The Times: Без избори в Украйна през 2026 г.
The Times: Без избори в Украйна през 2026 г.

21 Март, 2026 07:32, обновена 21 Март, 2026 07:42 848 17

Това поставя Киев на път към конфронтация със Съединените щати, отбелязва изданието

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на украинската избирателна комисия са заключили, че Украйна не трябва да провежда избори тази година, което поставя Киев на път към конфронтация със Съединените щати, съобщава The Times, цитиран от УНИАН.

Според вестника, членовете на официалната работна група по изборите е трябвало да представят проектозакон на парламента в края на миналия месец, но са заявили, че все още трябва да решат ключови въпроси за това как да се осигурят честни избори, свободни от руски атаки или намеса.

Те планират да продължат да обсъждат въпроса поне до края на май. Групата обаче се съгласи, че Украйна трябва да започне предизборната кампания не по-късно от шест месеца след дискусиите, приемането на необходимото законодателство и установяването на прекратяване на огъня, което на практика изключва провеждането на президентски избори тази година.

Сергий Дубовик, заместник-председател на Централната избирателна комисия на Украйна, заяви:

„Всички са съгласни, включително членовете на парламента, че активната фаза на военните действия трябва да прекрати, да се установи ясна демаркационна линия и едва тогава е необходим шестмесечен период за организиране на избори. Крайният срок вече е отложен. Сигурно е, че системата ще функционира през април и май, защото все още не сме решили всички въпроси.“

Отбелязва се, че президентските избори биха могли да се проведат при военно положение чрез изменение на конституцията чрез референдум. Работната група обаче изключи провеждането на гласуването по време на военни действия. Членовете на групата посочиха риска от масови жертви в случай на нападение срещу избирателна секция. Дубовик също така заяви, че ограниченията върху свободата на словото и движението, наложени от военното положение, биха могли да попречат на предизборната кампания.

Той добави, че опозиционните партии не желаят да се съгласят с дигитално гласуване, което потенциално би могло да бъде манипулирано от правителството и би било затворено за международни мисии за наблюдение на избори.

Натискът от САЩ накара украинската президентска администрация да сформира работна група през декември, състояща се от представители на избирателните комисии, членове на парламента и представители на гражданското общество. Предизвикателството, пред което е изправена, е „безпрецедентно“.

„Групата проучва как да улесни гласуването за приблизително шест милиона бежанци в чужбина, приблизително три милиона украинци, живеещи под руска окупация, и близо милион военни, много от които служат на фронтовата линия. Изборите трябва също така да отговарят на международните стандарти, за да се избегне провал на плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз.“

„Няма прецедент за провеждане на подобно гласуване, особено в рамките на съществуващите международни стандарти, като тези на Съвета на Европа. Няма примери, които бихме могли да използваме като основа“, отбеляза Дубовик.

Съветниците от администрацията на Тръмп сравниха този проблем с президентските избори през 1864 г. по време на Американската гражданска война. Дубовик е озадачен от неспособността им да разберат рисковете, пред които са изправени украинците, като въздушни удари, кибератаки или цифрова информационна война. Той каза:

„Няма да споменавам имена, но знаете ли какъв пример ни дадоха? Американската гражданска война. Те казаха: „Ние проведохме избори по време на Гражданската война, така че защо вие не можете?“ Това дойде от администрацията на Тръмп.“

Той каза, че британски съветници, които се оказали по-полезни, предложили да се разгледа как полските граждани гласуват във Великобритания. Гласоподавателите трябва да се регистрират предварително, но могат да гласуват в британски училища или обществени центрове, не само в посолства или консулства.

Наскоро ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов заяви, че е безсмислено да се говори за потенциални президентски избори в Украйна в този момент.

Според него въпросът за изборите не е бил повдиган по време на последните преговори между Украйна и Русия. Руснаците са се фокусирали предимно върху исканията си относно Донбас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпрос

    2 0 Отговор
    Що така?

    Коментиран от #8

    07:43 21.03.2026

  • 2 Пич

    10 0 Отговор
    Зелю е заложник!!! Престъпната клика около него няма да му позволи да се измъкне дори и чрез избори!!!

    07:45 21.03.2026

  • 3 Това е

    8 0 Отговор
    добре за зелената мърша. Ще има време да краде като за последно...

    07:48 21.03.2026

  • 4 Шопо

    14 0 Отговор
    Референдум за присъединяване към РФ

    07:48 21.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    8 0 Отговор
    The Times: Без избори в Украйна през 2026 г., Зеления престъпник е вечен

    07:51 21.03.2026

  • 7 ЗЕЛЕНСКИ НЕ Е ДЕМОКРАТ

    13 0 Отговор
    Той е ЕВРОДЕМОКРАТ - мрази избори, обича да е поставен като Урсулата.

    07:52 21.03.2026

  • 8 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "въпрос":

    след победата.

    07:54 21.03.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    глупост и самоубийство е да гласуваш за без пари, особено в бг, където всеки гледа себе си, а другия го има за никой

    07:54 21.03.2026

  • 10 нищо ново

    10 0 Отговор
    е много ясно на наркомана не му се слиза от потъващия кораб

    07:54 21.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    И на кого тогава света трябва да вика диктатор, а на управлението режим. На Путин , избран от народа или на Зеленски узурпирал властта и плашещ депутатите, че ще ги прати на фронта, ако не слушкат.

    08:10 21.03.2026

  • 12 ами

    2 0 Отговор
    абе за какво са ви избори, вселенски изпроси за украина толкова пари колкото никой друг не може, той ще оправи бюджета на страната за 10 години напред без да работи остатъка от украинския народ

    Коментиран от #17

    08:13 21.03.2026

  • 13 ЗА ДА ИМА ИЗБОРИ В ОКРАИНА

    2 0 Отговор
    Първо трябва да махнем Урсула и другите ЕВРООКУПАТОРИ.

    08:16 21.03.2026

  • 14 Еми зеленото

    2 0 Отговор
    Иска да е вечно..умее да реве, да заплашва, да рекетира...и да изтупа тъпите по света и им вземе парите...

    08:29 21.03.2026

  • 15 Слуга на народа

    3 0 Отговор
    Зеленото - душманин на Украйна и украинците до гроб!

    08:30 21.03.2026

  • 16 Историк

    0 0 Отговор
    Агент Краснов изпълнява поръчките на Путин да се махне Зеленски и си въобразява,че може да се разпорежда в чужда държава, както в Тръмпландия и терориста Путин специалист по фалшифицирани изборни резултати да назначи своя марионетка за президент но Украйна. Зеленски е герой, който се осмелява неуморно да се противопостави на двамата злодеи и да се бори за свободата и правата на държавата си . Страхливецът агент Краснов да накара незаконния президент на Русия Путин да проведе истински свободни избори и да видим кого ще изберат руснаците.

    08:37 21.03.2026

  • 17 Не бъркай личното

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ами":

    С общественото. Щял да тези пари да "оправи бюджетите на укра"? Ама друг път! Огромна част оставят за него и останалите фашисти, доста дебел "откат" се връща във формата на кеш, златни тухли... с коли през Унгария за урсулите, дават и на сащиянците и за укро армията- дупката на геврека...
    Опитай се от хазарин да измъкнеш кинти, когато ги е взел...

    08:38 21.03.2026

