Тайван симулира унищожаване на нахлуващи китайски сили

Тайванските въоръжени сили симулираха унищожаване на нахлуващи китайски сили в крайбрежни маневри днес, като изстреляха ракети и артилерийски снаряди, за да спрат десант с кораби амфибия в рамките на така наречения от тях по-реалистичен боен сценарий с по-малко време за подготовка, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, никога не се е отказал от употребата на сила, за да постави острова под контрола на Пекин, а китайски военни самолети и кораби оперират почти ежедневно около страната.

Маневрите се проведоха едновременно от осем позиции по протежение на 20 км от крайбрежието около град Тайчунг в централната част на Тайван.

Тайванското правителство модернизира въоръжените си сили, като добавя нови и по-мобилни оръжия, но също така прави обучението не толкова предсказуемо и по-близко до ситуация, с която войските биха се сблъскали в реална бойна обстановка.