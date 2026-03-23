САЩ нямат друга алтернатива! Ударите бяха подготвителен ход за отслабване на иранските военни позиции

САЩ обмислят възможността за наземна операция за превземане на иранския остров Харг, съобщава вестник "Джерусалим пост", позовавайки се на информирани източници.

Според тях, високопоставени американски официални лица са информирали през последните дни своите колеги в Израел и други страни, че САЩ нямат друга алтернатива, освен да започнат сухопътна военна операция за превземане на острова.

Един американски служител заяви пред изданието, че "американските военни са ускорили разполагането на хиляди морски пехотинци и персонал на ВМС в Близкия изток".

Порталът Axios по-рано съобщи, че администрацията на САЩ разглежда варианти за превземане или изолиране на остров Харг - ключова точка за Иран за осигуряване на износа на петрол.

Тази публикация се появи след нанесените от САЩ удари по острова. Източници на портала обясниха, че въздушният удар е трябвало да убеди Техеран да отвори Ормузкия проток, а ударите са били подготвителен ход за отслабване на иранските военни позиции в рамките на подготовката за евентуална сухопътна операция.