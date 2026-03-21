Axios: ЦРУ и Мосад разследват мъртвец ли ръководи Иран

Американските и израелските разузнавателни агенции се опитват да разгадаят „мистерията“ около продължителното отсъствие на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей от публични изяви, съобщава Axios, позовавайки се на разузнавателни източници и американски служители.

Както САЩ, така и Израел разполагат с разузнавателни данни, сочещи, че Моджтаба Хаменей е жив. Има доказателства, че ирански служители са се опитвали да организират лични срещи с него, макар и неуспешни поради опасения за сигурността, пише изданието.

Според източника „мистерията“ около отсъствието на иранския лидер е била повдигана няколко пъти в специални разузнавателни брифинги за президента на САЩ Доналд Тръмп. Неговият екип по национална сигурност все още се опитва да определи кой наистина контролира Техеран, каза американски служител пред Axios.

Висш израелски служител от своя страна призна в разговор с изданието, че разузнавателните служби на страната му нямат доказателства, че Моджтаба Хаменей дава заповедите.

„Просто е невероятно странно. Не мислим, че иранците биха си направили всички тези усилия, за да изберат мъртъв човек за върховен лидер, но в същото време нямаме доказателства, че той ръководи страната“, добави американският служител.

ЦРУ, Мосад и други разузнавателни агенции по света следят дали новият ирански лидер ще се обърне към нацията по случай Навруз, съобщава изданието. Празникът се пада на пролетното равноденствие на 21 март и отбелязва началото на новата година според астрономическия слънчев календар.

Иранският президент Масуд Пезешкиан вече публикува видео послание по случай Навруз, отбелязва Axios. Писмено послание, призоваващо за единство, заедно с няколко снимки на новия върховен лидер, се появиха в Telegram канала на Моджтаба Хаменей.

ЦРУ се опитва да определи дали снимките са скорошни, отбеляза американски служител. „Очаквахме да видим Моджтаба в някаква форма. Той не се възползва от възможността и традицията“, каза той, определяйки това като „сериозен сигнал за тревога“.

Моджтаба Хаменей беше избран за нов върховен лидер на Иран след убийството на своя предшественик и баща Али Хаменей, настъпило при американско-израелска операция. Първото му публично обръщение беше публикувано на 12 март, но новият върховен лидер не се е появявал публично от две седмици.

Пентагонът съобщи, че Моджтаба Хаменей е „ранен и вероятно обезобразен“. Тръмп, от своя страна, изрази съмнение, че е жив.

Техеран потвърди, че новият лидер е ранен. Той обаче има леки наранявания, „в пълно здраве е и контролира ситуацията“, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Проблемите с транспорта на енергия, причинени от конфликта в Близкия изток, могат да продължат с години, съобщава Axios.

„Прекратяването на огъня или постигането на споразумение за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток няма да сложат край на прекъсванията на доставките, които биха могли да продължат с месеци, а в някои случаи и с години“, се казва в изданието, позовавайки се на експертни оценки.



Според финансовия анализатор на Capital.com Кайл Род, атаките срещу енергийната инфраструктура биха могли да имат дългосрочни последици. Той отбелязва, че възстановяването на производствения капацитет може да се забави, а спадът на цените на енергията ще бъде бавен.