власт ... друго нито показват , нито доказват .

    Коментиран от #25

    07:12 26.02.2026

  • 4 ООрана държава

    13 9 Отговор
    Пак да гласувате за бойко, можете да си квичите цял живот пред тая сграда ама плевелът трябва да се изкорени а не да му се скубят листенцата. Пак ще си инсталират техен прокурор. Бойко ррябва се пенсионира

    Коментиран от #6, #20, #26

    07:14 26.02.2026

  • 5 МВР служител

    12 6 Отговор
    Не знам защо наричате тези престъпници ВСС, но се надявам до като трае срещата им да се съберат шепа почтени прокурори с достатъчно достойнство, които да не се правят, че не виждат злоупотребата с власт на Пеевски и Борисов, и двамата с досиета в европейската прокуратура, и да изхвърлят от сградата боклуците, претендиращи за членове на ВСС. После да се заемат от НАП с тях и да ги накарат да върнат заплатите си за последните две години с лихвите. Не забравяйте, че има генерация комунисти, които разбират само от бой, трудови лагери, национализация и т.н. За тях върховенството на правото е някакъв вятър

    07:25 26.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фен

    9 7 Отговор
    Протестът е на ПП. Правителството е на ПП. Петрохан е на ПП. Всичко, срещу което е ПП, е добро.

    Коментиран от #10, #13

    07:30 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма такава Държава!!!

    6 2 Отговор
    Ееей, ПП-ДБ не могат да накарат пионките на Пеевски на държавни позиции да спазват Законите на страната ни и да РАБОТЯТ!!! Вкопчили са се пеевските марионетки в столовете и мислят, че са там доживат....

    Коментиран от #27

    07:45 26.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Парадокс БГ

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Фен":

    И всичко, което НЕ Работи е на Пеевски : ппокуратура, мвр, съд..сацотажи, бухалки срещу ПП-ДБ, палежи на къщите на хора от ПП-ДБ - кмета Самуил Попов, сплашване, фалшиви разследвания с притиснати от пеевската прокуратура свидетели като оная Пламенка, която трябва да е в затвора сега тя!! Пеевската кохорта е ЗЛО!

    07:50 26.02.2026

  • 14 Сарафов вън!!

    5 6 Отговор
    Вън този самозабравил се нагъл човечуц продал душата си на мафията.

    Коментиран от #28

    07:52 26.02.2026

  • 15 Нито глас за украинците от ППДБ!

    7 2 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    07:53 26.02.2026

  • 16 Жалка работа

    7 1 Отговор
    Предният път с розови зайци, днес с жълти патенца ли ще правите циркове?
    Продължавайте в този дух с уловите си протести и на изборите ще сте с резултат около 8%.

    07:55 26.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Съдия Матросов

    2 2 Отговор
    Колеги, всички на смбразурата, зад нас е майка Мафия

    08:14 26.02.2026

  • 19 смЕх

    3 0 Отговор
    Партията на П....асите П...фили организирала протест ??? Искането им е и главният Прокурор да е е един от тях ??? Докато това не стане - протести !!!

    08:17 26.02.2026

  • 20 Феликс Дж

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Мотиките за тия плевели са маааалкоо по - различни.

    08:18 26.02.2026

  • 21 Един Доцент го кръсти тоя

    2 1 Отговор
    Плъх!!

    08:18 26.02.2026

  • 22 Гъбарко

    3 1 Отговор
    Теди Еврото е безработна и ще е добър вариант за Янкулоф, Правосъдие за всички и АКФ като ИФ ГП. И без друго сме държавата на Джуджетата Джуджанките и Джукесите. Традициите трябва да се уважават.

    08:23 26.02.2026

  • 23 Веднага

    1 2 Отговор
    Мандалинчевци и компанията да се изметат

    08:25 26.02.2026

  • 24 Дапитам

    3 0 Отговор
    Нищо не разбирам,все назначават уж временни,а след това започва една яростна атака срещу тези гл.прокурори.Чий гл.пр. трябва да назначат за да ся кротнат?Кой е правилният "наш" прокурор?

    08:29 26.02.2026

  • 25 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "стига вече , че потече":

    Отличен за коментара!

    08:30 26.02.2026

  • 26 Драги ми Смехурко

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Кой те знае и ти какъв си плевел,седнал да плюе другите.

    08:32 26.02.2026

  • 27 Дапитам

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Няма такава Държава!!!":

    А пепефилите хич не се опитват да се окопаят във властта.Не стига че са неможачи ами и са тотални лъжци и пискачи.Какво добро направиха откакто радков ги довлече?

    08:37 26.02.2026

  • 28 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сарафов вън!!":

    Е вие така викате срещу всеки гл.пр.,така ще е и със следващия.

    08:39 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове