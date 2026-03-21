Новини
Свят »
Франция »
Франция пусна американски стратегически бомбардировачи да прелетят над нейна територия на път за Иран

Франция пусна американски стратегически бомбардировачи да прелетят над нейна територия на път за Иран

21 Март, 2026 03:57, обновена 21 Март, 2026 04:04 484 1

  • франция-
  • сащ-
  • великобритания-
  • бомбардировачи-
  • военни бази

По-рано Лондон разреши на САЩ да използват базите й за удари по ирански цели, заплашващи кораби в Ормузкия проток

Франция пусна американски стратегически бомбардировачи да прелетят над нейна територия на път за Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За първи път от началото на войната в Близкия изток Франция позволи на американски стратегически бомбардировачи да прелитат над нейна територия по пътя си към Иран, съобщава Itamilradar, позовавайки се на приложение за проследяване на полети.

Групата бомбардировачи е излетяла от RAF Fairford, съобщава вестникът. Оттам те са следвали южен маршрут, прелитайки над френското въздушно пространство, след което са навлезли в западната част на Средиземно море и са прекосили целия басейн, насочвайки се на изток.

Според вестника, два тежки бомбардировача Boeing B-52H Stratofortress първо са пресекли централното Средиземноморие, като са изключили транспондерите си, докато са били в източното Средиземноморие, южно от Гърция. По-късно по същия маршрут са били проследени още два свръхзвукови бомбардировача Rockwell B-1B Lancer.

По-рано BBC, позовавайки се на говорител на британското правителство, съобщава, че Обединеното кралство е разрешило на САЩ да използват базите ѝ за удари по ирански цели, заплашващи кораби в Ормузкия проток. Според говорителя министрите са се съгласили, че базите вече могат да се използват за „американски отбранителни операции“ за насочване към „способности, използвани за атакуване на корабоплаване в Ормузкия проток“.

Великобритания все още няма да участва пряко в ударите, а Даунинг стрийт заявява, че „принципите, залегнали в основата на подхода на Обединеното кралство към конфликта, остават непроменени“.

Дни след като САЩ и Израел започнаха операция срещу Иран, Обединеното кралство разреши на САЩ да използват военните си бази за удари по Иран. Премиерът Киър Стармър тогава подчерта, че Лондон няма да се присъедини към операцията срещу Ислямската република.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини страните от НАТО, че отказват да се присъединят към операцията, за да предотвратят придобиването на ядрени оръжия от Иран, а сега, „когато войната е спечелена военно и те не са изправени пред практически никаква заплаха, се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат“.

„Те не искат да улеснят отварянето на Ормузкия проток – проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. За тях това е толкова лесно и толкова рисковано. Страхливци, ние ще го запомним“, заключи президентът на САЩ.

По-рано той заяви, че военната операция срещу Иран „ще приключи много скоро“. Според него, от началото на конфликта, американските сили са поразили над 7000 цели в Иран и са унищожили всички ирански кораби за полагане на мини. Преди това той твърдеше, че в Иран „на практика няма нищо, което да се атакува“ и операцията е „значително изпреварена от графика“.

Първоначалната прогноза на Белия дом обаче предполагаше, че кампанията ще отнеме от четири до шест седмици.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 смех

    0 0 Отговор
    а фейрманците още делат панцери

    04:18 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания