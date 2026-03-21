Le Monde: Зеленски заплашил депутатите си да ги прати на фронта
Le Monde: Зеленски заплашил депутатите си да ги прати на фронта

21 Март, 2026 06:44, обновена 21 Март, 2026 06:51

Парламентаристи смятат, че мненията им се игнорират и че правителството ги е експлоатирало през последните години

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заплахите на украинския президент Володимир Зеленски към депутатите от Върховната рада влошиха и без това нестабилното положение на парламентарната група на „Слуга на народа“, пише френския вестник „Льо Монд“.

Авторите отбелязват, че в неделя Зеленски е заплашил да изпрати на фронта онези депутати, които няма да „служат в парламента в съответствие с украинското законодателство“.

„Тази фраза, не особено топло приета от много членове на парламента, не помогна за облекчаване на напрежението. Някои депутати смятат, че мненията им се игнорират и че правителството ги е експлоатирало през последните години. Това се утежнява от нарастващата политическа умора и загубата на доверие в Зеленски“, се посочва в изданието.

На 14 март Андрий Мотовиловец, заместник-председател на парламентарната група на „Слуга на народа“, съобщи в интервю за Forbes.ua, че приблизително 40 депутати от Върховната рада са готови да подадат оставка. Той потвърди, че парламентът на страната е в криза.

Вестник „Украинска правда“, позовавайки се на представители на управляващата партия, съобщи, че според тях 9-та Върховна рада е изчерпала потенциала си. Според източници парламентарните комисии на практика престават да функционират, а някои депутати отказват да сътрудничат със Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    18 2 Отговор
    Поне така е справедливо!

    06:54 21.03.2026

  • 2 Лост

    34 1 Отговор
    То Кличко да не го докопа накрая,че ще го направи на пестил.

    Коментиран от #10

    06:55 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    26 0 Отговор
    е па да тръгват със Зеления начело.

    06:58 21.03.2026

  • 6 пешо

    34 0 Отговор
    наркото скоро ще последва съдбата на мусолини

    06:59 21.03.2026

  • 7 Въпрос

    9 4 Отговор
    Защо, Киев няма отворени прозорци в 16-етажните сгради, както Москва?

    07:00 21.03.2026

  • 8 Слуга на Запада, а не на Народа!

    38 0 Отговор
    Ми да го пратят него на фронта, да разбере на какъв геноцид е подложил народа си Слугата на Запада! Дано не се върне!

    Коментиран от #13, #15

    07:01 21.03.2026

  • 9 Всъщност само Жабока е за фронта

    24 0 Отговор
    Останалите ще клекнат ведвага щом Шмръчко бъде опукан

    07:01 21.03.2026

  • 10 Дзак

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Всеки с проблемите си!

    07:01 21.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така требе":

    да, та то Украина е Русия.

    07:02 21.03.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    4 25 Отговор

    До коментар #8 от "Слуга на Запада, а не на Народа!":

    Реално Зеленски е непрекъснато цел на руските служби да бъде елеминиран. Тъй че Зеленски рискува повече от войник на фронта най-малко от 5 години.

    Коментиран от #19, #27

    07:04 21.03.2026

  • 14 Време е

    25 0 Отговор
    и Зеления престъпник да скача в окопа, стига с тия екскурзии!

    07:04 21.03.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Слуга на Запада, а не на Народа!":

    Какво ще кажеш за загиналите руски войници, които Руският цар ги е пратил да те освобождават? Нещо да кажеш, че Руският цар е бил изрод слуга на Запада или такива подобни, задето е пратил войниците си да мрат?

    Коментиран от #16, #22

    07:05 21.03.2026

  • 16 Да не казваш,

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха ха":

    че Зеленски е като руския император и еднолично взима решения?

    07:09 21.03.2026

  • 17 Ми да ги праща

    18 0 Отговор
    всичките на куп! То и бвз друго парламентът му е само за парлама и президентът прави каквото му скимне! А няма да е зле и тоя "наркотик" да грабне пушката и да даде личен пример в окопа на първа линия, вместо да скитори по света и да проси помощи...

    07:15 21.03.2026

  • 18 Мисира

    10 0 Отговор
    Свършиха парите и не желаят хората.А нашите виж как се натискат!ПВУ,мантинели,пътища ще градят държава!

    07:19 21.03.2026

  • 19 АМА ВЕРНО ЛИ

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    АМА ТОЙ КАТО ЕДНОТО ЛЕОНИД БЕ
    ОТ ДЕ ВИ НАМИРАТ ТАКИВА ДЕ...БИЛИ
    АМА КО СА ЧУДЯ
    СИЧКОТО УК....РОП ДЕТ БЪЛВА ПО ТУБАТА ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ
    КРЕ....ТЕН ДО КРЕТЕНА И САМО ОТЧИТАТ ПЕРЕМОГИ

    07:23 21.03.2026

  • 20 Анонимен

    13 0 Отговор
    Вижда му се края на този

    07:26 21.03.2026

  • 21 Анлонимен

    2 0 Отговор
    Груба грешка

    07:27 21.03.2026

  • 22 АБЕ УМНИК

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха ха":

    ПРАЩАНЕТО НА ФРОНТА НАКАЗАНИЕ ЛИ Е НЕ Е ЛИ ВЪПРОС НА ЧЕСТ ЗА СИЧКОТО УРАПАТРЕОТ
    ДЕПУТАТИТЕ НЕ СА ЛИ БАШ ПАТРЕОТЕ ГОТОВИ ДА УМРАТ ЗА УКРАЙНА ИЛИ МАЙ СА ПЛЪШОЦИ КАТО ТЕБЕ
    ТЕ СКРИТИ В ПАРЛАМЕНТА А ТИ СКРИТ У НАС

    07:29 21.03.2026

  • 23 Анонимен

    7 0 Отговор
    Да си събере избягалите млади хора коити са в чужбина

    07:29 21.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Анонимен

    5 0 Отговор
    Там ще я обърка скоро ще си ходи

    07:34 21.03.2026

  • 26 Зеления път

    15 0 Отговор
    На Зеленото не друг, а украинците ще му видят сметката рано или късно. Като с Кадафи ще се снимат и с него - пребит, насилен и с изтръгнато сърце (ако намерят такова).

    07:36 21.03.2026

  • 27 Хей, реалисте,

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    руснаците ако искаха да го бяха свитнали до сега 100 пъти! Както забелязваш не действат като партньорите си отвъд океана и от брега на Средиземно море. Но има и нещо друго, зелената еуглена прекарва по-голямата част от времето си през последните 4 години все из странство, така че някак си е неудобно да го утилизират на чужд терен...

    07:37 21.03.2026

  • 28 Интересно

    12 0 Отговор
    дали ще ги боли много, когато ги мобилизират с ритници и юмруци? Има филмчета във Фейсбук как го правят. Ужас!

    07:38 21.03.2026

  • 29 Никой

    7 0 Отговор
    Хитлер не е успял. Че Зеленски с депутати ли ще замеря руснаците.

    Видяхме лицето и на двата народа - доста неприятни сцени.

    07:39 21.03.2026

  • 30 Хмм

    4 0 Отговор
    подобни били действията и на Борис Трети, не му ли харесва НС, разпускал го, не харесвал ли правителството, преврат и ново с по-послушни, Кимон Георгиев колко преврата извършил

    07:44 21.03.2026

  • 31 така така

    5 0 Отговор
    Какво ще рече депутатите му? И тоя ли като Борисов си мисли, че му принадлежат като някакви пешки?

    07:47 21.03.2026

  • 32 А теб

    2 0 Отговор
    кога ще те видим на фронта, байо?

    07:58 21.03.2026

  • 33 Зельонката

    3 0 Отговор
    Не съм дошъл да ви плаша, но сакам отговора ви на въпроса ми да бъда ДА! Иначе, ей где го Курск!

    08:19 21.03.2026

  • 34 Предложение

    0 0 Отговор
    Украинските депутати защо не пращат Евреина Зеленски в Израел така ще настъпи мир в Украйна.

    08:34 21.03.2026

