Куба отново остана без ток

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново в събота - за втори път в рамките на седмица, на фона на наложената от САЩ петролна блокада на острова, съобщи кубинската държавна електрическа компания „Юнион Електрика“ (UNE), предаде Ройтерс.
„Цялостно прекъсване на националната електропреносна система е настъпило в 18:32 часа местно време (00:32 часа бълг. време). Ще продължим да предоставяме актуална информация“, съобщи компанията оператор на мрежата в публикация в социалните мрежи.
Това е третото масово прекъсване на електрозахранването в Куба този месец, след като на 4 март по-голямата част от мрежата се срина след повреда на голяма топлоелектрическа централа.
Електропреносната мрежа на Куба частично престана да функционира и в понеделник, 16 март, по неизвестни причини.
Куба е изправена пред поредица мащабни прекъсвания на електрозахранването през последните години.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като на 3 януари Вашингтон свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, извеждайки го от Венецуела след военна операция, за да бъде съден в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици.
Тръмп прекъсна венецуелския енергиен износ за Куба и заплаши с мита страните, които продават петрол на Куба.
Куба неведнъж е посочвала американското търговско ембарго като причина за икономическите си неуспехи, включително честите аварии на електроенергийна мрежа на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
06:59 22.03.2026
2 Анонимен
Коментиран от #4
07:00 22.03.2026
3 Путинистче идиотче
07:03 22.03.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Анонимен":ВЕЧЕ ПРАВЯТ ФЕЦ - 28 БРОЙКИ
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 50% ОТ ТОКА ЩЕ Е ОТ КИТАЙСКИ ФЕЦ
.. ЗА 1 МЕСЕЦ % СКОЧИ ОТ 4 НА 20% ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ФЕЦ
07:03 22.03.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПРЕВЪРНАТ ФЛОРИДА В ПИРТОКСЛОВ МАРМАЛАД
И ЧАТ ПАТ НЯКОЙ КОНТЕЙНЕР
С РУСКИ ЯДРЕНИ РАКЕТИ :)
Коментиран от #7
07:05 22.03.2026
6 Володимир Улянович Ленин
Няма ток - няма социализъм. Явно в Куба ще идва демокрацията вече. При демокрацията има и ток и бензин и банани, но жените не са евтини. Трябва да се работи. Мърлячи и мързеливци при демокрацията не просперират.
Коментиран от #9
07:07 22.03.2026
7 МАРКО ДЕ РУБИО
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ДА ТИ ЗАПАЛАТ ДЕТРОЙТСКАТА НЕГЪРСКА БАРАКА
07:08 22.03.2026
8 Е, кво толко?
07:10 22.03.2026
9 Сила
До коментар #6 от "Володимир Улянович Ленин":"Социализъм или смърт " скандираха кубинците и Кастро доскоро .....
07:15 22.03.2026
10 Последния Софиянец
07:19 22.03.2026