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ЕП прие проектодоклади за разширяването на ЕС към Украйна, Молдова и Западните Балкани

ЕП прие проектодоклади за разширяването на ЕС към Украйна, Молдова и Западните Балкани

3 Юни, 2026 18:36 730 5

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Външната комисия на Европейския парламент одобри оценки за напредъка на шест държави, като подчерта ключови реформи, геополитически рискове и перспективи за членство.

ЕП прие проектодоклади за разширяването на ЕС към Украйна, Молдова и Западните Балкани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Комисията на Европейския парламент по външни работи прие днес проектодокладите за напредъка към ЕС на Украйна, Молдова, Косово, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Окончателните текстове предстои да бъдат гласувани на пленарна сесия, предава БТА.

В документа за Украйна се отчита напредък в реформите, извършвани по време на войната, като се подчертава, че бъдещото мирно споразумение с Русия трябва да бъде определено от самата Украйна и постигнато с участие на ЕС. Предлага се също възможност за назначаване на европейски преговарящ с мандат да представлява Съюза на дипломатическо ниво.

Критики са отправени към САЩ за обвързване на гаранции за сигурност с изтегляне на украински сили от Донбас. В текста се препоръчва избори в Украйна да се проведат едва след края на войната и се настоява ЕС да продължи работа по използването на замразени руски активи.

За Молдова се отчита устойчив напредък в реформите въпреки външни и вътрешни предизвикателства, включително „враждебна намеса“ от страна на Русия. Призовава се за продължаване на борбата с олигархията и укрепване на съдебната система, както и за изтегляне на руските сили от Приднестровието.

Докладът за Сърбия отбелязва застой в процеса на европейска интеграция и изразява опасения относно върховенството на закона и демократичните стандарти. Подчертава се, че европейското финансиране трябва да бъде обвързано с напредък в нормализирането на отношенията с Косово, както и се критикуват връзките на Белград с Москва.

За Косово се отчита напредък, но и сериозни проблеми в съдебната система, медиите и публичната администрация. В документа се посочва, че 2025 г. е „загубена година“ за политическия процес.

Докладът за Босна и Херцеговина акцентира върху необходимостта от реформи в ключови области и потвърждава подкрепа за териториалната цялост на страната. Осъждат се връзки между властите в Република Сръбска и руски представители.

За Република Северна Македония се потвърждава подкрепа за европейската перспектива, но се подчертава, че напредъкът зависи от реформи, особено в съдебната система и борбата с корупцията. Отбелязват се рискове от външна намеса и дезинформационни кампании.

Към проектодоклада са внесени общо 403 предложения за изменения.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    19 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #2, #5

    18:48 03.06.2026

  • 2 АЗОВ 666

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Ела на площад майдан ни го кажи на живо, блатен орк

    19:12 03.06.2026

  • 3 Калая Класас

    5 1 Отговор
    Трябва свежа плът.

    19:39 03.06.2026

  • 4 Целият континент в Европейската империя

    1 1 Отговор
    ЕС не е нация , ЕС е непрекъснато разширяваща се империя в състава на която са включени териториите на множество отделни нации. Всички сме свидетели на проблемите в "нашата любима империя" в която сме """ по собствено желание""" , въпреки , че никой никога не се е допитал до поданиците на тази територия. Наскоро нашите любими лидери , които управляват империята обещаха "непоколебима подкрепа , толкова дълго колкото им е необходимо за поредната чужда територия /руската покрайнина е там у края на руската федерация/ , поредната която следва да заграбим и присвоим към нашата велика евроимперия. Когато посягаме на територия която не ни принадлежи , конфликтът е неизбежен. Именно непрекъснатата експанзия на ЕС и н.а.т.о.
    беше предпоставката за възникването на войната в у крайна . Ние , убеждават ни урсулите не воюваме с Русия . Русия воюва с нас. Кой да и каже на УрсулА , че никой не желае да воюва за империята . Глупците в руската покрайнина са на привършване. Оставете оръжията , спрете войната , спасете човешки животи.
    И НЕ ПОСЯГАЙТЕ на земите , които НЕ ВИ ПРИНАДЛЕЖАТ !!!

    19:49 03.06.2026

  • 5 Хейтър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Получаваш "слаб" по география. Август месец - на поправителен изпит. Дотогава не се излагай тук.

    20:13 03.06.2026

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