Израелските атаки застрашават и Турция, заяви Ердоган

Израелските атаки в Сирия и Ливан са достигнали етап, в който застрашават Турция, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред депутати от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), съобщава Ройтерс, предаде БТА.

По думите му се наблюдават действия от страна на Израел за дестабилизация на Средиземноморския регион. Ердоган предупреждава, че "никой не трябва да преследва приключения" или "да се присъедини към израелската "лодка на злото".

"Нашият отговор ще бъде ясен и силен, в случай че правата на турски граждани или кипърските турци в Източното Средиземноморие бъдат нарушени", заяви още турският държавен глава. "Израелската агресия представлява заплаха за целия свят и трябва да бъде спряна", добави Ердоган.

По думите на турския президент присъствието на американския държавен глава Доналд Тръмп на срещата на НАТО, която ще се състои в Анкара през юли, е важна крачка за обединяване на Алианса. Пред депутатите от партията си Ердоган подчерта изключителното значение на срещата на НАТО като посочи, че към събитието има много голям световен интерес.