Диана Хусеин пред ФАКТИ: Не разбирам този вой срещу смяната на областните управители (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 15:36 735 17

За момента не виждам големи грешки в действията на служебния кабинет, въпреки че имаше гафове, казва гостът

Диана Хусеин пред ФАКТИ: Не разбирам този вой срещу смяната на областните управители (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Когато говорим за избори, няма как да не чуем министъра на МВР. Другите двама ключови министри са тези на земеделието и на социалната политика, защото през техните структури директно може да се влияе върху изборите. Говоря за социалните услуги към Министерството на труда и социалната политика, както и за предприятията за дърводобив към Министерството на земеделието. Не очаквам от Министерството на земеделието и от социалното министерство да се опитват да използват тези структури, за да влияят в полза на симпатични на тях партии. По-скоро усилията ще бъдат насочени към прекратяване на влиянието на тези, които доскоро управляваха – говоря за ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“, въпреки че „ДПС – Ново начало“ подкрепяше кабинета „Желязков“, без да участва пряко в правителството. От години знаем за това влияние. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Ще напомня само, че когато дойде второто правителство на Главчев, едно от първите неща, които бяха направени, беше смяната на шефовете на горските стопанства. Областните управители също бяха сменени. Не разбирам защо сега се вдига този вой срещу смяната на сегашните областни управители, при положение че именно по тяхно време бяха организирани избори, част от които бяха обявени за невалидни от Конституционния съд“, добави гостът.

„Вижте, всичко е свързано. По времето на Мирослав Рашков като главен секретар се проведоха изборите в Пазарджик и резултатът е известен на всички. Искам, за да затворим темата с криминалната хроника, да напомня и нещо друго. Когато имаше случай с пребития шеф на полицията в Русе, за когото първоначално се твърдеше, че е нападнат от тинейджъри, а впоследствие се оказа, че случаят не е точно такъв, министърът на вътрешните работи реагира незабавно и беше обявена цяла кампания срещу битовата престъпност. Главният секретар също беше активен. А при тежкото убийство от последните седмици с шест жертви не видяхме нито изявление на главния секретар, нито на министъра. Това какво е?“, пита Диана Хусеин.

„За момента не виждам големи грешки в действията на служебния кабинет, въпреки че имаше гафове. Предприемат се определени стъпки. Доколко те ще бъдат ефективни – това ще видим на изборите“, сподели още Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Вяра Тодева е фашистка.

    15:39 26.02.2026

  • 2 кака Хусеин Не разбирам този вой срещу

    8 2 Отговор
    мен
    обичам да ям сладко и баклава

    15:39 26.02.2026

  • 3 Гошо

    6 3 Отговор
    И вие сте същите като предишните!...Едно към едно!

    15:40 26.02.2026

  • 4 Нито глас за украинците от ППДБ!

    10 4 Отговор
    Управляват ни небългари и българомразци!

    Коментиран от #7

    15:40 26.02.2026

  • 5 Амед

    9 5 Отговор
    Диана Хусеин защо не е с хиджаб?

    15:41 26.02.2026

  • 6 Сталин

    10 2 Отговор
    Само тая крава ни липсваше да ръси пилешкия си мозък,ма уу то целия кабинет е негодник до негодника

    15:44 26.02.2026

  • 7 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Всички са от кошерното семе

    15:45 26.02.2026

  • 8 Герп боклуци

    4 2 Отговор
    Нали идат избори, по всичко се реве и вие и хвърля КАКА, я виж шимпанзетата итн вече някалко самосвала хвърлиха

    15:46 26.02.2026

  • 9 1234

    6 1 Отговор
    Може и да не се стараете толкова да давате трибуна на подобни същества. Колко процента баха дебилите на тази територия.

    15:47 26.02.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Оставете ги да си лаят на луд кон дълго въже

    15:51 26.02.2026

  • 11 лют пипер

    2 1 Отговор
    На Главчев дядо му се е казвал Главчо.

    15:58 26.02.2026

  • 12 а аз го разбирам

    3 2 Отговор
    Служебното правителство е сложено само за да проведе изборите. Хоризонта му е 2 месеца. Следващите след него пак ще сменят областните оправители. Защо преливаме от пусто в празно? А народа плаща!

    Случайно ли е, че институцията СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО я има само в България, Португалия, Полша и Мексико?

    15:59 26.02.2026

  • 13 604

    4 1 Отговор
    Пхахахахя...някой да и го набие отзад...къв е проблемъ не разбирам....партийщината сега е по силна и корумпиръна от соца....

    16:00 26.02.2026

  • 14 Майора

    4 2 Отговор
    Ало Хусеин , тук не става дума само за смяна , а за това че НПО на Сорос овладяват цялата власт във страната със свое МВР , свои началник служби и неовладяна е само прокуратурата и то от партия имаща едва 10% подкрепа!Това нормално ли е е в една демократична държава както и лидерът и да се среща с подсъдимият олигарх Пламен Бобоков! Така ли ще се управлява страната ?

    16:00 26.02.2026

  • 15 604

    2 2 Отговор
    Това ще са най нагласените избори от 89 насам!

    16:09 26.02.2026

  • 16 евалата чалгопитеци

    0 2 Отговор
    Как е Новото Нормално? Нали затова скачахте по площадите в студа миналата година? Да върнете умнокрасивите във властта през задния вход на държавата. Сега ликувайте.

    16:10 26.02.2026

  • 17 Олеле

    0 0 Отговор
    Назначените са зависими от Герб. Потомци на дърти комунисти, станаха демократи.

    16:19 26.02.2026

