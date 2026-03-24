Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доналд Тръмп води преговори с Иран за прекратяване на войната?

Доналд Тръмп води преговори с Иран за прекратяване на войната?

24 Март, 2026 12:41 576 11

Не стана ясно дали американският президент намеква, че пряко ще участва в управлението нв Техеран, кой точно би могъл да бъде новият ирански лидер и каква роля ще играят в това страните от Залива

Доналд Тръмп води преговори с Иран за прекратяване на войната? - 1
БТА БТА

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ водят преговори с Иран за прекратяване на войната, и посочи, че двете страни са провели „много добри и продуктивни разговори“, които ще продължат през цялата тази седмица, пише американският в. „Вашингтон Пост“.

Това беше първото признание от страна на президента за преговори на високо равнище между двете страни, откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят опустошителни удари в Иран, които предизвикаха глобален недостиг на енергия, довел до широкообхватни икономически затруднения, отбелязва изданието.

Администрацията на Тръмп се опитва да се справи със задълбочаващия се проблем, като първо отмени санкциите върху руския петрол, а след това и върху иранския – решение, което ще осигури приходи от продажба на енергоносители на Техеран и по този начин директно ще финансира военните му усилия, посочва вестникът.

Ирански официални представители публично отрекоха да се водят каквито и да било преговори за прекратяване на войната, а американски официални представители уточниха, че контактите са в много ранен етап и не са съществени, пише на свой ред в. „Ню Йорк Таймс“.

Тръмп обаче се възползва от тези наченки на диалог, за да се откаже да изпълни заплахата, която отправи в събота, че ще атакува иранските електроцентрали, ако Иран не отвори незабавно Ормузкия проток, коментира изданието. Иран се беше зарекъл да не капитулира, а 48-часовият краен срок, който Тръмп беше дал, щеше да изтече вчера, обръща внимание този американски вестник.

Президентът на САЩ каза, че ще удължи срока до петък, за да даде време на преговорите да продължат, но все още не е ясно доколко сериозно Белият дом наистина се отнася към потенциала за дипломатически пробив в конфликта, посочва „Ню Йорк Таймс“.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф отрече, че се водят преговори, и обвини Тръмп, че разпространява „фалшиви новини,... използвани за манипулиране на финансовите и петролните пазари“, пише британският в. „Телеграф“.

Тръмп вчера заяви и че в Иран ще има „много сериозна форма на смяна на режима“ и че тя ще бъде „съвместно контролирана“ от „мен и от аятолаха… който и да е следващият аятолах“, посочва изданието.

Не стана ясно дали американският президент намеква, че пряко ще участва в управлението на Иран, кой точно би могъл да бъде новият ирански лидер и каква роля ще играят в това страните от Залива, коментира „Телеграф“.

Междувременно около 40 минути след като Тръмп заяви, че е удължил с пет дни крайния срок за нанасяне на удари по иранските електроцентрали и нарече преговорите с Техеран „продуктивни“, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са започнали „поредната вълна от удари, насочени срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“, акцентир друг британски вестник - „Гардиън“.

От ЦАХАЛ заявиха, че ще продължат операциите си в съответствие с указанията на израелското правителство, докато не получат нови заповеди, макар и да добавиха, че енергийната инфраструктура ще бъде пощадена. Това предполага, че е възможно Израел все пак да последва Вашингтон в преустановяването на ударите срещу ирански електроцентрали и свързани с тях обекти, посочва изданието.

Израел напоследък не е заплашвал да нанася удари по подобни съоръжения, но министърът на отбраната Израел Кац в неделя заяви, че атаките срещу Иран и „инфраструктурата, на която той разчита“, ще бъдат засилени значително, коментира „Гардиън“.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 4 Отговор
    Стефчо Витков ги води.

    12:42 24.03.2026

  • 2 си дзън

    1 4 Отговор
    Дали агент Краснов ги води? Може би, след като подари 300 милиарда на Путин.

    Коментиран от #6

    12:43 24.03.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    1 2 Отговор
    Искам да духам на Тръмпанзето Дончо.💋🖕💋

    12:44 24.03.2026

  • 4 хехе

    3 1 Отговор
    и дони е като бай пън он се здрависваше с Митеран и Хелмут Кол, а дони преговаря с духове.

    12:44 24.03.2026

  • 5 Какво

    1 0 Отговор
    тържество е снимано!

    12:46 24.03.2026

  • 6 Делкат

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    фифти/фифти !

    12:47 24.03.2026

  • 7 жик так

    3 0 Отговор
    На Чичо май му мина мерака да воюва ?!

    12:47 24.03.2026

  • 8 Лудия стана и аятолах🤣🤣🤣🤣

    3 0 Отговор
    Смеехте се на байдън ами на този клоун кво ше кажете

    12:48 24.03.2026

  • 9 Усраула с Лайненс

    2 0 Отговор
    той и бай Дрън се здрависваше с невидими персони
    та и ти така оранжева куковицо водиш преговори в невидими преговарящи

    12:49 24.03.2026

  • 10 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Иран изобщо не е целта на тази война. Иран е средство за унищожаване на глобализацията. Същата глобализация, която САЩ защитаваха през 90-те и 2000-те години, докато не осъзнаха, че нещо се е объркало. Същата глобализация, която, неочаквано за тях, отслаби САЩ и издигна опонентите им. В резултат на това хегемонията на САЩ на планетата Земя стана невъзможна. САЩ поправят собствената си грешка. Поне се опитват с помощта на Иран. Сега ще запазят хегемонията си само в Западното полукълбо. А в останалата част от света ще сеят хаос и разрушение. Това е луд опит да се обърне всичко. Луд опит да се направи Америка отново велика. Всички техни съюзници, васали и т.н. в Евразия ще бъдат пожертвани – в Европа вече, в Близкия изток в момента, в Югоизточна Азия в близко бъдеще. Присъдата е окончателна и не може да бъде обжалвана! Послепис: Израелските граждани, живеещи там, е по-добре да започнат да се местят в Съединените щати рано. Няма други възможности. Ще бъде твърде късно! Държавата Израел почти сигурно няма да доживее до 100-годишнината си

    12:49 24.03.2026

  • 11 Води таратанци,

    0 0 Отговор
    иранците не знаят нищо по въпроса,а рижия се изхвърля като ножка на мокър пясък.

    12:50 24.03.2026

