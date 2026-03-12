Вигенин: Борбата с рака е инвестиция в бъдещето на Европа

„Инвестициите в здраве и научни изследвания не са разход – те са стратегическа инвестиция в бъдещето на Европа.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на учредяването на Българския Национален хъб на Мисията срещу рака (НХМРБ).

Събитието беше организирано от Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) — обединение на над 20 водещи научни институции и повече от 5000 здравни специалисти, ангажирани с борбата срещу онкологичните заболявания. Създаването на Хъба е подкрепено от над 80 институции и организации от цялата страна, включително общини, университети, пациентски сдружения и индустриални партньори.

Кристиан Вигенин участва в тематичния панел „Политика, власт и партньорство – Изграждане на Европейската мисия за борба с рака от България“, модериран от Ричард Прайс от Европейската онкологична организация (ECO). Евродепутатът отговори на въпроса на Прайс за устойчивостта на ключови европейски инициативи като Европейският план за борба с рака (Europe’s Beating Cancer Plan) и Мисията на ЕС (EU Cancer Mission) в контекста на предстоящите бюджетни дискусии и геополитическите предизвикателства пред Съюза.

Той подчерта, че тези политики са сред най-силните примери за европейски реален принос по проблема. „Европейският план за борба с рака и Мисията на ЕС са политики, които показват какво Европа може да постигне, когато държавите членки работят заедно – в науката, в превенцията, в ранната диагностика и в лечението“, посочи евродепутатът.

Кристиан Вигенин изтъкна, че националните хъбове на мисията създават ключова връзка между научните изследвания, политиките и реалните нужди на пациентите. „Именно чрез такива платформи можем да превърнем европейските политики в конкретни резултати във всяка държава членка“, заяви Вигенин.

Той отбеляза, че Европа се намира в период на сериозни геополитически и икономически сътресения — войната в Украйна, инвестициите в сигурност и отбрана и енергийните предизвикателства поставят силен натиск върху бюджета на ЕС. Предстоящите преговори за следващата многогодишна финансова рамка ще бъдат трудни, но според него здравните политики не бива да губят приоритет.

„Ракът остава една от водещите причини за смъртност в Европа. Без силна европейска координация рискуваме да задълбочим различията между държавите членки по отношение на достъпа до превенция, диагностика и лечение“, предупреди Вигенин.

Той подчерта, че в Европейския парламент има широка междупартийна подкрепа за борбата с рака, тъй като това е тема, която засяга почти всяко европейско семейство.

Евродепутатът очерта три ключови приоритета за следващите години: защита на финансирането на програми като Хоризонт Европа, ЕС за здраве и Мисията за рака; гарантиране на устойчивото развитие на Европейския план за борба с рака след настоящия програмен период и засилване на ролята на националните и регионалните структури, които превеждат европейските политики в реални действия.

Вигенин подчерта и значението на европейските инициативи за държави като България. „За страни като България европейските инициативи в здравеопазването са особено важни, защото помагат да се намалят различията в достъпа до иновации, до научни мрежи и до най-добрите практики“, заяви той.

Според него ролята на членовете на Европейския парламент е не само да защитават тези политики, но и да изграждат широки коалиции в тяхна подкрепа — между политически групи, институции и държави членки.

„В крайна сметка борбата с рака е едно от полетата, където Европа може да покаже своята истинска сила – чрез солидарност, чрез наука и чрез дългосрочна визия“, заяви Вигенин. „Ако работим заедно – институции, учени, лекари, пациенти и политици – можем да гарантираме, че тези европейски инициативи не само ще продължат, но и ще станат още по-силни в бъдеще“, заключи евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/