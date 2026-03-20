Вашингтон продава оръжие за $23 милиарда на своите съюзници в Близкия изток

Вашингтон продава оръжие за $23 милиарда на своите съюзници в Близкия изток

20 Март, 2026 04:48, обновена 20 Март, 2026 04:53 416 2

Сделката включва военно оборудване за ОАЕ, Кувейт и Йордания

Вашингтон продава оръжие за $23 милиарда на своите съюзници в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация е одобрила продажби на оръжие на своите съюзници в Близкия изток на стойност 23 милиарда долара, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника това включва продажби на военно оборудване за ОАЕ, Кувейт и Йордания.

Преди това Държавният департамент обяви одобрение за продажби на стойност 16 милиарда долара, включително системи за противовъздушна отбрана и бомби за ОАЕ, както и оборудване за противовъздушна отбрана, предназначено за Кувейт.

В допълнение към тази сума, изданието съобщава, позовавайки се на източници, че американската администрация е одобрила и продажби на оръжие на стойност приблизително 7 милиарда долара на ОАЕ. Това включва ракети PAC-3 Patriot на стойност приблизително 5,6 милиарда долара, както и хеликоптери CH-47 Chinook на стойност приблизително 1,32 милиарда долара.

Медията отбелязва, че правителството на САЩ не е длъжно да докладва публично за този пакет, тъй като той е в допълнение към вече одобрените продажби на оръжие.

Отбелязва се, че американската администрация използва клаузи за извънредни ситуации в законите за контрол на оръжията, за да избегне одобрението на Конгреса за определени големи доставки на военно оборудване на ОАЕ.

Правителството на САЩ използва тази клауза, за да достави оборудване на стойност приблизително 4,5 милиарда долара за системата за противоракетна отбрана THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ПАРИТЕ ДНЕС , ДОСТАВКА 2029 :)
    .....

    Коментиран от #2

    04:59 20.03.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дано тези оръжия да се ползват отвъд океана.
    Крайно време е !!!!!!

    05:10 20.03.2026