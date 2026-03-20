Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Израел започна нова вълна от атаки по Техеран

Израел започна нова вълна от атаки по Техеран

20 Март, 2026 07:07 710 12

  • иран-
  • израел-
  • техеран-
  • цахал-
  • бенямин нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „Иран е по-слаб от всякога“

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските военни заявиха рано тази сутрин, че са започнали нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предаде ДПА, съобщи БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в „Телеграм“, че са „започнали вълна от удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“. По-рано израелските военни съобщиха, че са „идентифицирали ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.

Късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „Иран е по-слаб от всякога“. Той добави, че след близо три седмици война Иран вече не е в състояние да обогатява уран или да произвежда балистични ракети, въпреки че добави, че атаките срещу Иран ще продължат „доколкото е необходимо“. Нетаняху заяви, че целта е да се елиминира „заплахата, породена от ядрените амбиции и балистичните ракети на Иран“.

Това би създало „условията иранският народ да си позволи свободата да „оформи собствената си съдба“, заяви той пред журналисти.

Иран вече не разполага с капацитета на обогатява уран или да произвежда балистични ракети, заяви на пресконференция израелският премиер Бенямин Нетаняху на 20-ия ден от началото на войната на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.

"Ние печелим и Иран бива обезглавяван", каза Нетаняху, като добави, че иранските арсенали от ракети и дронове значително са намалели и ще бъдат напълно унищожени.

"Сега ние унищожаваме фабрики, в които се произвеждат компонентите за тези ракети и за ядрените оръжия, които се опитват да произвеждат", добави израелският лидер. Той не представи никакви доказателства за твърденията си, че Иран вече няма капацитета да обогатява уран, отбелязва Ройтерс.

Иранската ядрена програма бе централен въпрос в преговорите между САЩ и Иран, които се водеха чрез посредници. Преговорите обаче се провалиха заради внезапната атака, която САЩ и Израел предприеха срещу Ислямската република на 28 февруари. Впоследствие Иран започна да изстрелва ракети срещу Израел и страни от Персийския залив, като освен това блокира и Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Въпреки че войната продължава вече почти три седмици, все още не е ясно дали иранците ще излязат по улиците, за да отстранят правителството си, каза Нетаняху. По думите му иранският народ сам трябва да "избере подходящия момент и да се възползва".

Нетаняху отбеляза, че трябва да има и сухопътна компонента във войната, която до този момент се води чрез въздушни удари. "Има много възможности за тази сухопътна компонента", добави израелският премиер, без да навлиза в подробности. Той отрече Израел да е въвличал САЩ в конфликта. "Наистина ли някой си мисли, че човек като президента Тръмп може да постъпи така", запита Нетаняху.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Войната се пренесе в Европа.Иранска ракета падна в Турска Тракия на няколко километра от българската граница.

    Коментиран от #8

    07:10 20.03.2026

  • 2 ами

    2 1 Отговор
    ха ха ха -биби и тръмп се борят за свободата и благоденствието на иранския народ

    07:13 20.03.2026

  • 3 Не мразя

    1 1 Отговор
    Евреите ,
    Но този е голямо изключение .
    Ще гори в ада
    Убиец на деца

    Коментиран от #4

    07:16 20.03.2026

  • 4 ТОЗИ НЕ Е ПО-РАЗЛИЧЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не мразя":

    От останалите от племето.

    07:18 20.03.2026

  • 5 демократ

    3 0 Отговор
    Удри яко пп брадатите тсигойни и по всеки дето им снася.

    07:18 20.03.2026

  • 6 ЦАХАЛ ГАЗИ

    0 0 Отговор
    Иранците. Сега им е паднало

    07:19 20.03.2026

  • 7 Тити

    1 1 Отговор
    Евреите не пропускат щом си набележат цел

    07:19 20.03.2026

  • 8 ГОЛЯМ СИ ГЛУПАК

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Неясна глава от ракета е намерена в черно море. Най-вероятно окраински или руска.

    07:19 20.03.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    "Липсващия" БИБИ пак мачка аятоласите.

    07:20 20.03.2026

  • 10 Володята

    0 0 Отговор
    Ще дам на иранците от Орехите и Кинжали и да ги приключват.

    Коментиран от #11

    07:22 20.03.2026

  • 11 Дръта чанта

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Володята":

    Крайно време е

    07:24 20.03.2026

  • 12 Цените на горивата ясно...

    0 0 Отговор
    Но какво стана с цената на козичките, дано си отдъхнат милите

    07:25 20.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания