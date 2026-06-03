ЕП прие проектодоклади за разширяването на ЕС към Украйна, Молдова и Западните Балкани

Комисията на Европейския парламент по външни работи прие днес проектодокладите за напредъка към ЕС на Украйна, Молдова, Косово, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Окончателните текстове предстои да бъдат гласувани на пленарна сесия, предава БТА.

В документа за Украйна се отчита напредък в реформите, извършвани по време на войната, като се подчертава, че бъдещото мирно споразумение с Русия трябва да бъде определено от самата Украйна и постигнато с участие на ЕС. Предлага се също възможност за назначаване на европейски преговарящ с мандат да представлява Съюза на дипломатическо ниво.

Критики са отправени към САЩ за обвързване на гаранции за сигурност с изтегляне на украински сили от Донбас. В текста се препоръчва избори в Украйна да се проведат едва след края на войната и се настоява ЕС да продължи работа по използването на замразени руски активи.

За Молдова се отчита устойчив напредък в реформите въпреки външни и вътрешни предизвикателства, включително „враждебна намеса“ от страна на Русия. Призовава се за продължаване на борбата с олигархията и укрепване на съдебната система, както и за изтегляне на руските сили от Приднестровието.

Докладът за Сърбия отбелязва застой в процеса на европейска интеграция и изразява опасения относно върховенството на закона и демократичните стандарти. Подчертава се, че европейското финансиране трябва да бъде обвързано с напредък в нормализирането на отношенията с Косово, както и се критикуват връзките на Белград с Москва.

За Косово се отчита напредък, но и сериозни проблеми в съдебната система, медиите и публичната администрация. В документа се посочва, че 2025 г. е „загубена година“ за политическия процес.

Докладът за Босна и Херцеговина акцентира върху необходимостта от реформи в ключови области и потвърждава подкрепа за териториалната цялост на страната. Осъждат се връзки между властите в Република Сръбска и руски представители.

За Република Северна Македония се потвърждава подкрепа за европейската перспектива, но се подчертава, че напредъкът зависи от реформи, особено в съдебната система и борбата с корупцията. Отбелязват се рискове от външна намеса и дезинформационни кампании.

Към проектодоклада са внесени общо 403 предложения за изменения.