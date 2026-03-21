Der Spiegel: Войната в Иран ще донесе на Путин до $250 милиарда, ако се проточи до септември

Войната в Близкия изток ще донесе до 250 милиарда долара на руския бюджет, ако се проточи до септември, пише Der Spiegel, цитиран от УНИАН.

Аналитичният център на KSE Institute към Киевското училище по икономика е изчислил колко Русия може да спечели от покачващите се цени на енергията.

Според първия сценарий войната в Иран приключва до средата на април. Цените на петрола на световните пазари се покачват до приблизително 100 долара за барел, а цените на газа също се покачват. Вместо приблизително 99 милиарда долара, очаквани през 2026 г., Русия сега получава 169 милиарда долара само от износ на петрол; продажбите на газ носят още 50 милиарда долара. По този начин, наличните приходи на Кремъл от суровини се увеличават общо с 84 милиарда долара.

При втория сценарий войната се проточва до края на май.

„Цените на петрола временно се покачват до 140 долара, но след това бързо падат, тъй като регионалното производство и корабоплаването в Ормузкия проток се възобновяват сравнително бързо. До края на годината Кремъл би получил приблизително 161,3 милиарда долара повече при този сценарий, отколкото би очаквал без войната с Иран. Държавните приходи биха се увеличили с 97 милиарда долара“, се посочва в статията.

При друг сценарий войната продължава до края на септември. В този случай цените на петрола биха могли да се повишат до 150-200 долара за барел. До края на годината продажбите на петрол и газ биха донесли на Русия приблизително 386,6 милиарда долара. Данъчните приходи на Кремъл от търговия със стоки биха достигнали 212,5 милиарда долара.

За сравнение, по време на войната Украйна е получавала средно около 100 милиарда долара финансова и военна помощ от своите партньори, отбелязва Spiegel.

The Economist писа, че войната с Иран се превръща в трудно изпитание за президента на САЩ Доналд Тръмп, заплашвайки влиянието му у дома и в чужбина.

Те отбелязаха, че дори кратък конфликт може да промени хода на втория мандат на президента, докато продължителните военни действия биха могли да подкопаят позицията му в Републиканската партия и да отслабят контрола му върху външната политика.