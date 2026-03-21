Le Monde: Зеленски заплашил депутатите си да ги прати на фронта

Заплахите на украинския президент Володимир Зеленски към депутатите от Върховната рада влошиха и без това нестабилното положение на парламентарната група на „Слуга на народа“, пише френския вестник „Льо Монд“.

Авторите отбелязват, че в неделя Зеленски е заплашил да изпрати на фронта онези депутати, които няма да „служат в парламента в съответствие с украинското законодателство“.

„Тази фраза, не особено топло приета от много членове на парламента, не помогна за облекчаване на напрежението. Някои депутати смятат, че мненията им се игнорират и че правителството ги е експлоатирало през последните години. Това се утежнява от нарастващата политическа умора и загубата на доверие в Зеленски“, се посочва в изданието.

На 14 март Андрий Мотовиловец, заместник-председател на парламентарната група на „Слуга на народа“, съобщи в интервю за Forbes.ua, че приблизително 40 депутати от Върховната рада са готови да подадат оставка. Той потвърди, че парламентът на страната е в криза.

Вестник „Украинска правда“, позовавайки се на представители на управляващата партия, съобщи, че според тях 9-та Върховна рада е изчерпала потенциала си. Според източници парламентарните комисии на практика престават да функционират, а някои депутати отказват да сътрудничат със Зеленски.