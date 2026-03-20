Кои икономики ще пострадат най-много от войната срещу Техеран?

20 Март, 2026 15:20 1 957 26

  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • опек-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив

Продължителна война с Иран крие риск да предизвика безпрецедентна криза в енергийните доставки, която рано или късно ще засегне всяка част от световната икономика

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Една продължителна война с Иран крие риск да предизвика безпрецедентна криза в енергийните доставки, която рано или късно ще засегне всяка част от световната икономика.

Още сега обаче е ясно, че някои държави са значително по-уязвими от други или имат по-ограничени възможности да се справят с подобен шок. Ето кои икономики са под особено внимание.

Атаките срещу петролни и газови находища вече доведоха до нов рязък скок на цените в четвъртък.

Големите икономики от Г-7

Погледите първо са насочени към Европа. Нов енергиен шок съживява болезнените спомени от руската инвазия в Украйна преди четири години, която оголи зависимостта на континента от внос на енергия и изстреля инфлацията до двуцифрени стойности.

Германия - индустриално ориентираната ѝ икономика е особено уязвима от по-високи енергийни цени. Производственият сектор едва наскоро спря да се свива за първи път от 2022 г. насам. Като износител Германия е изложена и на риск от глобално икономическо забавяне. Масивната програма за стимули, обявена миналата година, ще смекчи част от удара, но възможностите за допълнителна подкрепа са ограничени заради бюджетни дефицити.

Италия - също разчита на силен индустриален сектор, а петролът и газът заемат един от най-високите дялове в енергийното ѝ потребление в Европа.

Великобритания - производството на електроенергия е силно зависимо от газови централи. Цените на газа почти винаги определят и цената на електричеството, като от началото на войната те растат по-бързо от цените на петрола. Въведеният таван на цените на енергията ще ограничи първоначалния инфлационен ефект, но съществува риск от повишаване на лихвите. Това може да остави Великобритания с най-високи разходи по заемите в Г-7 за по-дълъг период, в момент на нарастваща безработица. Ограниченият бюджет и натискът от облигационните пазари допълнително стесняват възможностите за подкрепа.

Япония - също е силно изложена, тъй като около 95% от петрола ѝ идва от Близкия изток, а близо 90% от него преминава през Ормузкия проток. Това се добавя към вече съществуващия инфлационен натиск, свързан със слабата йена и зависимостта от внос на суровини и храни.

Големите развиващи се икономики

Самият регион на Персийския залив понася директен икономически удар. Някои анализатори вече прогнозират, че икономиките там могат да се свият през тази година, въпреки очакванията за растеж преди войната.

Рязкото поскъпване на петрола и газа не носи ползи, ако на практика Ормузкият проток бъде блокиран - особено за страни като Кувейт, Катар и Бахрейн, които може да се окажат неспособни да изнасят енергийни ресурси.

Конфликтът може да засегне и паричните преводи на работници в чужбина - ключов източник на доходи за местните икономики.

Индия - друга силно изложена икономика. Страната внася около 90% от суровия си петрол и почти половината от втечнения нефтен газ, като значителна част преминава през Ормузкия проток. Икономистите вече понижават прогнозите за растеж, а рупията достигна рекордно ниски нива. В ежедневието това се усеща остро - в ресторанти и домакинства се наблюдава ограничаване на топлата храна заради поскъпването на газа.

Турция - като съсед на Иран, се подготвя за възможен приток на бежанци и допълнителна геополитическа нестабилност. Централната банка вече е принудена да спре цикъла на намаляване на лихвите и е изразходвала до 23 млрд. долара от резервите си, за да подкрепи валутата.

Най-уязвимите държави

Няколко държави изглеждат особено застрашени, тъй като наскоро са преживели или са били на ръба на тежки икономически кризи.

Шри Ланка - въведе извънредни мерки, включително почивен ден всяка сряда за държавните служители, за да намали енергийните разходи. Ограничават се транспортът и достъпът до горива.

Пакистан - повиши цените на горивата, затвори училищата за две седмици и наложи строги ограничения върху разходите на държавните институции.

Египет - освен поскъпването на горивата и храните, е изправен пред спад в приходите от Суецкия канал и туризма. Допълнително натоварване идва от обслужването на външния дълг, след като местната валута се обезцени с близо 9% от началото на войната.

Общата картина показва, че енергийната криза, породена от конфликта, има потенциал да се превърне в глобален икономически шок с различна, но сериозна сила за отделните региони.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    21 4 Отговор
    Добре, че Гюров ни изкара от пакта на Тръмп, че Борисов и Прасето искаха да ни вкарат във война само и само да се откупят от Магнитски.

    Коментиран от #5

    15:26 20.03.2026

  • 2 Д-р Ментал

    22 3 Отговор
    Ами благодарете на автократа Тръмп за предстоящата световна криза. Това скоро ще се отрази не само на горивата ами на храни, доставки и като цяло на качеството на живот

    15:27 20.03.2026

  • 3 Атина Палада

    18 3 Отговор
    Изстрелването на инфлацията в двуцифрени стойности се знаеше още от късната есен на 2019г ,че предстои! Не лъжете!
    Тогава централните банки изпаднаха в паника поради голямата ликвидност..Пуснаха Ковид за да имат оправдание банкстерите за напечатването на трилиони,трилиони долари ..Какво очаквахте да се случи при такова печатане ?

    Коментиран от #7

    15:27 20.03.2026

  • 4 честен ционист

    12 0 Отговор
    Ивконито, затова купи БДЖ-то.

    15:28 20.03.2026

  • 5 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Ама изкараха ли ни от съвета за мир на Тръмп?
    Аз не се интересувам от политиката в България и не съм разбрала за това ..

    Коментиран от #13

    15:29 20.03.2026

  • 6 чехмех

    10 1 Отговор
    Ако е вярно, има запалена фабрика в Чехия, собственост на Елбит Системс, която произвежда дронове и други военни изделия.

    15:33 20.03.2026

  • 7 Ей сега...

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Ще се опират да те забият в калта едноклетъчните, но да знаеш, че ще станеш чиста от там, защото казваш истината!

    15:33 20.03.2026

  • 8 Kaлпазанин

    15 1 Отговор
    А за фащ има ли риск ,или щото Ротшилд печата на поразия хартия с надпис долари и затова светът трябва да им коленичи

    15:34 20.03.2026

  • 9 Важно

    14 1 Отговор
    Не забравяйте, че за това са виновни Цион и пудела им Дончо!

    15:34 20.03.2026

  • 10 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    И не защото е от еврейско потекло ,всичката мерзост и нечовечност се корени там , в еврейското семе

    15:35 20.03.2026

  • 11 също има потенциал да се превърнат

    11 0 Отговор
    чекмеджарите празни в пълни чекмеджета
    благодарение на по големия акциз на бензина и ддс на поскъпващи стоки и услуги

    15:35 20.03.2026

  • 12 Госあ

    7 2 Отговор
    Такаичи да коленичи в Кремъл и Пекин и Япония ще бъде ин … дъ гейм

    15:35 20.03.2026

  • 13 Не го длушсй

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Само предложение е Не са го гладували още.

    Коментиран от #17, #19

    15:37 20.03.2026

  • 14 Беж копейки към...

    4 9 Отговор
    Русия, там ви е мястото, в Сибир и работа ще ви намери Владимир Владимирович, там сега се е развъртял и председателя Си, и при него ще рахатувате.

    15:40 20.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Поклон

    8 0 Отговор
    Слава на Исуса Христа.Дано войните,размириците и бедствията преминат.Господи,дарувай здраве нами за да славим твоето име.

    15:44 20.03.2026

  • 17 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не го длушсй":

    Благодаря за инфото!

    15:48 20.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чезвай

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не го длушсй":

    Първо на първо не е гласувано да влезем, това е един фалшив подпис на водопада.

    15:51 20.03.2026

  • 20 Четвтртият райх на Урсулите

    3 0 Отговор
    е пълно чао. За съжаление и ние с него.

    15:53 20.03.2026

  • 21 Ананас

    1 0 Отговор
    какво ни пука. Нашата икономика е джелезна. Нека страдат тия дето им се клатят икономиките.

    15:57 20.03.2026

  • 22 защо не давате инфо в реално време?

    1 1 Отговор
    Война в Иран: Покачването на цените на петрола беше спряно временно след изявленията на Бенямин НетаняхуСпоред израелския премиер Бенямин Нетаняху, Иран вече не може да обогатява уран. Освен това ЕС изразява подкрепа за Ормузкия проток. Цената на петрола си поема кратък дъх, но пазарите остават нервни.ема кратък порив. Изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху (76) допринесоха за разрядката, давайки надежда за по-бърз край на войната, отколкото се страхуваше.

    Нетаняху каза, според Times of Israel, че Иран е по-слаб от всякога. Страната вече не може да обогатява уран и не може да произвежда балистични ракети. Атаките срещу Ислямската република въпреки това ще продължат "докато това е необходимо".

    Мениджърският магазин обобщава деня за вас: Най-важните бизнес новини на един поглед като бюлетин. Абонирайте се сега безплатно.

    Сигналите за политическа подкрепа също донесоха допълнително облекчение: водещи европейски държави и Япония предложиха да обединят усилията за осигуряване на безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток, а САЩ също така заложиха на перспективата за ранно премахване на санкциите върху иранския петрол, съхраняван на танкери.

    Разширете логото на статията
    Прочетете още

    Петролът Brent от Северно море и американският референтен WTI спаднаха с добри 2 процента до 106,57 и 94,06 долара на барел в петък, съответно, след като опасенията от дълготрайни задръствания в доставките доведоха цената на Brent до 119 дола

    15:57 20.03.2026

  • 23 Така е

    2 0 Отговор
    Цената на златото и среброто се срива !?

    Коментиран от #26

    15:57 20.03.2026

  • 24 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Путин ви го каза, ако искате да оцелеето трябва да изринете урсулестите кай и да премахнете санкциите. Противен случай народите ще ви пометат

    16:01 20.03.2026

  • 25 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Тръмп трябва да бъде съден и екзекутиран заради тази криза и заради нападението над Иран.

    16:04 20.03.2026

  • 26 дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Така е":

    Цената на 79 е 5000$ за 31,1034768 грама.,ако това е сриване.....47 имаше много мощно вдигане и сега се регулира на 70$ е в момента.това е нон стоп ,която я прилагат ежедневно на нас.....под различна форма.Мрежата е така направена ,че след време маймунките ще плащат и след смърта си!ПС.За богати маймунки и сега е така...една урна за поставяне ...плащате 3000€ и данък месечен повече от парк плац 150€...Който е....наивен да дава на бедните попове...и респективно бюро-клатите.....

    16:19 20.03.2026