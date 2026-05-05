Коща: Армения се превръща в ключов мост между Европа и Азия с решаваща подкрепа от ЕС

5 Май, 2026 15:58 501 15

На срещата на върха в Ереван председателят на Европейския съвет подчерта значението на реформите, мирния курс на Ереван и ролята му за регионалната свързаност

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви по време на първата среща на върха Армения - Европейски съюз в Ереван, че Армения вече заема все по-важно място като стратегически център за свързаност между Европа и Азия. Той увери, че Брюксел ще продължи да подкрепя развитието на страната, както и усилията ѝ за утвърждаване на мир и стабилност в Южен Кавказ, предава БТА.

По думите му форумът бележи нов етап в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Армения, като е отражение на постигнатото през последните години и на споделеното желание партньорството да носи конкретни ползи за гражданите, бизнеса и обществото.

Коща подчерта, че макар географското и геополитическото положение на Армения да остава непроменено, реформаторският курс на правителството е променил из основи вътрешната и международната среда около страната. В обръщение към премиера Никол Пашинян той изрази признателност за визията му за демократична, устойчива и икономически просперираща Армения.

Председателят на Европейския съвет изтъкна, че Европейският съюз продължава активно да подпомага социално-икономическите реформи в страната чрез техническа експертиза и финансови инструменти, насочени към модернизация и институционално укрепване.

Особено внимание Коща отдели на политиката на Ереван за мир и нормализация в региона, като я определи като смела и държавническа стъпка. Според него поставянето на мира като национален приоритет е знак за политическа зрялост и стратегическо мислене.

Той отбеляза също, че включването на азербайджанския президент Илхам Алиев в срещата на върха на Европейската политическа общност е показателно за формирането на нов дипломатически климат в региона, който създава предпоставки за по-устойчив диалог.

По думите на Коща стабилността и просперитетът в Южен Кавказ имат пряко значение както за бъдещето на Армения, така и за интересите на Европейския съюз. Именно затова Брюксел ще остане ангажиран с всички процеси, насочени към мир, нормализация и дългосрочно сътрудничество.

Коща акцентира върху необходимостта от ускорено развитие на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура, която според него може да се превърне в основа за нови икономически възможности, работни места и взаимно доверие между държавите в региона.

Той подчерта, че чрез по-силна регионална свързаност може да бъде изграден споделен просперитет - най-сигурната база за траен мир между съседните страни.

Председателят на Европейския съвет увери още, че Армения може да разчита на европейска подкрепа и по отношение на своята устойчивост и национална сигурност. В този контекст той посочи, че новата партньорска мисия на ЕС в Армения ще засили капацитета на страната за реакция при кризи и ще допринесе за дългосрочната ѝ стабилност.

В заключение Антонио Коща подчерта, че Брюксел и Ереван споделят обща стратегическа цел - изграждането на пространство на стабилност, демокрация, мир и икономически напредък в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    9 1 Отговор
    индиецът и той ли е мост между Европа и Азия?

    16:01 05.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 2 Отговор
    Единственото ключово на Армения е, че ЕС може да изнесе през нея бая капитал за Русия.

    16:01 05.05.2026

  • 3 Българин

    9 3 Отговор
    Армения си е част от Руската Империя. Ако есъто се бута там, това значи война срещу Русия!

    16:01 05.05.2026

  • 4 Киркор и Гарабед

    9 0 Отговор
    Има далавера у тая работа

    16:03 05.05.2026

  • 5 Плешивата Движуха

    1 7 Отговор
    Хайде пореден Петушок за Движухата плешива. Русия остана гола и самотна, в абсолютна зависимост от Китай ☝️

    Коментиран от #7

    16:12 05.05.2026

  • 6 Бай онзи

    5 1 Отговор
    Европейската хиена докопа арменски и азерски агънца.

    16:16 05.05.2026

  • 7 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Плешивата Движуха":

    Просто не си заслужава някой да ти коментира глупостите.....хахаха.

    Коментиран от #15

    16:21 05.05.2026

  • 8 604

    2 0 Отговор
    Не мост а подлогъ на меки китки и извратеняци...

    16:21 05.05.2026

  • 9 Очаквайте:

    0 1 Отговор
    Нео нацисти, терористи, биологични лабираторий,
    И Освобождение от нацисткият режим на всички руско говорящи + останалото население

    16:22 05.05.2026

  • 10 Жбръц

    1 0 Отговор
    Когато се е родил първият гарабед,мошетата цяла година са плакали! Предателско племе,от векове.Пашинянчо,ако не беше помощта на Путин,когато същия евросъюз му спретна " цветна революция" или щеше да търка и досега наровете,или да са го неутрализирали.За благодарност,започна да му играе контра.

    Коментиран от #12

    16:23 05.05.2026

  • 11 Путин

    2 0 Отговор
    Дръжте се свършвам с Украйна и идвам да ви освободя

    16:24 05.05.2026

  • 12 Ганьо

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Жбръц":

    Светът се променя, интересите също. Само Ганьо е вярно куче русофил...

    16:27 05.05.2026

  • 13 Армения слугата на ЕС

    2 0 Отговор
    Армения са пропаднали продажници, Пашинян продаде арменците на ЕС и Азербайджан, напразно загинаха момчетата в Нагорни Карабах, а местните трябваше да изоставят родните си места.

    16:29 05.05.2026

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Запитали радио Ереван колко дини може да носи европеец и отговорът бил 5 дини.По 2 под мишниците и една диня на КРА.Следващия въпрос към радиото е бил: Колко дини може да носи един арменец и радиото отговорило 9.
    По две под мишниците и един европеец на КРА

    16:31 05.05.2026

  • 15 Руснак без крак...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "БЪЛГАРИН 🇧🇬":

    Това обаче хич не пречи да продължаваш се радваш на голям рунтав Петушок 😁😁☝️

    16:32 05.05.2026