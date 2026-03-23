САЩ нямат друга алтернатива! Ударите бяха подготвителен ход за отслабване на иранските военни позиции

23 Март, 2026 08:13 742 17

Пентагонът обмисля наземна операция за остров Харг

Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ обмислят възможността за наземна операция за превземане на иранския остров Харг, съобщава вестник "Джерусалим пост", позовавайки се на информирани източници.

Според тях, високопоставени американски официални лица са информирали през последните дни своите колеги в Израел и други страни, че САЩ нямат друга алтернатива, освен да започнат сухопътна военна операция за превземане на острова.

Един американски служител заяви пред изданието, че "американските военни са ускорили разполагането на хиляди морски пехотинци и персонал на ВМС в Близкия изток".

Порталът Axios по-рано съобщи, че администрацията на САЩ разглежда варианти за превземане или изолиране на остров Харг - ключова точка за Иран за осигуряване на износа на петрол.

Тази публикация се появи след нанесените от САЩ удари по острова. Източници на портала обясниха, че въздушният удар е трябвало да убеди Техеран да отвори Ормузкия проток, а ударите са били подготвителен ход за отслабване на иранските военни позиции в рамките на подготовката за евентуална сухопътна операция.


  • 1 Пич

    10 3 Отговор
    Пия си кафето, почесвам това, което ми е до коляното, и гледам сеир!!! Това, което ви казах още щом Тръмп обяви, че ще удари остров Харг, днес го казва и Джо Кент (не цигарите, от разузнаването)! Що да не гледам сеира на говедарите и юдеите?!

    08:17 23.03.2026

  • 2 Американска пехота

    12 3 Отговор
    на остров Харг ще еточно като в чувал. Няма да има къде да се скрият

    08:18 23.03.2026

  • 3 Ето новост,

    9 2 Отговор
    "Иран ЗАХВАТИЛ НЕБО! Тегеран ЗАПУСТИЛ СПУТНИК над ИЗРАИЛЕМ — Персы ВИДЯТ КАЖДЫЙ ТАНК и КАЖДУЮ БАЗУ!" Започва лов на мишки!?

    08:18 23.03.2026

  • 4 Резултат

    2 8 Отговор
    Иран ще бъде демократизиран и демилитаризиран. САЩ и Израел като цяло действат правилно.

    Коментиран от #13

    08:20 23.03.2026

  • 6 Българин

    5 2 Отговор
    И какво ще постигнат САЩ като превземат остров Харг? Войниците на острова ще бъдат изложени на опустошителен огън с ракети и дронове от Иран.

    08:20 23.03.2026

  • 7 Оруел ряпа да рупа

    7 0 Отговор
    Терминология, която се използва от фалшивите медии:

    Русия --> Инвазия
    САЩ ---> Операция
    Израел ---> Интервенция

    08:21 23.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    "Практическите" нещо няма ли да мъцнат?🤣

    08:22 23.03.2026

  • 9 Още малко и ще повярваме че

    2 0 Отговор
    САЩ са нямали друга алтернатива освен да започнат тази престъпна война. Толкова е маалоумно че даже и 27% от американците не вярват на тази брутално нагла лъжа. Нашите медии обаче защо я тиражират е голяма загатка.

    08:23 23.03.2026

  • 10 Рецепта за провал

    3 0 Отговор
    Ще има много жертви,това е сигурно.
    Иранците са доста умен народ и кравите ги очаква погром там,но каквото повикало такова се обадило...

    08:23 23.03.2026

  • 11 Където и да са намесени Краварите

    3 0 Отговор
    ВСЕ МИРИШЕ НА КЕНЕФ !!!

    08:23 23.03.2026

  • 12 Мишел

    0 0 Отговор
    САЩ се набутаха в поредната си война, която губят. Даже арабскиър държави от Близкия Изток не се присъединиха към САЩ и Израел във войната срещу Иран. Иран със съюзници Китай, Русия и Северна Корея няма как и от кого да бъде победен.

    08:23 23.03.2026

  • 13 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Резултат":

    Не ми дрънкай лозунги, а дай обяснения, като как ще стане това !!! Защото аз ясно казах какво ще стане на остров Харг !!! И няколко дни по късно, световната агенции направо го крещят !!!

    08:24 23.03.2026

  • 14 Страшни новини ей, страшна журналистика

    0 0 Отговор
    "Един американски служител заяви пред изданието, че ...." тиририм тирирам....

    08:25 23.03.2026

  • 15 Бум

    0 0 Отговор
    Иран посочи финансови институции като следващи цели на ударите си.

    Финансовите институции, които подкрепят военно-промишления комплекс на САЩ чрез закупуване на американски ценни книжа, биха могли да се превърнат в следващата цел на атаки от страна на иранските военни, обяви на 22 март председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

    „Наред с военните бази, финансовите институции, които подкрепят военния бюджет на САЩ, ще се считат за легитимни цели на Иран“, написа Галибаф в социалната мрежа X (бивш Twitter).

    08:25 23.03.2026

  • 16 Хаха

    0 0 Отговор
    остров Харг е селце от 20 квадратни километра.

    08:26 23.03.2026

  • 17 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Сутринта слушам по нашите телевизии как Иран бил виновен за скока на цените на петрола ?????? Според ВАС кой в виновен за това ??????

    08:26 23.03.2026

