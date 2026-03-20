Тайван предупреди, че Китай представлява сериозна заплаха

Министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку предупреди, че Китай представлява сериозна заплаха, тъй като военното подсилване на Пекин продължава с пълна сила, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според тайванския министър има необходимост от ефективно възпиращо средство, за да се гарантира, че всяка атака би била изключително рискована за Пекин.

Преди дни американската разузнавателна общност обяви, че Китай не планира да нападне Тайван през 2027 г., като Пекин се стреми да установи контрол над острова без употреба на сила.

Китай засили натиска върху Тайван с чести военни учения. Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин, че островът е китайска територия, припомня агенцията.

По отношение на американските разузнавателни доклади тайванският министър на отбраната заяви, че Китай нито се е отказал от възможността да използва сила срещу Тайван, нито е намалил военните си разходи. “Китайската военна експанзия и заплахата за Тайван остават много сериозни”, посочи Уелингтън Ку.

По думите му, ако Китай продължи да разширява военните си сили, а отбранителните способности на Тайван не се подобрят, вероятността от атака ще се увеличи. От друга страна, ако тайванските отбранителни способности продължат да се подобряват и възпиращият им ефект се засили, тогава вероятността за атака срещу Тайван ще намалее, обясни той.

Китайското външно министерство заяви вчера, че Тайван е вътрешен въпрос и че САЩ трябва да “престанат да разпространяват теории за китайска заплаха“.

Президентът на Тайван Уилям Лай предложи допълнителни разходи за отбрана в размер на 40 милиарда долара. Планът му обаче не може да бъде прокаран лесно през парламента, тъй като опозицията, която има най-много места в законодателния орган, казва, че стратегията за разходите е “неясна” и че няма да подписва “празни чекове”.