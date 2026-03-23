САЩ нямат друга алтернатива! Ударите бяха подготвителен ход за отслабване на иранските военни позиции

САЩ обмислят възможността за наземна операция за превземане на иранския остров Харг, съобщава вестник "Джерусалим пост", позовавайки се на информирани източници.
Според тях, високопоставени американски официални лица са информирали през последните дни своите колеги в Израел и други страни, че САЩ нямат друга алтернатива, освен да започнат сухопътна военна операция за превземане на острова.
Един американски служител заяви пред изданието, че "американските военни са ускорили разполагането на хиляди морски пехотинци и персонал на ВМС в Близкия изток".
Порталът Axios по-рано съобщи, че администрацията на САЩ разглежда варианти за превземане или изолиране на остров Харг - ключова точка за Иран за осигуряване на износа на петрол.
Тази публикация се появи след нанесените от САЩ удари по острова. Източници на портала обясниха, че въздушният удар е трябвало да убеди Техеран да отвори Ормузкия проток, а ударите са били подготвителен ход за отслабване на иранските военни позиции в рамките на подготовката за евентуална сухопътна операция.
7 Оруел ряпа да рупа
Русия --> Инвазия
САЩ ---> Операция
Израел ---> Интервенция
08:21 23.03.2026
10 Рецепта за провал
Иранците са доста умен народ и кравите ги очаква погром там,но каквото повикало такова се обадило...
08:23 23.03.2026
13 Пич
До коментар #4 от "Резултат":Не ми дрънкай лозунги, а дай обяснения, като как ще стане това !!! Защото аз ясно казах какво ще стане на остров Харг !!! И няколко дни по късно, световната агенции направо го крещят !!!
08:24 23.03.2026
15 Бум
Финансовите институции, които подкрепят военно-промишления комплекс на САЩ чрез закупуване на американски ценни книжа, биха могли да се превърнат в следващата цел на атаки от страна на иранските военни, обяви на 22 март председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.
„Наред с военните бази, финансовите институции, които подкрепят военния бюджет на САЩ, ще се считат за легитимни цели на Иран“, написа Галибаф в социалната мрежа X (бивш Twitter).
08:25 23.03.2026
