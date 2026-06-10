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Израелските атаки застрашават и Турция, заяви Ердоган

Израелските атаки застрашават и Турция, заяви Ердоган

10 Юни, 2026 15:04 873 12

  • ливан-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • израел

По думите му се наблюдават действия от страна на Израел за дестабилизация на Средиземноморския регион

Израелските атаки застрашават и Турция, заяви Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските атаки в Сирия и Ливан са достигнали етап, в който застрашават Турция, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред депутати от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), съобщава Ройтерс, предаде БТА.

По думите му се наблюдават действия от страна на Израел за дестабилизация на Средиземноморския регион. Ердоган предупреждава, че "никой не трябва да преследва приключения" или "да се присъедини към израелската "лодка на злото".

"Нашият отговор ще бъде ясен и силен, в случай че правата на турски граждани или кипърските турци в Източното Средиземноморие бъдат нарушени", заяви още турският държавен глава. "Израелската агресия представлява заплаха за целия свят и трябва да бъде спряна", добави Ердоган.

По думите на турския президент присъствието на американския държавен глава Доналд Тръмп на срещата на НАТО, която ще се състои в Анкара през юли, е важна крачка за обединяване на Алианса. Пред депутатите от партията си Ердоган подчерта изключителното значение на срещата на НАТО като посочи, че към събитието има много голям световен интерес.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За съжаление постепенно

    5 9 Отговор
    и необратимо светът се разделя на две..
    Мюсюлмани срещу християни.

    15:07 10.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ердю

    6 6 Отговор
    Много съм загрижен за здравето на кюрдите !

    15:08 10.06.2026

  • 4 кюфтета без лук не одобрявам

    5 4 Отговор
    Туркия ке ни нападне. Ако турците решат, ще ни превземат за три дена, без да бързат. Всички генерали ще духат зад граница.

    Коментиран от #12

    15:21 10.06.2026

  • 5 Анонимен

    1 2 Отговор
    Куче ,което лае не хапе.След всички стряскащи резултати от конфликта страната е безучастна към случващото се.По стар обичай тя не ще вземе някакво адекватно решение.

    15:48 10.06.2026

  • 6 Абе

    8 2 Отговор
    Унищожете този цирей наречен Исраила и света ще миряса

    15:51 10.06.2026

  • 7 1234

    1 5 Отговор
    eрдоган трепери от страх само като чуе името Израел.

    15:54 10.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1234

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "кюфтета без лук не одобрявам":

    Язовирите в Родопите за какво мислиш че са направени за броени минути ще помете келявия аскер

    16:00 10.06.2026

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