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Абровски: Когато Благомир Коцев реши да си свърши работата, хората от „Баба Алино“ ще останат без жилища

Абровски: Когато Благомир Коцев реши да си свърши работата, хората от „Баба Алино“ ще останат без жилища

8 Юни, 2026 18:35 1 988 30

  • пламен абровски-
  • благомир коцев-
  • работа-
  • жилища-
  • баба алино

„Ако потърпевшите ме бяха наели като адвокат, нямаше да им дам да си купят тези имоти. Бих отказал да ги представлявам, защото според мен това е кауза пердута", коментира още земеделският министър

Абровски: Когато Благомир Коцев реши да си свърши работата, хората от „Баба Алино“ ще останат без жилища - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато кметът на Варна Благомир Коцев реши да си свърши работата, тогава хората от „Баба Алино“ ще останат без жилища. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

В местността „Баба Алино“ край Варна започна премахването на незаконно изградената ограда в горска територия. Съоръжението включва метална конструкция и рекламни винили, които също бяха демонтирани.

„Служителите от Регионална дирекция по горите - Варна и служителите на Държавно горско стопанство - Варна отидоха и започнаха премахването на едно неправилно и незаконно поставено оградно съоръжение в имот, който представлява гора“, обясни Абровски.

По думите на министъра по закон в гора не може да се поставят оградни съоръжения. „Това, което направихме, е просто да спазим закона. Затова искам да поздравя всички, които са там“.

Той обясни, че премахването ще стане за сметка на този, който е поставил оградата. „Този, който я е поставил, е ясно посочен в принудителната административна мярка. Той знае и това ще бъде за негова сметка“.

„Юридическото лице си е получило документите и тече кореспонденция“, подчерта Абровски.

Според него за първи път, откакто се работи по този заплетен казус, представители на правителството си вършат работата такава, каквато им е възложена. „Основната вина е в страха и липсата на ангажираност на ръководителите на ведомствата, които са замесени“, смята той.

„Ако аз лично не се бях явил в РДГ-Варна и ДГС-Варна, за да вдъхна увереност, че на никого от тях няма да бъде потърсена отговорност - независимо дали официална или неофициална, едва ли това щеше да се случи. По същия начин е било и с всички останали институции“, коментира Абровски.

По думите му, когато ръководствата на институциите не поемат ангажимент да приложат закона и да гарантират на своите служители, че те ще бъдат защитени и ще останат на работа, тогава се стига до подобни незаконни постройки.

„По професия съм адвокат и съм се запознал донякъде с казуса „Баба Алино“, а и бях заедно с Министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков първия път, когато разглеждахме документите“, поясни той.

„Когато премахвахме тези заграждения в един от многото имоти, които са застроявани и които продължават да бъдат гора, изведнъж се оказа, че има издадено удостоверение за търпимост. Как се е появило при положение, че там имаше само бетонни основи?“, попита той.

Абровски подчерта, че удостоверение за търпимост се издава за сграда, която е построена и е била в експлоатация преди 2001 година. „След това тя може да бъде променяна. Но когато нямаш такава сграда, когато виждаш, че в гората има изкопни дейности, когато правиш нещо ново, за какво удостоверение за търпимост говорим?“.

„Ако потърпевшите ме бяха наели като адвокат, нямаше да им дам да си купят тези имоти. Бих отказал да ги представлявам, защото според мен това е кауза пердута. Когато кметът на Варна реши да си свърши работата, тогава тези хора просто ще останат без жилища“, смята той.

Абровски е сигурен, че министерството му ще се справи с незаконната сеч и пороите. „В момента не се сече, защото няма цена на дървесината. Това е много голям икономически проблем както за нашите преработватели, така и за дърводобивните фирми и за държавните предприятия“.

„Държавата изгони едно огромно преработвателно предприятие в град Стамболийски, затвори се и друго предприятие. Държавата загуби и един голям преработвател във Велико Търново. В момента има криза на пазара на дървесина“, коментира той.

Абровски сподели и повече за инициативата „Кошница с грижа“. „Тя е ангажимент, който сме поели още в предизборната си програма. Най-накрая някой трябва да покаже солидарност и социална отговорност към най-уязвимите хора - пенсионерите и социално слабите“.

„Тази инициатива не е само това. Тя представлява и стратегическо партньорство с търговските вериги, с които през годините почти никой не е работил. Целта е всички заедно да покажем, че имаме грижа към хората, към гражданите и към потребителите“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Много ви здраве

    8 14 Отговор
    Нищо няма да се събаря в територията. Безкрайни съдебни дела.

    18:44 08.06.2026

  • 2 ивайла мирчева

    10 3 Отговор
    "Демократична България" е внесла в Народното събрание законопроект, който премахва действащата от 2024 г. забрана за пропаганда и популяризиране на нетрадиционна сексуална ориентация в детските градини и училищата.

    18:46 08.06.2026

  • 3 педерасатанасов

    10 4 Отговор
    гюровата кучка е нашият кандидат за президент на крайна

    18:47 08.06.2026

  • 4 Дориана

    16 0 Отговор
    Ама разбира се никой не е над закона. Незаконните сгради трябва да бъдат премахнати. В противен случай България се превръща в свърталище на корупцията и мафията , които безнаказано могат да застрашат цялата национална сигурност на страната.Ние сигурни ли сме, че в някоя от тези незаконни постройки не се складирват оръжия и боеприпаси.

    18:48 08.06.2026

  • 5 ивайла мирчева

    5 1 Отговор
    няма значение какъв пол съм

    18:48 08.06.2026

  • 6 Ямакошито

    12 4 Отговор
    ГЕРБ и ПП-ДъБъ оставиха 0краинската мафия да безчинства по морето строят незаконно в столицата пък е пълно със сводници и 0краинки ескортиращи...

    18:49 08.06.2026

  • 7 наблюдател

    12 1 Отговор
    Не само огради, не може да се строят и къщи върху земя, която не е с променено предназначение.

    18:49 08.06.2026

  • 8 гейлорд кукорчу

    2 3 Отговор
    ди-би фашисти са моята сладка слабост

    18:49 08.06.2026

  • 9 Дориана

    14 2 Отговор
    Кажете го това на корумпираната сглобка Борисов - Пеевски и на всички корумпирани политици и чиновници замесени в корупционната схема с незаконните постройки край Варна в местността Баба Алино. Заради жажда за пари и облагодетелстване предадоха националните интереси на Украйнски олигарах строили , завзели и окупирали българска земя. Срам и позор за България прочула се като най- корумпираната страна в ЕС.

    Коментиран от #18

    18:51 08.06.2026

  • 10 благо кокорчев

    8 3 Отговор
    цял мандат гледам едни бетоновози отиват към гората

    18:51 08.06.2026

  • 11 n√Варна

    13 3 Отговор
    Айде холан, ще стане като с "Елените" – догодина така нареченият незаконен град ще бъде забравен.

    18:54 08.06.2026

  • 12 Айляк

    9 1 Отговор
    Ами, какви жилища са това, с тези удостоверения за търпимост? Абсурд.
    През годините Про100 Кирчо и Асенка не можаха да изчегъртат гербавите, влезнаха и те в батака, ами поне сега Коцев да си свърши работата. Длъжен е. Щото и той е много виновен.
    А тези, които са "собственици" на къщи и апартаменти в Баба Алино, идеално са знаели, че закупуват незаконни имоти.
    И сега си е редно да пият по една студена водица. Тарикати.

    18:55 08.06.2026

  • 13 Тцтцтц

    10 0 Отговор
    Тва изобщо не трябва да е там, даже и дървета трябва да засадят,наглеци.

    19:01 08.06.2026

  • 14 И по черен печат

    13 1 Отговор
    А къде е НАП да прегледа доходите на закупилите къщурки какво работят, откъде са парите и как украинци, които храним имат пари за палати?

    19:05 08.06.2026

  • 15 Кокошето

    9 2 Отговор
    дупе какво точно иска от кмета. Проверките се проточиха като приключат кметът ще постъпи според законите. Много са излъганите хора. Как може да си плащаш сметките на фирмата, да нямаш открити партиди към съответните дружества. Смеете се на бабите че хвърлят пари от балконите, а тук шараните са млади образовани хора. Не е само "баба Алино"!

    19:06 08.06.2026

  • 16 4567

    4 0 Отговор
    Ти за кого жалиш, бе шикеб, да закона или за тарикатите? Или казваш, внимавай, и някои от нас имат жилижа/интереси там?

    19:07 08.06.2026

  • 17 Сталин

    5 3 Отговор
    Събаряй,не ни трябват бандеровеци

    19:07 08.06.2026

  • 18 Справедлив

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    А какво ще кажете за окупираната българска земя ог рашистите на Камчия?

    Коментиран от #28

    19:21 08.06.2026

  • 19 Хал хабер си няма

    8 1 Отговор
    И този пенкилер разбира от всичко Събориха ли хотела на германците на Елените? Правото работи с документи

    Коментиран от #29

    19:22 08.06.2026

  • 20 венсеремос

    4 7 Отговор
    Правителството на Румен Радев и Президентката Йотова да изгонят от Правослвна България ,фашистите Банеровци ,окраинци! Окраинската посланичка да бъде изгонена и да се крие Окраинскато Фашистка Бандеровско посолство.ВЪН,Фашистите, Бандери ,Окраинци от Православна България.Румен Радев да не се скатава, а да изгони Фашистката Окраинка Илачук/шантонерка от България.Закривайте Фашисткото Бандеровско Окраинско посолство.И, се молете на Вл. В. Путин,да пр ости на Правителствата на България и на Румен Радев!!1Казах!!!

    Коментиран от #30

    19:25 08.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никой

    3 1 Отговор
    Щом трябва да вдъхваш увереност на някой да не предава държавния интерес то той няма място там. Държава на страхливия държавен служител .

    19:42 08.06.2026

  • 26 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Ами да си търсят парите от "хората"издали разрешителните за строежа

    19:46 08.06.2026

  • 27 За инф.

    4 0 Отговор
    КАКВО СТАВА С КОМИСИОННИТЕ
    МАЙ ЩЕ ИМА ДА СЕ ИЗДИРВАТ ИЗЧЕЗНАЛИ КМЕТАВЕ ГЛ.АРХИТЕКТИ ШЕФОВЕ НА КАДАСТРА
    ЩЕ ГИ НАМЕРЪТ ПО ДЕРЕТА И ОВРАЗИ
    ЗАЩОТО КОМИСИОНИТИ ТРЯБВА ДА СИ ВРЪЩАТ А УРКОМОФИЯТА НЕ ПРОЩАВА

    19:57 08.06.2026

  • 28 Елементарно

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Справедлив":

    Тези от руския етнос (рашистите) не се закачат и всичко им е позволено без значение дали са с руско, българско или украинско гражданство.

    20:01 08.06.2026

  • 29 Според законите!

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хал хабер си няма":

    С какви документи?
    С фалшиви или с липсващи?
    Или на ръчно - посолството през Гюровия договор за капитулацията на България?
    От наличната липса на ПУП и разрешение за строеж следва кмета да издаде заповед за разрушаване на незаконното строителство, незабавно!

    20:26 08.06.2026

  • 30 Аз....

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "венсеремос":

    Чугунена ГЛАВО!
    На ,къкви хапчета си???

    20:42 08.06.2026

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