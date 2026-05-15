САЩ отпускат 1,8 милиарда долара на ООН за хуманитарна помощ

Съединените щати ще предоставят 1,8 милиарда долара на Организацията на обединените нации за хуманитарни дейности, съобщи генералният секретар на организацията Антонио Гутериш, предава News.bg.

По думите му финансирането ще помогне за достигането до милиони хора, нуждаещи се от спешна и животоспасяваща подкрепа.

Средствата ще бъдат насочени към подпомагане на населението, засегнато от най-сериозните хуманитарни кризи по света.

Още през декември Вашингтон предостави 2 милиарда долара на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност, американските финансови вноски към тази структура са били значително по-големи.

Съединените щати продължават да имат и натрупани задължения към ООН в размер на милиарди долари - около 2 милиарда долара по редовния бюджет и още 2,2 милиарда долара за мироопазващите операции, сочат данни на организацията.

Тръмп неведнъж е отправял критики към ООН. По време на неговото управление САЩ се оттеглиха от редица международни споразумения и напуснаха няколко структури под егидата на световната организация.