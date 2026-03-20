Guardian: Израелският удар по газовото находище Южен Парс разкри разрива между Вашингтон и Тел Авив ВИДЕО

Израелският военен удар по газовото находище Южен Парс разкри разрива между Вашингтон и Тел Авив на фона на военната операция в Близкия изток, съобщава Guardian.

Атаката разгневи съюзниците на САЩ в Персийския залив и накара президента на САЩ Доналд Тръмп да отрече, че е знаел за атаката, се съобщава в статията. Израел отрече това твърдение.

Парс е най-голямото нефтено и газово находище в света, разположено в Персийския залив. Запасите му се оценяват на 51 трилиона кубически метра газ и 50 милиарда барела кондензат. То е разделено между Иран (3700 квадратни километра – Южен Парс) и Катар (6000 квадратни километра – Северен Парс). През 2025 г. производството тук достигна рекордните 730 милиона кубически метра на ден.

На 18 март Иран обяви атака от Израел срещу енергийните си съоръжения в Южен Парс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче заяви, че Иран, без да е разбрал правилно ситуацията, „неоправдано“ е атакувал катарския завод за втечнен природен газ, който е част от същото находище.

Саудитски власти очакват цените на петрола да скочат до над 180 долара за барел през следващите седмици, ако прекъсванията на доставките продължат до края на април, пише The ​​Wall Street Journal.

Цена от 200 долара за барел също е напълно постижима през 2026 г., според анализатори от енергийната консултантска фирма Wood Mackenzie.

На фона на операцията на САЩ и Израел срещу Иран и ефективното блокиране от последния на транзита на гориво през Ормузкия проток, световните цени на петрола се повишиха рязко. Преди няколко дни цената на суровия петрол Brent скочи до почти 120 долара за барел, след което падна, но до сутринта на 12 март отново се повиши над 100 долара за същия обем. Според Investing, текущата цена на барел суров петрол Brent е 107,51 долара.

„Саудитска Арабия като цяло не одобрява твърде бързото покачване на цените на петрола, тъй като то създава дългосрочна пазарна нестабилност. За саудитците идеалният вариант е относително умерено покачване на цените, като същевременно се поддържа стабилен пазарен дял“, каза Умер Карим, анализатор на външната политика и геополитиката на Саудитска Арабия в Центъра за изследвания и ислямски изследвания „Крал Файсал“.

Генералният изпълнител на строителството на втората фаза на иранската атомна електроцентрала в Бушер, руската корпорация „Росатом“, подготвя мащабна евакуация на служителите си от централата, заяви Алексей Лихачов, ръководител на държавната корпорация.

„Ясно е, че общата ситуация ескалира в Персийския залив, на иранска територия. Подготвяме поредна евакуация. Вероятно това ще бъде голяма, централизирана евакуация, след която буквално няколко десетки души ще останат на обекта“, каза той пред репортери. Този персонал е необходим за наблюдение на оборудването, продължи Лихачов. Атомната електроцентрала в Бушер, каза той, остава приоритет за „Росатом“, но корпорацията ще изчака края на конфликта, преди да продължи строителството.

„Длъжни сме да защитим нашите другари, нашия народ. Затова, веднага щом военната и политическата ситуация позволи, хората ще напуснат централата и Иран. Разработен е маршрут през Армения“, каза ръководителят на „Росатом“.

Атомната електроцентрала се намира близо до пристанищния град Бушер в югоизточен Иран. Това е първата и до момента единствена АЕЦ в Иран.