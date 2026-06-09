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Тайван симулира унищожаване на нахлуващи китайски сили

Тайван симулира унищожаване на нахлуващи китайски сили

9 Юни, 2026 07:02 876 15

  • тайван-
  • китай-
  • инвазия

Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, никога не се е отказал от употребата на сила

Тайван симулира унищожаване на нахлуващи китайски сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайванските въоръжени сили симулираха унищожаване на нахлуващи китайски сили в крайбрежни маневри днес, като изстреляха ракети и артилерийски снаряди, за да спрат десант с кораби амфибия в рамките на така наречения от тях по-реалистичен боен сценарий с по-малко време за подготовка, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, никога не се е отказал от употребата на сила, за да постави острова под контрола на Пекин, а китайски военни самолети и кораби оперират почти ежедневно около страната.

Маневрите се проведоха едновременно от осем позиции по протежение на 20 км от крайбрежието около град Тайчунг в централната част на Тайван.

Тайванското правителство модернизира въоръжените си сили, като добавя нови и по-мобилни оръжия, но също така прави обучението не толкова предсказуемо и по-близко до ситуация, с която войските биха се сблъскали в реална бойна обстановка.


Тайван
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 и тез паднаха в капана на сащ

    16 4 Отговор
    горките китайски украинци и тях са ги надъхали с някви нови наркотици та им се привиждат някакви неща сериозни халюцигени са явно…

    07:08 09.06.2026

  • 3 Ми да симулират...

    6 2 Отговор
    Друго не могат...
    Пък 2027 ще ядат дръвцето...

    07:11 09.06.2026

  • 4 Фредерик Дибъл

    6 2 Отговор
    По-добре да симулират тотална анихилация на собствената си армия от чужда.

    07:29 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лопата Орешник

    5 2 Отговор
    Да и аз симулирах, че съм с две олимпийски гимнастички снощи!

    07:39 09.06.2026

  • 7 СВОБОДНО ДА СИМУЛИРАТ......

    2 2 Отговор
    ......АМА НЕ СА РЕШИЛИ КИТАЙЦИТЕ , НЕ СА ГИ ИЗДАВИЛИ

    Коментиран от #8

    07:58 09.06.2026

  • 8 Гоце

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "СВОБОДНО ДА СИМУЛИРАТ......":

    И Пусин така мислеше

    08:01 09.06.2026

  • 9 веселяк

    5 2 Отговор
    Тези да тренират бягство от цунами, че ако братята им от континента се изчишкат еднвременно в морето и отиде острова.

    08:04 09.06.2026

  • 10 По разумно е да симулират

    3 1 Отговор
    развяването на бяло знаме,че да няма жертви!Изходът е ясен!

    08:19 09.06.2026

  • 11 Търновец

    1 3 Отговор
    Тайван е родно място на Полинезийската раса и имат роднини на Окинава и Хаваите и чак до Нова Зеландия. С островът е бил отчасти военно завоюван от Китайска династия за около 200 години. Ако Китай нападне Тайван Япония ще се намеси и международната търговия в пролива ще затихне с Китай е много зависим за експорт на храни - ще има глад.

    08:22 09.06.2026

  • 12 Вълк

    1 3 Отговор
    Китай не са толкова глупави. Само рашистите могат да правят такава простотия

    08:24 09.06.2026

  • 13 Лошото е,

    1 3 Отговор
    че в Китай БВП на глава от населението е 12 000$, а в Тайван 38 000$, по-висок от този в Япония(35 000$) и на тайванците хич не им се става китайци. В Тайван няма никакви полезни изкопаеми, той е един гол скалист остров. Единственото което правят са чиповете, но силно зависими технологично от САЩ, Япония и Нидерландия. Тия машини могат лесно да се изнесат или унищожат. Китай ще получи едни 20 мил. китайци от които си има предостатъчно.

    08:27 09.06.2026

  • 14 Един десант

    2 2 Отговор
    на 150км в морето ще е пагубен за китайската армия. Това, че са 1,4млрд. няма да им помогне, особено ако Япония помага. Десантният кораб трябва да се движи поне 3-4 часа докато стигне Тайван и през цялото време ще е обстрелван. Нека китайците се запознаят с десанта в Нормандия и то на 35км. До ЯО няма да се стигне, те са само за заплаха когато другият го няма.

    08:29 09.06.2026

  • 15 Дримон

    0 1 Отговор
    По добре да тренират за Китайски шамари нещо което ще стане 100% отколкото да фантазират.

    09:06 09.06.2026