Израел започна нова вълна от атаки по Техеран

Израелските военни заявиха рано тази сутрин, че са започнали нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предаде ДПА, съобщи БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в „Телеграм“, че са „започнали вълна от удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“. По-рано израелските военни съобщиха, че са „идентифицирали ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.

Късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „Иран е по-слаб от всякога“. Той добави, че след близо три седмици война Иран вече не е в състояние да обогатява уран или да произвежда балистични ракети, въпреки че добави, че атаките срещу Иран ще продължат „доколкото е необходимо“. Нетаняху заяви, че целта е да се елиминира „заплахата, породена от ядрените амбиции и балистичните ракети на Иран“.

Това би създало „условията иранският народ да си позволи свободата да „оформи собствената си съдба“, заяви той пред журналисти.

Иран вече не разполага с капацитета на обогатява уран или да произвежда балистични ракети, заяви на пресконференция израелският премиер Бенямин Нетаняху на 20-ия ден от началото на войната на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.

"Ние печелим и Иран бива обезглавяван", каза Нетаняху, като добави, че иранските арсенали от ракети и дронове значително са намалели и ще бъдат напълно унищожени.

"Сега ние унищожаваме фабрики, в които се произвеждат компонентите за тези ракети и за ядрените оръжия, които се опитват да произвеждат", добави израелският лидер. Той не представи никакви доказателства за твърденията си, че Иран вече няма капацитета да обогатява уран, отбелязва Ройтерс.

Иранската ядрена програма бе централен въпрос в преговорите между САЩ и Иран, които се водеха чрез посредници. Преговорите обаче се провалиха заради внезапната атака, която САЩ и Израел предприеха срещу Ислямската република на 28 февруари. Впоследствие Иран започна да изстрелва ракети срещу Израел и страни от Персийския залив, като освен това блокира и Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Въпреки че войната продължава вече почти три седмици, все още не е ясно дали иранците ще излязат по улиците, за да отстранят правителството си, каза Нетаняху. По думите му иранският народ сам трябва да "избере подходящия момент и да се възползва".

Нетаняху отбеляза, че трябва да има и сухопътна компонента във войната, която до този момент се води чрез въздушни удари. "Има много възможности за тази сухопътна компонента", добави израелският премиер, без да навлиза в подробности. Той отрече Израел да е въвличал САЩ в конфликта. "Наистина ли някой си мисли, че човек като президента Тръмп може да постъпи така", запита Нетаняху.