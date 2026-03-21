Франция пусна американски стратегически бомбардировачи да прелетят над нейна територия на път за Иран

За първи път от началото на войната в Близкия изток Франция позволи на американски стратегически бомбардировачи да прелитат над нейна територия по пътя си към Иран, съобщава Itamilradar, позовавайки се на приложение за проследяване на полети.

Групата бомбардировачи е излетяла от RAF Fairford, съобщава вестникът. Оттам те са следвали южен маршрут, прелитайки над френското въздушно пространство, след което са навлезли в западната част на Средиземно море и са прекосили целия басейн, насочвайки се на изток.

Според вестника, два тежки бомбардировача Boeing B-52H Stratofortress първо са пресекли централното Средиземноморие, като са изключили транспондерите си, докато са били в източното Средиземноморие, южно от Гърция. По-късно по същия маршрут са били проследени още два свръхзвукови бомбардировача Rockwell B-1B Lancer.

По-рано BBC, позовавайки се на говорител на британското правителство, съобщава, че Обединеното кралство е разрешило на САЩ да използват базите ѝ за удари по ирански цели, заплашващи кораби в Ормузкия проток. Според говорителя министрите са се съгласили, че базите вече могат да се използват за „американски отбранителни операции“ за насочване към „способности, използвани за атакуване на корабоплаване в Ормузкия проток“.

Великобритания все още няма да участва пряко в ударите, а Даунинг стрийт заявява, че „принципите, залегнали в основата на подхода на Обединеното кралство към конфликта, остават непроменени“.

Дни след като САЩ и Израел започнаха операция срещу Иран, Обединеното кралство разреши на САЩ да използват военните си бази за удари по Иран. Премиерът Киър Стармър тогава подчерта, че Лондон няма да се присъедини към операцията срещу Ислямската република.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини страните от НАТО, че отказват да се присъединят към операцията, за да предотвратят придобиването на ядрени оръжия от Иран, а сега, „когато войната е спечелена военно и те не са изправени пред практически никаква заплаха, се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат“.

„Те не искат да улеснят отварянето на Ормузкия проток – проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. За тях това е толкова лесно и толкова рисковано. Страхливци, ние ще го запомним“, заключи президентът на САЩ.

По-рано той заяви, че военната операция срещу Иран „ще приключи много скоро“. Според него, от началото на конфликта, американските сили са поразили над 7000 цели в Иран и са унищожили всички ирански кораби за полагане на мини. Преди това той твърдеше, че в Иран „на практика няма нищо, което да се атакува“ и операцията е „значително изпреварена от графика“.

Първоначалната прогноза на Белия дом обаче предполагаше, че кампанията ще отнеме от четири до шест седмици.