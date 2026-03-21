Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Axios: ЦРУ и Мосад разследват мъртвец ли ръководи Иран

Axios: ЦРУ и Мосад разследват мъртвец ли ръководи Иран

21 Март, 2026 18:29, обновена 21 Март, 2026 18:41 923 27

  • иран-
  • хаменей-
  • цру-
  • мосад-
  • израел-
  • сащ

Проблемите с транспорта на енергия, причинени от конфликта в Близкия изток, могат да продължат с години, предава агенцията

Axios: ЦРУ и Мосад разследват мъртвец ли ръководи Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските и израелските разузнавателни агенции се опитват да разгадаят „мистерията“ около продължителното отсъствие на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей от публични изяви, съобщава Axios, позовавайки се на разузнавателни източници и американски служители.

Както САЩ, така и Израел разполагат с разузнавателни данни, сочещи, че Моджтаба Хаменей е жив. Има доказателства, че ирански служители са се опитвали да организират лични срещи с него, макар и неуспешни поради опасения за сигурността, пише изданието.

Според източника „мистерията“ около отсъствието на иранския лидер е била повдигана няколко пъти в специални разузнавателни брифинги за президента на САЩ Доналд Тръмп. Неговият екип по национална сигурност все още се опитва да определи кой наистина контролира Техеран, каза американски служител пред Axios.

Висш израелски служител от своя страна призна в разговор с изданието, че разузнавателните служби на страната му нямат доказателства, че Моджтаба Хаменей дава заповедите.

„Просто е невероятно странно. Не мислим, че иранците биха си направили всички тези усилия, за да изберат мъртъв човек за върховен лидер, но в същото време нямаме доказателства, че той ръководи страната“, добави американският служител.

ЦРУ, Мосад и други разузнавателни агенции по света следят дали новият ирански лидер ще се обърне към нацията по случай Навруз, съобщава изданието. Празникът се пада на пролетното равноденствие на 21 март и отбелязва началото на новата година според астрономическия слънчев календар.

Иранският президент Масуд Пезешкиан вече публикува видео послание по случай Навруз, отбелязва Axios. Писмено послание, призоваващо за единство, заедно с няколко снимки на новия върховен лидер, се появиха в Telegram канала на Моджтаба Хаменей.

ЦРУ се опитва да определи дали снимките са скорошни, отбеляза американски служител. „Очаквахме да видим Моджтаба в някаква форма. Той не се възползва от възможността и традицията“, каза той, определяйки това като „сериозен сигнал за тревога“.

Моджтаба Хаменей беше избран за нов върховен лидер на Иран след убийството на своя предшественик и баща Али Хаменей, настъпило при американско-израелска операция. Първото му публично обръщение беше публикувано на 12 март, но новият върховен лидер не се е появявал публично от две седмици.

Пентагонът съобщи, че Моджтаба Хаменей е „ранен и вероятно обезобразен“. Тръмп, от своя страна, изрази съмнение, че е жив.

Техеран потвърди, че новият лидер е ранен. Той обаче има леки наранявания, „в пълно здраве е и контролира ситуацията“, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Проблемите с транспорта на енергия, причинени от конфликта в Близкия изток, могат да продължат с години, съобщава Axios.

„Прекратяването на огъня или постигането на споразумение за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток няма да сложат край на прекъсванията на доставките, които биха могли да продължат с месеци, а в някои случаи и с години“, се казва в изданието, позовавайки се на експертни оценки.

Според финансовия анализатор на Capital.com Кайл Род, атаките срещу енергийната инфраструктура биха могли да имат дългосрочни последици. Той отбелязва, че възстановяването на производствения капацитет може да се забави, а спадът на цените на енергията ще бъде бавен.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не бе, не е

    13 1 Отговор
    мъртвец - извънземен безсмъртен е, казва се Дънкан Маклауд...

    Коментиран от #16

    18:44 21.03.2026

  • 2 Ехехее

    7 7 Отговор
    Май ще излезе че не било виц- Иран са избрали мъртвец за нов аятолах, за да не може да бъде убит от САЩ. 😂

    Коментиран от #13

    18:44 21.03.2026

  • 3 А ГДЕ

    13 3 Отговор
    СатанЯхууу ?

    Коментиран от #7

    18:45 21.03.2026

  • 4 Това е не е изненада

    4 8 Отговор
    Не е виждан жив никога и от никой, от 28 февруари.

    18:45 21.03.2026

  • 5 мдаааа

    2 8 Отговор
    Да разследват Роzzия , тоже ... 🤭😁

    18:46 21.03.2026

  • 6 Конспиратор

    5 7 Отговор
    А може да са си избрали изкуствен интелект , че кандидатите за поста са по-малко след бомбардировките.

    18:46 21.03.2026

  • 7 Там интригата приключи

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "А ГДЕ":

    Жив е.

    Коментиран от #15

    18:46 21.03.2026

  • 8 Мъртвец е

    11 3 Отговор
    шесттппръстият САТАНяху.

    Коментиран от #18

    18:46 21.03.2026

  • 9 Нетаняху ( от Ада )

    11 2 Отговор
    Тия в Иран нямат ли си ИИ бе! Я мен как яко ме е барнал!

    18:47 21.03.2026

  • 10 ЦРУ и МОСАД

    8 3 Отговор
    са пълни палячовци на килограм по 10 на 38 степен!

    18:48 21.03.2026

  • 11 Хитлеряху

    8 1 Отговор
    Всеки съди за другите по себе си.

    18:48 21.03.2026

  • 12 моше гад плаче

    6 2 Отговор
    Експлозии гърмяха в израелската Димона, където се намира ядреният център.

    18:48 21.03.2026

  • 13 БИЛ В РУСИЯ

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ехехее":

    ТЕ ДА НЕ ОЧАКВАТ НА ПУСИЯ ДА СЕ ПОЯВИ.НЯМА ТОЛКОВА ГЛУПАВИ

    18:49 21.03.2026

  • 14 мишо

    6 2 Отговор
    Израел от кой се ръководи /

    Коментиран от #17

    18:49 21.03.2026

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Там интригата приключи":

    Намериха ли вече на Нетаняхууу 6тия пръст и чашата с кафе която не се разлива ?

    Коментиран от #20

    18:50 21.03.2026

  • 16 Ха-ха

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Не бе, не е":

    Да. Избраха си виртуален Аятолах. Този ще е като Маклауд, вечен.!

    18:51 21.03.2026

  • 17 този който

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "мишо":

    праща чалмите към Алахчо козоевеца

    18:51 21.03.2026

  • 18 Там сагата приключи

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мъртвец е":

    Вчера имаше изявление на живо. Щял да намали бомбардировките, ако Иран спре да обстрелва СА и Катар. Нещо от сорта обясняваше.

    Коментиран от #21

    18:52 21.03.2026

  • 19 Матиа фон Зигмунд

    4 3 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    18:53 21.03.2026

  • 20 Намере се

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Вчера имаше изявление на живо. Щял да намали бомбардировките, ако Иран спре да обстрелва СА и Катар. Нещо от сорта обясняваше.

    18:54 21.03.2026

  • 21 И вчера

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Там сагата приключи":

    Видяхме шестия пръст

    Коментиран от #22, #25

    18:54 21.03.2026

  • 22 аха

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "И вчера":

    точно си го видял вчера... смешко. това беше ЕДНО нескопосано видео на руските служби с цел да ви направи щастливи. ДА ама не. Всеки ден е на телевизията.

    18:56 21.03.2026

  • 23 Град Козлодуй

    6 1 Отговор
    А на Бен Гавир главата успяха ли да открият ?

    19:00 21.03.2026

  • 24 Алахчо козоебеца

    2 6 Отговор
    Тука е. Тука е. Ма чакаме томахавките да доставят девици за него, че на педофилчо му е малко "мишленцето"

    19:00 21.03.2026

  • 25 Нетеняху е ясен

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "И вчера":

    Сега загадката е Мочтаба. Ако беше примерно 10 дена да го няма, както и да е. Но повече от 20 дена е съмнително , особено като се предвид как брутално ги бомбардират. Може и да е починал още при първите удари на 28 февруари или в последствие от раните, след като е бил ранен.

    19:01 21.03.2026

  • 26 ?????

    5 0 Отговор
    Нека гадаят щом им е интересно.
    Иранската система се оказа много добре подготвена.
    Избиха сума ти хора от върховното ръководство, но това хич не им помогна.
    Напротив на мястото на старите и готови на компромиси дойдоха млади и нахъсани млади вълци на които им е омръзнал цикъла преговори-малка война пак преговори и пак война и искат много повече от разни лъжливи преговори.
    Засега картите са в техните ръце.

    19:03 21.03.2026

  • 27 Така ли?

    1 0 Отговор
    Какво значение има за САЩ, Израел и който и да е. Те са тръгнали да убиват тия най отгоре на държавата, докато се стигне до поредния върховен, който ще се окаже техен агент. Такива ми ти работи. Някъде в нета четох, че е изтеглен със самолет в Москва за лечение. А структурата на областите в Иран позволява самостоятелни решения и действия без санкции от центъра. И това е станало след иракската война

    19:05 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания