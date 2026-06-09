Тайван симулира унищожаване на нахлуващи китайски сили

Тайванските въоръжени сили симулираха унищожаване на нахлуващи китайски сили в крайбрежни маневри днес, като изстреляха ракети и артилерийски снаряди, за да спрат десант с кораби амфибия в рамките на така наречения от тях по-реалистичен боен сценарий с по-малко време за подготовка, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, никога не се е отказал от употребата на сила, за да постави острова под контрола на Пекин, а китайски военни самолети и кораби оперират почти ежедневно около страната.
Маневрите се проведоха едновременно от осем позиции по протежение на 20 км от крайбрежието около град Тайчунг в централната част на Тайван.
Тайванското правителство модернизира въоръжените си сили, като добавя нови и по-мобилни оръжия, но също така прави обучението не толкова предсказуемо и по-близко до ситуация, с която войските биха се сблъскали в реална бойна обстановка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 и тез паднаха в капана на сащ
07:08 09.06.2026
3 Ми да симулират...
Пък 2027 ще ядат дръвцето...
07:11 09.06.2026
4 Фредерик Дибъл
07:29 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лопата Орешник
07:39 09.06.2026
7 СВОБОДНО ДА СИМУЛИРАТ......
Коментиран от #8
07:58 09.06.2026
8 Гоце
До коментар #7 от "СВОБОДНО ДА СИМУЛИРАТ......":И Пусин така мислеше
08:01 09.06.2026
9 веселяк
08:04 09.06.2026
10 По разумно е да симулират
08:19 09.06.2026
11 Търновец
08:22 09.06.2026
12 Вълк
08:24 09.06.2026
13 Лошото е,
08:27 09.06.2026
14 Един десант
08:29 09.06.2026
15 Дримон
09:06 09.06.2026