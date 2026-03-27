Войната в Украйна: Готвят ли руснаците пролетна офанзива?

С началото на пролетта в Украйна отново започнаха интензивни сражения. Има признаци, че Русия започва пролетна офанзива. Какви са изгледите тя да е успешна?
В едно от предградията на Краматорск украинските военни поддържат работилница. Двама войници тъкмо подготвят наземен дрон за следващата си акция - доставка на хранителни продукти, разказва АРД в свой репортаж от Украйна.
Командирът на частта Йосип казва пред германското издание, че този участък от фронта е тежък. Руските военни се опитват да напреднат в малки групи, а украинците правят всичко възможно, за да ги спрат.
„Има признаци, че руснаците са започнали пролетна офанзива. От обществено достъпни източници знаем, че врагът е концентрирал танкова част с най-модерно снаряжение в посока Краматорск", казва Йосип. Той допълва, че очаква руснаците да се активизират, след като калната почва изсъхне.
Водят се все по-интензивни сражения
Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски отсега е наясно, че със затоплянето на времето Русия ще засилва натиска в редица точки от фронта. Интензивността на сраженията нараства.
„Окупаторите се концентрират в направлението Покровск и Олександривка, където най-често се водят сражения в момента", пише Сирски в своя канал в Телеграм. „Благодарение на професионалния и координиран подход на украинските войници офанзивните акции на противника са спирани в редица направления", цитира АРД неговите думи.
В някои участъци от фронта престрелките продължават с голяма интензивност. Според Сирски Русия е принудена да прегрупира силите си.
Без изгледи за успех?
Украинските наблюдатели също не виждат шансове за успех на руската пролетна офанзива. Според Олексий Мелник от украинския мозъчен тръст Разумков, Украйна е успяла да попречи на подготовката за планираната офанзива. „Украинските отбранителни части засилиха интензивността и ефективността на своите нападения срещу цели на 50 или 100 км разстояние. Това означава, че в момента се унищожава голяма част от руския персонал и от въоръженията", казва Мелник пред АРД.
В момента Русия практически няма възможност да концентрира офанзивни сили близо до фронта. По данни на главнокомандващия Сирски в рамките на една седмица Русия е загубила над 8 700 войници - загинали и ранени.
Русия окупира нови територии
Военният наблюдател Костянтин Машовец обаче прогнозира скорошни руски атаки срещу градовете Словянск и Краматорск. „Те вероятно ще се състоят към края на пролетта или началото на лятото", написа Машовец във Фейсбук. Но наблюдателят не смята, че подобно нападение би имало особен успех, тъй като преди това руснаците трябва да превземат град Лиман - нещо, което досега не им се е отдало.
Въпреки украинските успехи обаче Русия продължава да окупира нови територии. Както пишат украинските блогъри от Deep State (картата на войната в Украйна - б.ред.), Русия е завладяла територии в югоизточния регион Запорожие. Тя е отбелязала напредък и в района на Харков в последните дни.
Украинците биха могли да отбележат по-големи успехи, ако разполагаха с необходимите средства за това, смята военният експерт Мелник, цитиран от АРД. Неговото мнение е, че украинските военни разполагат с твърде малко ракети и крилати ракети със среден обсег.
Войната в Иран - новото предизвикателство
Много наблюдатели смятат, че проблеми за Украйна поражда паралелно протичащата война в Близкия изток. САЩ неизбежно ще предоставят на Украйна по-малко оръжия, тъй като самите те имат нужда от тях за войната срещу Иран.
Това обаче не е катастрофа, казва Мелник. „Днес вече все повече потребности на украинската отбрана се покриват от местната индустрия и от производството на нашите европейски партньори." Поради това ако оръжията от САЩ са по-малко, това ще е допълнително предизвикателство, но не и обрат във войната.
В Краматорск командирът Йосип се надява на следващи военни помощи от чужбина. „Липси има най-вече в противовъздушната отбрана", посочва той пред АРД. Повече от четири години след началото на голямата руска инвазия войниците са изтощени, отбелязва Йосип.
„За да бъда честен, настроението е доста негативно." Повечето са били мобилизирани, дошли са от цивилния живот, обяснява той. „Те са си мислили, че войната ще свърши бързо." Въпреки това неговите хора ще издържат и ще свършат работата си, уверен е Йосип.
ФАКТИ ПИСАХА МИНАЛАТА СЕДМИЦА,ЧЕ оКРАИНЦИТЕ СА Я ОТБЛЪСНАЛИ ВЕЧЕ
17:22 27.03.2026
17:22 27.03.2026
Дразнят се на Изборите през април,на комунистите ,на войните също и на Тръмп още повече , затова че мисленето им е заседнало в миналото понеже българите са бъгави прости злобни примитивни и страхливи мишки
17:28 27.03.2026
Вече пета година ВДУ громи руските офанзиви с моторетки!
Русия издиша и това ще става все по видимо!
6 Научи българския,
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":тогава давай акъл бе, мозък!
Граматиката ти е като на третокласник.
Трябва да се пише така "Готвят ли ВСУ реконтратака???!" и в статията да се уточнява в посока Киев.....
17:34 27.03.2026
До коментар #7 от "хихи":Ти виж огромните пушеци в Уст-Луга и Приморск и си мисли за реконтрата.
17:40 27.03.2026
Розови мъглявини с които да ни заблудите
17:40 27.03.2026
13 на кой му пука за тия наглите
важно е и да има банани, останалото не е важно
17:44 27.03.2026
До коментар #6 от "Научи българския,":Да се облекча на този език цигански български
17:48 27.03.2026
Украинската контраофанзива ще бъде по-миналата година.
18:13 27.03.2026
Всичко е ясно. Какво повече
23 Крум
До коментар #2 от "РФ е въздух под налягане !":Не 1700 ...направо по 2000....,и малоумни дебили вярват и вярват....
18:54 27.03.2026
26 Ами
СВО продължава да изпълнение на поставените цели.
19:12 27.03.2026
31 Рублевка
На Русия и Украйна ръководствата се крият по бункерите или се разкарват по чужбина. Децата им пируват в Западна Европа, докато децата на сиромасите умират в окопите. Нещата отиват към позорен мир за Русия.
19:26 27.03.2026
Държавата защитава интересите на управляващите, а това е олигархията, чиито жени и деца са в тила на враговете на Русия. Синовете на Сталин воюваха на фронта и единият загина, а другият беше разбит психически, пропи се и се спомина а синът на украинеца Хрущов стана предател и беше разстрелян.
19:26 27.03.2026
35 Соловьов и Мендел
На Фронта ?
Руските Евреи изобщо
И не мислят да се Жертват за МАТУШКА.
Но със Удоволствие пращат
Робите да умират за 2 хиляди долара в Украйна.
36 1500 ДНЯ
До коментар #26 от "Ами":Обосрация.
Такава ли беше Целта
Бре РУБЛО ИДИОТ?
37 Плюят яко по Тръмп
Но той е Единственият който
Може да помогне
На Бункерния КАШИК
Поне да вземе Донбас.
42 мдаааа дааа
Украйна | 28.03.2026, 06:18 | 39 259 | Редакция на Поглед.инфо
/Поглед.инфо/ Фронтът пламна с нова сила, помитайки митовете за „патова ситуация“. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива детайли за мащабно настъпление на „северняците“, което разкъса украинската отбрана. Докато Киев хвърля бариерни отряди на ГУР да спират дезертьорите, руската 1-ва танкова армия осъществи мощен пробив. 80 000 нови доброволци влизат в строя, за да довършат започнатото.
