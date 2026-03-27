Войната в Украйна: Готвят ли руснаците пролетна офанзива?
27 Март, 2026 17:17 2 288 43

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски отсега е наясно, че със затоплянето на времето Русия ще засилва натиска в редица точки от фронта

С началото на пролетта в Украйна отново започнаха интензивни сражения. Има признаци, че Русия започва пролетна офанзива. Какви са изгледите тя да е успешна?

В едно от предградията на Краматорск украинските военни поддържат работилница. Двама войници тъкмо подготвят наземен дрон за следващата си акция - доставка на хранителни продукти, разказва АРД в свой репортаж от Украйна.

Командирът на частта Йосип казва пред германското издание, че този участък от фронта е тежък. Руските военни се опитват да напреднат в малки групи, а украинците правят всичко възможно, за да ги спрат.

„Има признаци, че руснаците са започнали пролетна офанзива. От обществено достъпни източници знаем, че врагът е концентрирал танкова част с най-модерно снаряжение в посока Краматорск", казва Йосип. Той допълва, че очаква руснаците да се активизират, след като калната почва изсъхне.

Водят се все по-интензивни сражения

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски отсега е наясно, че със затоплянето на времето Русия ще засилва натиска в редица точки от фронта. Интензивността на сраженията нараства.

„Окупаторите се концентрират в направлението Покровск и Олександривка, където най-често се водят сражения в момента", пише Сирски в своя канал в Телеграм. „Благодарение на професионалния и координиран подход на украинските войници офанзивните акции на противника са спирани в редица направления", цитира АРД неговите думи.

В някои участъци от фронта престрелките продължават с голяма интензивност. Според Сирски Русия е принудена да прегрупира силите си.

Без изгледи за успех?

Украинските наблюдатели също не виждат шансове за успех на руската пролетна офанзива. Според Олексий Мелник от украинския мозъчен тръст Разумков, Украйна е успяла да попречи на подготовката за планираната офанзива. „Украинските отбранителни части засилиха интензивността и ефективността на своите нападения срещу цели на 50 или 100 км разстояние. Това означава, че в момента се унищожава голяма част от руския персонал и от въоръженията", казва Мелник пред АРД.

В момента Русия практически няма възможност да концентрира офанзивни сили близо до фронта. По данни на главнокомандващия Сирски в рамките на една седмица Русия е загубила над 8 700 войници - загинали и ранени.

Русия окупира нови територии

Военният наблюдател Костянтин Машовец обаче прогнозира скорошни руски атаки срещу градовете Словянск и Краматорск. „Те вероятно ще се състоят към края на пролетта или началото на лятото", написа Машовец във Фейсбук. Но наблюдателят не смята, че подобно нападение би имало особен успех, тъй като преди това руснаците трябва да превземат град Лиман - нещо, което досега не им се е отдало.

Въпреки украинските успехи обаче Русия продължава да окупира нови територии. Както пишат украинските блогъри от Deep State (картата на войната в Украйна - б.ред.), Русия е завладяла територии в югоизточния регион Запорожие. Тя е отбелязала напредък и в района на Харков в последните дни.

Украинците биха могли да отбележат по-големи успехи, ако разполагаха с необходимите средства за това, смята военният експерт Мелник, цитиран от АРД. Неговото мнение е, че украинските военни разполагат с твърде малко ракети и крилати ракети със среден обсег.

Войната в Иран - новото предизвикателство

Много наблюдатели смятат, че проблеми за Украйна поражда паралелно протичащата война в Близкия изток. САЩ неизбежно ще предоставят на Украйна по-малко оръжия, тъй като самите те имат нужда от тях за войната срещу Иран.

Това обаче не е катастрофа, казва Мелник. „Днес вече все повече потребности на украинската отбрана се покриват от местната индустрия и от производството на нашите европейски партньори." Поради това ако оръжията от САЩ са по-малко, това ще е допълнително предизвикателство, но не и обрат във войната.

В Краматорск командирът Йосип се надява на следващи военни помощи от чужбина. „Липси има най-вече в противовъздушната отбрана", посочва той пред АРД. Повече от четири години след началото на голямата руска инвазия войниците са изтощени, отбелязва Йосип.

„За да бъда честен, настроението е доста негативно." Повечето са били мобилизирани, дошли са от цивилния живот, обяснява той. „Те са си мислили, че войната ще свърши бързо." Въпреки това неговите хора ще издържат и ще свършат работата си, уверен е Йосип.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    25 7 Отговор
    ХА ХА ХА
    ФАКТИ ПИСАХА МИНАЛАТА СЕДМИЦА,ЧЕ оКРАИНЦИТЕ СА Я ОТБЛЪСНАЛИ ВЕЧЕ
    ХА ХА ХА

    17:22 27.03.2026

  • 2 РФ е въздух под налягане !

    15 23 Отговор
    Те офанзивата opките я почнаха от началото на месеца. Вече ГРУЗ200 се вдигна на 1700 на ден.

    Коментиран от #23

    17:23 27.03.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    5 11 Отговор
    На Ганчо и Ганчовица им пречат сега че видите ли нямало вече справедливост никъде по суетният и вятърничав свят
    Дразнят се на Изборите през април,на комунистите ,на войните също и на Тръмп още повече , затова че мисленето им е заседнало в миналото понеже българите са бъгави прости злобни примитивни и страхливи мишки

    Коментиран от #6

    17:28 27.03.2026

  • 4 Помните ли

    18 25 Отговор
    прогнозите на онзи хахав математик Николай Витанов, според които Украйна щеше да се предаде към края на 2022 г.?!

    Вече пета година ВДУ громи руските офанзиви с моторетки!
    Русия издиша и това ще става все по видимо!

    17:31 27.03.2026

  • 5 си дзън

    15 21 Отговор
    Определено руснаците готвят пролетна офанзива. Сега умуват как да стане без пари и нафта.

    17:32 27.03.2026

  • 6 Научи българския,

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    тогава давай акъл бе, мозък!
    Граматиката ти е като на третокласник.

    Коментиран от #14

    17:33 27.03.2026

  • 7 хихи

    21 5 Отговор
    ДойчеЗеле не са политкоректни!???
    Трябва да се пише така "Готвят ли ВСУ реконтратака???!" и в статията да се уточнява в посока Киев.....

    Коментиран от #10

    17:34 27.03.2026

  • 8 Първанов

    6 23 Отговор
    Русия няма шанс. Единствено ако Тръмп вземе известен контрол над иранския петрол би пуснал аванта на Путин,давайки му залежите в Донбас,които са огромни. Тръм иска да играе срещу Китай с Путин. И Тръмп и Путин знаят, че китайците прецакаха Русия, направиха я зависима от него. Сделката е ти взимаш Донбас? Ок,тогава взимам Венецуела, взимам и Иран и цакаме комунистите в Китай.

    17:38 27.03.2026

  • 10 си дзън

    10 16 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    Ти виж огромните пушеци в Уст-Луга и Приморск и си мисли за реконтрата.

    17:40 27.03.2026

  • 11 Толкова ги бихте по данни на

    20 5 Отговор
    Дойче веле и измисленият украински сайт w не знам какво си че те плахо но не минуемо се движат на запад и не виждам за каква пролетна офанзива говорите при положение че те постигат своите цели.
    Розови мъглявини с които да ни заблудите

    17:40 27.03.2026

  • 12 Оптимист

    13 1 Отговор
    Готвят, готвят!

    17:41 27.03.2026

  • 13 на кой му пука за тия наглите

    4 5 Отговор
    не ми пука кои какво готви, важното е цените във магазина да растат тука във бг-то и дизела да поскъпра

    важно е и да има банани, останалото не е важно

    17:44 27.03.2026

  • 14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "Научи българския,":

    Да се облекча на този език цигански български

    Коментиран от #39

    17:48 27.03.2026

  • 15 седесарко

    2 2 Отговор
    и да пишеш глупости не е лесно......

    17:58 27.03.2026

  • 16 По интересно е обаче че

    2 1 Отговор
    Най-младият български милиардер Влад Тенев вчера обяви че основният пакет от дялове във фирмите му се държат от някакъв мистичен Марин Господинов Петров от Бургас

    18:11 27.03.2026

  • 17 Мишел

    12 4 Отговор
    Руската офанзива ще е пролетно-лятно-есенна със зимна част.
    Украинската контраофанзива ще бъде по-миналата година.

    18:13 27.03.2026

  • 18 Парс

    16 7 Отговор
    "Въпреки украинските успехи обаче Русия продължава да окупира нови територии."

    Всичко е ясно. Какво повече

    18:21 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Холивуд

    12 4 Отговор
    От Украина ще се получат четири нови държави.Честито.

    18:26 27.03.2026

  • 21 Йешуа

    4 2 Отговор
    Йевреина на смоковницата.А конопеното си го купил от сребърниците.

    18:30 27.03.2026

  • 22 КатунковцЕС

    7 5 Отговор
    Колко трябва да си глупав, че да поддържаш и подхранваш тези, които ще ти унищожат благосъстоянието. Всеки "героичен" удар на укрите срещу руски НПЗ прави достъпът до горива все по-труден с всички последващи, негативни ефекти.

    18:40 27.03.2026

  • 23 Крум

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "РФ е въздух под налягане !":

    Не 1700 ...направо по 2000....,и малоумни дебили вярват и вярват....

    18:54 27.03.2026

  • 24 Ъхъ!!!

    5 7 Отговор
    Кремльовците и за тая нова офанзива след време ще думат: "Хотели получиться получше, а получилась как всегда"!

    18:59 27.03.2026

  • 25 Един

    3 5 Отговор
    Г...за ще си скъсат да победят Украйна тази година. Такива са им плановете, щото матушката започва яко да издиша и не се знае дали ще могат да воюват през 27-ма.

    19:05 27.03.2026

  • 26 Ами

    8 3 Отговор
    Офанзиви ... срокове ... преговори ... Глупости на таркалета.
    СВО продължава да изпълнение на поставените цели.

    Коментиран от #36

    19:12 27.03.2026

  • 27 Българин

    11 3 Отговор
    Какво готвят руснаците, никой не знае. Но фактите са, че за последната седмица руснаците са си взели над 7000 кв.км. Фронт на практика няма, укрите са се разбягали, кой където свари!

    19:14 27.03.2026

  • 28 стоян

    3 10 Отговор
    Всичко това за Путин няма никакво значение - колко Руски граждани са убити ? когато Украйна поразява цели дълбоко до 1.200-1.500 км в Руски територии. Колко от критичната инфраструктура са били унищожени -- петролните резервоари и колко танкера са задържани не само от Америка но и от страни като Норвегия , Швеция това също е без значение . Каквото и да направи Западът няма опасност да бъдат нападнати -- могат да финансират войната , да предоставят всякакво оръжие в това число и тежка военна техника , дронове , ракети -- само за сега атомни бомби не са предоставили и това ще стане -- всичко това за Путин няма значение стига Западните партньори да не се обидят ?. (надмина и предателят Горби който само не си свали гащите да им се предложи ) Само това е от значение за него . ! За да им се хареса прави всичко възможно мисля ,че ако се облече в розово партньорите ще го харесат повече и както е Мека Мария няма да откаже на никой.

    19:18 27.03.2026

  • 29 Броколи

    6 1 Отговор
    Още е кално за пролетна офанзива, а пък и миналогодишното зеле още не са изхвърлили.

    19:25 27.03.2026

  • 30 Уса

    8 1 Отговор
    Няма смисъл украинците сами се блъскат да загинат,като задните избутват предните.Русия само ги коси

    19:26 27.03.2026

  • 31 Рублевка

    4 4 Отговор
    Положението на Москва е наистина трудно. ЕС превъзхожда десетократно икономически РФ. Въпросът е какво е готова да пожертва Европа и какво е готова да пожертва Русия. Ако Русия протака с години, ще бъде смазана икономически и идеологически. Иран победи САЩ и Израел, защото прояви политическа воля и избеси израелските шпиони и предателите. Иран пожертва своите ръководители. Загинаха заедно със семействата си.
    На Русия и Украйна ръководствата се крият по бункерите или се разкарват по чужбина. Децата им пируват в Западна Европа, докато децата на сиромасите умират в окопите. Нещата отиват към позорен мир за Русия.
    Държавата защитава интересите на управляващите, а това е олигархията, чиито жени и деца са в тила на враговете на Русия. Синовете на Сталин воюваха на фронта и единият загина, а другият беше разбит психически, пропи се и се спомина а синът на украинеца Хрущов стана предател и беше разстрелян.

    19:26 27.03.2026

  • 32 дядо поп

    8 3 Отговор
    Въпреки украинските успехи , Русия окупира нови територии. А сега де. Много ми приличат на американците които категорично били победили Иран , а ядат кютек като маче в дувар.

    19:42 27.03.2026

  • 33 Пръъъц

    4 5 Отговор
    Руснята най много може да каже: ПРЪЪЪЦ!

    19:55 27.03.2026

  • 34 Русодебил

    3 5 Отговор
    Нема по голем дебил от русодебила! Силно си вярват!

    19:56 27.03.2026

  • 35 Соловьов и Мендел

    1 2 Отговор
    Кога ще пратят Синчетата

    На Фронта ?

    Руските Евреи изобщо

    И не мислят да се Жертват за МАТУШКА.

    Но със Удоволствие пращат

    Робите да умират за 2 хиляди долара в Украйна.

    20:22 27.03.2026

  • 36 1500 ДНЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    Обосрация.

    Такава ли беше Целта

    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    20:23 27.03.2026

  • 37 Плюят яко по Тръмп

    3 2 Отговор
    Родния РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    Но той е Единственият който
    Може да помогне
    На Бункерния КАШИК

    Поне да вземе Донбас.

    20:25 27.03.2026

  • 38 Владо

    5 2 Отговор
    "Въпреки украинските успехи обаче Русия продължава да окупира нови територии"- да се смее ли човек или да плаче! Поредната глупост на дв, неам вече нерви с тия, нямат край техните смешки.

    20:33 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Те готвеха и зимна,

    0 2 Отговор
    но се поо ср аха , и сега ще е същата.

    06:59 28.03.2026

  • 41 Вовата

    1 0 Отговор
    Да кажете и датата, за да знам какво да правя!

    08:30 28.03.2026

  • 42 мдаааа дааа

    3 0 Отговор
    Железният юмрук на Москва: 80 000 щика премазват Суми и Харков! Танкова армия проби фронта, Киев в паника!
    Украйна | 28.03.2026, 06:18 | 39 259 | Редакция на Поглед.инфо
    /Поглед.инфо/ Фронтът пламна с нова сила, помитайки митовете за „патова ситуация“. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива детайли за мащабно настъпление на „северняците“, което разкъса украинската отбрана. Докато Киев хвърля бариерни отряди на ГУР да спират дезертьорите, руската 1-ва танкова армия осъществи мощен пробив. 80 000 нови доброволци влизат в строя, за да довършат започнатото.

    09:15 28.03.2026

  • 43 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    09:18 28.03.2026