Тайван предупреди, че Китай представлява сериозна заплаха

20 Март, 2026 10:41 635 8

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку предупреди, че Китай представлява сериозна заплаха, тъй като военното подсилване на Пекин продължава с пълна сила, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според тайванския министър има необходимост от ефективно възпиращо средство, за да се гарантира, че всяка атака би била изключително рискована за Пекин.

Преди дни американската разузнавателна общност обяви, че Китай не планира да нападне Тайван през 2027 г., като Пекин се стреми да установи контрол над острова без употреба на сила.

Китай засили натиска върху Тайван с чести военни учения. Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин, че островът е китайска територия, припомня агенцията.

По отношение на американските разузнавателни доклади тайванският министър на отбраната заяви, че Китай нито се е отказал от възможността да използва сила срещу Тайван, нито е намалил военните си разходи. “Китайската военна експанзия и заплахата за Тайван остават много сериозни”, посочи Уелингтън Ку.

По думите му, ако Китай продължи да разширява военните си сили, а отбранителните способности на Тайван не се подобрят, вероятността от атака ще се увеличи. От друга страна, ако тайванските отбранителни способности продължат да се подобряват и възпиращият им ефект се засили, тогава вероятността за атака срещу Тайван ще намалее, обясни той.

Китайското външно министерство заяви вчера, че Тайван е вътрешен въпрос и че САЩ трябва да “престанат да разпространяват теории за китайска заплаха“.

Президентът на Тайван Уилям Лай предложи допълнителни разходи за отбрана в размер на 40 милиарда долара. Планът му обаче не може да бъде прокаран лесно през парламента, тъй като опозицията, която има най-много места в законодателния орган, казва, че стратегията за разходите е “неясна” и че няма да подписва “празни чекове”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 0 Отговор
    Незнам как Китай вижда нещата, но ако е решил да удари - благоприятно ще бъде да изчака около месец - и тогава! САЩ само ще гледат събитията...

    10:43 20.03.2026

  • 2 Украйна 2

    11 0 Отговор
    Няма вече сили големия брат да помага стопиха му се краварските сили по добре разбирайте се с брадчедите у чайна

    Коментиран от #5

    10:44 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соваж бейби

    1 5 Отговор
    Дончо трябва да намери предател като Зеленски в Тайван ,да скандира заедно с народа че чакат Америка да ги освободи !Скоро и там нека приключи Дончо с Иран .

    10:47 20.03.2026

  • 5 Кравата се разчекна

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна 2":

    от интриги и "братска помощ"😂🤣😂🤣

    10:48 20.03.2026

  • 6 Чичо от село

    8 2 Отговор
    Правилно е констатирало американското разузнаване,че през 2027г Китай няма да нападне Тайван.Трябва да ги нападнат сега когато САЩ е ангажиран с Иран,а така ще помогнат и на Куба.За начало една морска блокада на петролните доставки ще спомогне за успеха.

    10:50 20.03.2026

  • 7 Будин

    3 0 Отговор
    ако някой от вас е ходил в Китай и Уса може да потвърди уса няма да влезе в конфликт с китай , Китай не е това което хората си мислят дори и япония е технологично след китай заплатите на инжинерите и специалистите е много над 20 к € чужденците който работят там са едно от най добрите в света китай плаща луди пари

    11:03 20.03.2026

  • 8 000

    3 0 Отговор
    Тайван ще се върне в китай по безкръвен път. Сащ приключиха и ще се разпаднат ппез гражданска война.

    11:05 20.03.2026