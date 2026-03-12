Гюров: България и Гърция са стратегически партньори за сигурността на източния фланг на НАТО

България и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, в рамките на колективната отбрана на Алианса. Конструктивното сътрудничество в областта на отбраната на нашите две страни, наред с цялостното регионално сътрудничество, е ключово за осигуряване на сигурност, стабилност и просперитет в нашия регион. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата си с министъра на националната отбрана на Република Гърция Николаос Дендиас. Той е в България по покана на министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Премиерът изтъкна, че конструктивното сътрудничество в областта на отбраната, наред с цялостното регионално партньорство, е ключово за осигуряване на сигурността, стабилността и просперитета в нашия регион. Той изрази благодарността си пред Дендиас за приноса му за Многонационалната бойна група на българска територия, част от Предните сухопътни сили на НАТО, която има стратегическа функция за укрепване на възпирането и отбраната на източния фланг. „Това е истински израз на съюзническа солидарност“, посочи министър-председателят.

По време на срещата премиерът Гюров и министър Дендиас обсъдиха потенциала на общи приоритети, които да укрепят стратегическите позиции на двете държави, като същевременно могат да генерират добавена стойност.