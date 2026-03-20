Иран атакува няколко държави

20 Март, 2026 08:38

Саудитска Арабия съобщи, че днес сутринта е свалила няколко ирански дрона

Иран атакува няколко държави - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кувейт съобщи днес, че нефтопреработвателният завод "Мина ал Ахмади" отново е бил атакуван от ирански дронове, което е предизвикало пожар в няколко от неговите съоръжения, предаде Асошиейтед прес. Заводът беше ударен и вчера, което също доведе до пожари, предаде БТА.

Кувейт съобщи, че днес пожарникарите се опитват да овладеят пожарите и че няма непосредствени жертви от атаката.

"Мина ал Ахмади" може да преработва около 730 000 барела петрол на ден. Тя е една от трите нефтопреработвателни рафинерии в Кувейт, малка, богата на петрол държава в Персийския залив. Иранската атака дойде, докато Кувейт отбелязваше Ейд ал Фитр, празника, бележещ края на свещения мюсюлмански пост Рамадан.

Днешната атака идва в момент, когато Иран все по-често взима на прицел енергийни обекти в арабските държави от Персийския залив, след като в сряда Израел бомбардира огромното иранско морско находище на природен газ Южен Парс в Персийския залив, отбелязва АП.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че днес сутринта е избухнал пожар, след като шрапнели са паднали върху склад в островната кралство. Пожарникарите работят за овладяване на пожара, се посочва в съобщението.

Саудитска Арабия съобщи, че днес сутринта е свалила няколко ирански дрона, насочени към богатата на петрол Източна провинция.

Силни експлозии разтърсиха Дубай в Обединените арабски емирства рано днес, когато противовъздушната отбрана прехванаха атака над града.

Преди атаката прозвуча сигнал за тревога, като властите заявиха, че активират противовъздушната отбрана, за да отблъснат ирански обстрел.

Медийният офис на Дубай, комуникационният орган на правителството на емирството, заяви, че властите в Дубай потвърждават успеха на всички операции по прехващане на въздушни опасности.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    41 5 Отговор
    Иран не атакува.
    Иран се отбранява!

    Коментиран от #9

    08:40 20.03.2026

  • 2 ПЕРСИТЕ НАПРАВИХА

    40 3 Отговор
    РАЗНОГЛЕДИ ЕВРЕИ И АРАБИ.ДЪЛГО ЩЕ ПОМНЯТ ТОЯ ПЕРДАХ.

    Коментиран от #13

    08:40 20.03.2026

  • 3 Иран

    31 3 Отговор
    се отбранява от няколко държави.

    08:42 20.03.2026

  • 4 Пич

    31 3 Отговор
    Охо...... въобще да не ми мрънкате !!! Казах ви какво ще стане!!! И за да не живеете в тъмнина, ще ви светна и за евентуална сухопътна операция! Говедарите ще мрат с хиляди, защото не намериха проксита, които да мрат вместо тях!!!

    08:43 20.03.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    36 3 Отговор
    Много лоши тези иранци бе,
    ще изгонят краварите от колониите им в Персийския залив...

    08:43 20.03.2026

  • 6 0941

    17 2 Отговор
    Заради интересите и лакомията на малко хора страдат всички! И оправия няма, света е поел по грешен път!
    Трябва да си намеря здрав $ичи косъм да се обеся на него!

    08:44 20.03.2026

  • 7 хехе

    28 2 Отговор
    това е невъзможно миналата седмица рижия рече, че в Иран всичко що може да лети и гърми е унищожено.

    08:44 20.03.2026

  • 8 Поправка

    27 3 Отговор
    Иран се брани от няколко държави с американски военни

    Коментиран от #12

    08:44 20.03.2026

  • 9 Ще има и още

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Освен това ако вярваме на Тръмпальон, то те отдавна няма с какво да атакуват освен със стрели и лъкове може би. Не са били те.
    Мамници от Марс или от Луната са били....

    08:46 20.03.2026

  • 10 ха ха ха

    4 27 Отговор
    Сбиха се с всички комшии, после ще обясняват как не искали да правят това. Нали щяхте да мачкате САЩ и Израел. Що само чалми биете бе? Смешници. Те ще ви го върнат накрая. 100% ще ви разделят на 5 части и поделят.

    Коментиран от #16, #26

    08:47 20.03.2026

  • 11 Баш Хайдутин и действащ комунист

    12 1 Отговор
    Честит рамазан байрам

    08:47 20.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мога да допълня

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "ПЕРСИТЕ НАПРАВИХА":

    На краварите Виетнам ще им се стори приказка в сравнение с Иран.
    Персите живеят по тези земи от 7 век преди н.е.

    Коментиран от #17, #20

    08:49 20.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баш Хайдутин и действащ комунист

    15 3 Отговор
    Браво на Иранците ! Честит рамазан байрам на истинските мюсулмани.

    08:50 20.03.2026

  • 16 Да знаеш

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха":

    Мишшко, те бомбят рафинерии и военни бази на американците.

    Коментиран от #18

    08:51 20.03.2026

  • 17 мдааа

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Мога да допълня":

    То и Вавилон имаше. И римска империя имаше. И Византийска имаше... И динозаяврите владееха света 130 000 000 години, а не мизерни 7 0000. Кое е общото м/у големите империи?!
    ИЗЧЕЗВАТ !!! Еволюция се нарича.

    08:51 20.03.2026

  • 18 ха ха ха

    2 19 Отговор

    До коментар #16 от "Да знаеш":

    мишленце малко - научи се да четеш статиите. Бомбят рафинерии на съседите. Нито са американски рафинерии нито бомбят американски бази. Пенчо бре чети ! НЕ си измисляй какви трябва да са новините, а чети какви СА!

    Коментиран от #43

    08:53 20.03.2026

  • 19 ВВП

    15 2 Отговор
    Искат да изкарат че се бият мюсюлманите ..Хитри еврейски мишоци ..Тези бази са на сащ .и от там тече потока на доларите ..

    08:53 20.03.2026

  • 20 Когато имаше перси

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Мога да допълня":

    Нямаше ислям. Появи се исляма - персите изчезнаха от картата. ФАКТ.

    08:54 20.03.2026

  • 21 ВВП

    18 2 Отговор
    Подлогите на янките го отнасят първи..От там излизат самолети и ракети..Само лобут за тия псевдо държави.

    Коментиран от #36

    08:55 20.03.2026

  • 22 ВВП

    13 2 Отговор
    САЩ е далече .Обаче васалите са по близко.

    Коментиран от #37

    08:57 20.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пиночет

    4 13 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    08:59 20.03.2026

  • 25 ВВП

    10 2 Отговор
    Така и РФ ще напука тиквите на американските васали в Европата ..Например балтийските тигреси..

    Коментиран от #28

    08:59 20.03.2026

  • 26 Комшиите знаят много добре

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха":

    кои първи гръмна иранското газонаходище! Не са балами като теб. Дори Тръмп разкри виновника!
    А техните енергийни съоръжения не са техни, а само им дават процент от печалбата.
    Ако комшиите напъдят американците, Иран ще се смили и ще им прости!
    А те, щом свалят ирански дронове за да бранят американските бази, са съучастници. А уж базите бяха, за американците тях да пазят от нещо си!

    Коментиран от #31

    09:01 20.03.2026

  • 27 ВВП

    12 2 Отговор
    В Кувейт ,Бахрейн ,Катар ,има американски бази и съоръжения .Вече ги няма..

    09:01 20.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ВСЕКИ ДЕН ЕДНО И

    8 2 Отговор
    Също. Евреите започват да обстрелват яко. Иран обстрелва всички. И накрая избити на Иран ръководители и ДЕЦА ХОРА. И така до към 2030 ГОД. А беше за дни седмица. ТРУМПАКА и натаняха яко се ОАКАХА. КОГА НЕ СТАВАШ ПОНЕ НЕДЕЙ ДА СЕ ХВАЛИ

    09:03 20.03.2026

  • 30 ВВП

    7 2 Отговор
    САЩ и Израил искат да избият елита на Иран ,,да избият децата им,да унищожат петролната индустрия ..Това е доктрината на янките ..и еврейските мишоци..

    Коментиран от #35

    09:03 20.03.2026

  • 31 ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Комшиите знаят много добре":

    те знаят. Ти не знаеш. Явно следиш новините от вчера, а това се случи преди 11 дена. И не бяха с християнска религия. Слабо. Много слабо.
    Тези рафинерии са на КОМШИИТЕ. В тях работят КОМШИИТЕ. Парите отиват за КОМШИИТЕ. За тяхната икономика. За тяхната хазна. САмо троче като тебе не може да разбере това и лее злъч.

    09:03 20.03.2026

  • 32 АРАБСКА КОАЛИЦИЯ СРЕЩУ АЯТОЛАСИТЕ

    3 7 Отговор
    Саудитска Арабия, Катар,Бахрейн, Ирак...скоро
    .

    09:04 20.03.2026

  • 33 Иран

    2 6 Отговор
    Са агресори, трябва незабавно да спрат тази война! Това да атакуваш съседите си какво му се вика

    09:04 20.03.2026

  • 34 Ванга

    3 7 Отговор
    Иран ке бъде поделен 2026та

    09:04 20.03.2026

  • 35 Учат са от

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "ВВП":

    Путин

    09:05 20.03.2026

  • 36 Ъъъъ

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "ВВП":

    "Подлогите на янките го отнасят първи..."

    Мисля, че днес арабите имат среща, на която ще обсъдят създаването на арабско НАТО и затварянето на американските бази, тъй като осъзнаха, че не само не могат да бъдат защитени от Сащ по никакъв начин и стават жертва на собствената си глупост. Не знам какво ще решат, но изглежда, че Тръмп яко се обатачи.

    09:05 20.03.2026

  • 37 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "ВВП":

    За постове с ИП сменячка не плащам вече. Денги ниеть, но вий держитис.

    09:05 20.03.2026

  • 38 горски

    6 2 Отговор
    Иран удря американски активи.Не си мислете ,че рафинериите и заводите в в Емиратите са изцяло техни.Американското и британско участие варира от 30 до 60%....така че ударите са легитимни.

    Коментиран от #40

    09:05 20.03.2026

  • 39 МАЙДАН

    3 6 Отговор
    Са пече в ТЕХЕРАН...скоро

    09:06 20.03.2026

  • 40 глупости на търкалета

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "горски":

    от малки неуки пиш ле ме та.

    09:06 20.03.2026

  • 41 Тежка алергия

    4 2 Отговор
    имам към братовчедите евреи и араби. ИЗМЕТ

    09:07 20.03.2026

  • 42 АРАБСКА КОАЛИЦИЯ СРЕЩУ АЯТОЛАСИТЕ

    1 5 Отговор
    Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Ирак....Тръмп им дава НОВИ 26 милиарда $$$$ като за начало....за оръжия де.

    09:08 20.03.2026

  • 43 Да знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "ха ха ха":

    Ама тези " рафинерии на съседите" са американска собственост.
    Можеш да потърсиш в мрежата - има много информация.
    ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и т.н.
    А военни бази на американците има във всички държави от Залива, освен в Иран.

    09:13 20.03.2026

  • 44 Симо

    3 2 Отговор
    Изгонете американците от страните си и всичко ще свърши!!!! Докато американци и ционисти обстрелват Иран от ВАШАТА териториа, така ще бъде.

    09:13 20.03.2026

  • 45 Иран...като БОКСОВА КРУША

    0 1 Отговор
    Почват го израелци, после американци, пак израелци и пак американци...скоро Саудитите, Катар и Бахрейн ша ударят аятоласите.

    09:18 20.03.2026

  • 46 Ердоган

    0 0 Отговор
    РадеФ: Военнолюбци

    09:24 20.03.2026

