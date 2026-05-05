Коща: Армения се превръща в ключов мост между Европа и Азия с решаваща подкрепа от ЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви по време на първата среща на върха Армения - Европейски съюз в Ереван, че Армения вече заема все по-важно място като стратегически център за свързаност между Европа и Азия. Той увери, че Брюксел ще продължи да подкрепя развитието на страната, както и усилията ѝ за утвърждаване на мир и стабилност в Южен Кавказ, предава БТА.

По думите му форумът бележи нов етап в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Армения, като е отражение на постигнатото през последните години и на споделеното желание партньорството да носи конкретни ползи за гражданите, бизнеса и обществото.

Коща подчерта, че макар географското и геополитическото положение на Армения да остава непроменено, реформаторският курс на правителството е променил из основи вътрешната и международната среда около страната. В обръщение към премиера Никол Пашинян той изрази признателност за визията му за демократична, устойчива и икономически просперираща Армения.

Председателят на Европейския съвет изтъкна, че Европейският съюз продължава активно да подпомага социално-икономическите реформи в страната чрез техническа експертиза и финансови инструменти, насочени към модернизация и институционално укрепване.

Особено внимание Коща отдели на политиката на Ереван за мир и нормализация в региона, като я определи като смела и държавническа стъпка. Според него поставянето на мира като национален приоритет е знак за политическа зрялост и стратегическо мислене.

Той отбеляза също, че включването на азербайджанския президент Илхам Алиев в срещата на върха на Европейската политическа общност е показателно за формирането на нов дипломатически климат в региона, който създава предпоставки за по-устойчив диалог.

По думите на Коща стабилността и просперитетът в Южен Кавказ имат пряко значение както за бъдещето на Армения, така и за интересите на Европейския съюз. Именно затова Брюксел ще остане ангажиран с всички процеси, насочени към мир, нормализация и дългосрочно сътрудничество.

Коща акцентира върху необходимостта от ускорено развитие на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура, която според него може да се превърне в основа за нови икономически възможности, работни места и взаимно доверие между държавите в региона.

Той подчерта, че чрез по-силна регионална свързаност може да бъде изграден споделен просперитет - най-сигурната база за траен мир между съседните страни.

Председателят на Европейския съвет увери още, че Армения може да разчита на европейска подкрепа и по отношение на своята устойчивост и национална сигурност. В този контекст той посочи, че новата партньорска мисия на ЕС в Армения ще засили капацитета на страната за реакция при кризи и ще допринесе за дългосрочната ѝ стабилност.

В заключение Антонио Коща подчерта, че Брюксел и Ереван споделят обща стратегическа цел - изграждането на пространство на стабилност, демокрация, мир и икономически напредък в региона.