Der Spiegel: Войната в Иран ще донесе на Путин до $250 милиарда, ако се проточи до септември

21 Март, 2026 07:43, обновена 21 Март, 2026 07:50 937 50

Аналитичен център изчисли колко може да спечели Москва от покачващите се цени на енергията

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Близкия изток ще донесе до 250 милиарда долара на руския бюджет, ако се проточи до септември, пише Der Spiegel, цитиран от УНИАН.

Аналитичният център на KSE Institute към Киевското училище по икономика е изчислил колко Русия може да спечели от покачващите се цени на енергията.

Според първия сценарий войната в Иран приключва до средата на април. Цените на петрола на световните пазари се покачват до приблизително 100 долара за барел, а цените на газа също се покачват. Вместо приблизително 99 милиарда долара, очаквани през 2026 г., Русия сега получава 169 милиарда долара само от износ на петрол; продажбите на газ носят още 50 милиарда долара. По този начин, наличните приходи на Кремъл от суровини се увеличават общо с 84 милиарда долара.

При втория сценарий войната се проточва до края на май.

„Цените на петрола временно се покачват до 140 долара, но след това бързо падат, тъй като регионалното производство и корабоплаването в Ормузкия проток се възобновяват сравнително бързо. До края на годината Кремъл би получил приблизително 161,3 милиарда долара повече при този сценарий, отколкото би очаквал без войната с Иран. Държавните приходи биха се увеличили с 97 милиарда долара“, се посочва в статията.

При друг сценарий войната продължава до края на септември. В този случай цените на петрола биха могли да се повишат до 150-200 долара за барел. До края на годината продажбите на петрол и газ биха донесли на Русия приблизително 386,6 милиарда долара. Данъчните приходи на Кремъл от търговия със стоки биха достигнали 212,5 милиарда долара.

За сравнение, по време на войната Украйна е получавала средно около 100 милиарда долара финансова и военна помощ от своите партньори, отбелязва Spiegel.

The Economist писа, че войната с Иран се превръща в трудно изпитание за президента на САЩ Доналд Тръмп, заплашвайки влиянието му у дома и в чужбина.

Те отбелязаха, че дори кратък конфликт може да промени хода на втория мандат на президента, докато продължителните военни действия биха могли да подкопаят позицията му в Републиканската партия и да отслабят контрола му върху външната политика.


  • 1 Ха ха ха ха

    2 24 Отговор
    На Путин му трябват пари, защото има да плаща репарации!

    Коментиран от #40, #48

    07:54 21.03.2026

  • 2 оКАЯнУР СУС

    18 1 Отговор
    ЗНАЧИ ЧЕ ЩЕ ИМА РЕКОНТРА НА 90те МИЛИАРДА С КОИТО ЩЕ ИЗГОРИМ" НИЕ ....ЕВРОПЕЙЦИТЕ И ПАК ........ЯДЕЦ

    07:55 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Охоооо

    18 0 Отговор
    Санкции,замразяване на руски активи,задържане на танкери и кво.
    Русия пак ще е от печелившите

    07:55 21.03.2026

  • 5 Фейк на часа

    24 0 Отговор
    Типичната нацистка пропаганда за вменяване на вина.
    Русия няма нищо общо с войната срещу Иран, точно обратното, Русия иска незабавно прекратяване на войната.
    САЩ и Израел започнаха война срещу Иран по време на преговори за ядрената програма с посредник Оман, когато Иран беше съвсем близо до сключване на споразумение.
    Какво общо има с това Русия?

    Коментиран от #16

    07:56 21.03.2026

  • 6 Гост

    21 0 Отговор
    Западните умни лукови глави повели се по акъла на убиеца Натаняху вместо да избодат очите изписаха вежди на Путин. След 2-3 седмици дори урсулите ще признаят ,че са "ДОПУСНАЛИ СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА" прекъсвайки енергийните доставки с Русия, защото в противен случай напускат топлите си местенца по най-жестокия начин. СТУДЪТ И ГЛАДЪТ НЕ ПРОЩАВАТ!

    07:57 21.03.2026

  • 7 Никой не се интересува с колко ще потъне

    18 1 Отговор
    Европейският съюз. Изчисленията са с колко ще се облагодетелства Русия. Европа гори защото е по-важно да изгори и плевнята на Русия.
    Какви смешници управляват европейският съюз.
    И най-важното за тях е Украйна да е добре а ние може и да сме зле

    Коментиран от #11

    07:57 21.03.2026

  • 8 ПУТИН НЕ ГО МИСЛЕТЕ

    14 1 Отговор
    Гледайте си вашата кочинка.

    07:57 21.03.2026

  • 9 Изперкал русофоб

    13 1 Отговор
    Урааа! Аз съм щастлив защото от следващата седмица ще плащам по 5 евро за литър бензин. Обаче на Путин ще му е много зле.

    08:00 21.03.2026

  • 10 ПО ТОЧНО

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    МНОГО ТИ ПАСВА ИМЕТО НА РАЗБИРАНИЯТА...... 🤣🤷‍♂️

    08:00 21.03.2026

  • 11 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой не се интересува с колко ще потъне":

    Покрай ЕССР и ние ядем дървото !

    08:00 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 авантгард

    8 1 Отговор
    Я да вземе този аналитичен център да изчисли и съобщи колко загуби досега Европа от отказа си да купува евтина руска енергия и колко ще загуби същата клета Европа в бъдеще ако това продължава.
    Просто сметката.

    08:01 21.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Примерно

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фейк на часа":

    Иран е подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро. Тя се отнася за хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети. Сделката е подписана в Москва

    08:02 21.03.2026

  • 17 Наивник на средна възраст

    7 1 Отговор
    Я сега авторът на статийката да изчисли какво и колко спечели САЩ провокирайки войната на Украйна с Русия !!!! Пазари,колко миарди долари,отслабването на Европа - я да изчисли всичко,че комай отива на трилиони...И спрете да си мисллите,че читателите са глупци,на които може да поднасяте всичко!!!! Закахърил се за Русия,я виж ние от тия простотии до къде стигнахме.Егати високите журналстически стандарти - май на живот с/у нищоправене.....

    08:02 21.03.2026

  • 18 "слага в русия мариенетно правителство"

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    Ко речи, ко?

    08:02 21.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Няма как русия да измръзва

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    При положение че ресурсите са в територията й....виж може западните глезотий да намалеят но да си на студено в русия заради липса на долари е изключено

    Коментиран от #26

    08:03 21.03.2026

  • 21 Тя няма

    7 0 Отговор
    да свърши докато Израел не изчезне от картата на света.

    08:03 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Няма как русия да измръзва":

    Има, има... не си чел руска история, колко пъти САЩ например са пращали в Русия помощи да ги спасяват - ПЕТ ПЪТИ за последните 150 години!

    Коментиран от #32, #38, #42

    08:06 21.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Целия световен управленски елит знае

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Какво кога и колко ще се вдигне и спадне борсата в сащ европа азия...само ние мишките можем да гадаем и правим технически анализи и да се надяваме на трохи

    08:07 21.03.2026

  • 29 Мунчо

    5 3 Отговор
    Тръндю е проcто момче! Русия беше на ръбъ! Трябваше да продължи натиска върху цената на петрола, докато русия измъpшавее от глад и приключи съпротивата, слага в русия мариенетно правителство, което му играе по гайдата, и после заедно със Зелeто да подхване Иран! Хем и укрите ще дадат от себе си да постигнат реванш и към САЩ и към Иран! Хем и русия нямаше да пречи със разузнавателни данни! Гарантиран успех! А сега несигурност навсякъде!

    Коментиран от #45, #50

    08:08 21.03.2026

  • 30 Евроатлантик

    9 4 Отговор
    Там е работата, че Путлер няма да оцелее до септември...

    Коментиран от #33, #37

    08:08 21.03.2026

  • 31 ДОБРЕ СИ Е ПУТИН

    5 6 Отговор
    Има си и петрол и парици, а англосаксите са затънали до шия в л-----та.

    08:09 21.03.2026

  • 32 И какви помощи са пращали?

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха":

    Дърва въглища нефт газ за горене ли и питам за личностно потребление на хората не за индустриални нужди

    08:09 21.03.2026

  • 33 ЗАЩО ТАКА

    1 8 Отговор

    До коментар #30 от "Евроатлантик":

    Да не е болен пак от рак?

    08:10 21.03.2026

  • 34 Читател

    4 2 Отговор
    "Аналитичният център на KSE Institute към Киевското училище по икономика"

    Да се смееш ли да плачеш ли кое цитират

    08:10 21.03.2026

  • 35 Центъра

    4 0 Отговор
    Изчисли ли колко губи Германия, откакто си отряза достъпа до извора и започна да си купува бутилирана вода? Защо толкова са се вперили в Русия, предвид, че немската и като цяло европейскаата икономика е в разруха? Как беше народната мъдрост.. не скам да ми е добре, важното на Вуте да му е зле....

    08:10 21.03.2026

  • 36 ГЛАДНИ АТЛАНТИ

    4 0 Отговор
    Пак броят чуждите пари.

    08:10 21.03.2026

  • 37 Учуден

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Евроатлантик":

    Ти ходи на врачка ли или от посолството така ти казаха

    08:11 21.03.2026

  • 38 Кажи

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха":

    защо ги спасяваха? Бъди умен ,чел съм достатъчно!Напиши причините за помощта!

    08:12 21.03.2026

  • 39 БАНДЕРИЯ ФАЛИРА

    5 1 Отговор
    Явно не ги учат на нищо в Киевскотото училище по икономика.

    08:13 21.03.2026

  • 40 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    Русия репарации колкото Америка е изплатила на някого за неправомерните си действия.Отделно Русия е с правомерно действие в тази СВО,като смятам е крайно време с някое по-мощно оръжие да сложи край на зелено-парфюмираната,бясно обсебваща европейски средства в огромни размери,причиняваща огромни щети на всички, избиваща собстеният си народ,хунта!!!

    08:16 21.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха":

    "колко пъти САЩ например са пращали в Русия помощи да ги спасяват"

    Ама забрави кой въоръжи Вермахта въпреки санкциите на Англия и Франция преди ВСВ. Забрави кой финансираше нацистката партия - абе защо така избирателно помнят нашите козячета. Някаква избирателна амнезия ги е налегнала и забравят Рокфелер център в Мюнхен открит 1933, забравят нацистките паради в Ню Йорк с пречупените кръстове през 1936.

    08:16 21.03.2026

  • 43 А на нас

    3 0 Отговор
    колко ще ни открадне?? Не е ли време да видим независима политика?? Защо да купуваме скъп петрол като можем да вземем евтин?? До кога народните измамници и техните мекерета ще ограбват собственият си народ?? ...

    Коментиран от #47

    08:17 21.03.2026

  • 44 Георгиев

    6 0 Отговор
    Дер Шпигел гледат в чуждото канче. А Германия колко повече ще похарчи заради простотията на Урсула и коалиция от фашистки наследници и слагачи? А не е ли по добре, както беше, с дългосрочни договори? Лакомията ще ги погребе, ами и други ще си отидат покрай тях

    08:19 21.03.2026

  • 45 НАЛИ ТАКА.........

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мунчо":

    МНОГО ТИ ПАСВА ИМЕТО НА РАЗБИРАНИЯТА...... 🤣🤷‍♂️

    08:20 21.03.2026

  • 46 А бе кога

    4 0 Отговор
    Ще видим колко ще струва на Германия и ЕС тази прословута енергийна независимост от Русия?! А с колко са се повишили разходите на независимия ЕС от началото на войната в Иран....как върви конкуренцията с Китай който си доставя газ и нефт и в момента от Русия с отстъпка??

    08:20 21.03.2026

  • 47 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "А на нас":

    "Защо да купуваме скъп петрол като можем да вземем евтин?"

    Ще купуваме скъп защото нашите продажни евроатлантици и козячета не ги интересува българския народ а само господарите им от които получават грантове.

    08:21 21.03.2026

  • 48 Мммм да

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    Мечтите на всеки розав пингвин от отворено общество -прочитам ви глупостите вече 4-т година то не беше фалит ,не беше болест,имаше моменти в който нямаха оръжие , дори такива в
    Който нашия ястреб тагаренко с неговия покинез чефо нападаха Русия -а
    Истината е една победителите не плащат нищо сега ще вземат и Одеса та драскай си нали ти плащат за това

    08:23 21.03.2026

  • 49 А може и трилион

    4 0 Отговор
    Като всичките си гледате колите в гаражите, имате напечатана хартия, ама пеш ходите... Ще махнете с ръка и ще плащате по 15 левро за литър бензин. Голяма завист ви тресе? Еми за сега не успяхте да свалите Путин, да сложите там на мласн хазара Ходорковски и да започне безплатното източване, а? Ей, това паразитите....

    08:24 21.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

