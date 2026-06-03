ЕП прие проектодоклади за разширяването на ЕС към Украйна, Молдова и Западните Балкани

Комисията на Европейския парламент по външни работи прие днес проектодокладите за напредъка към ЕС на Украйна, Молдова, Косово, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Окончателните текстове предстои да бъдат гласувани на пленарна сесия, предава БТА.
В документа за Украйна се отчита напредък в реформите, извършвани по време на войната, като се подчертава, че бъдещото мирно споразумение с Русия трябва да бъде определено от самата Украйна и постигнато с участие на ЕС. Предлага се също възможност за назначаване на европейски преговарящ с мандат да представлява Съюза на дипломатическо ниво.
Критики са отправени към САЩ за обвързване на гаранции за сигурност с изтегляне на украински сили от Донбас. В текста се препоръчва избори в Украйна да се проведат едва след края на войната и се настоява ЕС да продължи работа по използването на замразени руски активи.
За Молдова се отчита устойчив напредък в реформите въпреки външни и вътрешни предизвикателства, включително „враждебна намеса“ от страна на Русия. Призовава се за продължаване на борбата с олигархията и укрепване на съдебната система, както и за изтегляне на руските сили от Приднестровието.
Докладът за Сърбия отбелязва застой в процеса на европейска интеграция и изразява опасения относно върховенството на закона и демократичните стандарти. Подчертава се, че европейското финансиране трябва да бъде обвързано с напредък в нормализирането на отношенията с Косово, както и се критикуват връзките на Белград с Москва.
За Косово се отчита напредък, но и сериозни проблеми в съдебната система, медиите и публичната администрация. В документа се посочва, че 2025 г. е „загубена година“ за политическия процес.
Докладът за Босна и Херцеговина акцентира върху необходимостта от реформи в ключови области и потвърждава подкрепа за териториалната цялост на страната. Осъждат се връзки между властите в Република Сръбска и руски представители.
За Република Северна Македония се потвърждава подкрепа за европейската перспектива, но се подчертава, че напредъкът зависи от реформи, особено в съдебната система и борбата с корупцията. Отбелязват се рискове от външна намеса и дезинформационни кампании.
Към проектодоклада са внесени общо 403 предложения за изменения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #2, #5
18:48 03.06.2026
2 АЗОВ 666
До коментар #1 от "Шопо":Ела на площад майдан ни го кажи на живо, блатен орк
19:12 03.06.2026
3 Калая Класас
19:39 03.06.2026
4 Целият континент в Европейската империя
беше предпоставката за възникването на войната в у крайна . Ние , убеждават ни урсулите не воюваме с Русия . Русия воюва с нас. Кой да и каже на УрсулА , че никой не желае да воюва за империята . Глупците в руската покрайнина са на привършване. Оставете оръжията , спрете войната , спасете човешки животи.
И НЕ ПОСЯГАЙТЕ на земите , които НЕ ВИ ПРИНАДЛЕЖАТ !!!
19:49 03.06.2026
5 Хейтър
До коментар #1 от "Шопо":Получаваш "слаб" по география. Август месец - на поправителен изпит. Дотогава не се излагай тук.
20:13 03.06.2026