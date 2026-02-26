Диана Хусеин пред ФАКТИ: Не разбирам този вой срещу смяната на областните управители (ВИДЕО)

Когато говорим за избори, няма как да не чуем министъра на МВР. Другите двама ключови министри са тези на земеделието и на социалната политика, защото през техните структури директно може да се влияе върху изборите. Говоря за социалните услуги към Министерството на труда и социалната политика, както и за предприятията за дърводобив към Министерството на земеделието. Не очаквам от Министерството на земеделието и от социалното министерство да се опитват да използват тези структури, за да влияят в полза на симпатични на тях партии. По-скоро усилията ще бъдат насочени към прекратяване на влиянието на тези, които доскоро управляваха – говоря за ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“, въпреки че „ДПС – Ново начало“ подкрепяше кабинета „Желязков“, без да участва пряко в правителството. От години знаем за това влияние. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Ще напомня само, че когато дойде второто правителство на Главчев, едно от първите неща, които бяха направени, беше смяната на шефовете на горските стопанства. Областните управители също бяха сменени. Не разбирам защо сега се вдига този вой срещу смяната на сегашните областни управители, при положение че именно по тяхно време бяха организирани избори, част от които бяха обявени за невалидни от Конституционния съд“, добави гостът.

„Вижте, всичко е свързано. По времето на Мирослав Рашков като главен секретар се проведоха изборите в Пазарджик и резултатът е известен на всички. Искам, за да затворим темата с криминалната хроника, да напомня и нещо друго. Когато имаше случай с пребития шеф на полицията в Русе, за когото първоначално се твърдеше, че е нападнат от тинейджъри, а впоследствие се оказа, че случаят не е точно такъв, министърът на вътрешните работи реагира незабавно и беше обявена цяла кампания срещу битовата престъпност. Главният секретар също беше активен. А при тежкото убийство от последните седмици с шест жертви не видяхме нито изявление на главния секретар, нито на министъра. Това какво е?“, пита Диана Хусеин.

„За момента не виждам големи грешки в действията на служебния кабинет, въпреки че имаше гафове. Предприемат се определени стъпки. Доколко те ще бъдат ефективни – това ще видим на изборите“, сподели още Хусеин.

