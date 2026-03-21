Axios: ЦРУ и Мосад разследват мъртвец ли ръководи Иран

Американските и израелските разузнавателни агенции се опитват да разгадаят „мистерията“ около продължителното отсъствие на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей от публични изяви, съобщава Axios, позовавайки се на разузнавателни източници и американски служители.
Както САЩ, така и Израел разполагат с разузнавателни данни, сочещи, че Моджтаба Хаменей е жив. Има доказателства, че ирански служители са се опитвали да организират лични срещи с него, макар и неуспешни поради опасения за сигурността, пише изданието.
Според източника „мистерията“ около отсъствието на иранския лидер е била повдигана няколко пъти в специални разузнавателни брифинги за президента на САЩ Доналд Тръмп. Неговият екип по национална сигурност все още се опитва да определи кой наистина контролира Техеран, каза американски служител пред Axios.
Висш израелски служител от своя страна призна в разговор с изданието, че разузнавателните служби на страната му нямат доказателства, че Моджтаба Хаменей дава заповедите.
„Просто е невероятно странно. Не мислим, че иранците биха си направили всички тези усилия, за да изберат мъртъв човек за върховен лидер, но в същото време нямаме доказателства, че той ръководи страната“, добави американският служител.
ЦРУ, Мосад и други разузнавателни агенции по света следят дали новият ирански лидер ще се обърне към нацията по случай Навруз, съобщава изданието. Празникът се пада на пролетното равноденствие на 21 март и отбелязва началото на новата година според астрономическия слънчев календар.
Иранският президент Масуд Пезешкиан вече публикува видео послание по случай Навруз, отбелязва Axios. Писмено послание, призоваващо за единство, заедно с няколко снимки на новия върховен лидер, се появиха в Telegram канала на Моджтаба Хаменей.
ЦРУ се опитва да определи дали снимките са скорошни, отбеляза американски служител. „Очаквахме да видим Моджтаба в някаква форма. Той не се възползва от възможността и традицията“, каза той, определяйки това като „сериозен сигнал за тревога“.
Моджтаба Хаменей беше избран за нов върховен лидер на Иран след убийството на своя предшественик и баща Али Хаменей, настъпило при американско-израелска операция. Първото му публично обръщение беше публикувано на 12 март, но новият върховен лидер не се е появявал публично от две седмици.
Пентагонът съобщи, че Моджтаба Хаменей е „ранен и вероятно обезобразен“. Тръмп, от своя страна, изрази съмнение, че е жив.
Техеран потвърди, че новият лидер е ранен. Той обаче има леки наранявания, „в пълно здраве е и контролира ситуацията“, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
Проблемите с транспорта на енергия, причинени от конфликта в Близкия изток, могат да продължат с години, съобщава Axios.
„Прекратяването на огъня или постигането на споразумение за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток няма да сложат край на прекъсванията на доставките, които биха могли да продължат с месеци, а в някои случаи и с години“, се казва в изданието, позовавайки се на експертни оценки.
Според финансовия анализатор на Capital.com Кайл Род, атаките срещу енергийната инфраструктура биха могли да имат дългосрочни последици. Той отбелязва, че възстановяването на производствения капацитет може да се забави, а спадът на цените на енергията ще бъде бавен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Там интригата приключи
До коментар #3 от "А ГДЕ":Жив е.
Коментиран от #15
18:46 21.03.2026
8 Мъртвец е
Коментиран от #18
18:46 21.03.2026
13 БИЛ В РУСИЯ
До коментар #2 от "Ехехее":ТЕ ДА НЕ ОЧАКВАТ НА ПУСИЯ ДА СЕ ПОЯВИ.НЯМА ТОЛКОВА ГЛУПАВИ
18:49 21.03.2026
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "Там интригата приключи":Намериха ли вече на Нетаняхууу 6тия пръст и чашата с кафе която не се разлива ?
Коментиран от #20
18:50 21.03.2026
16 Ха-ха
До коментар #1 от "Не бе, не е":Да. Избраха си виртуален Аятолах. Този ще е като Маклауд, вечен.!
18:51 21.03.2026
17 този който
До коментар #14 от "мишо":праща чалмите към Алахчо козоевеца
18:51 21.03.2026
18 Там сагата приключи
До коментар #8 от "Мъртвец е":Вчера имаше изявление на живо. Щял да намали бомбардировките, ако Иран спре да обстрелва СА и Катар. Нещо от сорта обясняваше.
Коментиран от #21
18:52 21.03.2026
20 Намере се
До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Вчера имаше изявление на живо. Щял да намали бомбардировките, ако Иран спре да обстрелва СА и Катар. Нещо от сорта обясняваше.
18:54 21.03.2026
21 И вчера
До коментар #18 от "Там сагата приключи":Видяхме шестия пръст
Коментиран от #22, #25
18:54 21.03.2026
22 аха
До коментар #21 от "И вчера":точно си го видял вчера... смешко. това беше ЕДНО нескопосано видео на руските служби с цел да ви направи щастливи. ДА ама не. Всеки ден е на телевизията.
18:56 21.03.2026
25 Нетеняху е ясен
До коментар #21 от "И вчера":Сега загадката е Мочтаба. Ако беше примерно 10 дена да го няма, както и да е. Но повече от 20 дена е съмнително , особено като се предвид как брутално ги бомбардират. Може и да е починал още при първите удари на 28 февруари или в последствие от раните, след като е бил ранен.
19:01 21.03.2026
26 ?????
Иранската система се оказа много добре подготвена.
Избиха сума ти хора от върховното ръководство, но това хич не им помогна.
Напротив на мястото на старите и готови на компромиси дойдоха млади и нахъсани млади вълци на които им е омръзнал цикъла преговори-малка война пак преговори и пак война и искат много повече от разни лъжливи преговори.
Засега картите са в техните ръце.
19:03 21.03.2026
