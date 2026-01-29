Новини
Мицкоски: Първото условие за промяна в конституцията е македонската общност в България да получи права

Мицкоски: Първото условие за промяна в конституцията е македонската общност в България да получи права

29 Януари, 2026 18:01

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски постави две условия, за да бъдат приети промените в конституцията на страната

Мицкоски: Първото условие за промяна в конституцията е македонската общност в България да получи права - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционни промени в Република Северна Македония няма да има, докато не бъдат изпълнени минимум две условия, заяви от парламентарната трибуна премиерът на страната Християн Мицкоски в отговор на депутатски въпрос за пътя на Северна Македония към ЕС, предаде БТА.

„Първото условие е македонската общност в България да получи гарантираните в международното право и международните конвенции за правата на човека права. Не искам да се променя конституцията (на България). Искам това (първото условие – бел. ред.). И второ, докато не получим гаранции за нашата македонска идентичност, за моят македонски език, че няма да има повече билатерални вета и че (...) тази държава, която много пъти е показала и доказала, че иска да бъде част от европейското семейство, (която е) дала жертви като никоя друга, и този народ, и тези граждани, които като никои други граждани на Европа дадоха жертви, няма повече да бъдат унижавани и от субективни причини да имат нови обструкции от когото и да било. За конституционни промени трябва да имаме 80 гласа (в парламента), искрено съветвам вашите колеги в тази зала да не подкрепят конституционни промени, без да имаме минимум тези две гаранции”, заяви Мицкоски.

В отговор на въпрос на депутата от „Европейски фронт“ Скендер Реджепи Мицкоски направи уговорката, че докато той е премиер няма да бъдат направени промени в конституцията, ако тези две условия не бъдат приети, и заяви, че е готов „да извърви целия път, дори и да му е последен“ .

„Когато не съм министър-председател, може би вие пак ще бъдете депутат, ще има някой друг, ще го питате и той ще ви даде отговор. За за бъдат приети промените в конституцията са необходими 80 от вашите колеги. Силно съветвам останалите 119 в тази зала да не подкрепят позицията Ви за конституционните промени, без да успеят да получат поне тези две гаранции (...) Мисля, че трябва да подкрепите тази позиция, трябва да подкрепите позицията за македонците от Разлог, от Горна Джумая, от Сандански, от Пирин. Трябва да я подкрепите, защото при преброяването през 1956 г. те са били 200 хиляди и са били мнозинство в Пиринския край на Македония. Те са били две трети от общото население и магически при преброяването през 1965 г. числото става 9 хиляди. От двеста хиляди на 9 хиляди и един бивш български президент описва това като инженерство, с което особено се гордее. Лишават ги от правата им на културна автономия, да общуват на родния си македонски език, да говорят на родния си македонски език, да танцуват на македонските си песни, да уважават македонските си обичаи. Сега те само искат възможността ОМО „Илинден Пирин“ да бъде организация, която ще представлява правата на македонската общност в България. Това твърде много ли е?“, заяви от трибуната на парламента Мицкоски.

При отправянето на въпроса си към Мицкоски Реджепи предложи всички 120 депутати в парламента на страната да приемат „резолюция за защита на македонския език” и „да започнат промените в конституцията, защото от решението на парламента и правителството зависи бъдещето на гражданите”.

„Всички заедно трябва да приемем резолюция, в която да имаме единна позиция, държавническа позиция, че без тези минимални условия за в бъдеще няма да правим отстъпки по която и да е тема”, заяви от своя страна Мицкоски.

Реджепи отговори, че конституционните промени в страната все пак ще се случат, но въпросът е колко време ще загуби Северна Македония, защото „ситуацията в страната е мрачна, защото няма перспектива, няма светлина в тунела и има пълна апатия”.

Според Мицкоски обаче с приемането на преговорната рамка през 2022 г. тогавашното правителство на Северна Македония е нанесло сериозна щета на евроинтеграцията.

Като условие за начало на преговорите с ЕС Северна Македония трябва да впише в основния закон българската общност в страната.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    9 45 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #13, #67

    18:02 29.01.2026

  • 2 Варна 3

    75 5 Отговор
    Какво македонска общност? Това са чистокръвни българи.

    Коментиран от #5

    18:02 29.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    79 5 Отговор
    Погледнете Мицкоски и ще ви стане ясно какво представлява всичката македонска сган. Такива примати няма никъде другаде по света.

    18:04 29.01.2026

  • 4 От чакалнята

    68 2 Отговор
    Има да чакаш, ние нямаме зор. Като си пееш Пенке ле кой ли те слуша?

    18:05 29.01.2026

  • 5 честен ционист

    2 74 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    3 млн българи са от македонски произход. Останалите са или власи, или кардараши от Гърция, или гагаузи от Бесарабия, или християнизирани турци. Има и тук-таме шопи, които са между сърби и македонци.

    Коментиран от #8, #16, #21, #26, #51, #55

    18:06 29.01.2026

  • 6 Любопитен

    53 2 Отговор
    Този двама македонци може ли да намери в държавата си да ни ги покаже?

    18:06 29.01.2026

  • 7 Този

    50 4 Отговор
    Е луд за връзване!!! Какви макита бре, всички сме българи!!! Какво искаш бе кретен?

    18:06 29.01.2026

  • 8 Аде бе

    38 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    А в Северна няма ни един македонец, много приказки четеш

    18:07 29.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    25 10 Отговор
    Вчера Германия си направи собствен ЕС и уволни Урсула за некадърие.При Урсула ще останат само Украйна и Северна Македония.

    18:07 29.01.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 6 Отговор
    Некъпан българино, НЕ СИ в позиция да поставяш условия...

    18:08 29.01.2026

  • 11 стоян георгиев

    42 3 Отговор
    Каква "македонска общност" 😂 го гони тоя? По скоро извънземни ще намери в България отколкото някои, който да каже, че е маке,бухахаха

    18:08 29.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И ще

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    остане само циганския ти ген ли?

    Коментиран от #65

    18:09 29.01.2026

  • 14 Първото условие

    25 5 Отговор
    После второ , трето .....до там ни докараха атлантенцата. Що признаха Македония за държава?

    Коментиран от #68

    18:10 29.01.2026

  • 15 Ха,ха

    31 1 Отговор
    Кога ще ми върнеш къщата на прапрадядо ми бе, палячо

    18:10 29.01.2026

  • 16 Много бъркаш

    25 5 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Това са македонски българи, изселили се в България заради преследването на българите от сръбските и югославски власти

    Коментиран от #58

    18:11 29.01.2026

  • 17 И сега с българските паспорти а?

    15 3 Отговор
    Дето едни атлантенца им ги раздаваха на килограм да видим за коя македонска партия ще гласуват

    18:12 29.01.2026

  • 18 Перо

    25 2 Отговор
    Какви условия, какви 5 лв. Условията са в договора м/у РСМ и ЕС. Ние нямаме условия и не може да приемаме никакви глупости за измислена нация в БГ! Ние не бързаме и нямаме причина за разговори по приемането на РСМ в ЕС /ЕУ/. БГ няма никакви задължения! Мицкоски се самонаказва и наказва северномакедонското население!

    18:13 29.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    24 5 Отговор
    Видиш ли кола с македонски номера на паркинга пред хотела, паркираш възможно най-далече от нея. Или направо отиваш в друг хотел. Видиш ли македонци в кръчмата, правиш кръгом и отиваш в друга емпивница. Влязат ли македони в пивницата, плащаш и изпезваш немедлено. С тези питекантропуси не си струва да се общува.

    18:13 29.01.2026

  • 20 Олееееее

    8 1 Отговор
    Че и 20 изборни секции им се полагат ....

    18:14 29.01.2026

  • 21 УСА боклук

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ние от Беломорска Тракия какви сме?
    Хайде де!

    Коментиран от #24

    18:15 29.01.2026

  • 22 абе

    26 3 Отговор
    Защо ни занимавате нас европейците с тези тъмни балкански субекти? Абе не ни интересуват бе!

    18:15 29.01.2026

  • 23 Продажните ни атлантици

    13 4 Отговор
    Ще ни предадат ако от тях зависи ама на момента по навик

    18:16 29.01.2026

  • 24 честен ционист

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "УСА боклук":

    Как какви, помачори

    Коментиран от #29

    18:16 29.01.2026

  • 25 Колко на брой български паспорти

    14 3 Отговор
    Им раздадоха атлантиците? Някой помни ли бройката?

    18:17 29.01.2026

  • 26 Трай,бе,

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    чалма!

    18:18 29.01.2026

  • 27 Факти

    20 3 Отговор
    Трябва да им поставим едно единствено условие - да сменят името на държавата си на Българска Македония. Щом клекнаха на гърците, ще клекнат и на нас. Ако ли не ще стоят вечно извън ЕС.

    Коментиран от #73

    18:19 29.01.2026

  • 28 Ето още

    17 1 Отговор
    един с картон в Карлуково.

    18:19 29.01.2026

  • 29 Ейй,

    18 2 Отговор

    До коментар #24 от "честен ционист":

    циганин, не сме ти дали думата, отивай си в Цигания. Тук няма място за тебе!🤬🤬🤬

    18:21 29.01.2026

  • 30 койдазнай

    20 1 Отговор
    Мицкоски тия условия на урсула ли ги поставя, на йотова или на жилязко?!?
    Че не знам, кой трябва да ги изпълнява.

    18:22 29.01.2026

  • 31 Макдонълсите докато

    17 1 Отговор
    влезат в ЕС, той ще се разпадне. Ей че тъпи парчета.

    18:22 29.01.2026

  • 32 1944

    17 4 Отговор
    Мицкоски руски палячо, македонския Копейкин

    18:25 29.01.2026

  • 33 пухаххаха

    22 1 Отговор
    Седи мангго пред входа на къщата, зъзне и нарежда: "Имам поне 2 условия, които вие дето се грееете вътре на камината трябва да изпълните, за да ме пуснете вътре!". А хората вътре само му се смеят...

    18:25 29.01.2026

  • 34 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Замразяване на всички преговори за приемане на Македония в ЕС до 2050 минимум.
    Просто трябва да спрем да се разправяме с тия ненормалници! След 1 поколение, може да пробваме пак!

    Коментиран от #63

    18:27 29.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нещастник

    10 1 Отговор
    сърбе на върбе....

    18:28 29.01.2026

  • 37 Владимир Путин офишъл

    10 2 Отговор
    И на вас ви трябва българска СВО, неблагодарни макета.

    Коментиран от #40

    18:29 29.01.2026

  • 38 Условията

    17 1 Отговор
    ги поставя България, бе нещастник. С тпта ви омраза след десет години ще се казвате република източна Албания.

    18:31 29.01.2026

  • 39 Гръм и мълнии

    11 1 Отговор
    Лошото е,че има много български предатели, а не,че неблагодарните македонци са виновни,те са ни ясни, на тях, всички са им длъжници.🖕

    18:32 29.01.2026

  • 40 я па тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин офишъл":

    Искаш да им плащаш пенсиите ли? Ние българите не искаме да им ги плащаме.

    Коментиран от #43

    18:35 29.01.2026

  • 41 Връщайте българските паспорти

    12 0 Отговор
    Боклук неблагодарен,... а ти, мисирк0, стига си ми трила коментарите штай 6а и боклука и тебе.

    18:35 29.01.2026

  • 42 Тцъ..

    11 0 Отговор
    "Първото условие за промяна в конституцията е македонската общност в България да получи права"

    Првото условие е българската общност в РСМ да получи права. Македонската общност в България нама по никакъв начин разделение от българската общност и притежава всички права, които притежава цялото население на България, независимо от самоопределението си към един или друг етнос.На българската общност в РСМ липсват права, които да ги защтават от издевателства и мародерства дори на официалната власт, каквито имат сърби, гърци, власи, цигани, албанци, турци и много други на които тези права са гарантирани от конституцията.

    18:36 29.01.2026

  • 43 Владимир Путин офишъл

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "я па тоя":

    Те ще си ги изработват, е 6а ги

    18:36 29.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    ПИЦКОСКИ не си седна на Г@ ЗА .....затова ще гледа ес през крив макарон !!!!!! Вето .....вето.....вето докато на тоя не му светне в кратуната , че не той диктува правилата !!!

    Коментиран от #50

    18:38 29.01.2026

  • 46 Нещо е слънчасал този

    13 0 Отговор
    макета в България, няма.
    Имало е бежанци от там.
    Македонско малцинство ще видиш га цъфнат налъмите.
    Затова всички се напиняте да вземете български паспорти, щото тук имало малцинство.
    Там на опашката докато признаете истината.

    Коментиран от #49

    18:39 29.01.2026

  • 47 Дългия.

    8 0 Отговор
    Няма македонска нация.Всички са българи.Има местност Македония.

    18:41 29.01.2026

  • 48 Познай, че ще ме изтриете под 44

    10 0 Отговор
    Засрамете се! Допускате разни ционисти и други да обиждат българите в български сайт! Или не е български??? Знам, че ще ме изтриете...🤐

    Коментиран от #53

    18:41 29.01.2026

  • 49 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Нещо е слънчасал този":

    Ако и по тая точка клекнат нашите продажници на жълтите павета ще се валят евроатлантически органи и карантии, а червеите и уличните пумиари ще пируват.

    Коментиран от #56

    18:43 29.01.2026

  • 50 Ехааааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хи хи хи":

    На тоя не му ли дърпаш ушите и не му ли чукаш канчето ........същински български индиец !!!!!!!

    18:43 29.01.2026

  • 51 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    На вашия диалект българите се превеждат като македонци.

    18:46 29.01.2026

  • 52 Оптимистично

    5 0 Отговор
    Божидар Димитров се шегуваше, че в македонската конституция не фигурира названието българи, защото там смятат понятията македонци и българи за синоними.

    18:47 29.01.2026

  • 53 То факти не са българи , а продажници

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Познай, че ще ме изтриете под 44":

    За пари ще продадат всичко и всеки .....дори Родината си !!!!!!

    Коментиран от #54

    18:47 29.01.2026

  • 54 въпроса е

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "То факти не са българи , а продажници":

    Коя им е Родината?

    18:48 29.01.2026

  • 55 Пловдив

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Мицковски ти ли си?

    18:48 29.01.2026

  • 56 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гробар":

    Представяте ли си каква шлака ше изшляка по паваците ако разпорим търбуха на Манолчо Бидоня пепедебейското пиянде?

    18:49 29.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Много бъркаш":

    1914-1918

    18:51 29.01.2026

  • 59 Спецназ

    6 0 Отговор
    "Първото условие е македонската общност в България да получи гарантираните в международното право и международните конвенции за правата на човека права. Не искам да се променя конституцията (на България)"

    "Македонската общност" в България са БЪЛГАРИТЕ, ш.бано МАКЕ!

    ТЕ СИ ги имат тези права по право!
    ТОО на луд ли ни прави, ВЕ??

    18:53 29.01.2026

  • 60 То и

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "МАРО .....марооооо":

    за там се иска достойнство

    18:54 29.01.2026

  • 61 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Кво става, няма ли опозиция там

    18:54 29.01.2026

  • 62 ....

    0 0 Отговор
    Я вади документите бе, да видиме кво е станало там 1913-1918

    18:56 29.01.2026

  • 63 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":

    Е те след още едно поколение ще мислят че са дошли от Марс

    18:58 29.01.2026

  • 64 ?????

    3 1 Отговор
    Бацетата и Кикитата трябва да ги съдят като предатели че вдигнаха ветото заради Макрон.
    Тва за македонското малцинство си се очакваше.
    Кви ще ги мъцат сега Баце и Кики - никакви, пука им на тях за някакви интереси на България. Важното е началниците да са доволни и сметките им да са пълни.

    19:00 29.01.2026

  • 65 Въннннн

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "И ще":

    Той не е циганин, а е турчин, което не го прави по-малко гаден антибългарин. Мечтае за турция и ни мрази, затова такива радикални ислямисти като него трябва или да ги натикат до живот в пандиза или да го изритат в лелеяната му "родина".

    19:10 29.01.2026

  • 66 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    Тия шебеци не разбраха ли, че не са в съсояние да поставят условия.. Имат подпиан договор и там такива условия НЯМА..да са гледали какво подписват, да не са дремали..

    19:10 29.01.2026

  • 67 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Абе то добре, ама в СМакедония АЕЦ нема..

    Коментиран от #70

    19:11 29.01.2026

  • 68 Какво следва

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Първото условие":

    признаваме македонска общност, определяме районите на това население и после ги присъединяваме към северна македония. Горе долу някъде до Перник.

    19:14 29.01.2026

  • 69 Трътлю

    4 0 Отговор
    Македония за България е това което е Украйна за Русия. Македония е Анти-България. Добре че албанците там скоро ще бъдат мнозинство и сами ще се разправят с тази карцинома.

    19:15 29.01.2026

  • 70 АЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Как да нема, Козлодуй не е ли в северна македония.

    19:16 29.01.2026

  • 71 Ко речи?

    5 0 Отговор
    То макета нема у северно макечко, тоя тръгнал да ги дири наеън

    19:16 29.01.2026

  • 72 Херодот

    2 0 Отговор
    Македонец не е народност, а ПРОФЕСИЯ - Чърчил

    19:20 29.01.2026

  • 73 Размисли

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Може пък и доброто да им мисли човека. Ние като влязохме в ЕС и потекоха реки от мед и масло. А сега като ни набутаха и в еврозоната ни прибраха и малкото парици.

    19:23 29.01.2026

