Марк Рюте: НАТО все още проучва удара срещу военната база на остров Диего Гарсия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че не може да потвърди дали ракетите, изстреляни към Диего Гарсия, са ирански междуконтинентални балистични ракети, и че Алиансът все още оценява ситуацията.

"В момента не можем да потвърдим това, затова разследваме въпроса", каза Марк Рюте в интервю за CBS News.

"Все още оценяваме ситуацията, но ако това е вярно, това означава, че те вече разполагат с тази способност. Ако не е вярно, знаем, че са много близо до придобиването на тази способност", добави генералният секретар на Алианса.

Марк Рюте посочи, че усилията на американския президент Доналд Тръмп за ограничаване на ракетните и ядрените способности на Иран са "от решаващо значение" за глобалната сигурност.

Генералният секретар на НАТО предупреди, че придобиването на такива способности от Иран би представлявало "пряка заплаха ... за Израел, за региона, за Европа, но и за стабилността в света".