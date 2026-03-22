Куба отново остана без ток

22 Март, 2026 07:52, обновена 22 Март, 2026 06:56 565 10

Електропреносната мрежа се срина за втори път тази седмица

БТА БТА

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново в събота - за втори път в рамките на седмица, на фона на наложената от САЩ петролна блокада на острова, съобщи кубинската държавна електрическа компания „Юнион Електрика“ (UNE), предаде Ройтерс.

„Цялостно прекъсване на националната електропреносна система е настъпило в 18:32 часа местно време (00:32 часа бълг. време). Ще продължим да предоставяме актуална информация“, съобщи компанията оператор на мрежата в публикация в социалните мрежи.

Това е третото масово прекъсване на електрозахранването в Куба този месец, след като на 4 март по-голямата част от мрежата се срина след повреда на голяма топлоелектрическа централа.

Електропреносната мрежа на Куба частично престана да функционира и в понеделник, 16 март, по неизвестни причини.

Куба е изправена пред поредица мащабни прекъсвания на електрозахранването през последните години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като на 3 януари Вашингтон свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, извеждайки го от Венецуела след военна операция, за да бъде съден в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици.

Тръмп прекъсна венецуелския енергиен износ за Куба и заплаши с мита страните, които продават петрол на Куба.

Куба неведнъж е посочвала американското търговско ембарго като причина за икономическите си неуспехи, включително честите аварии на електроенергийна мрежа на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 3 Отговор
    Ша ги опрай

    06:59 22.03.2026

  • 2 Анонимен

    5 0 Отговор
    Вероятно има условия за фотоволтаични паркове.

    Коментиран от #4

    07:00 22.03.2026

  • 3 Путинистче идиотче

    6 6 Отговор
    Тия още ли градят социализЪма

    07:03 22.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    ВЕЧЕ ПРАВЯТ ФЕЦ - 28 БРОЙКИ
    ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 50% ОТ ТОКА ЩЕ Е ОТ КИТАЙСКИ ФЕЦ
    .. ЗА 1 МЕСЕЦ % СКОЧИ ОТ 4 НА 20% ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ФЕЦ

    07:03 22.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ВАЖНО Е КУБИНЦИТЕ ДА ИМАТ 10000 ГЕРАНИ
    ДА ПРЕВЪРНАТ ФЛОРИДА В ПИРТОКСЛОВ МАРМАЛАД
    И ЧАТ ПАТ НЯКОЙ КОНТЕЙНЕР
    С РУСКИ ЯДРЕНИ РАКЕТИ :)

    Коментиран от #7

    07:05 22.03.2026

  • 6 Володимир Улянович Ленин

    7 3 Отговор
    Съветска власт + електрификация = социализъм

    Няма ток - няма социализъм. Явно в Куба ще идва демокрацията вече. При демокрацията има и ток и бензин и банани, но жените не са евтини. Трябва да се работи. Мърлячи и мързеливци при демокрацията не просперират.

    Коментиран от #9

    07:07 22.03.2026

  • 7 МАРКО ДЕ РУБИО

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ДА ТИ ЗАПАЛАТ ДЕТРОЙТСКАТА НЕГЪРСКА БАРАКА

    07:08 22.03.2026

  • 8 Е, кво толко?

    2 0 Отговор
    Урсула да им прати перки и слънчеви панели? Там е жега и по бреговете духа силно вятър. Немат проблеми.

    07:10 22.03.2026

  • 9 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Володимир Улянович Ленин":

    "Социализъм или смърт " скандираха кубинците и Кастро доскоро .....

    07:15 22.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    До това води дружбата със самагонените клошари, само задунайските раби им.завиждат на мизерията!

    07:19 22.03.2026