Мицкоски: Първото условие за промяна в конституцията е македонската общност в България да получи права

Конституционни промени в Република Северна Македония няма да има, докато не бъдат изпълнени минимум две условия, заяви от парламентарната трибуна премиерът на страната Християн Мицкоски в отговор на депутатски въпрос за пътя на Северна Македония към ЕС, предаде БТА.

„Първото условие е македонската общност в България да получи гарантираните в международното право и международните конвенции за правата на човека права. Не искам да се променя конституцията (на България). Искам това (първото условие – бел. ред.). И второ, докато не получим гаранции за нашата македонска идентичност, за моят македонски език, че няма да има повече билатерални вета и че (...) тази държава, която много пъти е показала и доказала, че иска да бъде част от европейското семейство, (която е) дала жертви като никоя друга, и този народ, и тези граждани, които като никои други граждани на Европа дадоха жертви, няма повече да бъдат унижавани и от субективни причини да имат нови обструкции от когото и да било. За конституционни промени трябва да имаме 80 гласа (в парламента), искрено съветвам вашите колеги в тази зала да не подкрепят конституционни промени, без да имаме минимум тези две гаранции”, заяви Мицкоски.

В отговор на въпрос на депутата от „Европейски фронт“ Скендер Реджепи Мицкоски направи уговорката, че докато той е премиер няма да бъдат направени промени в конституцията, ако тези две условия не бъдат приети, и заяви, че е готов „да извърви целия път, дори и да му е последен“ .

„Когато не съм министър-председател, може би вие пак ще бъдете депутат, ще има някой друг, ще го питате и той ще ви даде отговор. За за бъдат приети промените в конституцията са необходими 80 от вашите колеги. Силно съветвам останалите 119 в тази зала да не подкрепят позицията Ви за конституционните промени, без да успеят да получат поне тези две гаранции (...) Мисля, че трябва да подкрепите тази позиция, трябва да подкрепите позицията за македонците от Разлог, от Горна Джумая, от Сандански, от Пирин. Трябва да я подкрепите, защото при преброяването през 1956 г. те са били 200 хиляди и са били мнозинство в Пиринския край на Македония. Те са били две трети от общото население и магически при преброяването през 1965 г. числото става 9 хиляди. От двеста хиляди на 9 хиляди и един бивш български президент описва това като инженерство, с което особено се гордее. Лишават ги от правата им на културна автономия, да общуват на родния си македонски език, да говорят на родния си македонски език, да танцуват на македонските си песни, да уважават македонските си обичаи. Сега те само искат възможността ОМО „Илинден Пирин“ да бъде организация, която ще представлява правата на македонската общност в България. Това твърде много ли е?“, заяви от трибуната на парламента Мицкоски.

При отправянето на въпроса си към Мицкоски Реджепи предложи всички 120 депутати в парламента на страната да приемат „резолюция за защита на македонския език” и „да започнат промените в конституцията, защото от решението на парламента и правителството зависи бъдещето на гражданите”.

„Всички заедно трябва да приемем резолюция, в която да имаме единна позиция, държавническа позиция, че без тези минимални условия за в бъдеще няма да правим отстъпки по която и да е тема”, заяви от своя страна Мицкоски.

Реджепи отговори, че конституционните промени в страната все пак ще се случат, но въпросът е колко време ще загуби Северна Македония, защото „ситуацията в страната е мрачна, защото няма перспектива, няма светлина в тунела и има пълна апатия”.

Според Мицкоски обаче с приемането на преговорната рамка през 2022 г. тогавашното правителство на Северна Македония е нанесло сериозна щета на евроинтеграцията.

Като условие за начало на преговорите с ЕС Северна Македония трябва да впише в основния закон българската общност в страната.