САЩ отпускат 1,8 милиарда долара на ООН за хуманитарна помощ

Съединените щати ще предоставят 1,8 милиарда долара на Организацията на обединените нации за хуманитарни дейности, съобщи генералният секретар на организацията Антонио Гутериш, предава News.bg.
По думите му финансирането ще помогне за достигането до милиони хора, нуждаещи се от спешна и животоспасяваща подкрепа.
Средствата ще бъдат насочени към подпомагане на населението, засегнато от най-сериозните хуманитарни кризи по света.
Още през декември Вашингтон предостави 2 милиарда долара на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.
Преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност, американските финансови вноски към тази структура са били значително по-големи.
Съединените щати продължават да имат и натрупани задължения към ООН в размер на милиарди долари - около 2 милиарда долара по редовния бюджет и още 2,2 милиарда долара за мироопазващите операции, сочат данни на организацията.
Тръмп неведнъж е отправял критики към ООН. По време на неговото управление САЩ се оттеглиха от редица международни споразумения и напуснаха няколко структури под егидата на световната организация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само да питам
Коментиран от #5, #6
12:27 15.05.2026
2 за да си затварят очите и не мрънкат
Коментиран от #11
12:28 15.05.2026
3 Офффф ,
12:32 15.05.2026
4 Кривоверен алкаш
12:33 15.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Умрел руснак
До коментар #1 от "само да питам":Пратиха на кубинците един танкер с петрол след разрешение на Тръмп
12:33 15.05.2026
7 Герге ,
Коментиран от #8
12:34 15.05.2026
8 Сякаш
До коментар #7 от "Герге ,":ти си нещо гладен...
Коментиран от #10
12:36 15.05.2026
9 Владимир Путин, президент
А Русия какво отпуска за бедните народи, освен бомби и ракети ? ☝️
12:37 15.05.2026
10 Отсвирвам те ,
До коментар #8 от "Сякаш":Герге ..
12:39 15.05.2026
11 Гузни са
До коментар #2 от "за да си затварят очите и не мрънкат":Нанесоха на света щети за трилиони, подхвърлят малко джобни..
12:56 15.05.2026
12 Амадор Ривас
12:58 15.05.2026
13 Овчар
13:09 15.05.2026
14 бай Шиле
13:55 15.05.2026
15 оня с коня
14:40 15.05.2026