Le Monde: Зеленски заплашил депутатите си да ги прати на фронта

Заплахите на украинския президент Володимир Зеленски към депутатите от Върховната рада влошиха и без това нестабилното положение на парламентарната група на „Слуга на народа“, пише френския вестник „Льо Монд“.
Авторите отбелязват, че в неделя Зеленски е заплашил да изпрати на фронта онези депутати, които няма да „служат в парламента в съответствие с украинското законодателство“.
„Тази фраза, не особено топло приета от много членове на парламента, не помогна за облекчаване на напрежението. Някои депутати смятат, че мненията им се игнорират и че правителството ги е експлоатирало през последните години. Това се утежнява от нарастващата политическа умора и загубата на доверие в Зеленски“, се посочва в изданието.
На 14 март Андрий Мотовиловец, заместник-председател на парламентарната група на „Слуга на народа“, съобщи в интервю за Forbes.ua, че приблизително 40 депутати от Върховната рада са готови да подадат оставка. Той потвърди, че парламентът на страната е в криза.
Вестник „Украинска правда“, позовавайки се на представители на управляващата партия, съобщи, че според тях 9-та Върховна рада е изчерпала потенциала си. Според източници парламентарните комисии на практика престават да функционират, а някои депутати отказват да сътрудничат със Зеленски.
2 Лост
06:55 21.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Слуга на Запада, а не на Народа!
07:01 21.03.2026
9 Всъщност само Жабока е за фронта
07:01 21.03.2026
10 Дзак
До коментар #2 от "Лост":Всеки с проблемите си!
07:01 21.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами
До коментар #3 от "Така требе":да, та то Украина е Русия.
07:02 21.03.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Слуга на Запада, а не на Народа!":Реално Зеленски е непрекъснато цел на руските служби да бъде елеминиран. Тъй че Зеленски рискува повече от войник на фронта най-малко от 5 години.
07:04 21.03.2026
15 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Слуга на Запада, а не на Народа!":Какво ще кажеш за загиналите руски войници, които Руският цар ги е пратил да те освобождават? Нещо да кажеш, че Руският цар е бил изрод слуга на Запада или такива подобни, задето е пратил войниците си да мрат?
07:05 21.03.2026
16 Да не казваш,
До коментар #15 от "Ха ха ха ха":че Зеленски е като руския император и еднолично взима решения?
07:09 21.03.2026
19 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":АМА ТОЙ КАТО ЕДНОТО ЛЕОНИД БЕ
ОТ ДЕ ВИ НАМИРАТ ТАКИВА ДЕ...БИЛИ
АМА КО СА ЧУДЯ
СИЧКОТО УК....РОП ДЕТ БЪЛВА ПО ТУБАТА ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ
КРЕ....ТЕН ДО КРЕТЕНА И САМО ОТЧИТАТ ПЕРЕМОГИ
07:23 21.03.2026
22 АБЕ УМНИК
До коментар #15 от "Ха ха ха ха":ПРАЩАНЕТО НА ФРОНТА НАКАЗАНИЕ ЛИ Е НЕ Е ЛИ ВЪПРОС НА ЧЕСТ ЗА СИЧКОТО УРАПАТРЕОТ
ДЕПУТАТИТЕ НЕ СА ЛИ БАШ ПАТРЕОТЕ ГОТОВИ ДА УМРАТ ЗА УКРАЙНА ИЛИ МАЙ СА ПЛЪШОЦИ КАТО ТЕБЕ
ТЕ СКРИТИ В ПАРЛАМЕНТА А ТИ СКРИТ У НАС
07:29 21.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хей, реалисте,
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":руснаците ако искаха да го бяха свитнали до сега 100 пъти! Както забелязваш не действат като партньорите си отвъд океана и от брега на Средиземно море. Но има и нещо друго, зелената еуглена прекарва по-голямата част от времето си през последните 4 години все из странство, така че някак си е неудобно да го утилизират на чужд терен...
07:37 21.03.2026
29 Никой
Видяхме лицето и на двата народа - доста неприятни сцени.
07:39 21.03.2026
