Марк Рюте: НАТО все още проучва удара срещу военната база на остров Диего Гарсия

Марк Рюте: НАТО все още проучва удара срещу военната база на остров Диего Гарсия

23 Март, 2026 08:43 1 742 42

Рюте посочи, че усилията на американския президент Доналд Тръмп за ограничаване на ракетните и ядрените способности на Иран са от решаващо значение за глобалната сигурност

Марк Рюте: НАТО все още проучва удара срещу военната база на остров Диего Гарсия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че не може да потвърди дали ракетите, изстреляни към Диего Гарсия, са ирански междуконтинентални балистични ракети, и че Алиансът все още оценява ситуацията.

"В момента не можем да потвърдим това, затова разследваме въпроса", каза Марк Рюте в интервю за CBS News.

"Все още оценяваме ситуацията, но ако това е вярно, това означава, че те вече разполагат с тази способност. Ако не е вярно, знаем, че са много близо до придобиването на тази способност", добави генералният секретар на Алианса.

Марк Рюте посочи, че усилията на американския президент Доналд Тръмп за ограничаване на ракетните и ядрените способности на Иран са "от решаващо значение" за глобалната сигурност.

Генералният секретар на НАТО предупреди, че придобиването на такива способности от Иран би представлявало "пряка заплаха ... за Израел, за региона, за Европа, но и за стабилността в света".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    44 1 Отговор
    Първо смяна на бельото...Проучването не е спешно.

    08:47 23.03.2026

  • 2 Ала бала

    47 4 Отговор
    Цялата работа е заради скапаните евреи. Иран не е заплаха никой, освен за ционистките кучета.

    08:49 23.03.2026

  • 3 хихи

    33 2 Отговор
    Не са Ирански! Диктаторските оръжия поразяват само цивилни, е демократичните само военни и тук там понякое дивическо училище.... Следователно базата е жертва на приятелски огън;;;

    08:49 23.03.2026

  • 4 Ако не са ирански, Рюте не го ли

    40 0 Отговор
    итересува чии са и с каква цел са изстреляни?

    Прочетете внимателно това безумие:

    ""Все още оценяваме ситуацията, но ако това е вярно, това означава, че те вече разполагат с тази способност. Ако не е вярно, знаем, че са много близо до придобиването на тази способност"

    Коментиран от #9

    08:49 23.03.2026

  • 5 чалмаьс оръжие

    1 23 Отговор
    Е като маймуна с граната.
    Видяхме го от как чалмите завзеха Персия.

    Коментиран от #15

    08:50 23.03.2026

  • 6 Чайй ся,

    25 1 Отговор
    нали ракетите бяха"прихваната",за какъв удар говори рюте?! Или пък не?!

    08:51 23.03.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    33 1 Отговор
    Като видя тая панделка Рюте и ми се повръща. Факт е обаче, че и Тромпета обърка света тотално и сега не знае какво да прави, какво иска и как да го постигне!
    Оказа се, че Иран не е Венецуела!

    08:51 23.03.2026

  • 8 Дудов

    24 0 Отговор
    Рюте ,Рюте освн че си кух като лейка си и гъзоблиза4.Удобно е ако Иран са гърмели,ами ако ли не?

    08:54 23.03.2026

  • 9 А всъщност защо Евро-натовците

    29 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ако не са ирански, Рюте не го ли":

    да имат ракети достигащи Иран, а Иран да няма, че да им отвърне?
    Иран бе нападнат подло и Руте го знае! Разбира се че ще имат, та ако Руте реши да убие иранския лидер, Иран да го капичне него в отговор!

    08:56 23.03.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор
    Казах ви че нато ще се разпадне Виждаме го на яве Всички знаят че пряка конфронтация с Русия е фатална А Китай само чака да влязат в капана

    08:56 23.03.2026

  • 11 Тома

    20 0 Отговор
    Рюте е мека китка

    08:58 23.03.2026

  • 12 Търновец

    21 2 Отговор
    Преди години един Американски професор родом от Персия ми каза: "...Таджикистан е твоя земя...". А Иранските ракети допреди войната не бяха заплаха за България. Израел не е приятел на България и на Европа.

    Коментиран от #39

    08:58 23.03.2026

  • 13 Пич

    25 1 Отговор
    Превод:
    НАТО - Нищо не проучваме!!! Имаме си сателити, знаем, че удара е дошъл от Израел!!! Ама как да го кажем, като ще идем на опашката за социални помощи...

    08:59 23.03.2026

  • 14 Гост

    16 0 Отговор
    Докато разследвате ще свърши войната. То може и това да е целта ама.

    08:59 23.03.2026

  • 15 Хи хи хи

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "чалмаьс оръжие":

    Сега разбрахте ли защо ианките и руснаците се споразумява руснаците пренесат на сигурно място ядреното оръжие което беше на територията, населявана от усръински шебеци

    09:01 23.03.2026

  • 16 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Циркаджия

    09:03 23.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор
    НАТО проучва...

    С този несретник и македонката НАТО стана за смях и на гаргите.

    09:05 23.03.2026

  • 18 Ако е вярно

    13 0 Отговор
    а ако не е вярно - и в двата случая следват глупости. Бе този малоумен ли е, че не може да върже едно изречение като хората или мис щирките са такива?

    09:07 23.03.2026

  • 19 Голем смех

    1 9 Отговор
    Ракетите въобще не да стигнали до Диего Гарсия.....
    Говори се че са ударили Саратов и Енгелс в Русия....
    Така са говори де...

    09:08 23.03.2026

  • 20 Запитвам се

    11 1 Отговор
    Да се изненадвам ли , че НАТО (НАТО!) не знае от къде му е дошло ? ?? Паркетници !

    09:10 23.03.2026

  • 21 Факти

    6 1 Отговор
    Не разбирам защо Иран, с помощта на Аллах, не ударят Вашингтон и не убият Тръмп.

    09:11 23.03.2026

  • 22 Що тъй бре?

    11 1 Отговор
    Рютето нещо май пелтечи … що тъй бре? Тръмбоча и той се разпелтечи като Иран разруши базите им, затвори протока и бамби Исраел. Пелтеченето нов национален спорт? Що тъй бре?

    09:14 23.03.2026

  • 23 някак си все забравяме

    9 0 Отговор
    че Иран има и подводници.

    09:15 23.03.2026

  • 24 Чуй Куме

    8 1 Отговор
    Иран удари точно и прецизно острова със свой балистични ракети, без никой да ги види или засече. Това разследват сега и цъкат със зъби. Как успяха? Нали Натютю има бази по целия свят? Как?

    09:16 23.03.2026

  • 25 Мазен

    11 1 Отговор
    Та мазен, тоя човек притежава умението да говори много и нищо да не казва!

    Коментиран от #26

    09:17 23.03.2026

  • 26 Всички знаят кой е Марк Рюте

    0 10 Отговор

    До коментар #25 от "Мазен":

    А вие сте...?

    Коментиран от #30

    09:18 23.03.2026

  • 27 Подробностите

    11 0 Отговор
    ,,През 60-те и 70-те години на миналия век Великобритания изселва 2000 души от островите, за да може американската армия да построи базата на остров Диего Гарсия.Базата подпомага военните операции на САЩ от Виетнам до Афганистан и Ирак.”

    09:25 23.03.2026

  • 28 9848449

    6 0 Отговор
    И двамата сте за Гуантанамо, изедници

    Коментиран от #34

    09:26 23.03.2026

  • 29 хахаха

    9 0 Отговор
    Три дни бай ти Натю разследва две ракети...ако някоя държава член на съюза бъде нападната с 500 ракети следва една година разследване, две години заплашване в Туитър, три години съчиняване на санкции, докато нападната страна вече не съществува:)

    09:29 23.03.2026

  • 30 тц тц

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Всички знаят кой е Марк Рюте":

    И всички знаем кои са Емили тротинетката и Кончита Вурст, но всеки ще го е срам да се представи за тях:)))

    Коментиран от #33

    09:31 23.03.2026

  • 31 Мазен

    10 1 Отговор
    Нидерландски лицемер

    09:31 23.03.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор
    Не се разбра за "удара" срещу.... Диего Гарсия...що така.

    09:35 23.03.2026

  • 33 Я пъ тоа

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "тц тц":

    Знаем и кой е синчето на Соловьов

    09:36 23.03.2026

  • 34 Западен клошар

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "9848449":

    И на кокмийт диета.

    09:43 23.03.2026

  • 35 През 2025 г.

    2 0 Отговор
    Великобритания подписа предаването на суверенитета на Мавриций на островите Чагос, най-големият от които е Диего Гарсия. Островът вече не е британска отвъдморска територия и дали е ударена американската база от иранска ракета или не е,нападение над територия на държава, членуваща в НАТО няма.

    09:45 23.03.2026

  • 36 Хаген Дас

    3 0 Отговор
    Този върти, върти и се опитва да намеси Русия! Дали ракетите били ирански, може да е нямало никви ракети! Тръмп е в състояние да направи всичко за да въвлече НАТО, а Рюте само Путин сънува!

    09:45 23.03.2026

  • 37 Боримечката4483

    3 1 Отговор
    Интересна работа, ако инцидента беше част от конфликта Русия-Украйна, всичко щеше да е ясно, много по-бързо щеше да се даде становище, както стана да речем в случая с нарушени комуникации на летището В Левски. Но сега започва разследване и се преценява и оценява ситуацията,

    09:46 23.03.2026

  • 38 Болен мозък

    0 2 Отговор
    В Диего Гарсия нищо не са разбрали......нема удар, нема нищо.

    09:54 23.03.2026

  • 39 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Търновец":

    Израел е много голям приятел на България. Израел помни как България спаси всичките си 50 000 евреи. Най-впечатляващото е, че го направи като съюзник на Германия. Затова в Израел има 7 площада, 15 улици, 8 паметници и 4 градини с български имена. Площад "България" в Йерусалим е близо до президентската резиденция. Има само 3 държави, на които в Израел са посветени повече обекти - САЩ (150+), Англия (80+) и Франция (50+). България е на четвърто място с 34 обекта. Израел прати на България самолети и екипи за гасенето на големите горски пожари. Израел ни дари медицинско оборудване и предпазни средства по време на пандемията. Израел ни помага в борбата с тероризма. Израел е голям инвеститор в IT сектора ни, който е най-добре развитият сектор в България. Мога да продължа, но това е достатъчно. Израел е много голям приятел на България, но ти откъде да знаеш, като си заслепен от любовта по ислямистите в Иран, където няма нито един обект посветен на България и никога не са ни помогнали с нищо. След пет века ислямски извращения срещу тях българите застанаха на страната на радикалния ислям само защото така е полезно за Русия. Позор. Затова България няма да се оправи. Тя не е населена с българи, а с безродници, които мразят родината си, сънародниците си и себе си.

    10:02 23.03.2026

  • 40 Олга

    1 0 Отговор
    Когато копаеш яма на Русия в Украйна и другаде, попадаш в нея сам и трябва да понесеш последиците. Иран нямал свръх звук, сега го има, нямал ракети с обсег 4 хил.км.(предполагали само до 2 хил.кв), сега има, никой не очаквал, че ще бъде унищожен важен за милиарди радар в Катар (защо хвалено амер.ПВО се оказа не ефективно?), а откъде са точни данни от разузнаване за удари по арабски васали на САЩ и т.н. и т.н. Но Русия нищо не признава. Да не е луда?

    10:03 23.03.2026

  • 41 Силиций

    0 0 Отговор
    Тъй де,тъй....Е ли са ирански ракетите???? Русия перчем сам си е виновен,че Европа се събуди от мнигополовия си розов сън.Задава си въпроси като начало.Вече не бърза без да мисли да изпълни поредните желания на САЩ.Дано американските президенти за в бъдеще когато имат отношение с Европа да пустосват наум Русия перчем преди тях!

    10:06 23.03.2026

  • 42 Боко

    0 0 Отговор
    Да ти проучат сфинктера коренни африкански жители 😁мазен ПЕ🤬ЕРАС

    10:18 23.03.2026

