Представители на украинската избирателна комисия са заключили, че Украйна не трябва да провежда избори тази година, което поставя Киев на път към конфронтация със Съединените щати, съобщава The Times, цитиран от УНИАН.

Според вестника, членовете на официалната работна група по изборите е трябвало да представят проектозакон на парламента в края на миналия месец, но са заявили, че все още трябва да решат ключови въпроси за това как да се осигурят честни избори, свободни от руски атаки или намеса.

Още новини от Украйна

Те планират да продължат да обсъждат въпроса поне до края на май. Групата обаче се съгласи, че Украйна трябва да започне предизборната кампания не по-късно от шест месеца след дискусиите, приемането на необходимото законодателство и установяването на прекратяване на огъня, което на практика изключва провеждането на президентски избори тази година.

Сергий Дубовик, заместник-председател на Централната избирателна комисия на Украйна, заяви:

„Всички са съгласни, включително членовете на парламента, че активната фаза на военните действия трябва да прекрати, да се установи ясна демаркационна линия и едва тогава е необходим шестмесечен период за организиране на избори. Крайният срок вече е отложен. Сигурно е, че системата ще функционира през април и май, защото все още не сме решили всички въпроси.“

Отбелязва се, че президентските избори биха могли да се проведат при военно положение чрез изменение на конституцията чрез референдум. Работната група обаче изключи провеждането на гласуването по време на военни действия. Членовете на групата посочиха риска от масови жертви в случай на нападение срещу избирателна секция. Дубовик също така заяви, че ограниченията върху свободата на словото и движението, наложени от военното положение, биха могли да попречат на предизборната кампания.

Той добави, че опозиционните партии не желаят да се съгласят с дигитално гласуване, което потенциално би могло да бъде манипулирано от правителството и би било затворено за международни мисии за наблюдение на избори.

Натискът от САЩ накара украинската президентска администрация да сформира работна група през декември, състояща се от представители на избирателните комисии, членове на парламента и представители на гражданското общество. Предизвикателството, пред което е изправена, е „безпрецедентно“.

„Групата проучва как да улесни гласуването за приблизително шест милиона бежанци в чужбина, приблизително три милиона украинци, живеещи под руска окупация, и близо милион военни, много от които служат на фронтовата линия. Изборите трябва също така да отговарят на международните стандарти, за да се избегне провал на плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз.“

„Няма прецедент за провеждане на подобно гласуване, особено в рамките на съществуващите международни стандарти, като тези на Съвета на Европа. Няма примери, които бихме могли да използваме като основа“, отбеляза Дубовик.

Съветниците от администрацията на Тръмп сравниха този проблем с президентските избори през 1864 г. по време на Американската гражданска война. Дубовик е озадачен от неспособността им да разберат рисковете, пред които са изправени украинците, като въздушни удари, кибератаки или цифрова информационна война. Той каза:

„Няма да споменавам имена, но знаете ли какъв пример ни дадоха? Американската гражданска война. Те казаха: „Ние проведохме избори по време на Гражданската война, така че защо вие не можете?“ Това дойде от администрацията на Тръмп.“

Той каза, че британски съветници, които се оказали по-полезни, предложили да се разгледа как полските граждани гласуват във Великобритания. Гласоподавателите трябва да се регистрират предварително, но могат да гласуват в британски училища или обществени центрове, не само в посолства или консулства.

Наскоро ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов заяви, че е безсмислено да се говори за потенциални президентски избори в Украйна в този момент.

Според него въпросът за изборите не е бил повдиган по време на последните преговори между Украйна и Русия. Руснаците са се фокусирали предимно върху исканията си относно Донбас.