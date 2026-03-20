Иран атакува няколко държави

Кувейт съобщи днес, че нефтопреработвателният завод "Мина ал Ахмади" отново е бил атакуван от ирански дронове, което е предизвикало пожар в няколко от неговите съоръжения, предаде Асошиейтед прес. Заводът беше ударен и вчера, което също доведе до пожари, предаде БТА.
Кувейт съобщи, че днес пожарникарите се опитват да овладеят пожарите и че няма непосредствени жертви от атаката.
"Мина ал Ахмади" може да преработва около 730 000 барела петрол на ден. Тя е една от трите нефтопреработвателни рафинерии в Кувейт, малка, богата на петрол държава в Персийския залив. Иранската атака дойде, докато Кувейт отбелязваше Ейд ал Фитр, празника, бележещ края на свещения мюсюлмански пост Рамадан.
Днешната атака идва в момент, когато Иран все по-често взима на прицел енергийни обекти в арабските държави от Персийския залив, след като в сряда Израел бомбардира огромното иранско морско находище на природен газ Южен Парс в Персийския залив, отбелязва АП.
Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че днес сутринта е избухнал пожар, след като шрапнели са паднали върху склад в островната кралство. Пожарникарите работят за овладяване на пожара, се посочва в съобщението.
Саудитска Арабия съобщи, че днес сутринта е свалила няколко ирански дрона, насочени към богатата на петрол Източна провинция.
Силни експлозии разтърсиха Дубай в Обединените арабски емирства рано днес, когато противовъздушната отбрана прехванаха атака над града.
Преди атаката прозвуча сигнал за тревога, като властите заявиха, че активират противовъздушната отбрана, за да отблъснат ирански обстрел.
Медийният офис на Дубай, комуникационният орган на правителството на емирството, заяви, че властите в Дубай потвърждават успеха на всички операции по прехващане на въздушни опасности.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Иран се отбранява!
Коментиран от #9
08:40 20.03.2026
Коментиран от #13
08:40 20.03.2026
08:42 20.03.2026
08:43 20.03.2026
ще изгонят краварите от колониите им в Персийския залив...
08:43 20.03.2026
Трябва да си намеря здрав $ичи косъм да се обеся на него!
08:44 20.03.2026
08:44 20.03.2026
Коментиран от #12
08:44 20.03.2026
9 Ще има и още
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":Освен това ако вярваме на Тръмпальон, то те отдавна няма с какво да атакуват освен със стрели и лъкове може би. Не са били те.
Мамници от Марс или от Луната са били....
08:46 20.03.2026
Коментиран от #16, #26
08:47 20.03.2026
13 Мога да допълня
До коментар #2 от "ПЕРСИТЕ НАПРАВИХА":На краварите Виетнам ще им се стори приказка в сравнение с Иран.
Персите живеят по тези земи от 7 век преди н.е.
Коментиран от #17, #20
08:49 20.03.2026
08:50 20.03.2026
16 Да знаеш
До коментар #10 от "ха ха ха":Мишшко, те бомбят рафинерии и военни бази на американците.
Коментиран от #18
08:51 20.03.2026
17 мдааа
До коментар #13 от "Мога да допълня":То и Вавилон имаше. И римска империя имаше. И Византийска имаше... И динозаяврите владееха света 130 000 000 години, а не мизерни 7 0000. Кое е общото м/у големите империи?!
ИЗЧЕЗВАТ !!! Еволюция се нарича.
08:51 20.03.2026
18 ха ха ха
До коментар #16 от "Да знаеш":мишленце малко - научи се да четеш статиите. Бомбят рафинерии на съседите. Нито са американски рафинерии нито бомбят американски бази. Пенчо бре чети ! НЕ си измисляй какви трябва да са новините, а чети какви СА!
Коментиран от #43
08:53 20.03.2026
08:53 20.03.2026
20 Когато имаше перси
До коментар #13 от "Мога да допълня":Нямаше ислям. Появи се исляма - персите изчезнаха от картата. ФАКТ.
08:54 20.03.2026
Коментиран от #36
08:55 20.03.2026
Коментиран от #37
08:57 20.03.2026
08:59 20.03.2026
Коментиран от #28
08:59 20.03.2026
26 Комшиите знаят много добре
До коментар #10 от "ха ха ха":кои първи гръмна иранското газонаходище! Не са балами като теб. Дори Тръмп разкри виновника!
А техните енергийни съоръжения не са техни, а само им дават процент от печалбата.
Ако комшиите напъдят американците, Иран ще се смили и ще им прости!
А те, щом свалят ирански дронове за да бранят американските бази, са съучастници. А уж базите бяха, за американците тях да пазят от нещо си!
Коментиран от #31
09:01 20.03.2026
09:01 20.03.2026
09:03 20.03.2026
Коментиран от #35
09:03 20.03.2026
31 ха ха ха
До коментар #26 от "Комшиите знаят много добре":те знаят. Ти не знаеш. Явно следиш новините от вчера, а това се случи преди 11 дена. И не бяха с християнска религия. Слабо. Много слабо.
Тези рафинерии са на КОМШИИТЕ. В тях работят КОМШИИТЕ. Парите отиват за КОМШИИТЕ. За тяхната икономика. За тяхната хазна. САмо троче като тебе не може да разбере това и лее злъч.
09:03 20.03.2026
09:04 20.03.2026
09:04 20.03.2026
09:04 20.03.2026
35 Учат са от
До коментар #30 от "ВВП":Путин
09:05 20.03.2026
36 Ъъъъ
До коментар #21 от "ВВП":"Подлогите на янките го отнасят първи..."
Мисля, че днес арабите имат среща, на която ще обсъдят създаването на арабско НАТО и затварянето на американските бази, тъй като осъзнаха, че не само не могат да бъдат защитени от Сащ по никакъв начин и стават жертва на собствената си глупост. Не знам какво ще решат, но изглежда, че Тръмп яко се обатачи.
09:05 20.03.2026
37 Путин
До коментар #22 от "ВВП":За постове с ИП сменячка не плащам вече. Денги ниеть, но вий держитис.
09:05 20.03.2026
Коментиран от #40
09:05 20.03.2026
09:06 20.03.2026
40 глупости на търкалета
До коментар #38 от "горски":от малки неуки пиш ле ме та.
09:06 20.03.2026
09:07 20.03.2026
09:08 20.03.2026
43 Да знаеш
До коментар #18 от "ха ха ха":Ама тези " рафинерии на съседите" са американска собственост.
Можеш да потърсиш в мрежата - има много информация.
ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и т.н.
А военни бази на американците има във всички държави от Залива, освен в Иран.
09:13 20.03.2026
09:13 20.03.2026
09:18 20.03.2026
09:24 20.03.2026