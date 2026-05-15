САЩ отпускат 1,8 милиарда долара на ООН за хуманитарна помощ

15 Май, 2026 12:25 770 15

  • антонио гутериш-
  • оон-
  • хуманитарна помощ-
  • сащ

Антонио Гутериш заяви, че средствата ще осигурят животоспасяваща подкрепа за милиони хора по света

САЩ отпускат 1,8 милиарда долара на ООН за хуманитарна помощ
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати ще предоставят 1,8 милиарда долара на Организацията на обединените нации за хуманитарни дейности, съобщи генералният секретар на организацията Антонио Гутериш, предава News.bg.

По думите му финансирането ще помогне за достигането до милиони хора, нуждаещи се от спешна и животоспасяваща подкрепа.

Средствата ще бъдат насочени към подпомагане на населението, засегнато от най-сериозните хуманитарни кризи по света.

Още през декември Вашингтон предостави 2 милиарда долара на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност, американските финансови вноски към тази структура са били значително по-големи.

Съединените щати продължават да имат и натрупани задължения към ООН в размер на милиарди долари - около 2 милиарда долара по редовния бюджет и още 2,2 милиарда долара за мироопазващите операции, сочат данни на организацията.

Тръмп неведнъж е отправял критики към ООН. По време на неговото управление САЩ се оттеглиха от редица международни споразумения и напуснаха няколко структури под егидата на световната организация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само да питам

    14 6 Отговор
    Русия колко е отпуснала последните 10 години? Или те само знаят да правят популистки изказвания там и да налагат вето.

    Коментиран от #5, #6

    12:27 15.05.2026

  • 2 за да си затварят очите и не мрънкат

    6 4 Отговор
    САЩ отпускат 1,8 милиарда долара на ООН

    Коментиран от #11

    12:28 15.05.2026

  • 3 Офффф ,

    5 4 Отговор
    Таваришчите ще откачат ...

    12:32 15.05.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    5 4 Отговор
    Сега е ред на Русия и Китай да внесат същата сума...нали са патрони...

    12:33 15.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Умрел руснак

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "само да питам":

    Пратиха на кубинците един танкер с петрол след разрешение на Тръмп

    12:33 15.05.2026

  • 7 Герге ,

    3 1 Отговор
    Обядва ли ?

    Коментиран от #8

    12:34 15.05.2026

  • 8 Сякаш

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Герге ,":

    ти си нещо гладен...

    Коментиран от #10

    12:36 15.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор
    Браво, чудесна новина !!!
    А Русия какво отпуска за бедните народи, освен бомби и ракети ? ☝️

    12:37 15.05.2026

  • 10 Отсвирвам те ,

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сякаш":

    Герге ..

    12:39 15.05.2026

  • 11 Гузни са

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "за да си затварят очите и не мрънкат":

    Нанесоха на света щети за трилиони, подхвърлят малко джобни..

    12:56 15.05.2026

  • 12 Амадор Ривас

    3 1 Отговор
    Ма те са фалирали(според копейките), какви милярди сънуват 🤠🤠🤠

    12:58 15.05.2026

  • 13 Овчар

    0 4 Отговор
    Мършите нищо не отпускат...! Печатат ги и мамят светът !

    13:09 15.05.2026

  • 14 бай Шиле

    2 3 Отговор
    Израел колко ще даде, след като предизвиква хуманитарни кризи? Или се брои за геноцид? ЕС даде 90 000 000 000 евра на режима в Украйна. Тръмп предизвика поредната световна икономическа криза. Хора събудете се! Това са наши пари, но друг ги харчи.

    13:55 15.05.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор
    малее това много салата и много ракия за гутериш не сменяемия алкохолик , тоя не спира да пие , трудно му е да изтрезнее дори

    14:40 15.05.2026